Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику института авиации и ПВО университета им. Черняховского Тюрину

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Виталию Тюрину – начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины им. И.Черняховского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Присвоить военное звание генерал-майора полковнику Тюрину Виталию Викторовичу – начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского", - говорится в указе главы государства от 15 мая.

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