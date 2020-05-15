Объем переводов заробитчан в Украину может упасть на 30%, - польский эксперт Козловски

Если уровень безработицы в Польше превысит 10%, украинцам будет сложно найти там постоянную, а не сезонную работу.

Об этом заявил главный экономист Польской федерации предпринимателей Лукаш Козловски. Его прогноз озвучил аналитический центр CASE, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В результата, по оценке Лукаша Козловски, сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%", - указал центр в сообщении.

При этом, по оценкам польских экономистов, 12% украинских заробитчан покинули Польшу из-за карантина.

В целом, по оценке исполнительного директора CASE Дмитрия Боярчука, падение доходов заробитчан на 30% грозит потерей $4 млрд валютных поступлений в 2020 году.

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Как сообщалось, НБУ ожидает сокращения объема переводов заробитчан в Украину в 2020 году на $0,5-1 млрд с $12 млрд в связи с распространением по миру коронавируса.