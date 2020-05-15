Зеленский присвоил звание генерал-майора начальнику института авиации и ПВО университета им. Черняховского Тюрину
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Виталию Тюрину – начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины им. И.Черняховского.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Присвоить военное звание генерал-майора полковнику Тюрину Виталию Викторовичу – начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского", - говорится в указе главы государства от 15 мая.
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+6 Лео Кот
показать весь комментарий15.05.2020 19:45
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+3 Петр Слободян #470386
показать весь комментарий15.05.2020 19:42
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Опять у тебя упоротого, понос выливается.
Упоротое гуано ИгорокЛ, уже стал главным начальником по аттестации личного состава ВСУ.
Теперь представим его убогое мнение, если он так говорит про известных и заслуженных людей.
А что будет стоить его мнение про командиров рот-батальонов?
Упоротое гуано Игорок. тебе реально надо заткнуться. Это уже явный перегиб в сторону шизофрении и мании величия. А ты себя считаешь безгрешным и великим специалистом.
Однако очень туповат ты для этого.
ты наверно в его команде работаешь
Только вдумайтесь....
Украина страна возможностей - США сосать...
недоделанный говнокомандующий, уклонист
от мобилизации имеет присваивать звания..
ПТУшник присвоїв звання професора. Санітарка присвоїла звання зав. відділенням.
Про кількість кораблів (не катерів!) на одного адмірала взагалі мовчу
Факт)))))