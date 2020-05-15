Объем переводов заробитчан в Украину может упасть на 30%, - польский эксперт Козловски
Если уровень безработицы в Польше превысит 10%, украинцам будет сложно найти там постоянную, а не сезонную работу.
Об этом заявил главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски. Его прогноз озвучил аналитический центр CASE, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В результата, по оценке Лукаша Козловски, сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%", - указал центр в сообщении.
При этом, по оценкам польских экономистов, 12% украинских заробитчан покинули Польшу из-за карантина.
В целом, по оценке исполнительного директора CASE Дмитрия Боярчука, падение доходов заробитчан на 30% грозит потерей $4 млрд валютных поступлений в 2020 году.
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Как сообщалось, НБУ ожидает сокращения объема переводов заробитчан в Украину в 2020 году на $0,5-1 млрд с $12 млрд в связи с распространением по миру коронавируса.
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не врите
заробитчанам - спасибо, кто работает за гривни - позор....
Явище, коли з країни йде відтік робочої сили - для самої країни і її економіки в першу чергу негативне, те що заробітчани переказують частину грошей в Україну, де частину з цих грошей тратять їх родичі - лише маленький плюс біля великого мінусу.
хатинки-яхти за двісті-п'ятсот мілліонів та офшори,а от з'являються тут завдяки українцям що працюють за кордоном.До ваших"базових знань" добавте,вони найбільший інвестор України,бо переводи то аби ще половина коштів які вони сюди завозять.А ви працюєте на олігарха і йому ж несете свої кошти через магазин та послугу і ще репетуєте та бідкаєтесь.
Інша справа, що з цих галузей Україна могла б отримувати набагато більше, якби у власників було слабкіше лоббі у владі, менші апетити і більше бажання інвестувати у виробництво вже готових товарів, а не сировини, а у влади бажання продвигати ці товари на європейські ринки, а не займатись дешевим популізмом, називаючи масовий збут дешевої сировини в Європу - "єкономічною асоціацією з ЄС". Але і заробітчан при цьому нахвалювати і називати мало не рятівниками економіки не треба, повторюсь: трудова міграція і відтік робочої сили для економіки держави - це в першу чергу негативне явище.
они платят за всё,
платят, и не их вина, что в Украине налоги разворовывают зеленские
и охметовы при пособничестве Порош
доходів і майна як фізичних так і юр.осіб а також та попередження податкових ухилень.
только нормально устроился - семью забрал (или бывает и новую завел)
Натомість собі й решті тих, хто руками вміє лише по клавіатурі клацати, - ні. Тим більше, що ні на яку роботу я вже 12 років і так не ходжу. А все через польського перекладача і голову їхнього ПЕН-клубу Адама Поморського. Коли 1 лютого 2008-го я приїхав на творчу стипендію до Варшави і пожалівся йому, що насилу зміг відпроситися зі своєї доцентської посади, Адам глибокодумно зауважив:
- Людина не для того з'являється на світ, щоби влаштовуватись у ньому на повну ставку.
Наслідки не забарилися. Не ризикнувши перепитати: "А для чого?" - я негайно вислав поштою на батьківщину заяву про звільнення і наступного дня на цілий місяць самотньо зліг, підкошений якимось вірусом, в оплаченій міністром культури Польщі кімнаті. Зліг, але не пошкодував.
По-перше, Варшава - попри всю мою до неї любов - з архітектурного погляду, м'яко кажучи, до найгарніших міст Європи не належить. У теплу пору вона щедро компенсує свою покаліченість зеленню, в околицях Різдвяних свят - ілюмінацією, а от у лютому - нічим не компенсує. Тож варшавський лютий справді ліпше перечекати під ковдрою. По-друге ж, навіть таке - спричинене хворобою - лежання виявилося набагато приємнішим за сповнене здоров'я вставання на першу пару. Одне слово, як це нерідко трапляється, заради вступу в новий життєвий етап мені довелося спочатку відбути суворий карантин, зате потім уже ставало тільки легше.
У березні до мене в гості приїхала дружина. А так склалося, що у Варшаві живе її вуйко. Той дедалі легендарніший вуйко, який за участь в УПА загримів у сталінські табори і мав би, за вироком "визволителів", чиї безсмертні нащадки оце недавно відсвяткували дєнь побєди, ледь не дотепер прохолоджуватися в поселеннях Красноярського краю. Однак завдяки довоєнному польському громадянству його після хрущовського ХХ з'їзду випустили до Польщі. То я вирішив зробити вуйкові сюрприз і, домовляючись по телефону про візит, не попередив, що нас буде двоє.
- А ти чого тут? - відчинивши двері, запитав свою племінницю він. - Пощо було дурно гроші на дорогу витрачати?
- Як це пощо? - здивувалася моя дружина. - Бо я заміжня жінка, а чоловіка свого місяць не бачила.
- Місяць? - саркастично всміхнувся колишній гулагівський в'язень. - Мене "стрибки" як у 45-му з криївки витягнули, так я свою жінку до 57-го не бачив. Місяць…
Вуйко, до речі, й нині в порядку: розміняв навесні другу сотню, регулярно переглядає новини і сам ще потрафить приготувати повноцінний обід. Схоже на те, що Верховний Суддя його не просто реабілітував, а й фізично скасував йому весь стоїчно витриманий у замкненому просторі термін.
Цим я, власне, й підбадьорююсь на карантині. Тобто не новинами й готуванням обідів, а постійним нагадуванням собі, що іноді на людську долю випадають трохи важчі випробування, ніж безвилазне сидіння вдома перед комп'ютером. Особливо, якщо безвилазно сидіти вдома перед комп'ютером - це і є саме те, про що ти 12 років тому мріяв. - С. Бойченко
https://gazeta.ua/articles/bojchenko-oleksandr/_dvanadcyat-rokiv-karantinu/964957
найбільший ажіотаж зараз на "ринку" сезонних сільскогосподарських працівників, та й то лиш тих, що пов'язані з вирощуванням фруктів-овочів: якщо виробництво автомобілів та меблів "призупинити", то полуницю, чи шпарагівку у карантин не відправиш ніякими рішеннями уряду. Але така ситуація не лише в Польщі, а по всій Європі.
В обох випадках від сповільнення економіки вони постраждають найменше. Більше за інших це може торкнутися "сезонних" працівників опщєпіта та готельного бізнесу. Ще одна категорія - водії, але тих у Польщі ще до кризи бракувало більше 50 тисяч...
З іншого боку, польська економіка не поспішає в ту кризу залазити:
Polska znalazła się wśród 4 krajów UE, dla których w I kw. 2020 r. notowano wzrost eksportu; polski eksport towarów wzrósł o 0,2 proc. - podkreśliło MR komentując dane Eurostatu. Resort dodał, że znaczny spadek eksportu i importu UE w marcu ma związek z koronawirusem.