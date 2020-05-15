РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10915 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 176 104

Украина не получила помощи от Великбритании и США в рамках Будапештского меморандума и до сих пор ждет ее, - Резников

Украина не получила помощи от Великбритании и США в рамках Будапештского меморандума и до сих пор ждет ее, - Резников

Украинские власти ждут помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом.

Об этом заявил вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я знаю, что Леонид Кучма несколько раз поднимал вопрос оккупированного Крыма, но российская сторона реагирует на это очень резко вплоть до того, что встает из-за стола переговоров. Но я точно знаю, что в "нормандском формате" и министр иностранных дел Украины, и политические советники поднимают эту тему, она звучит на уровне лидеров. Действительно, нужно работать, для того чтобы создать такую крымскую площадку, которая была бы не минской, а, например, кишиневской или брюссельской – но все равно без помощи западных партнеров нам не обойтись", – сказал Резников.

От напомнил, что именно Кучма подписал так называемый большой договор с Россией, который "она нарушила".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны защищают не документы, а армия, ядерное оружие и НАТО, - Зеленский о Будапештском меморандуме

"А второй документ – так называемый Будапештский меморандум, в котором в обмен на отказ от ядерного статуса нам обещали неприкосновенность и защиту. Россия также нарушила его, а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи и до сих пор ее ждем. Плюс есть еще две присоединившиеся к меморандуму страны – Франция и Китай. Интересно, что президент Франции Франсуа Миттеран при подписании сказал тогда Леониду Кучме: "Молодой человек, вас все равно обманут". К сожалению, так и случилось, поэтому мы глубоко убеждены, что западные партнеры должны нам помогать", – отметил Резников.

Напоминаем, Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу Украина получала гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Сам меморандум был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании. Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины напомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума в связи с годовщиной Договора о нераспространении ядерного оружия

Автор: 

Будапештское соглашение (169) Великобритания (4912) США (26313) Резников (1169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Той хто віддавав тепер веде перемовини з окупантом.
показать весь комментарий
15.05.2020 20:47
+14
с каких это пор гос измена - является президентским полномочием?
показать весь комментарий
15.05.2020 20:48
+8
Украина могла б всех на юг послать.
Ну одна проблема-пархатые.
показать весь комментарий
15.05.2020 20:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Третий в мире ядерный потенциал за ни к чему не обязывающую страничку:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158
Всё-таки уникальное мы государство.Со знаком минус.
показать весь комментарий
16.05.2020 01:22 Ответить
США и ВБ в полной мере сделали все возможное по Будапештскому меморандуму, даже больше, что этот петушок запевает там?
показать весь комментарий
16.05.2020 01:32 Ответить
Відновити ЯЗ і посилити ЗСУ.
показать весь комментарий
16.05.2020 08:43 Ответить
Була б у нас зараз ядерна зброя, то *банули б по Москві і Вашингтону!
показать весь комментарий
16.05.2020 09:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 