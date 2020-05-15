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Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского

Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассников", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Так, еще на три года установлен срок санкций для ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакті" (Киев). Интернет-провайдерам запрещено предоставлять пользователям доступ к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru), "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Также на три года действуют санкции против АО "ТВ "Центр", Закрытое акционерное общество "Росбизнесконсалтинг" (РБК), автономной некоммерческой организации "Редакция телеканала Совета Федерации", действующих в АР Крым ООО "Полуостров Крым", ООО "Вэйв".

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада продлила санкции против российских соцсетей

Предусмотрена блокировка активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим юридическому лицу имуществом; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Ближайший год будут действовать санкции против АО "Лаборатория Касперского" (Москва) и ООО "Лаборатория Касперского Украина" (Киев), ООО "Доктор Веб" (Москва) и ООО "Центр технической поддержки "Доктор Веб" (Киев), ООО "Яндекс" (Москва) и ООО "Яндекс.Украина" (Киев).

Также на Цензор.НЕТ: Запрет российских соцсетей лишает страну-агрессора одного из инструментов в гибридной войне против Украины, - Порошенко

Автор: 

запрет (1704) Зеленский (20185) россия (95308) санкции (11247) СНБО (4430) социальные сети (642) Mail.ru (3) Яндекс (38) ВКонтакте (61)


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Топ комментарии
+12
любопытно, а Яндекс-Диск со своего смартфона ЯнеЛох/42 годика убрал?!
Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 3511

Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 7025
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15.05.2020 18:58
+11
Попутно втихую сняты санкции с трех российских бизнесменов и пророссийской внучки дуче. Блестящий ход.
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15.05.2020 18:49
+11
Хвалят? Ты совсем дебил, кощей, что не удивительно. "Петики" съели твой мозг и поселились в образовавшейся полости.
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15.05.2020 18:57
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Правила форума Совет форумчан
ужас ужасный, вроде нет браузеров с впн
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15.05.2020 18:47 Ответить
Та законтачені завжди вихід знайдуть.
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15.05.2020 18:54 Ответить
Підозрювана у справі Шеремета активіст і військовий медик Яна Дугарь
В останній раз користувалась соціальною мережею Вконтакте 26 квітня 2020 року.
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15.05.2020 18:58 Ответить
Як погода в Горлівці?
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15.05.2020 19:00 Ответить
Есть. Но через впн манкуртам нельзя будет без затыков смотреть речи *****, сплошное бебебе.
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15.05.2020 18:57 Ответить
кому нужно бе-бе, народ в игры играет, одноклассники по всему свету, а ху-ло никому не нужно
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15.05.2020 19:23 Ответить
Игры есть только на одноватниках?
А на хер мне нужны те предатели что свалили со своей страны?
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15.05.2020 19:29 Ответить
мне уже за 60, учились вместе и жизнь разбросала по всему союзу,какие они предатели?
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15.05.2020 19:44 Ответить
В начале 2017 открыл для себя одноклассники . Нашёл много одногруппников , но не успел с ними пообщаться , - много из них - проросийские , а у меня проукраинская линия . Так и осталось недообщение . ( В VPN , - не лезу ) .
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15.05.2020 20:19 Ответить
А ты на лавочку присядь плотно приподъездную и там с пенсами наобщаешься до рыгачки.
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15.05.2020 22:27 Ответить
Сміттєзвалищем під назвою "вх*якте" давно не користуюся й похерив свій акк. Але деякі відео, яких немає в інших місцях, в принципі можна подивитися через VPN (якщо не треба логінитися). Тільки доведеться чекати, доки завантажиться.
Хоча... за цей рік переглянув таким макаром лише одне відео, https://horrorzone.ru/page/project-h-part-3-vardoger хоррор-короткометражку "Вардогер" аматорської студії MAD-FILMS (з Уралу, але начебто не ватка). Фільм тривалістю 13 хвилин у режимі HD завантажувався довго й нудно.
Тож нехай манкурти випробовують борошна, намагаючись дивитися улюблене *******
(і пару слів про фільм: тему зловісного привида-двійника розкрито непогано, але ТАК накосячити з деталями, логікою та поведінкою головної героїні... це треба вміти... https://vk.com/video48326076_456240124 Осьо він , якщо є бажання)
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15.05.2020 19:45 Ответить
Намедни наткнулся на такой фильм
https://www.youtube.com/watch?v=pL8jtgC0N74

Сегодня планирую пересмотреть еще раз внимательно.
Рекомендую кто не видел.
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15.05.2020 20:09 Ответить
Дякую, анотація зацікавила. Треба глянути.
На ютубі є ще три короткометражки MAD-FILMS. Ось цей (на 17 хвилин) рекомендую зацінити, зроблено доволі професійно й цеглогенеруюче. Окремий зачіт за пекельний інтер'єр та візуалізацію/озвучку демонів.
https://youtu.be/MqIDEzNJprQ "Project-H" Part 4: ILL-FATED NIGHT | A Short Horror Film
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15.05.2020 20:58 Ответить
А кто вообще того ***** слушает? Вопрос риторический. Ну а базы ДоктораВеба обновить думаю кому надо и ВПНа хватит. Касперского вообще только умалишенный может себе на компьютер поставить. Оно унылое говнище уже давным давно. Мейл ру еще тот вирус. Яндекс нафиг не сдался когда Гугл есть. Ну а вконтактики с одноклассниками мне кажется вообще мало кого сейчас интересуют. Ну может самых упоротых.
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15.05.2020 22:33 Ответить
Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 3823
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16.05.2020 01:21 Ответить
Ну Eset никто не отменял или как я - с 2009 года вообще без антивируса. Нах он нужен когда у тя сначала убунта была а сейчас дебиан. Я бедный молдавский вирус.....
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16.05.2020 23:41 Ответить
А вы говорили что Зеленский предатель.
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15.05.2020 18:48 Ответить
Он часто сам об этом заявляет...
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15.05.2020 18:52 Ответить
Это не мы говорили. Это оно само аж волало годами, за срубли.
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15.05.2020 18:55 Ответить
Это в Яндексе лоханулись. Не допёрли, что с этими пацанами за 1000 масок можно было всё порешать.
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15.05.2020 18:49 Ответить
Попутно втихую сняты санкции с трех российских бизнесменов и пророссийской внучки дуче. Блестящий ход.
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15.05.2020 18:49 Ответить
Наконец-то петики хвалят Зелю!
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15.05.2020 18:55 Ответить
Хвалят? Ты совсем дебил, кощей, что не удивительно. "Петики" съели твой мозг и поселились в образовавшейся полости.
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15.05.2020 18:57 Ответить
Да не стесняйтесь. Хотя, вряд ли за тот пост заплатят...
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15.05.2020 19:00 Ответить
От тобі точно не заплатять за цей комент.
В ньому немає слова "петики".
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15.05.2020 19:52 Ответить
Він не просто дебіл. Він кацап на роботі. тролям з низьким IQ дають саме такі примітивні завдання. Краще просто спамити.
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15.05.2020 20:23 Ответить
Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года,

Дело Барыги живет и побеждает! У нашего правительства IQ около 70-90. Это уровень престарелого прапорщика.
Вместо наступающей пропаганды свободного развития государства, как страус зарывают голову в песок...
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15.05.2020 18:52 Ответить
а какая свобода может быть с кацапскими говноресурсами? как говносайты из несвободной ********* могут нести способствовать развития нашей страны?!
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15.05.2020 18:54 Ответить
В деяких без однокласників IQ падає до 20.
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15.05.2020 18:57 Ответить
Тебе известно что в Лугандоне заблокировано более 40 украинских сайтов
и не транслируется ни одного укр. телеканала, даже «Малятко»?
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15.05.2020 19:02 Ответить
больше всего мне хочется увидеть новость с зеленским приблизительно такого характера: "экс предизента зеленского изнасиловали в лукьяновском сизо"
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15.05.2020 18:52 Ответить
Та він і сам дасть. По ньому ж видно.
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15.05.2020 18:57 Ответить
Браво, петики! Ваш уровень! И комплексы понятны...
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15.05.2020 18:58 Ответить
А також 14 травня прокремлівський ... резидент ЗЕбіл капітулянт підступно зняв санкції з сепаратистів Алессандри Муссоліні та інших "спостерігачів" на злочинних "виборах" в окупованій кремлем бандитській резервації "лугандонії - - ордло". підтвердження посилання на сайті цього проросійського глави нашої держави, де і опубліковано цей його антиукраїнський указ. Там, повідомляється, що ЗЕбіл - капітулянт дав вказівку РНБО викреслити з списку санкцій ряд ворогів України, які були причетні до злочинних "виборів" на території окупованого кремлівськими фашистами Донбасу. Також ... резидент капітулянт підступно вивів з-під санкцій ряд антиукраїнських компаній, які співпрацюють з ворожою Росією і російських. Крім того, також не знаходиться більше під обмеженнями і бізнес-партнер одеського олігарха Андрія Ставніцера бізнесмен українофоб Олексій Федоричев .... і інші вороги України. Правильною дорогою прокладеної вам фашистом) (уйлом йдете дорогі товариші і вірні Слуги кремля ЗЕбіли капітулянти. Столбовой дорогой яка прямо заведе вас продажних Юд в прокляту ворожу паРашу до продажного кремлівського холуя к кривавому ЗЕКУ - ЮДє.
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15.05.2020 18:52 Ответить
Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года,

Дело Барыги живет и побеждает! У нашего правительства IQ около 70-90. Это уровень престарелого прапорщика.
Вместо наступающей пропаганды свободного развития государства, как страус зарывают голову в песок...
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15.05.2020 18:53 Ответить
если хочешь быть "сводобным" перезжай в *********. будешь смотреть через браузер амиго одноглазники, дрочить на порнушку в вконтакте. кстати, а за лайк какого-то местного опозиционера, тебя посадят лет на 10.
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15.05.2020 18:57 Ответить
Не бачу, де тут зрада, але вона точно повинна бути.
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15.05.2020 18:56 Ответить
Зрада всегда есть. Но, шоб ее увидеть, надо быть петиком.
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15.05.2020 19:03 Ответить
Тобі платять лише за коменти, в яких є слово "петики"?
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15.05.2020 19:49 Ответить
любопытно, а Яндекс-Диск со своего смартфона ЯнеЛох/42 годика убрал?!
Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 3511

Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 7025
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15.05.2020 18:58 Ответить
У нас свободная страна, хочешь, запрещаешь сайты и сети,а хочешь шаришся по этим запрещенным сетям.
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15.05.2020 18:59 Ответить
Вподобайка самому собі - це еквівалент ґавтофеляції.
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15.05.2020 20:08 Ответить
Согласен.
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15.05.2020 21:19 Ответить
Украинские и эрефийские олигархи боятся, что украинцы и их козломордые братья вдруг заговорят и выяснят, что главный их враг это олигархи. Олигархи боятся, что украинцы заразят руцню Майданом и крыша олигархов - *****, падёт. В этом цель запрета. Кремлёвская пропаганда давно на украинцев не действует - запрет бысмысленный, но власть не понимает народ, ибо уверена, что он быдло и с ним надо разговаривать как с пятилетним сорванцом под столом. Запрет эрефийский соцсетей это как запрет гулять в парках в карантин.
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15.05.2020 19:04 Ответить
Я відкрию одну таємницю: заборона цих ресурсів має скоріше принципове політичне значення, аніж практичне.
Ясен перець, скористатися VPN може навіть імбецил. Але це не означає, що забороняти не треба. Користуватися VPN чи погидувати сміттєзвалищами - це справа сумління кожного окремого юзера. Проте офенсивний демарш на державному рівні все одно має відбутися.

Щодо "заговорят и выяснят" - я вас прошу... Ще з 2013 року в антиватних/проукраїнських групах і пабліках вх*якті (їх тоді було багато, згадати хоча б праволіберальний Orange) українці та більш-менш притомні росіяни спілкувалися, взаємодіяли, намагалися донести істину якомога більш широкій ґавдиторії на ерефії... І де результат, де оті "шини на красной площади"?
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15.05.2020 20:04 Ответить
2013 и 2020 как говорят у нас в Одессе две большие разницы. Да соглашусь, что можно санкции против эрефийских соцсетей трактовать как политический жест, но на фоне того, что недоимперия продолжает быть главным торговым партнёром Украины, выглядят жалко. ***** сцарь пропаганды и на Украину он напал, ибо боялся, что Майдан в случае успеха, перекинется на эрефию. Поэтому запрет украинцам выступать в соцсетях необъятной это прямая работа украинской власти (олигархата) на удержание власти *****. Кстити за 2013 год - в 2014 миллионы пророссийско настроенных (регионалы) резко отвернулись от них - прозрели. С 2014 по 2020 уже сотни тысяч украинской ваты прозрело и продолжает прозревать. Ну и сравните эрефийский рейтинг ***** в 2013, в 2014 и в 2020 и вы увидите, как говорят у нас в Украине, огромную разницу. Вы представляете если весь эрефийский ропот против обнулённого, кратно усилится аргументацией украинцев? Так оттож. Чи будете спорить?
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15.05.2020 20:47 Ответить
Вы представляете если весь эрефийский ропот против обнулённого, кратно усилится аргументацией украинцев?

...
А тут є один феномен масового зомбування, типовий для кацапів: хоч вони ненавидітимуть ********* до всьору в портки, але все одно аргументація українців наштовхнеться на "хахлы! биндеры! нам крыш!.. тьху, крымнаш! гондурасы! р-р-ряяяя!!!" Це ірраціонально, але воно працює, сто чортів кашалотовій жабі в цицьку.
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15.05.2020 22:28 Ответить
Имперскость мы в них придушить не сможем - это понятно, но поменять имперское мышление нам по силе, ибо имперскость она ведь разная может быть - англо-американская тому пример. Во-вторых - перекинувшись на их территорию мы существенно уменьшим срач между собой здесь, но власть действует по одному накатанному принципу - разделяй и властвуй, поэтому ничего полезного для Украины в указе нет, но он полезен для сохранения антинародной власти-олигархов. И в-третьих обратите внимания - "украинская" власть вообще не ведёт украинскую пропаганду на необъятную и народу не даёт... почему? Потому, что разделяй и грабь. Ну и в четвёртых - думаю сколь верёвочке не виться, а Майдану на эрефии быть.
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15.05.2020 23:09 Ответить
Там скоріше буде палацовий переворот, аніж Майдан. І нове угрупування при владі.
Якщо нова камарілья тверезо усвідомить, що північна лисичка вже поруч і що треба терміново "развенчивать культ", шельмувати попередника і радикально міняти політику - для нас це буде файно (у чек-листі "оттепели" мають бути: повернення Криму, припинення підтримки ОРДЛО, виведення їхтамнетів, мільярди репарацій та слинькослізне каяття).
Але до влади може прорватися ще впоротіша і агресивніша банда. Наприклад, відморожена мілітарна верхівка з ідеями а-ля Жиріновський ("атомную бомбу на Киев", "сжечь биндер напалмом", "всех хохлов на Колыму"... ну ви зрозуміли).
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16.05.2020 01:03 Ответить
Во-первых - мы не должны плошать, а вести украинскую пропаганду на эрефию. И не благодаря власти, а вопреки. Украинскую пропаганду на необътную мы можем вести только на русском языке, поэтому языковый вопрос в Украине должен исчезнуть. Все говорят как хотят - в этом наша свобода и воля. А во-вторых - население эрефии устало от политики ***** - можно сказать остогыдло. Многие там начинают понимать какую подлость их государство причинило нам и сожалеют. Поэтому не думаю, что новое руководство поведёт ту же политику, а не как водится в Империи всё свалит на ***** и скажут, что это всё он гад. Но может быть всё горадо лучше - в параше всё настанет лугандон.
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16.05.2020 01:50 Ответить
"Многие там начинают понимать какую подлость их государство причинило нам и сожалеют" - на жаль, вони масово прозріють лише за командою. Це якщо після ***** буде щось подібне до "хрущовської відлиги" та шокове викриття злочинів попередника. Ось коли новий перзидент в телевізорі скаже - "ребята, тут такая зуйня... кароч, вам крупно врали, наша война против Украины была преступной, а украинцы - герои. Это всё ***** натворило, за что и отправилось в рай с чертями! И его пропагандоны, которые в итоге получили суровое воздаяние - убитый сковородкой Соловьёв, насмерть изнасилованная кактусом Скабеева, погибший на бутылке Киселёв и многие другие - вот кто виноват!"

Ось лише тоді вони прозріють. Самостійно - ні.
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16.05.2020 05:54 Ответить
Но ***** ещё живой, а его рупор соловьёва-шапиро уже затролили в параше. Процесс идёт и нам нужно этому процессу помогать, а не ждать когда они сами.
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16.05.2020 09:13 Ответить
Однозначно.
Но нужно помогать и нам самим себе. Просвещать народ, чтобы научился думать!
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16.05.2020 17:35 Ответить
Тан он думает - лидер нужен.
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16.05.2020 19:33 Ответить
И лидеры тоже нужны, куда же без них.
И, в хороших условиях самоорганизвции сознательных людей, они появляются.
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16.05.2020 23:43 Ответить
это зрада или перемога? объясните
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15.05.2020 19:09 Ответить
Пока ничего не ясно. Патриоты топчутся в нерешительности.
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15.05.2020 19:15 Ответить
Конечно, зрада! Видите, как петики спамят!
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15.05.2020 19:16 Ответить
в мире фейсбук рулит, а рашкинские сети всего лишь жалкие призраки себя прежних, которые скоро скопытятся от безжалостных украинских санкций
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15.05.2020 19:32 Ответить
Підписав, молодець!
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15.05.2020 19:35 Ответить
А антиукраинские тв каналы полукацапской швали продолжают свою борьбу против Украины.
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15.05.2020 19:55 Ответить
Зеленский снял часть антироссийских санкций и восстановил доступ к российскому ПО
Также сняты санкции с людей, которые имеют отношение к организации незаконных выборов на оккупированном Донбассе
15:42 https://112.ua/sitemap/2020/2020-05-15 15.05.2020

https://imgclf.112.ua/original/2020/05/15/423804.jpeg?timestamp=1589535638 Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 792
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении некоторых антироссийских санкций, но при этом часть из них была снята. Об этом говорится в документе https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629 № 184/2020 , который опубликован на сайте главы государства.
Среди лиц, с которых сняли санкции, числится внучка итальянского политического деятеля Бенито Муссолини - Алессандра Муссолини. Она в ноябре 2018 года была наблюдателем на "выборах" в так называемых ЛДНР. Также ограничительные меры сняты с девяти физических лиц, среди которых пятеро - члены "избирательных комиссий" "ДНР" и "ЛНР".
Кроме того, решение СНБО, которое подписал президент, восстанавливает доступ российского программного обеспечения к украинским бизнес-структурам и государственным органам.
Новости по теме: https://112.ua/obshchestvo/zelenskiy-prodlil-zapret-na-vkontakte-i-odnoklassniki-536082.html Зеленский продлил запрет на "Вконтакте" и "Одноклассники"
Из санкционного списка убрали российского производителя корпоративной информационной системы "Парус". А в итоге санкции отменены против девяти компаний этой группы. Данное программное обеспечение используется для управления госорганами, органами местного самоуправления и корпорациями.
Также вне санкций теперь три компании в IT-сфере с российскими корнями: "Сапран Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО". В целом санкции сняты с 12 компаний.
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15.05.2020 20:15 Ответить
Зрада дня!
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15.05.2020 21:17 Ответить
Я,как технарь(электронщик ,радиолюбитель) часто посещаю ОК. 4 группы радио. Там сидит весь бывший союз. В этих группах табу на путлеров и прочих бандерлогов-банят.
Была бы альтернатива в ФБ никто бы в ОК не заходил...
Посмотрите любую нашу группу по радио,по компам и увидите ,что число участников 3 тыс. против более 40тыс.....где практически онлайн поучаешь ответ на заданный вопрос. Мое хобби ,как любое другое,не даёт материальных благ.,но зато не стоит вопрос,чем заняться.....Да,мне 71 и с паяльником я" дружу" 57 лет..
Сподіваюсь, що мої висловленя не є зрадою.
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15.05.2020 21:40 Ответить
Вот Вам альтернатива в ФБ... Наверняка есть и другие группы, это из того, на что сам подписан

https://www.facebook.com/groups/258299574591960/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL Радиолюбитель
https://www.facebook.com/groups/1632721720354671/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL Радиолюбитель-программист или просто паяем))
https://www.facebook.com/groups/radiostorage/?notif_id=1556304235663076&notif_t=group_r2j_approved&ref=notif Радиоэлектроника и схемотехника, схемы и статьи
https://www.facebook.com/groups/184179268806304/ Радиоэлектроника от А до Я. Схемы, идеи, ремонт, справочные данные и .т.д.
https://www.facebook.com/groups/scythelectro/?notif_id=1530357124264277&notif_t=group_added_to_group Scythian Electro - IoT, embedded system, programming in Ukraine
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16.05.2020 11:17 Ответить
Я подписан в этих группах,кроме последней в списке.....Я не говорил, что этих групп нет.,но из-за не большого количества участников получить нужное инфо сложнее,а порой не возможно...
Кстати, я ушел с группы "Радиолюбители Украины" из-за частых полит дискуссий и нападок на участников группы.Да,я в этих дискуссиях участия не принимал. Считаю это не допустимо в тех. группах. Да и эфир превратили в помойную яму...что на 80ке,а особенно на 40ке -КОШМАР..Хорошо,что ТЛГ участки свободны от этого мусора....
Удачи.
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16.05.2020 12:47 Ответить
Ну чем смог - поделился. Сорри. Радиолюбительство - не совсем мой профиль, занимаюсь профессиональным ремонтом РЭА.
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16.05.2020 22:50 Ответить
Вообще сидеть в соцсетях (пох каких) и мессенджерах - это явный признак глубокого слабоумия.
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15.05.2020 22:28 Ответить
А у Яндекса сервисов докуя и их не все блочили, если кто в курсе. Некоторые работали свободно и сейчас работают. Но раз это Яндекса изделия, то юзать их низя - предательство партии!
И что означает соцсети ********** на 3 года посадили, а яндекс на год? Неужто по УДО выпустят? Но пипл уже так к ВПН прилип, что они и не заметят.
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15.05.2020 22:31 Ответить
Нормальні українці просто з принципу не користувались би ніяким кацапо-ординським яндексом, є Google, ніяким мейл.сру, вкантактікє та аднаглазікє, тьфу, є нормальні заміни та альтернативи всьому цьому гебешному лайну.

Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.
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16.05.2020 11:09 Ответить
Ну хоть так,янелох впрямь удивил)))
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16.05.2020 13:48 Ответить
"На этом всё закончится. Гибнущий лидер познает истину Оперы."
Важно понять правильно. Беда не в том, что в Украине заблокировали российские сайты. Все прекрасно знают, что это за помойки ВК и Одноклассники, и кому сливает информацию Яндекс.
Дело не в этом. Беда в самом факте блокировок и в том, как это делается технически. То, что совершили украинские провайдеры три года назад по указу пятого президента есть нарушение Завета Основателей. Маршрутизаторы, IP и DNS это святое, это вне политики. Никакой международный конфликт, никакая гибридная война не может оправдать вмешательство в работу Сети.
Все же знают, что эти блокировки легко обходятся. Одна галочка в настройках браузера Opera - и все сайты открываюся.
Но эти блокировки не просто бесполезны, это крайне разрушительно в долгосрочной перспективе. Есть очень много побочных действий.
Наиболее очевидное - пользователи для обхода блокировок устанавливают сомнительное ПО. Вирусы, черви, трояны...
Для обхода блокировок часто советуют Tor Browser. Советуем узнать, что это, кем и для чего создано, и что можно найти в домене .onion. Так было задумано Основателями. Пытаясь заблокировать неугодные сайты, вы загоняете людей в Даркнет и лишаете себя всякого контроля над ними. Возможно сами того не подозревая, люди устанавливают браузер, который открывает доступ к Темной Стороне Силы.
Также эти блокировки просто замедляют и разрушают Сеть. Можете проверить, провайдер Киевстар, домашний Интернет, в настройках системы не провайдерские DNS (например от Google). Многие сайты (не из списка заблокированных) грузятся очень медленно или не загружаюся полностью. Проблема в том, что на этих сайтах (а таких очень много) установлены скрипты Яндекса или ВК (рекламные блоки, счетчики посещений, кнопки авторизации, виджеты погоды, карты, подписки и так далее). Происходит попытка установки соединения с заблокированным IP адресом, оно не сбрасывается, а просто ждет таймаута несколько минут. Таким образом, люди вынуждены настраивать VPN просто для того, чтобы нормально пользоватся Интернетом, даже если заблокированные сайты им не нужны. И не все станут покупать платные решения, а от бесплатных в лучшем случае будут тормоза и сбои, а в худшем см. выше.
Владимир Александрович, нам хорошо известно о вашем отношении с Трансперсональным. Просим обратить внимание на цитату в начале сообщения и онтологическую связь с названием известного способа для обхода блокировок. И принять правильное решение о прекращении позорного вмешательства в работу Интернета.
С надеждой,
DHARMA DNN.
Unix time 1589600000
Genesis 1DJd71Ap3PeH9ZbjRAiybqG5mrzNYFm8ba
G5XuFa9C1lnK3wAK5KEJ1y7LmMTr9KcDl5pqMvMclGPKTz329NMm5Yb6QrbQxCk/Eh3UAgHfAhaH0+AjkD6iOBU=
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16.05.2020 19:58 Ответить
"На этом всё закончится. Гибнущий лидер познает истину Оперы."
Важно понять правильно. Беда не в том, что в Украине заблокировали российские сайты. Все прекрасно знают, что это за помойки ВК и Одноклассники, и кому сливает информацию Яндекс.
Дело не в этом. Беда в самом факте блокировок и в том, как это делается технически. То, что совершили украинские провайдеры три года назад по указу пятого президента есть нарушение Завета Основателей. Маршрутизаторы, IP и DNS это святое, это вне политики. Никакой международный конфликт, никакая гибридная война не может оправдать вмешательство в работу Сети.
Все же знают, что эти блокировки легко обходятся. Одна галочка в настройках браузера Opera - и все сайты открываюся.
Но эти блокировки не просто бесполезны, это крайне разрушительно в долгосрочной перспективе. Есть очень много побочных действий.
Наиболее очевидное - пользователи для обхода блокировок устанавливают сомнительное ПО. Вирусы, черви, трояны...
Для обхода блокировок часто советуют Tor Browser. Советуем узнать, что это, кем и для чего создано, и что можно найти в домене .onion. Так было задумано Основателями. Пытаясь заблокировать неугодные сайты, вы загоняете людей в Даркнет и лишаете себя всякого контроля над ними. Возможно сами того не подозревая, люди устанавливают браузер, который открывает доступ к Темной Стороне Силы.
Также эти блокировки просто замедляют и разрушают Сеть. Можете проверить, провайдер Киевстар, домашний Интернет, в настройках системы не провайдерские DNS (например от Google). Многие сайты (не из списка заблокированных) грузятся очень медленно или не загружаюся полностью. Проблема в том, что на этих сайтах (а таких очень много) установлены скрипты Яндекса или ВК (рекламные блоки, счетчики посещений, кнопки авторизации, виджеты погоды, карты, подписки и так далее). Происходит попытка установки соединения с заблокированным IP адресом, оно не сбрасывается, а просто ждет таймаута несколько минут. Таким образом, люди вынуждены настраивать VPN просто для того, чтобы нормально пользоватся Интернетом, даже если заблокированные сайты им не нужны. И не все станут покупать платные решения, а от бесплатных в лучшем случае будут тормоза и сбои, а в худшем см. выше.
Владимир Александрович, нам хорошо известно о вашем отношении с Трансперсональным. Просим обратить внимание на цитату в начале сообщения и онтологическую связь с названием известного способа для обхода блокировок. И принять правильное решение о прекращении позорного вмешательства в работу Интернета.
С надеждой,
DHARMA DNN.
Unix time 1589600000
Genesis 1DJd71Ap3PeH9ZbjRAiybqG5mrzNYFm8ba
G5XuFa9C1lnK3wAK5KEJ1y7LmMTr9KcDl5pqMvMclGPKTz329NMm5Yb6QrbQxCk/Eh3UAgHfAhaH0
+AjkD6iOBU=
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16.05.2020 20:02 Ответить
Вот тут кто-то написал, что в впн не лезет. А чего не лезет? у нас вроде уголовного преследования нет за впн. Программа как программа. https://whoer.net/vpn вот тут бесплаьный есть, я себе поставила и пользуюсь, скорость нормальная. я вообще не представляю как без вк можно
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21.05.2020 12:26 Ответить
 
 