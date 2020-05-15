РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10993 посетителя онлайн
Новости
13 961 17

Американский владелец судна Trump D просит помощи у посольства США в связи с действиями прокуратуры АРК

Американский владелец судна Trump D просит помощи у посольства США в связи с действиями прокуратуры АРК

Прокуратура АРК пытается ограничить передвижения судна Trump D. Американский судовладелец – компания PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC – планирует обратиться за помощью в посольство США в Украине, пытаясь восстановить справедливость.

В центре внимания судно SEABREEZE (так называлось Trump D до продажи нынешнему владельцу) оказалось два года назад. В 2018 оно было арестовано после окончания погрузки зерна, которое должно было направиться в Испанию. Владельцев обвинили в том, что они добывали песок неподалеку от Крыма без разрешения украинских властей. С тех пор никаких доказательств этого правоохранители не обнаружили. Более того, арестованное судно также не сильно интересовало прокуратуру – последние следственные действия (обыск) были проведены на судне еще 28 апреля 2018 года.

В суде дело не рассматривалось по сути. Наоборот, прокуратура АРК тщательно препятствовала процессу – отводила судей, ходатайствовала об отменах и переносах судебных заседаний. Несмотря на все усилия, за два года никаких доказательств причастности судна-зерновоза к перевозке песка предоставлено не было. Все данные, которыми оперирует прокуратура – сведения реестра Equasis, и никакой тайны в них нет, а тем более состава правонарушения.

В итоге, спустя два года, Приморский районный суд г. Одессы удовлетворил ходатайство адвокатов прежних судовладельцев на снятие ареста. Более того, в решении суда указано, что судно SEABREEZE не имеет никакого отношения к судну земснаряду Pechora, в отношении которого прокуратура выдвигает обвинения в незаконной добыче песка.

После решения суда корабль был продан американской компании PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC и переименован в Trump D. Но прокуратура АРК распространила пресс-релиз, где ставит под сомнение решение суда и требует его пересмотра. В такой ситуации новый владелец не может воспользоваться законно приобретенным имуществом, а судно и дальше рискует оставаться в порту Южный.

Такие действия прокуратуры не только идут вразрез с нормами международного права, но и негативно влияют на имидж Украины как правовой державы. У прокуратуры АРК было достаточно времени для сбора доказательств и проведения расследования, но даже если они хотят продолжать следственные действия, то новый владелец не имеет к ним никакого отношения и это не может быть поводом для ограничения его прав распоряжаться имуществом.

Автор: 

корабль (2037) прокуратура (5003)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Мушу звернути увагу на текст, що саме генпрокуратура Порошенка-Луценка виявляла бездіяльність у цій справі.
показать весь комментарий
15.05.2020 20:01
+4
Фayст
- Что там белеет? говори.
Мефистофель
- Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.
Фауст
- Все утопить.
показать весь комментарий
15.05.2020 19:54
+3
Молодці прокурорські. Нічого було у рузге вСиней купляти - то таксічно!!!!!
показать весь комментарий
15.05.2020 19:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да сдать его на иголки, а там нехай разбираются дальше
показать весь комментарий
15.05.2020 19:48 Ответить
Молодці прокурорські. Нічого було у рузге вСиней купляти - то таксічно!!!!!
показать весь комментарий
15.05.2020 19:49 Ответить
Ахренеть, а что, так можно- черпать зємснарядом песок в море прямо в крупнотоннажный балкер !?

В Венесуэле и Ливии тоже так , бывает арестовывают чье-то судно, по таким же поводам...
показать весь комментарий
15.05.2020 19:52 Ответить
Якщо навіть поруч з кацапами проходив - вже законтачений , необхідно спалити .
показать весь комментарий
15.05.2020 20:00 Ответить
Фayст
- Что там белеет? говори.
Мефистофель
- Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.
Фауст
- Все утопить.
показать весь комментарий
15.05.2020 19:54 Ответить
Нехай щастить.
показать весь комментарий
15.05.2020 19:58 Ответить
Трамп рід арештом за співпрацю з окупантом - символічно !
показать весь комментарий
15.05.2020 19:59 Ответить
Мушу звернути увагу на текст, що саме генпрокуратура Порошенка-Луценка виявляла бездіяльність у цій справі.
показать весь комментарий
15.05.2020 20:01 Ответить
Це корито вже мало бути переплавлене на труби чи велосипеди !
показать весь комментарий
15.05.2020 20:11 Ответить
Идиотизм какой то, если нет никаких доказательств перевозки песка то чего прицепились. И почему о пересмотре решения суда не было обьявлено сразу что сделало бы невозможным продажу судна.
показать весь комментарий
15.05.2020 20:05 Ответить
Идиотизм данной ситуации - наличие как таковой прокуратуры АРК, которая туда попасть не может, но уже седьмой год исправно получает кучу бабла из наших карманов. Вернем Крым - будет и прокуратура
показать весь комментарий
15.05.2020 20:26 Ответить
Ц є майже як прохання повії звернутися до своєї шефіні щодо вирішення її проблем стосовно розрахунків з клієнтом, натякуючи на те, що могла щось й підчепити якусь "вєнеру" від оного.
показать весь комментарий
15.05.2020 20:05 Ответить
Що за замовна стаття? Хто автор? Ваня Вєтров? Бутусов, слідкуй за чистотою, а то тільки баниш та видаляєш коментарі, які не подобаються твому роботодавцю!
показать весь комментарий
15.05.2020 20:10 Ответить
тока не говорите мне, шо наша таможня не может зайти на борт с 3мя мешками песка...
там крепкие быцики есть, а ето уже доказуха.... - креативнее как то нужно быть.
уже за одно название его можно было торпедировать и свалить все на немецкую мину...
у кацапов же канают такие веселухи...
показать весь комментарий
15.05.2020 20:13 Ответить
Походу взятку вымогают. Два года мурыжат без доказательств. Америка это вам не какая-то Грузия, как правильно сказал один украинский деятель. Могут вставить по полной.
показать весь комментарий
15.05.2020 23:04 Ответить
Это такие же американцы как с х... ра молоток. Это те же кацапы, только с америкосовской оффшоркой. А судья **** продажная.
показать весь комментарий
16.05.2020 00:03 Ответить
Интересно, как это можно продать арестованное судно?
показать весь комментарий
16.05.2020 01:01 Ответить
 
 