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Адвокат семьи напавшего на Стерненко Кузнецова о подозрении: "То ли это тотальная некомпетентность, то ли процессуальный психоз"

Адвокат семьи напавшего на Стерненко Кузнецова о подозрении:

Станислав Свириденко, представляющий интересы родственников погибшего при нападении на одесского активиста Сергея Стерненко Ивана Кузнецова, раскритиковал сообщение об объявлении умершему мужчине подозрения в хулиганстве.

Об этом Свириденко сказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня официальное будет подтверждение, когда я увижу сообщение о подозрении. Я обратился к следователю и генеральному прокурору с просьбой ознакомиться с материалами дела", — сказал он.

"То, что они декларируют, что вручили Алесандру Исайкулу и Ивану Кузеецову (умер в ходе нападения. — Ред.) сообщение о подозрении – то ли это тотальная некомпетентность, то ли процессуальный психоз... Они в такой себя тупик загнали этими действиями", – добавил Свириденко.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ уведомила о подозрении в хулиганстве двух человек, которые напали на Стерненко в 2018 году

Адвокат раскритиковал заявление о объявлении подозрения умершему мужчине, сказав, что это не соответствует нормам закона.

Он также отметил, что следователи нарушают права другой стороны – Сергея Стерненко, когда вызывают его для проведения процессуальных действий, но не указывают, каких именно и в каком статусе.

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокат Стерненко Коломиец о подозрении нападавшим: похоже на фейк или попытку отмазать

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Читайте также: Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения. В спецслужбу он должен явиться в понедельник, 18 мая, в 9 утра.

Автор: 

адвокат (1429) СБУ (19840) хулиганство (352) Стерненко (394)


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Топ комментарии
+24
Это не психоз. Это реванш. Вся мразота, которая 5 лет прятала ссаные триколоры под диванами, жаждет мести.
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15.05.2020 20:22
+21
боты ватные пронумерованные дежурят
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15.05.2020 20:12
+15
а что у тебя за флаг с вопросом...?
ты терпила хто?
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15.05.2020 20:13
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15.05.2020 20:10 Ответить
боты ватные пронумерованные дежурят
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15.05.2020 20:12 Ответить
а что у тебя за флаг с вопросом...?
ты терпила хто?
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15.05.2020 20:13 Ответить
это беглый Исайкул
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15.05.2020 20:15 Ответить
Може навіть Кузнецов.
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15.05.2020 20:27 Ответить
Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель. Источник: https://censor.net/n3195909
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а "свідєтєль" скрился от правосудія за граніцей. Угадайтє за какой?
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15.05.2020 20:27 Ответить
Скоро будет уже никто.А так- это моя игрушка на Цензоре😂😂
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15.05.2020 20:15 Ответить
А ти не знаєш, де знаходиться країна "ЗнаковопрРоссия"?...
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15.05.2020 20:49 Ответить
пнх падаль кацапская
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15.05.2020 21:21 Ответить
даже если так, на него нападают двое, бьют по голове, надо было ждать пока добьют?
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15.05.2020 21:40 Ответить
шо, он не мастер спорта по легкой атлетике?
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15.05.2020 21:44 Ответить
А что в Украине соответствует нормам закона?
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15.05.2020 20:14 Ответить
Це не психоз, це новий чільник гедурукатури венедиктова!
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15.05.2020 20:15 Ответить
проКурваТура
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15.05.2020 20:29 Ответить
" Захищати себе заборонено " , так каже злочинна мусорська система , яка захищає тільки себе .
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15.05.2020 20:15 Ответить
_Не себе, а антинародно, антиукраїнську владу злочинців-олігархів. Час вже бодай трохи розуміти.
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15.05.2020 20:30 Ответить
*антинародну
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15.05.2020 20:32 Ответить
Это не психоз. Это реванш. Вся мразота, которая 5 лет прятала ссаные триколоры под диванами, жаждет мести.
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15.05.2020 20:22 Ответить
Чего это "жаждет"? Вылезли!
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15.05.2020 20:31 Ответить
Просто сейчас мощные профффесионалы рулят во всех сферах, а психоз и не компетентность у всех других.
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15.05.2020 20:23 Ответить
в юриспруденции мелочей нет,дальше будет видно в чем суть
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15.05.2020 20:43 Ответить
Кріпакам захищатися зай.
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15.05.2020 20:43 Ответить
ЗАСЬ!
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15.05.2020 20:46 Ответить
Спасибо! Не мог слово вспомнить, просто вылетело из головы.
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15.05.2020 20:49 Ответить
петушариятам, протновососам, жопоблочникам и кацапам при фамилии Стретенко сразу рвет днище.
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15.05.2020 20:45 Ответить
Когда Юрик Луценко объявил подозрение Сталину и Берии, то все думали, что это дно! Но внизу уже стучат с подозрениями из СБУ...
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15.05.2020 21:04 Ответить
Этот "адвокат" - это мусор времен Януковича. Сейчас этот черт Свириденко работает на гандона портнова. Если кто не понял - реванш идет полным ходом. Кульминация наступит в этом году.

Адвокат семьи напавшего на Стерненко Кузнецова о подозрении: "То ли это тотальная некомпетентность, то ли процессуальный психоз" - Цензор.НЕТ 5750
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15.05.2020 21:14 Ответить
у подохшей падали есть адвокат ?
а ублюдок не расскажет, что его подонок/подзащитный делал в тот день ?
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15.05.2020 21:20 Ответить
Чему удивляться, если почти половина прокуроров не прошли аттестацию. А о следователях, не замечающих разницу 20 см в росте подозреваемого, говорить нечего.
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15.05.2020 21:21 Ответить
якщо прохаваєм цей беспрєдєл то країні п-ц! ригня ***** вже бере реванш повним ходом.
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15.05.2020 21:52 Ответить
Это ЕДИНСТВЕННЫЙ беспредел и треш зеленого ублюдка??? каждый день зашквар, треш, зрада, коррупция, мародерство...
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15.05.2020 23:20 Ответить
Мразь РАШИСТСЬКУ вбивати мало їх треба на кіл садити. Адвокатів їх теж.
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15.05.2020 23:02 Ответить
Мразь РАШИСТСЬКУ вбивати мало їх треба на кіл садити. Адвокатів їх теж.
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15.05.2020 23:03 Ответить
А почему второй заграницей?Чего он боится приехать и рассказать на месте что случилось?
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15.05.2020 23:12 Ответить
А кто сказал, что второй за границей? Пограничники? Таможенники? Или Миграционная служба?
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15.05.2020 23:50 Ответить
По версии аблаката, мальчик ваня в два ночи собирал редкие породы жуков-навозников. В это время Стерненко, не разделявший его взгляды на колеоптерологию, вступив в конфликт и растоптал труды юноши. Не выдержав подобной психологической травмы, мальчик ваня назвал Стерненко хамом за что получил смертельное ранение. Попутно под руки Стерненко попал случайный прохожий, сторонник феноменологии Гуссерля, за что так же получил на орехи от разбушевавшегося Стерненко.
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16.05.2020 09:11 Ответить
 
 