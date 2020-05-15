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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику института авиации и ПВО университета им. Черняховского Тюрину

Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику института авиации и ПВО университета им. Черняховского Тюрину

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Виталию Тюрину – начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины им. И.Черняховского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Присвоить военное звание генерал-майора полковнику Тюрину Виталию Викторовичу – начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского", - говорится в указе главы государства от 15 мая.

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Автор: 

армия (8490) звание (199) Зеленский (20185) оборона (5194)


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Топ комментарии
+6
4-жды уклонист и работавший в цирке паяц, присвоил звание Генерал Майора...
Только вдумайтесь....
Украина страна возможностей - США сосать...
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15.05.2020 19:45
+5
Чотирижди бігун від призову присвоює звання.Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику института авиации и ПВО университета им. Черняховского Тюрину - Цензор.НЕТ 1666
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15.05.2020 19:48
+3
какая товопиющая несправедливость - почему президенту украины до сих пор не присвоили звание маршала?
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15.05.2020 19:42
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Правила форума Совет форумчан
Нова влада відмінить всі звання генерал і введе звання старший полковник 1-4 рангу і переведення на нові звання буде відбуватись не автоматично! Звання генерал вже повністю себе дискредитувало!
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15.05.2020 19:41 Ответить
Сам придумав? Генерал , це міжнародне звання
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15.05.2020 19:42 Ответить
В Україні генерал це синонім непрофесійності і некомпетентності.
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15.05.2020 19:47 Ответить
Ваше субєктивне мненіє. Генерал Воробьйов тому доказ. Муженко, Бессараб, Соколов, Павлюк - дійсно дрстойні генерали. Не узагальнюй
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15.05.2020 19:51 Ответить
"Мненіє"..але ти кацапьоздал палишся
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15.05.2020 20:00 Ответить
Кричти ура! Ти спалила засланця!
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15.05.2020 20:05 Ответить
То міняй нік на Запаленого засранця222
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15.05.2020 20:08 Ответить
После того как ты поменяешь на ,#путиншлюха
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15.05.2020 20:11 Ответить
Я не могу тебе ник поменять,ты сам должен.
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15.05.2020 20:13 Ответить
Муженко, Назаров, Хомчак, цей ганебний список генералів які зганьбили ЗСУ можно продовжувати!
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15.05.2020 20:01 Ответить
Не зсу а твоих опущених рузге солдпат
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15.05.2020 20:04 Ответить
Поразки на фронті, абсолютна некомпетентність, боягузство, неспроможність самостійно приймати рішення та брати на себе відповідальність, нездатність відстоювати свою точку зору і неспроможність сформувати свою точку зору - це все про них, про генералів! Такі генерали Україні не потрібні!
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15.05.2020 20:16 Ответить
А ты одесский планктон - компетентен во всём?
Опять у тебя упоротого, понос выливается.
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15.05.2020 22:01 Ответить
Професіонали мають бути скрізь, особливо в командуванні ЗСУ! 6 років війни наочно показали - командуючих в Україні немає, від слова зовсім!
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16.05.2020 21:58 Ответить
Забродський, Кульчицький також?
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16.05.2020 20:53 Ответить
Кульчицький загинув як герой, але щодо того що генерал літав в гелікоптері як звичайний стрілок-кулеметник це трохи не те що вимагається від генерала. Командир рівня генерала має керувати та організовувати бойові дії, він має працювати в штабі. В окопах має воювати комбат-підполковник або полковник! Забродський теж показав себе слабким командуючим, він більше комбат ніж генерал. Те саме можна сказати і про Муженка - він комбат і від рівня комбата досі не відірвався. Сам йти в атаку - хоч зараз, а думати головою в штабі, тут проблема - неспроможен, приймати рішення - неспроможен, відстоювати свою позицію перед Президентом - неспроможен! А кожне "неспроможен" це сотні загиблих та тисячі поранених бійців від неспроможності генералів успішно воювати і бити ворога!
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16.05.2020 21:56 Ответить
Ну вот и дожились.
Упоротое гуано ИгорокЛ, уже стал главным начальником по аттестации личного состава ВСУ.
Теперь представим его убогое мнение, если он так говорит про известных и заслуженных людей.
А что будет стоить его мнение про командиров рот-батальонов?

Упоротое гуано Игорок. тебе реально надо заткнуться. Это уже явный перегиб в сторону шизофрении и мании величия. А ты себя считаешь безгрешным и великим специалистом.
Однако очень туповат ты для этого.
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16.05.2020 22:23 Ответить
бывалый , он точно у тебя спросил
ты наверно в его команде работаешь
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15.05.2020 20:41 Ответить
какая товопиющая несправедливость - почему президенту украины до сих пор не присвоили звание маршала?
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15.05.2020 19:42 Ответить
4-жды уклонист и работавший в цирке паяц, присвоил звание Генерал Майора...
Только вдумайтесь....
Украина страна возможностей - США сосать...
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15.05.2020 19:45 Ответить
ну хоть героя Украины не дал еще, с праздником человека, как никак дослужил
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15.05.2020 19:45 Ответить
Чотирижди бігун від призову присвоює звання.Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику института авиации и ПВО университета им. Черняховского Тюрину - Цензор.НЕТ 1666
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15.05.2020 19:48 Ответить
Интересно, а какое моральное право вообще этот
недоделанный говнокомандующий, уклонист
от мобилизации имеет присваивать звания..
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15.05.2020 19:48 Ответить
Уже генералов больше чем солдат
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15.05.2020 19:50 Ответить
У вас на роиссії це так
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15.05.2020 19:52 Ответить
Чуєш ти,а чого нік собачою мовою,може це у вас на росії?
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15.05.2020 19:57 Ответить
Вітаємо, сподіваємось він чистий. Бо Порошенко вже генерал-майора одному дав.
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15.05.2020 19:50 Ответить
А каковы реальные заслуги? Если не воевал в АТО, значит заработал иначе. Полёт фантазии безмерный.
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15.05.2020 19:52 Ответить
Звання дається не за заслуги, шобтизнал
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15.05.2020 19:57 Ответить
Так вот кто Донецкий аэропорт пол года защищал в шапке-невидимке.
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15.05.2020 19:54 Ответить
Ну, судя по фото - дядька довольно спортивный и подтянутый.
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15.05.2020 19:54 Ответить
Прежде чем склад с оружием спалить,надо все очень быстро вынести и в авто погрузить.Станешь тут спортсменом.
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15.05.2020 20:08 Ответить
так летун!!
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15.05.2020 20:14 Ответить
Варто ввести нове звання у наших славетних збр. військах: "генерал-солдат".
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15.05.2020 20:10 Ответить
Мы то как рады! Крым наш, даунбас наш, масква в руинах! Не жалко и з\п таким генералам платить...
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15.05.2020 20:18 Ответить
Уклоніст "присвоїв" звання генерал-майора.
ПТУшник присвоїв звання професора. Санітарка присвоїла звання зав. відділенням.
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15.05.2020 20:26 Ответить
Детвора, успокойтесь. Вы далеки от этой, по украински, ГАЛУЗИ. У нас БАБЫ --- ГЕНЕРАЛОЛИССИМУСЫ, специально так пишу. СОСУ и ты не ефрейтор.
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15.05.2020 20:42 Ответить
Цікаво скільки танків в нас приходиться на 1 генерала.
Про кількість кораблів (не катерів!) на одного адмірала взагалі мовчу
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15.05.2020 22:02 Ответить
Генсов, меньше чем танков.
Факт)))))
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15.05.2020 22:21 Ответить
В чем наша армия абсолютно не испытывает недостатка, так это в генералах и адмиралах.)))
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16.05.2020 06:10 Ответить
 
 