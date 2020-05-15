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Новости Помощь Украине
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Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19

Европейский парламент 547 голосами "за" поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Результаты голосования в пятницу в Брюсселе были объявлены в рамках пленарного заседания Европарламента. Против проголосовало 93 депутата из 687, принявших участие в голосовании.

Большинство депутатов проголосовали дистанционно по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Теперь предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро для борьбы с коронавирусом

Автор: 

Европарламент (1795) помощь (7749) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Розікрадуть.
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15.05.2020 19:11
+5
Слуги народа поедут оздоравливаться на Мальдивы и Багамы за эти деньги.
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15.05.2020 19:10
+4
Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19 - Цензор.НЕТ 105
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15.05.2020 19:11
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Слуги народа поедут оздоравливаться на Мальдивы и Багамы за эти деньги.
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15.05.2020 19:10 Ответить
Розікрадуть.
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15.05.2020 19:11 Ответить
Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19 - Цензор.НЕТ 105
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15.05.2020 19:11 Ответить
А шо в Украине был КОВИД??? Впервые слышу...То что весь бюджет под этим соусом сп**дили слышал, а вот про сам КОВИД...
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15.05.2020 19:14 Ответить
Я бы посоветовал не давать эти деньги этой власти. своруют. Вон, уже и Михо своего подельника по выводу и обналичиванию ворованных денег в тёмные банки Востока и офшор Омана в Украину притащил. Ну, этого, как его, аааа, Григория (Гечо) Харцилава, он же собственно никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид.
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15.05.2020 19:16 Ответить
теперь главное, чтобы гроши попали в надежные и честные руки, а не были потрачены на каких то там громадян
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15.05.2020 19:18 Ответить
ну все, теперь ожидайте вспышки справа, вспышки слева.
на самом деле коронавирус победить несложно
как говорил один прохфесор
- нужно просто перестать платить деньги
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15.05.2020 19:20 Ответить
Интересно , єто петя подсуєтился или всё - таки Европарламент порешал для Украины ? )) .
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15.05.2020 19:25 Ответить
Gde eti troli s Olgino sto govorili sto EC vsio ,net deneg?Net slov? 1 milard evro pomoc dlia EC eto meloc
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15.05.2020 19:28 Ответить
..оце заживем...- тики недовго..
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15.05.2020 19:40 Ответить
Чудова новина ! Дякуємо парламентарям ЄС !
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15.05.2020 19:49 Ответить
На 10% накупят китайского дерьма и снова клянчить будут
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15.05.2020 19:51 Ответить
Сумма небольшая, поэтому разгон второй волны коровьего сифилиса 19 ждем на неделе.
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15.05.2020 20:01 Ответить
 
 