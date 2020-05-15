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Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19
Европейский парламент 547 голосами "за" поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Результаты голосования в пятницу в Брюсселе были объявлены в рамках пленарного заседания Европарламента. Против проголосовало 93 депутата из 687, принявших участие в голосовании.
Большинство депутатов проголосовали дистанционно по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.
Теперь предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС.
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+7 кацахол
показать весь комментарий15.05.2020 19:11
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на самом деле коронавирус победить несложно
как говорил один прохфесор
- нужно просто перестать платить деньги