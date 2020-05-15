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Новости Помощь Украине
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Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль

Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль

В пятницу, 15 мая, состоялась виртуальная встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз за выделение 190 млн евро для системы здравоохранения, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов Востока и Юга Украины, чтобы преодолеть COVID-19.

Премьер-министр Украины также выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19

Глава украинского правительства также заверилДомбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам из-за пандемии.

Автор: 

Домбровскис (77) Еврокомиссия (1442) Евросоюз (17052) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+5
Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 954
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15.05.2020 20:15
+4
Опять обделались.
Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.

Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.

Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.

Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
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15.05.2020 20:02
+3
Де той гусь подівся, що викладав карикатуру на Порошенка, з дописом "я бачу транш"?
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15.05.2020 20:02
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зельцман со своим цирком догастролировался в корридорах власти, что уже без помощи мвф стране не протянуть до конца года.
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15.05.2020 20:01 Ответить
Вова-попрошайка.
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15.05.2020 20:12 Ответить
Де той гусь подівся, що викладав карикатуру на Порошенка, з дописом "я бачу транш"?
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15.05.2020 20:02 Ответить
Занялся йогой, осваивает позу - "язык в попе".
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15.05.2020 20:07 Ответить
Опять обделались.
Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.

Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.

Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.

Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
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15.05.2020 20:02 Ответить
Вони тільки розраховують,що грошей позичать,але премії собі вже за цю добру справу виписали
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15.05.2020 20:04 Ответить
Такое впечатление,что Вируса в ЕС не было и нет и у них деньги просто не куда девать.
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15.05.2020 20:04 Ответить
вы поймите...
ну ошиблись мы...
выбрали Клоуна президентом... - думали справится....

Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3335
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15.05.2020 20:10 Ответить
190 млн евро....
Украина страна с богатейшими ресурсами и работящим народом...
если это не унижение страны, то что это...?
Блд...
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15.05.2020 20:07 Ответить
Это годовая зарплата целого рациянцкого
Района,срущих в деревянных будках и стирающих в речках.
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15.05.2020 20:14 Ответить
Да в Ахметова "будка" (вилла) дороже чем этот транш.
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15.05.2020 20:51 Ответить
Вы батенька, *банулись там за российские гроши? не нужно вам лично, так отдайте 190 млн. евро на систему здравоохранения и на закупки Аппаратов Исскуственной Вентиляции Лёгких. Или вы из этих *банатов, которых спрашиваешь сколько стоит батон киевхлеб, они отвечают семьдесят гривен?
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15.05.2020 23:03 Ответить
Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9740
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15.05.2020 20:11 Ответить
пока он будет шмыгать носом макрофинансовая помощь плавно превратится в микрофинансовый займ
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15.05.2020 20:13 Ответить
Рассчитываем в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 954
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15.05.2020 20:15 Ответить
а деякі й кулемет
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15.05.2020 20:36 Ответить
шо та посещаемость сайта упала бувально за неделю, то было 35000+ сейчас даже с кошариками 25000 нe набирается...
то ли кацапня отвалила, то ли народ в депрессухе...
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15.05.2020 20:28 Ответить
На природу, на дачи "отвалили", некогда
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15.05.2020 20:52 Ответить
а у других как?
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15.05.2020 23:06 Ответить
Жаба задавила что ЦВК себе по 300 штук премий выписал и самому хочется ,да денег нет?
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15.05.2020 20:39 Ответить
Уже от предвкушения дербана аж слюни по столу закапали?
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15.05.2020 20:55 Ответить
Хотя что там делить. Каждому депутату по 500тыщ и то на всех не хватит
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15.05.2020 20:57 Ответить
не давайте этим уродам денег
все украдут и отдадут Ахметке
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15.05.2020 21:21 Ответить
Получение указанной помощи значительно ускорит возбуждение очередного уголовного дела против Петра Порошенко, передача Приватбанка Каломойскому, можно еще закрыть Стерненко etc
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15.05.2020 22:59 Ответить
Уряди перманантних, професійних жебраків.
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16.05.2020 06:28 Ответить
 
 