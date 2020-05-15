Адвокат семьи напавшего на Стерненко Кузнецова о подозрении: "То ли это тотальная некомпетентность, то ли процессуальный психоз"

Станислав Свириденко, представляющий интересы родственников погибшего при нападении на одесского активиста Сергея Стерненко Ивана Кузнецова, раскритиковал сообщение об объявлении умершему мужчине подозрения в хулиганстве.

Об этом Свириденко сказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня официальное будет подтверждение, когда я увижу сообщение о подозрении. Я обратился к следователю и генеральному прокурору с просьбой ознакомиться с материалами дела", — сказал он.

"То, что они декларируют, что вручили Алесандру Исайкулу и Ивану Кузеецову (умер в ходе нападения. — Ред.) сообщение о подозрении – то ли это тотальная некомпетентность, то ли процессуальный психоз... Они в такой себя тупик загнали этими действиями", – добавил Свириденко.

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Адвокат раскритиковал заявление о объявлении подозрения умершему мужчине, сказав, что это не соответствует нормам закона.

Он также отметил, что следователи нарушают права другой стороны – Сергея Стерненко, когда вызывают его для проведения процессуальных действий, но не указывают, каких именно и в каком статусе.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

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Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.