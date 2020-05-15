Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассников", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Так, еще на три года установлен срок санкций для ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакті" (Киев). Интернет-провайдерам запрещено предоставлять пользователям доступ к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru), "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Также на три года действуют санкции против АО "ТВ "Центр", Закрытое акционерное общество "Росбизнесконсалтинг" (РБК), автономной некоммерческой организации "Редакция телеканала Совета Федерации", действующих в АР Крым ООО "Полуостров Крым", ООО "Вэйв".

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Предусмотрена блокировка активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим юридическому лицу имуществом; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Ближайший год будут действовать санкции против АО "Лаборатория Касперского" (Москва) и ООО "Лаборатория Касперского Украина" (Киев), ООО "Доктор Веб" (Москва) и ООО "Центр технической поддержки "Доктор Веб" (Киев), ООО "Яндекс" (Москва) и ООО "Яндекс.Украина" (Киев).

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