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Новости Коронавирус и карантин
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Необходимо контролировать, чтобы украинцев протестировали на антитела к COVID-19 с помощью украинских тестов, - Шахов

Необходимо контролировать, чтобы украинцев протестировали на антитела к COVID-19 с помощью украинских тестов, - Шахов

Владимир Зеленский поручил МОЗ запустить в Украине массовое тестирование на антитела к COVID-19. Но если бы Президент и МОЗ оперативнее отреагировали, тестирование на антитела могли бы начать еще в апреле и это бы спасло десятки жизней украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Украины Сергей Шахов, который неоднократно обращался к Министерству здравоохранения с трибуны Верховной Рады с инициативой по массовому тестированию.

Именно Шахов стал первым политиком, который вылечился от коронавируса и первым заявил о готовности стать донором для лечения тяжелобольных пациентов с помощью переливания крови.

Шахов также сказал, что не тешит себя иллюзиями о том, что теперь в борьбе с коронавирусом в Украине произойдут глобальные изменения. Однако надеется, что какие-то подвижки к лучшему все же будут.

"Я буду лично держать этот вопрос на контроле, чтобы во время массовой диагностики использовались тест-системы, разработанные именно украинскими учеными. Они уже успешно себя зарекомендовали не только в нашей стране, но и заграницей. Пока украинские чиновники закупают иностранные тесты втридорога, наши отечественные тесты уже закупают Германия, Турция и страны Прибалтики. При этом стоимость украинского теста в десятки раз дешевле, чем иностранные аналоги", – отметил Сергей Шахов.

Как сообщалось, оценочные испытания иммуноферментных тест-систем на наличие антител к COVID-19 украинского производителя НПК "Диапроф-Мед" определили их качественные показатели на очень высоком уровне. Оценочные испытания тест-систем проводились НМУ им. Богомольца под руководством доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской.

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Напомним, ранее Сергей Шахов прошел тестирование на наличие антител с помощью украинской тест-системы. Исследования показали наличие высокого количество антител в крови Шахова. Также антитела к коронавирусу были обнаружены в крови тещи Шахова, которая болела пневмонией еще в феврале вместе с детьми политика.

Автор: 

карантин (16729) Шахов Сергей (110) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
уж ты бы Шахов помолчал бы... у самого рыльце в коронавирусном пушке ))))
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15.05.2020 18:49
+3
а тебя, КАЗЛА наими тестами проверяли???????????
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15.05.2020 19:53
+2
Сами тесты инфицированы. Пока протестируете всех, людей, которые еще не болели, инфицируете.
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15.05.2020 18:48
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Сами тесты инфицированы. Пока протестируете всех, людей, которые еще не болели, инфицируете.
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15.05.2020 18:48 Ответить
Зачем писать такой бред - тестами невозможно инфицировать.
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15.05.2020 18:58 Ответить
Докажи обратное.
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15.05.2020 20:08 Ответить
уж ты бы Шахов помолчал бы... у самого рыльце в коронавирусном пушке ))))
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15.05.2020 18:49 Ответить
Ну если украинские тесты, такие же "инновационные" как и украинские ИВЛ, то ими натестируют...
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15.05.2020 18:53 Ответить
Это уже страшно, насильное тестирование и вакцинация. Чуть что, неугодный болел коронавирусом вот и помер.
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15.05.2020 18:54 Ответить
Тестирование и вакцинация - противоположно разные вещи. При тестировании кровь или образцы слюны берут, а при вакцинации в организм что-то вводят.
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15.05.2020 19:00 Ответить
Это и так понятно, но человек защищенный конституцией, имеет право послать всех в задницу с их тестами,а А о вакцинации и речи быть не может, вколят что то, а потом бесплодие, рак, отсутствие иммунитета, лейкимия и черти что еще. Медицина обманывает людей страшнее, чем мы все думали.
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15.05.2020 19:06 Ответить
...отключат газ...не возьмут на работу, не выпустят за границу, не оформят докумены...для вашего и всеобщего блага!!! Короче, нервы попортить могут. "Нет такого преступления..."
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15.05.2020 20:08 Ответить
вам,товариш Павел,до Ликових,до Сибіру.Там все по-чесному і природньо.Ликови не хворіли.
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15.05.2020 20:29 Ответить
Ви нiколи нi в чому не сумнiваєтесь? Вам завжди здається що, держава все робить вiрно?
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15.05.2020 21:26 Ответить
Так от чого він в рядах перших побіг "хворіти" коронавірусом. Тепер є на чому бабло зашибать
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15.05.2020 18:56 Ответить
До сих пор нигде не пишут о реагентах для украинских тест-систем - они выпускаются в Украине или закупаются за рубежом. Если они не украинского происхождения, то тесты украинскими называть нельзя.
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15.05.2020 18:57 Ответить
с помощью чего????? украинских тестов?
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15.05.2020 19:02 Ответить
А товарищ Шахов предпочитает лечиться у украинских врачей?
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15.05.2020 19:11 Ответить
а тебя, КАЗЛА наими тестами проверяли???????????
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15.05.2020 19:53 Ответить
 
 