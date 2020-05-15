Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль
В пятницу, 15 мая, состоялась виртуальная встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз за выделение 190 млн евро для системы здравоохранения, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов Востока и Юга Украины, чтобы преодолеть COVID-19.
Премьер-министр Украины также выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза", - говорится в сообщении.
Глава украинского правительства также заверилДомбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам из-за пандемии.
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Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.
Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.
Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.
Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
ну ошиблись мы...
выбрали Клоуна президентом... - думали справится....
Украина страна с богатейшими ресурсами и работящим народом...
если это не унижение страны, то что это...?
Блд...
Района,срущих в деревянных будках и стирающих в речках.
то ли кацапня отвалила, то ли народ в депрессухе...
все украдут и отдадут Ахметке