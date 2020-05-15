Госпредприятие Антонов обратилось к Зеленскому: руководство "Укроборонпрома" уничтожает оборонный комплекс страны
Представители государственного предприятия "Антонов", входящего в ГК "Укроборонпром", обратились с письмом к Президенту Украины с просьбой уделить личное внимание проблемам, которые являются критическими для стабильной работы предприятия.
Как передает Цензор.НЕТ обращение размещено на сайте Defense Express
"В последнее время складывается ситуация, которую мы считаем угрожающей для дальнейшего существования предприятия и отрасли в целом", - подчеркивается в письме, которой подписано руководителями структурных и профсоюзных объединений ГП "Антонов".
В письме, среди прочего, выражается озабоченность по поводу подходов концерна "Укроборонпром" по предложенным концепциям по реформе оборонно-промышленной отрасли страны в целом и ГП "Антонов", в частности.
В тексте письма утверждается, что "с бешеной скоростью разрабатываются проекты трансформации Концерна и предприятий-участников и вносятся законопроекты, против которых выступают предприятия-участники".
"Такие предложения не соответствуют действующему законодательству, ведь они направлены на потерю контроля со стороны как Президента страны, так и КМУ по оборонно-промышленному комплексу, который является составной частью сектора безопасности и обороны страны, согласно Закону Украины "О национальной безопасности Украины".
В предложениях по трансформации не нашлось места и для центрального органа исполнительной власти (ЦОИВ), который будет обеспечивать формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики, создание которого прямо предусмотрено Законом Украины "О национальной безопасности Украины".
Функции КМУ по управлению объектами государственной собственности ограничиваются утверждением устава новой структуры и назначением в ее наблюдательного совета членов, что не соответствует базовому Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности".
А самим Наблюдательным советам, а точнее - их членам предлагается предоставить почти неограниченные права по распоряжению имуществом предприятий ОПК, в том числе, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Никакой ответственности за их действия не предвидится.
Таким образом, судьбу ОПК страны будут решать не государственные органы, а 5-7 физических лиц, часть которых может вообще быть не гражданами страны.
На первом этапе трансформации предполагается почти бесконтрольное вмешательство ГК "Укроборонпром" в хозяйственную деятельность предприятий ОПК, что вообще не согласуется с базовыми принципами предпринимательства, закрепленными в Хозяйственном кодексе Украины.
Так, ГК "Укроборонпром" планирует получить право изымать у предприятий любое имущество и передавать его другим предприятиям по своему усмотрению, изымать интеллектуальную собственность, что имеет особое значение для разработчиков (КБ) высокотехнологичной продукции, изменять исполнителей во внешнеэкономических контрактах, и контрактах по государственному заказу, решать вопрос о приватизации предприятий ОПК.
При этом все это планируется осуществлять без разработки любых технико-экономических обоснований, расчетов рисков таких преобразований и разработки мероприятий по их минимизации.
На наш взгляд, все это непременно приведет к потере контроля со стороны государства за ОПК, его разрушению, банкротству предприятий и росту социальной напряженности в стране.
Специалистами нашего предприятия неоднократно подавались предложения и законопроекты относительно корпоратизации ГП "Антонов", которые учитывают специфику в деятельности предприятия и позволят сохранить и развивать потенциал предприятия.
Но все они проигнорированы Концерном, а руководителям предприятия запрещено приказом Концерна непосредственно обращаться к руководству государства и органов государственной власти.
Также утверждается, что и в предыдущей истории ГП "Антонов" были времени, когда "одним не давала покоя территория предприятия (с мощными инженерными коммуникациями), на которой мечтали построить торговые центры, другим - авиакомпания предприятия. Мы защищались и защитили предприятие. Поэтому заслуживаем того, чтобы мнение администрации и трудового коллектива слышали и учитывали".
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551 млн евро с процентами за кредит будут отданы из бюджета Украины (деньги, собранные государством Украина со всех налогоплательщиков - и которые могли бы пойти на оплату труда украинских работников).
Еще надо учесть, что в ближайшие лет 20-25 (до конца выработки ресурса этих вертолетов), Украина будет закупать у Франции запчасти, материалы и услуги по техническому обслуживанию этих вертолетов.
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи - можно было бы создать отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
И можно было бы закупать уже свои вертолеты (вначале за счет госбюджета, затем уже могли бы выходить на международный рынок).
Но у нас же государственников во власти нет.
Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта.
Аналогичная ситуация в авиации.
За 5 лет правления Президента-олигарха-мародера Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D.
Итого: два(?!) самолета - за 5 лет. Все.
Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова.
По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш.
Сейчас аналогичный запрет без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством.
Увидим, появились ли государственные мужи во власти или власть интересуют только откаты.