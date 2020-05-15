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Объем переводов заробитчан в Украину может упасть на 30%, - польский эксперт Козловски

Объем переводов заробитчан в Украину может упасть на 30%, - польский эксперт Козловски

Если уровень безработицы в Польше превысит 10%, украинцам будет сложно найти там постоянную, а не сезонную работу.

Об этом заявил главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски. Его прогноз озвучил аналитический центр CASE, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В результата, по оценке Лукаша Козловски, сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%", - указал центр в сообщении.

При этом, по оценкам польских экономистов, 12% украинских заробитчан покинули Польшу из-за карантина.

В целом, по оценке исполнительного директора CASE Дмитрия Боярчука, падение доходов заробитчан на 30% грозит потерей $4 млрд валютных поступлений в 2020 году.

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Как сообщалось, НБУ ожидает сокращения объема переводов заробитчан в Украину в 2020 году на $0,5-1 млрд с $12 млрд в связи с распространением по миру коронавируса.

Автор: 

Польша (8390) украинцы (3859) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+12
плохо дело, это наши реальные инвесторы, которые кормят чиновников с их миллионными зарплатами))
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15.05.2020 18:09
+11
Як це не оподатковуються? Налоги справно платятся в стране которая обеспечила работой. Какие в сраку конверты? Или еще этим упырям отстегивать?
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15.05.2020 18:20
+10
эта валюта идёт на валютный рынок, снижает курс, повышает спрос на товары и поддерживает экономику. безработица ниже и т.д.
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15.05.2020 18:18
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Правила форума Совет форумчан
плохо дело, это наши реальные инвесторы, которые кормят чиновников с их миллионными зарплатами))
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15.05.2020 18:09 Ответить
Гроші заробітчан не оподатковуються, фактично - це та ж сама зарплата в конвертах.
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15.05.2020 18:15 Ответить
эта валюта идёт на валютный рынок, снижает курс, повышает спрос на товары и поддерживает экономику. безработица ниже и т.д.
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15.05.2020 18:18 Ответить
Це можна сказати про будь-яке джерело доходу у валюті. Напряму в бюджет, в тому числі і в пенсійний фонд - з цих доходів не йде нічого, а податки з покупок (пдв) сплачує кожен українець.
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15.05.2020 18:22 Ответить
Саме так , опосередковані податки , це не аби яка підтримка держбюджета країни !!!)))
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15.05.2020 18:25 Ответить
идёт в пенсионный за счет роста спроса, потребления, роста налогов.
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15.05.2020 18:43 Ответить
они платят налоги, в том числе себе на пенсию,
не врите
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15.05.2020 19:22 Ответить
Скажите спасибо заробитчанам что хоть как то подымают экономику Украины своим нелегким трудом...А что сделали чиновники чтобы хоть немного облегчить им жизнь? НИЧЕГО....хотят ввести подоходный налог...т.е. хотят ввести какие налоги на заробитчанский труд....Палец о палец не ударили а на денежки ласим оком позирають..
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15.05.2020 19:59 Ответить
Рекордний річний переказ грошей заробітчанами в Україну, з урахуванням податків що будуть сплачені з цих грошей при купівлі товарів на території України - становить приблизно 8% від загальних надходжень до державного бюджету за рік. Це непогано, але не треба робити з заробітчан рятівників економіки.
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15.05.2020 20:28 Ответить
я так скажу-офіційно за мин.рік заробітчани ПЕРЕКАЗАЛИ не передали,не перевезли,не перенесли, 16 млрд.долл.,тобто переказали таку суму,транзакційно! а скільки пере- ця цифра сягає в 2-4 разів більше 16млрд,тобто 36-45 млрд.долл. ! і що що там про заг.надходження бюджету!? яві нам биль!)))
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15.05.2020 21:59 Ответить
А тепер вирахуй скільки податків вони заплатили з цих переказів? Нуль? Ну добре, купляють товари - платять 20% ПДВ в бюджет України - скільки це у порівнянні з 1 трлн надходжень до бюджету щорічно?
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15.05.2020 22:45 Ответить
полностью согласен с канадцем. учительница в украинской школе на фиг не нужна. вот когда она клубнику в польше с обирать будет, тогда ей и скажем спасибо что как то подымает экономику Украины своим нелегким трудом...
заробитчанам - спасибо, кто работает за гривни - позор....
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15.05.2020 20:42 Ответить
То так, ці гроши підтримують внутрішній ринок України, який знаходиться і так в жалюгідному стані !!))
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15.05.2020 18:23 Ответить
Безумовно добре , бо країна з жалюгідним внутрінім ринком та зубожілим населенням , це бананова республіка !!!)))
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15.05.2020 18:56 Ответить
Як це не оподатковуються? Налоги справно платятся в стране которая обеспечила работой. Какие в сраку конверты? Или еще этим упырям отстегивать?
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15.05.2020 18:20 Ответить
Тоді за пенсійним, медичним та іншим соціальним забезпеченням заробітчани теж повинні звертатись в країни, де вони працюють. Але так як вони не є громадянами чи застрахованими особами тих країн - їм відмовлять.
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15.05.2020 18:27 Ответить
Навіщо ви тут небелиці розповідаєте.
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15.05.2020 18:36 Ответить
Я знаю базові поняття економіки і оподаткування, і бачив тисячі заробітчан, які повертались в Україну після оголошення карантину в Європі.
Явище, коли з країни йде відтік робочої сили - для самої країни і її економіки в першу чергу негативне, те що заробітчани переказують частину грошей в Україну, де частину з цих грошей тратять їх родичі - лише маленький плюс біля великого мінусу.
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15.05.2020 18:41 Ответить
І кому ви цим докоряєте? Причину з наслідками навчіться співставляти...А ще до ваших базових понять -кордон перетинають з мед.страховкою.
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15.05.2020 18:51 Ответить
Я не люблю подвійні стандарти, коли український роботодавець платить валютою в конвертах - це злочин і шкодить економіці, хоча при цьому хоча б виробництво йде на території України; а коли заробітчанин переказує частину своєї зарплатні в Україну, хоча виробляє і платить податки в іншій країні - це сприймається як манна небесна і неабияка користь.
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15.05.2020 18:55 Ответить
Немає в Україні жодного виробництва де дають валюту у конверті.Назовіть цей цех ,підприємство або завод...У вас до працівників за кордоном є лише одне почуття -заздрість,а звідти і ненависть.А повинна бути вдячність,бо ви лишень відносите кошти в Ашан,АТБ,розетку,епіцентр ,комунальні і вони звідси вивозяться за кордон на
хатинки-яхти за двісті-п'ятсот мілліонів та офшори,а от з'являються тут завдяки українцям що працюють за кордоном.До ваших"базових знань" добавте,вони найбільший інвестор України,бо переводи то аби ще половина коштів які вони сюди завозять.А ви працюєте на олігарха і йому ж несете свої кошти через магазин та послугу і ще репетуєте та бідкаєтесь.
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15.05.2020 19:14 Ответить
А куди йдуть кошти заробітчан, перераховані в Україну? Часом не в ті ж самі магазини олігархів? І повторюю - з цих грошей під час їх заробітку Україна отримує 0 (нуль) податкових надходжень. Ви вихваляєте заробітчан лише за те, що вони частину грошей витрачають в Україні абсолютно на те ж саме, на що витрачають зароблені і оподатковані гроші звичайні українці на території України.
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15.05.2020 20:05 Ответить
До ваших "базових знань"вже ж добавили,що існують міждержавні угоди і на рахунок податків і пенсійного стажу - так люди живуть,скрізь,цивілізовані,заключають угоди і виконують...Не маланьте тут.Напишу ще раз до ваших"базових знань" ,українці що працюють за кордоном і є найбільші інвестори в країну.
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15.05.2020 20:28 Ответить
"Інвестори" - це маніпуляція, не є інвесторами ті, хто переказує гроші в Україну лише на зберігання чи витрачає їх в Україні на готові товари. Інвестор створює робочі місця, інфраструктуру навколо робочих місць, платить податки як з нововиробленого товару (послуги), так і в пенсійний фонд із зарплатні працівників. Нічого з цього заробітчанин в Україні не робить, а якщо вирахувати 20% ПДВ з усіх грошей, що вони переказують в Україну - виходить сумма близько 75 млрд гривень щорічно, це приблизно 8% від 1 трлн дохідної частини річного бюджету України - не те щоб мало, але і не величезна частина.
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15.05.2020 20:35 Ответить
Маніпуляція це ви,звідки ви взяли що ця гроші зберігаються або проїдаються?Ще раз можете добавити до своїх "базових знань",завдяки цим коштам і створюються і підтримуються робочі місця,інфраструктура навколо робочих місць і відповідно податки,а потім виводиться в офшори.А з'явлються вони тут знову завдяки ......,кому?Заповни пропуск сам.Чи хочете розровісти про зернотрейдерів,агробаронів,енерго-металургомагнатів,сітьовиків.А на що йдуть кошти мвф?
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15.05.2020 21:03 Ответить
Ви не повірите, але саме завдяки зернотрейдерам,агробаронам,енерго-металургомагнатам Україна отримує левову частку податкових надходжень до бюджету. Те, що перераховують заробітчани - це немаленька сума, але і далеко не визначальна у масштабі економіки держави.
Інша справа, що з цих галузей Україна могла б отримувати набагато більше, якби у власників було слабкіше лоббі у владі, менші апетити і більше бажання інвестувати у виробництво вже готових товарів, а не сировини, а у влади бажання продвигати ці товари на європейські ринки, а не займатись дешевим популізмом, називаючи масовий збут дешевої сировини в Європу - "єкономічною асоціацією з ЄС". Але і заробітчан при цьому нахвалювати і називати мало не рятівниками економіки не треба, повторюсь: трудова міграція і відтік робочої сили для економіки держави - це в першу чергу негативне явище.
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15.05.2020 21:35 Ответить
Яке відношення ви маєте до доходів монополіста?Максимум що він зробить,то закупить іноземний станок,авто,літак,трактор,насіння.За то має лише пільги та субвенціі.Що створюється на оці податки,яке виробництво,назвіть будь ласка .На яку сферу вони йдуть і де в кінці опиняться і в кого?...Вертаючись на початок розмови,ви свої запитання задавайте до держави з її олігархами та монополіями а не плюйтесь в людей які працюють за кордоном і цим самим підтримують країну як можуть,в своїх силах.
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15.05.2020 22:07 Ответить
Ви слабенько розумієтесь на таких поняттях як державний бюджет і економіка. За вашою логікою 500 євро без оподаткування в кишені українця-заробітчанина для загальної економіки держави краще, ніж 10 тис гривень офіційної зарплати на території України. На практиці ж отримуємо одну з найбідніших країн Європи з одним із найбільших відтоків робочої сили, в той час як Польша чи Чехія якраз розвиваються як держави завдяки українським мігрантам.
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15.05.2020 22:49 Ответить
Ви знову все перекручуєте або мало розумієте про що пишите.Це завдяки зарплаті в десять тисяч гривень ми маємо одну з найбідніших країн Європи і відтік робочої сили...Тому треба брати приклад в оподаткуванні і розподіленні державного бюджету з Польщі,Чехії,Литви,Латвії,Словенії,Хорватії ,Угорщини,Румунії а не сидіти і плювати гівном в людей які заводять в країну півтрийльона гривень.
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15.05.2020 23:49 Ответить
ти дурачок? ...людина яка там заробляє стаж відраховуючи податок як соц.внесок передусім заробляє пенсію саме там і отримує з тієї країни а от витрачає пенсію яка мінімум 300-500Євро в Україні щомісяця а тепер порівняй пенсуху українську (без суддів і іншої шобли)
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15.05.2020 22:06 Ответить
вы жадный завистливый тролль,
они платят за всё,
платят, и не их вина, что в Украине налоги разворовывают зеленские
и охметовы при пособничестве Порош
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15.05.2020 19:26 Ответить
Це зовсім не так,вони сплатили податки там де їх заробили ,між Урядом України і Урядом Республіки Польща давно підписана конвенція (Документ 616_168) про уникнення подвійного оподаткування
доходів і майна як фізичних так і юр.осіб а також та попередження податкових ухилень.
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15.05.2020 18:59 Ответить
Мене не хвилють податки, сплачені в бюджет Польші, я веду розмову про український бюджет.
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15.05.2020 19:01 Ответить
Якщо поляки будуть робити в Україні вони так само будуть сплачувати податки до держбюджету.Інще питання ,що роботи з достойною з/п немає тому йде відтік кадрів з країни.
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15.05.2020 19:05 Ответить
Так ось в цьому і полягає проблема, що українці їдуть на роботу в Польшу розвивати польску економіку, а поляки в Україну не їдуть, я розумію що в Україні гірша ситуація з роботою, але не розумію чому наявність українських заробітчан за кордоном сприймають не як негативне явище - а як неабиякий позитив.
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15.05.2020 20:08 Ответить
так и скажите, что хотите много и на шару, вы не судья часом ?
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15.05.2020 19:27 Ответить
Та нормально всё. Чиновники у МВФ выклянчат, прокормятся.
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15.05.2020 18:19 Ответить
ну не найдут в Польше - поедут дальше... уже большая половина тех, кто хотя бы сезон после Польши отпахал где-то еще...в Польшу не вернется...балуванные пшеки... ляхи одно слово )))
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15.05.2020 18:13 Ответить
Nebudet mnogo rabot i dalse za Polsej.Turizm,restorani,gostinicy eto na dolgo.Vsio sviazano
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15.05.2020 18:22 Ответить
вообще-то - да... кроме сельхоз работ, пожалуй, с остальным будет проблема
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15.05.2020 18:29 Ответить
Da vy verni.U nas vizu 34 s Ukrani dali razresenyje na etu nedeliu tut net objasnenyje kuda tocno na raboti eto meloc .Teper dolzno dat razresenyje pravitelstvom urovne izza karantina.Vsego 240 dali razresenyje v etoj nedeli.Bolsinstvo Latvija,Poliaki,raska, francuzam i anglicanam 5 stuk dali razresenyje eto po sprosu nasi kompanijam
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15.05.2020 18:36 Ответить
Proslom godu Litve rabotali okolo 30000 liudej s Ukraini,necytaja tex kotoryje s Polsy prijexali po ox vizam.Strojki ecio jest tam rabota prodalzajetsia ,dorogi tam nuzni liudi
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15.05.2020 18:43 Ответить
Strojki u nas domov oni na polovinu umensilos.Stroj material ukrosenyje plytki idut s Italiji i Ispaniji tam te nerabotali polucilos stop.No nasi teper bolse goz zakazov delajut stob neostanovit .Rekonstrukcija domov stadioni tut nado mnogo liudej dengi kak bi jest na to uvidem.Tut sto to delajet spasti biznis
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15.05.2020 18:50 Ответить
Они то поедут дальше. Только вряд ли уже вернутся. Например знаю две семьи который уехали в Чехию 2 и 1 год назад и больше не приехали. А с Италии или Испании или тем более с Канады вообще половина не возвращается.
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15.05.2020 18:39 Ответить
половина..это Вы еще и уменьшили...
только нормально устроился - семью забрал (или бывает и новую завел)
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15.05.2020 18:43 Ответить
Во ***, они уже чужие деньги пощитали! И уже озаботились на тему как дальше жить!
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15.05.2020 18:18 Ответить
Mense budet perevodov,Te kotoryje mnogo let oni budet rabotat i peresylat dengi,a dlia novyx liudej budet problemi.Rabot vremenix budet na mnogo mense
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15.05.2020 18:18 Ответить
Объем переводов польских заробитчан в Польшу на сколько упадет?
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15.05.2020 18:21 Ответить
За це ,нехай в поляків голова болить !!))
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15.05.2020 18:27 Ответить
...Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. Бо самому в домашніх умовах з усім цим досить марудно заводитися. Та й удвох теж: не та продуктивність праці, хоч лусни. Не дивно, отже, що професіоналам, зайнятим чимось подібним, на карантині живеться нуднувато. Відтак їм - і всім іншим трудівникам реального сектора - я без жартів співчуваю.
Натомість собі й решті тих, хто руками вміє лише по клавіатурі клацати, - ні. Тим більше, що ні на яку роботу я вже 12 років і так не ходжу. А все через польського перекладача і голову їхнього ПЕН-клубу Адама Поморського. Коли 1 лютого 2008-го я приїхав на творчу стипендію до Варшави і пожалівся йому, що насилу зміг відпроситися зі своєї доцентської посади, Адам глибокодумно зауважив:
- Людина не для того з'являється на світ, щоби влаштовуватись у ньому на повну ставку.
Наслідки не забарилися. Не ризикнувши перепитати: "А для чого?" - я негайно вислав поштою на батьківщину заяву про звільнення і наступного дня на цілий місяць самотньо зліг, підкошений якимось вірусом, в оплаченій міністром культури Польщі кімнаті. Зліг, але не пошкодував.
По-перше, Варшава - попри всю мою до неї любов - з архітектурного погляду, м'яко кажучи, до найгарніших міст Європи не належить. У теплу пору вона щедро компенсує свою покаліченість зеленню, в околицях Різдвяних свят - ілюмінацією, а от у лютому - нічим не компенсує. Тож варшавський лютий справді ліпше перечекати під ковдрою. По-друге ж, навіть таке - спричинене хворобою - лежання виявилося набагато приємнішим за сповнене здоров'я вставання на першу пару. Одне слово, як це нерідко трапляється, заради вступу в новий життєвий етап мені довелося спочатку відбути суворий карантин, зате потім уже ставало тільки легше.
У березні до мене в гості приїхала дружина. А так склалося, що у Варшаві живе її вуйко. Той дедалі легендарніший вуйко, який за участь в УПА загримів у сталінські табори і мав би, за вироком "визволителів", чиї безсмертні нащадки оце недавно відсвяткували дєнь побєди, ледь не дотепер прохолоджуватися в поселеннях Красноярського краю. Однак завдяки довоєнному польському громадянству його після хрущовського ХХ з'їзду випустили до Польщі. То я вирішив зробити вуйкові сюрприз і, домовляючись по телефону про візит, не попередив, що нас буде двоє.
- А ти чого тут? - відчинивши двері, запитав свою племінницю він. - Пощо було дурно гроші на дорогу витрачати?
- Як це пощо? - здивувалася моя дружина. - Бо я заміжня жінка, а чоловіка свого місяць не бачила.
- Місяць? - саркастично всміхнувся колишній гулагівський в'язень. - Мене "стрибки" як у 45-му з криївки витягнули, так я свою жінку до 57-го не бачив. Місяць…
Вуйко, до речі, й нині в порядку: розміняв навесні другу сотню, регулярно переглядає новини і сам ще потрафить приготувати повноцінний обід. Схоже на те, що Верховний Суддя його не просто реабілітував, а й фізично скасував йому весь стоїчно витриманий у замкненому просторі термін.
Цим я, власне, й підбадьорююсь на карантині. Тобто не новинами й готуванням обідів, а постійним нагадуванням собі, що іноді на людську долю випадають трохи важчі випробування, ніж безвилазне сидіння вдома перед комп'ютером. Особливо, якщо безвилазно сидіти вдома перед комп'ютером - це і є саме те, про що ти 12 років тому мріяв. - С. Бойченко
https://gazeta.ua/articles/bojchenko-oleksandr/_dvanadcyat-rokiv-karantinu/964957
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15.05.2020 18:30 Ответить
Зменшення надходжень від "експорту робочої сили" буде таким же, як і зменшення надходжень від експорту взагалі та від скорочення польського виробництва зокрема. А нарзі прогнози такого скорочення на нинішній рік не перевищують п'яти відсотків.
найбільший ажіотаж зараз на "ринку" сезонних сільскогосподарських працівників, та й то лиш тих, що пов'язані з вирощуванням фруктів-овочів: якщо виробництво автомобілів та меблів "призупинити", то полуницю, чи шпарагівку у карантин не відправиш ніякими рішеннями уряду. Але така ситуація не лише в Польщі, а по всій Європі.
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15.05.2020 18:34 Ответить
Ето по вашему нормально когда економика Украины зависит от уровня безработицы в Польше?
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15.05.2020 18:34 Ответить
Дожилися - найбільші валютні надходження це від заробітчан.............
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15.05.2020 18:37 Ответить
А знаете кому пофииииг на все и на вас и на кризис? - Ахметову. При любом раскладе вы ему заплатите миллиарды долларов за его *зеленые тарифы*, хотите ли вы или нет. Потому что друзья Ахметова, Януковощ и Петя подписали с ним многолетний контракт на електроенергию по программе *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ*.
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15.05.2020 18:37 Ответить
только этот "эксперт" забыл сказать, что без украинских рабочих рук хреново будет и экономике Польши.
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15.05.2020 19:07 Ответить
Понад два мільйони поляків працюють у Західній Європі, і без них тамтешнім економікам також буде хрєновато. Українці значною мірою компенсують відтік робочих рук з Польщі, маючи глибоко наувазі те, що залишається в Україні. Але роботи, на які вони погоджуються, найчастіше належать до категорій, де самі поляки "за такі гроші" працювати не рвуться. Ну, або працюють там, де їм все одно не вистачає свої кваліфікованих фпхівців.
В обох випадках від сповільнення економіки вони постраждають найменше. Більше за інших це може торкнутися "сезонних" працівників опщєпіта та готельного бізнесу. Ще одна категорія - водії, але тих у Польщі ще до кризи бракувало більше 50 тисяч...
З іншого боку, польська економіка не поспішає в ту кризу залазити:
Polska znalazła się wśród 4 krajów UE, dla których w I kw. 2020 r. notowano wzrost eksportu; polski eksport towarów wzrósł o 0,2 proc. - podkreśliło MR komentując dane Eurostatu. Resort dodał, że znaczny spadek eksportu i importu UE w marcu ma związek z koronawirusem.
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15.05.2020 19:25 Ответить
Таки так . То напевно треба самим якісь заводи та фабрики відкривати , а не кошмарити закордонного інвестора розмірами хабаря . Чо бідний - бо дурний , чо дурний - бо бідний . 😁😁😁
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15.05.2020 19:41 Ответить
Нормально було б і власну економіку очистити від паразітів (їхні прізвища всі знають), і мати щось на кшталт спільного ринку з Польщею. Як не крути, а білоруси/поляки/литовці не тільки сусіди а й однодумці. Заробітчани - це люди які пожертвували українською пенсією заради виживання їхніх родин. Як їх можна засуджувати? Вони ж не просять держ-допомоги як оті депутати кожного скликання.
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15.05.2020 21:06 Ответить
знаєте як та ви..дь буде виймати кошти в заробітчан? а через підвищення тарифів..бо подвійне оподаткування заборонено інші махінації теж.
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15.05.2020 22:10 Ответить
А вы Казловские и другие казлы и козелы ляхские платите батракам не минималку, а нормальную зарплату.
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15.05.2020 22:24 Ответить
 
 