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Новости Санкции против России
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Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества,

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

Это предусмотрено подписанным 14 мая президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Так, санкции сроком на 3 года вводятся в отношении следующих российских учреждений и организаций:

- Государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан";

- Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Российской академии наук";

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова";

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт истории материальной культуры Российской академии наук";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт востоковедения Российской академии наук";

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь");

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Черноморский центр подводных исследований" (Симферополь);

- ООО "Крымский региональный центр археологических исследований" (Симферополь);

- ООО "Научнопроизводственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);

- ООО "Таврическое археологическое общество" (Симферополь);

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" (Симферополь);

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Крыма РАН";

- Автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";

- ООО "Архэ" (Научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);

- ООО "Южный региональный центр археологических исследований" (Краснодар);

- ООО "Терра" (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);

- - Автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);

- Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (Целью деятельности Фонда указано "содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и Восточного Крыма");

- БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь);

Читайте на "Цензор.НЕТ": 28 российских медиа попали в санкционный список СНБО

Среди ограничительных мер, введенных Украиной в отношении вышеупомянутых юрлиц, следующие:

- блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

- предотвращение вывода капитала за пределы Украины;

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Также читайте: Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского

Автор: 

культура (839) россия (95308)


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Топ комментарии
+14
Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций - Цензор.НЕТ 6760
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15.05.2020 20:21
+12
Эрмитаж вывез картины из Крымских музеев
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15.05.2020 20:38
+11
Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций - Цензор.НЕТ 113
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15.05.2020 20:40
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Страница 2 из 2
Зеленский переплюнул даже Пороха. Молодец.
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15.05.2020 22:57 Ответить
Тобто Зєля зняв санкції з бізнесменів,що РЕАЛЬНО мали активи в Україні й шкодили нацбезпеці (Григорян,Токарєв,Фєдоричєв),натомість -іграшкові покарання фуфєльним організаціям.Рос.пропагандистам на сміх.
Ото зараз в музеї Пушкіна волосся на жопі з горя рвуть...
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15.05.2020 22:57 Ответить
Зрада 157%.
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15.05.2020 23:56 Ответить
Как пояснил в беседе с Радио Свобода историк, преподаватель Киево-Могилянской академии Игорь Лосев, то что Украина и сейчас может навсегда потерять свои древности, которые оказались на временно оккупированных кремлём украинских территориях Крыма и Донбасса. Оттуда их российские оккупанты уже начали похищать и вывозить «в метрополию» так же, как это делали ранее.... Сейчас во временно оккупированном Украинском Крыму усиленно работают российские оккупационные археологические экспедиции, не подконтрольные украинским научным учреждениям. Вполне ясно, что находки археологического сезонов 2015 - 2019 годов, говорит историк, будут также преступно выкрадены и вывезены из Украинской АРК к агрессору во вражескую Россию, что бы потом не было возможности вернуть их на суверенную украинскую территорию после освобождения от проклятых российских фашистов оккупантов )(уйла этого родного нашего украинского полуострова.
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16.05.2020 05:49 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1261534687627030528 6 ч

Указом Зеленского №184/2020 из санкционного списка выведен российский ,изнесмен Федорычев, чья компания перечислила в "президентский фонд борьбы с коронавирусом " 1 млн. $ Нет, это не коррупция. Это государственная измена.
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16.05.2020 15:13 Ответить
Ну всё теперь распродадут эрмитаж
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17.05.2020 19:13 Ответить
Ну и к чему это "новость" в расейской редакции, выставляющая Украину страной идиотов?
Может стоить пояснить ПОЧЕМУ сангкции введены в отношении "Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций" ????
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17.05.2020 19:56 Ответить
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