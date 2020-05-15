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Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин

Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., -

Члены Центральной избирательной комиссии выписали себе премии и отпускные в сумме 200-300 тысяч гривен. Их пригласили на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства для объяснений.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат "Слуги народа" Виталий Безгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного в шоке от новости, члены ЦИК в обход закона, которым ВРУ ограничила зарплаты чиновников на период карантина потолком в 47 230 грн, выписали себе премии и отпускные в 200-300 тысяч. Параллельный мир!" — написал он.

Безгин добавил, что депутатов "очень ждут" на заседании комитета. Имеется ввиду профильный комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства. В комментариях Безгин отметил, что ближайшее заседание комитета запланировано на среду, 20 мая. "Следующее заседание комитета в среду, на среду и приглашаем", — написал он.

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Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - слуга народа Безгин 01

Автор: 

премия (480) ЦИК (3644) заработная плата (2399) Виталий Безгин (42)


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Топ комментарии
+21
Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн.

В счёт будущих заслуг?
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15.05.2020 19:06
+12
Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 1087
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15.05.2020 19:17
+11
Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 3356

..
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15.05.2020 19:10
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Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн.

В счёт будущих заслуг?
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15.05.2020 19:06 Ответить
Ага, они еще потом будут везде трындеть, что они видите ли не воруют и взяток не берут, а на скромную жисть никак бабла не хватает.
Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 9279
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15.05.2020 19:30 Ответить
По гусиному яйцу каждому на голову, а стрелять будет чемпион по стрельбе с близорукостью с 30 метров. Я считаю, каждый должен иметь шанс на реабилитацию))))))
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15.05.2020 19:08 Ответить
А стрелять будет чемпион... который к тому же имеет право на ошибку.
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15.05.2020 20:37 Ответить
значит, такой закон, раз его можно обойти
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15.05.2020 19:08 Ответить
сначала они не умеют правильно написать имя Никанор, а потом в Раде так же законы пишут
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15.05.2020 19:19 Ответить
Никанор былл убит злыми соевыми стукачами. Пришлось завести Никонора
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15.05.2020 20:43 Ответить
так назвался бы уже не Босой, а Тупой
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15.05.2020 20:56 Ответить
в тебе хороша собача з ліпєцкім акцентам.. на фабриці підробляєш?
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15.05.2020 21:37 Ответить
Власть жалуется на Власть о том , что можно Обойти Закони получить деньги.У нас органов больше чем Армии , а они тоже обходят закон , вот и не росследуют
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15.05.2020 19:08 Ответить
кто не работает тот ест, у нас в Украине зажравшиеся чиновники, народ терпит, пускай их обслуживает
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15.05.2020 19:09 Ответить
Деньги вернуть государству. Членов ЦИК, поливших такие премии, переизбрать.
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15.05.2020 19:09 Ответить
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15.05.2020 19:32 Ответить
Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 3356

..
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15.05.2020 19:10 Ответить
Со вкусом работают ребятки. По четверти миллиона премии. Учителя, аууууу. Вам с вашими 4000 долларов США зарплаты это конечно и не снится даже. Ну и медикам, с их 300% надбавки.
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15.05.2020 19:11 Ответить
быстро не нашел распечатки.. там такое хитрож*пое распределение денег - 47 000 как и обещали ставка...НО... но от 200 000 в месяц...материальная помощь!!! каждый месяц - 200 000 мат помощь? это каким законом регламентируется??? и в какое горло она влазит? всем членам (в анатомическом понимании этого слова) по 200 000 мат помощь...
и от меня...чем (нет...каким хером занимается ЦИК в перерывах между выборами???) и за что им платят такие деньжищи???? и мат помощь (черт ее раздери!!!) в 200 000 грн ????
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15.05.2020 19:19 Ответить
кзотом, батенька, кзотом.

Согласно кзоту и законам разным, любой работник имеет право на:
1. подать заяву на пособие на здоровье - не чаще 1 раза в год.
2. подать заяву на матпомощь - хоть каждый месяц. Предоставляется при наличии свободных денег (формально - зарплатного фонда, например, от незаполненных штатных единиц, но можно и другие изыскать, если очень захотеть).

Решает, давать или не давать - руководитель предприятия/организации.

Они, собственно - руководители. Решили - себе давать. Имеют право.

А ты что, не подаёшь каждый месяц заявление на своём предприятии о необходимости предоставления тебе материальной помощи в размере 5 окладов? А хоть раз подавал? Т.е. ты даже своих прав не занешь... А чужие денежки - считаешь. Не стыдно?
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15.05.2020 20:37 Ответить
таки да... стыдно..
подавал один раз, когда отца хоронил...
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15.05.2020 20:46 Ответить
вот видишь. Вот и вся разница между тобой и членами ЦВК - тебе стыдно, а им - НЕТ.

Всё остальное таки по закону.

Просто они сделали так, что ты даже закона и своих прав не знаешь. Не говоря уже о том, чтобы требовать исполнения закона или ненарушения своих прав - это вообще такая стыдобища и нарушение всех мыслимых норм "морали", что уже аж зубы сводит, когда пересічний украинец видит что-то у кого-то требующих. Как они посмели? Зачем толпятся? Зачем требуют? У работодателя своего требуют достойной оплаты труда? Ах они бесстыдники!!!
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15.05.2020 20:54 Ответить
меня очень успокаивает, что Вы знаете Законы и значит требуете то , что Вам положено...
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15.05.2020 21:06 Ответить
а как же. Вот только я работаю не в госоргане и не в коммунальном предприятии. А в коммерческой структуре. Зарплату вытребовал себе по квалификации. И она далеко не "средняя по Украине". И отрабатываю за неё по-честному, выкладываясь, без перекуров, 40 часов в неделю. В коммерческих предприятиях, знаете ли, "матпомощь просто так", как и "зарплату посто так" не дают.
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15.05.2020 22:32 Ответить
Вас послушать, получается, что люди получают на работе свои 10 тыс. грн/мес, а могли бы и 50 тыс. грн/мес получать, надо было просто заявление каждый месяц писать. Дураки они и завистники.
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15.05.2020 21:11 Ответить
В госорганах? Именно так. Вы просто не видели, какой объем "материальной помощи" проходит через "зарплатные фонды" в любом госоргане. Маломальский специалист с толикой самооценки - пишет или заявление на материальную помощь и добирает премиями и матпомощами до почти рыночной зарплаты в этой местности, или пишет заявление об уходе (это если он таки умеет работать 8 часов в день и готов реально работать в коммерческой структуре, а не хернёй страдать в госоргане 9/10 времени за 6-10 тыс.). А так как в любом госоргане процент реально что-то могущих делать и прикрывать зад начальства в 3-5 раз ниже, чем на коммерчеких предприятиях, то зачастую руководители сцепив зубы подписывают эти заявления "выделить".

Дефицит реально работящих и квалифицированных кадров в нашей стране - не миф. Работящий и квалифицированный - не пропадёт нигде.
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15.05.2020 22:38 Ответить
Шо це за Хвамилии такие у них, жесть. Шараг, Гевко, Грень... Откуда вылезли...
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15.05.2020 19:23 Ответить
Да вылезли они из тех ворот, откуда и весь народ. А вы лучше посмотрите на состав нашей ВР по этническому признаку. Богоизбранные ...
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15.05.2020 19:38 Ответить
Ты гляди, двое таки с совестью нашлось.
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15.05.2020 19:44 Ответить
(по 47 000?)))) не обольщайтесь, ниже, во вором списке - уже по 200 000 с хвостиком у них )))
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15.05.2020 19:49 Ответить
Не, просто забыли накатать заяву на матпомощь. А в бюрократиях всё четко - подал заяву - получи 300 кусков. Не подал заяву - получи ставку.
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15.05.2020 20:39 Ответить
Неплохо, очень даже не плохо. Пускай в двойном размере внесу обратно в кассу. ЗеДятлы, согласитесь, что при клятом "мародёре" такого не было.
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15.05.2020 19:10 Ответить
про "покійника" або добре, або ніяк!
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15.05.2020 19:26 Ответить
А шо, кривобивненський фигляр склеил ласты?
Тогда почему на Г+Г Шопена не играют?
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15.05.2020 20:41 Ответить
Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 5228Во-первых, не брала, во-вторых, вернула целый, в-третьих, он уже был разбитый.
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15.05.2020 19:10 Ответить
Им можно и по миллиону, ведь они послушные и будут правильно для Зе считать
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15.05.2020 19:11 Ответить
Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 3033

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15.05.2020 19:11 Ответить
зе-команда работает не покладет рук. теперь вот очередное достижение зеленых в цвк - ограбили пенсионеров
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15.05.2020 19:13 Ответить
а в чем тут криминал - почему малюське можно, а другим нельзя?
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15.05.2020 19:14 Ответить
Слуги народа будут править 50 лет. Кто против?
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15.05.2020 19:16 Ответить
Тут речь идет об Украине, а не о стране-помойке, где любое ***** может стать пожизненным фюрером.
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15.05.2020 19:19 Ответить
Ну пока здесь гамна ничуть не меньше. По крайней мере последние 6 лет...
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15.05.2020 19:24 Ответить
"Здесь" - это где? Шо-то у вас прапорец замигал...
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15.05.2020 19:25 Ответить
Это у них, на Параше.
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15.05.2020 20:42 Ответить
их повесят или расстреляют? а может дадут пожизненный срок?
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15.05.2020 19:17 Ответить
Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 1087
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15.05.2020 19:17 Ответить
Да
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15.05.2020 19:27 Ответить
это в порядке вещей уже 30 лет как
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15.05.2020 19:33 Ответить
По хорошему их нужно просто уволить без всяких разговоров. Но кто ж уволит курицу, рисующую золотые цифры?
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15.05.2020 19:19 Ответить
Мне нравится слуга урода- веталег безгин!) А шо ж ты там, веталек, делаешь в этом бордэле слуг каломойши?!А?!
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15.05.2020 19:21 Ответить
виписали собі премії, випишіть їм діагноз та відправте на примусове лікування! бариги здихались, підбарижники на місцях!
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15.05.2020 19:24 Ответить
Takije premiji nikde neplatyt vydymo na buducije podcioti golosov polucit dengi.Realno nado uvolit ix segodnia
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15.05.2020 19:24 Ответить
"Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги..."
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15.05.2020 19:25 Ответить
Разве власть будет ценить гривну если она её получает вагонетками?
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15.05.2020 19:27 Ответить
Свекору принесли 11 числа пенсию. Тысячи гривен не принесли))
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15.05.2020 19:27 Ответить
Дык не всем назначили.
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15.05.2020 20:47 Ответить
Что происходит у нас в государстве?
Впрочем, где оно, государство? Нет его.
Как и совести у чиновников, прокуроров, президента... И президента нет.
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15.05.2020 19:28 Ответить
ну а шо вы хотите, сидеть дома за бесплатно дураков нэма
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15.05.2020 19:28 Ответить
Для аваковых - это семечки .. ))
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15.05.2020 19:29 Ответить
ничего необычного , для нашей страны , уверен никого ни накажут
как можно верить такой власти - да никак
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15.05.2020 19:31 Ответить
Бандитам тюрьмы власть и бабки. Революции не произошло.
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15.05.2020 19:31 Ответить
Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 4382
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15.05.2020 19:34 Ответить
В Китаї в рік за корупцію розстрілюють 1 тис. чинуш. В тому числі, віце-спікерів, міністрів. В 2002 році розстріляли губернатора провінції Гуансі, для профілактики через одного його підлеглих. Тому КНР за 20 років стала економікою номер 1.
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15.05.2020 19:31 Ответить
Просто сейчас идет дерибан страны, потому что у нас нет правительства и власти - нечисть добралась до кормушки...

А нариду объявляют, что еще не известно что будет с пенсиями и соцвыплатами, так как бабла катастрофически не хватает!
А мудрый нарид облизывается и просит еще! Дайте им еще 100 дней!

И это еще они не стали клянчить кредиты МВФ в неограниченном количестве, выплату которых повесят на ваших пра пра пра пра внуков.....

"...Берут в любом количестве и со всех сторон!...."
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15.05.2020 19:33 Ответить
впервые за 30 лет существования независимой Украины на это обратили внимание.
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15.05.2020 19:34 Ответить
Всё равно им ничего не будет,тут же за это не наказывают
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15.05.2020 19:36 Ответить
Я волком бьІ вьІгрьІз бюрократизм,
К мандатам почтения нету....
Дааааа, революція 1917 була права, всіх чинуш під розстріл!
Напились крові народу, то потрібно напитись і крові членів ...!
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15.05.2020 19:41 Ответить
За месяц осудить . закрыть на 5 лет или выгнать без права занимать посты .деньги вернуть . все просто .. Но ! Не у нас , у нас еще медали дадут .
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15.05.2020 19:42 Ответить
Я фигею, они просто выписали себе премии и материальную помощь по 250 тыс, на 47 тыс зарплаты им понимаешь прожить невозможно.
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15.05.2020 19:42 Ответить
Это наглое воровство народных денег. Все зарплаты на гос. службе,должны быть четко прописаны в гос. законодательстве, его выполнение должно строго контролироваться всеми контролирующими органами. Таких произвольных выплат не должно быть в принципе. Если эти ребята хотят больше получать денег - идите в бизнес и зарабатывайте,кто вам мешает.
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15.05.2020 19:47 Ответить
В бизнесе риски, к тому же надо работать.
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15.05.2020 20:59 Ответить
Чим обумоивлені такі плюшки, кінцем епохи бідності? Чи не бажають ці "поважні" діячі прийняти участь в експерименті і прожити місяць на 1500 грн. разом з нашим гарантом?
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15.05.2020 19:55 Ответить
Йозеф Кнефт.

Оновлена найвеличнішим ЦВК, в якій не залишилося жодного "ворожого" члена виписала собі премії по 200-300 тисяч гривень.
Кінець епохи бідності він такий.

Гріє душу зелефанам одне, що цих членів ЦВК призначав не Порошенко.)
Зробили себе разом. Ще раз.
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15.05.2020 19:57 Ответить
а шо так скромно, можно и по мильену
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15.05.2020 19:59 Ответить
Члены ЦИК в обход закона выписали себе премии по 200-300 тыс. грн., - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 1182
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15.05.2020 20:10 Ответить
Ключник в своих картинках как всегда манипулирует.
Сегодня Украину грабят зеленые.
Они вышиванки особо не носят.
Сам преЗедент не носит значок с флагом Украины и даже к бойцам ВСУ ездит без опознавательных знаков.
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15.05.2020 20:43 Ответить
Теперь протоколы они будут считать правильно!
Главное, что это не коррупция!
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15.05.2020 20:18 Ответить
А нельзя ли членов, пусть даже, ЦИК за обход закона, наказать при помощи закона ? и денежки надо бы вернуть.
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15.05.2020 20:37 Ответить
До ...... я специалистов, законы есть, но ни х.......... не действуют. НЭМА Д........... авы. ГЛЮКОНИТЬ. Не обижусь.
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15.05.2020 20:47 Ответить
Все это мораль , на законы мы не реагируем мы их не знаем и понятия не имеем что с ними делать. Совок еще прочно сидит в нас.Мы воспитаны как просители у государственных свиней корыта.
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15.05.2020 21:05 Ответить
И это ещё выборов нет ... Сидят там репу чешут, за что премии ?
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15.05.2020 21:16 Ответить
У половины пенсионеров пенсия 1800грн, а эти сволочи нажраться не могут.
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15.05.2020 21:43 Ответить
Так это же ЦК КП - они на гособеспечении
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15.05.2020 22:20 Ответить
 
 