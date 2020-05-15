Украина не получила помощи от Великбритании и США в рамках Будапештского меморандума и до сих пор ждет ее, - Резников

Украинские власти ждут помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом.

Об этом заявил вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я знаю, что Леонид Кучма несколько раз поднимал вопрос оккупированного Крыма, но российская сторона реагирует на это очень резко вплоть до того, что встает из-за стола переговоров. Но я точно знаю, что в "нормандском формате" и министр иностранных дел Украины, и политические советники поднимают эту тему, она звучит на уровне лидеров. Действительно, нужно работать, для того чтобы создать такую крымскую площадку, которая была бы не минской, а, например, кишиневской или брюссельской – но все равно без помощи западных партнеров нам не обойтись", – сказал Резников.

От напомнил, что именно Кучма подписал так называемый большой договор с Россией, который "она нарушила".

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"А второй документ – так называемый Будапештский меморандум, в котором в обмен на отказ от ядерного статуса нам обещали неприкосновенность и защиту. Россия также нарушила его, а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи и до сих пор ее ждем. Плюс есть еще две присоединившиеся к меморандуму страны – Франция и Китай. Интересно, что президент Франции Франсуа Миттеран при подписании сказал тогда Леониду Кучме: "Молодой человек, вас все равно обманут". К сожалению, так и случилось, поэтому мы глубоко убеждены, что западные партнеры должны нам помогать", – отметил Резников.

Напоминаем, Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу Украина получала гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Сам меморандум был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании. Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году.

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