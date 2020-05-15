Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль

В пятницу, 15 мая, состоялась виртуальная встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз за выделение 190 млн евро для системы здравоохранения, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов Востока и Юга Украины, чтобы преодолеть COVID-19.

Премьер-министр Украины также выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза", - говорится в сообщении.

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Глава украинского правительства также заверилДомбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам из-за пандемии.