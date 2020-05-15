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С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров

С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров

Правительство с понедельника, 18 мая и до конца действия карантина будет регулировать цены на противоэпидемического назначения и на товары, имеющие социальное значение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Постановление постановление о регулировании цен на время карантина правительство приняло еще 22 апреля, напомнили в Госслужбе. Оно было опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" 8 мая и вступает в силу через 10 дней после обнародования, 18 мая.

Под государственное регулирование подпадают следующие продукты: гречка, сахар, пшеничная мука, отечественные макароны, молоко, хлеб, куриные яйца, мясо птицы, сливочное масло и вода.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров. СПИСОК

С этого дня продавцы обязаны декларировать рост цены на 5% и более. При повышении цен в пределах 5-10%, новую цену можно устанавливать не ранее, чем через 3 дня. Вырасти на 10-15% цена может только через 2 недели после предварительного декларирования, а более чем на 15% — только через месяц после декларирования.

Также на Цензор.НЕТ: Дефицита продуктов в Украине нет, рост цен на большинство товаров не зафиксирован, - Петрашко

Автор: 

Кабмин (14023) продукты (1532) цены (2290) регулирование (32)


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Топ комментарии
+18
Ну вот и сказочке конец. Кто не верил в грядущий дефицит продовольствия?
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15.05.2020 20:54
+8
Зашибись. Цены на електроенергию они не могут регулировать а на яйца и сахар будут контролировать. Не проще одного Ахметова отправить к дидам, и сразу разрешится сотня проблем?
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15.05.2020 21:00
+8
ручне управління економікою - це величезний крок вперед
вперед до Януковича
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15.05.2020 21:01
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Ну вот и сказочке конец. Кто не верил в грядущий дефицит продовольствия?
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15.05.2020 20:54 Ответить
73,22% цього хотіли.
Бо вони ж живуть не в Україні, а в внутрішній Малороссіі.
Сьогодні, на базарі, чув від малого, років 12 : «Мама, смотрі, а вот помідори по сорок РУБЛЄЙ !»
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15.05.2020 21:02 Ответить
на базарах всі кажуть рублі. Таким чином, легко відрізнити базарних людей від інших.
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15.05.2020 21:06 Ответить
Под шумок карантина продукты вывезли ? Откуда дефицит ? Если у населения денег нет?
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15.05.2020 21:11 Ответить
зелупа еще в декабре продал стратегические запасы зерна.
зележопые не ожидали коронавируса, и полагали, что никто не заметит - а там и следующий урожай.
но зележопые - лузеры, которые обсираются всегда и везде, обсираются в самой выигрышной ситуации! - и они обосрались и здесь...

теперь - либо голод, либо карточная система.
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15.05.2020 21:27 Ответить
С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 5229
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15.05.2020 22:03 Ответить
Куда подходить за талонами на продукты???? Хочу быть первым пока зебилоидов не набежало!
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15.05.2020 21:03 Ответить
соя ,кацапа,зеленой не бывает...если она ,конешна вызревшая,а не как у вас
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15.05.2020 21:08 Ответить
Гыга, ты ж вроде не идиот, а человек при памяти. Вспомни: эти идиоты точно то же писали пару месяцев назад, нагоняя истерию дефицита. И что? А то, что сидят теперь многие долбни на мешках гречки и соли дома, туалетной бумаги при свободном наличии этих товаров в магазинах.
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15.05.2020 21:11 Ответить
пусть луше гречу со спецбумагой закупают и по домам сидят,чем вот так

С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 1763
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15.05.2020 21:14 Ответить
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15.05.2020 21:16 Ответить
гыга пжалуста.. кусай на здоровье С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 5266
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15.05.2020 22:24 Ответить
у вас во ржеве та же история,что и с помидорами .вечнозеленые

Від 18 травня Кабмін регулюватиме ціни на деякі продукти і групи товарів - Цензор.НЕТ 7770
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16.05.2020 08:33 Ответить
зебилы должны находиться в постоянном депресняке.
у вас, лузеров, такая судьба.
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15.05.2020 21:29 Ответить
Скоро ты ягель жрать будешь, алениха. И то если на парашу слинять успеешь
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16.05.2020 03:07 Ответить
«Как у нас тут рассказывают вокруг: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще! Это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» ‒ спрашивает Лукашенко.
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15.05.2020 21:15 Ответить
Популізм на тлі вірусної диктатури.
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15.05.2020 20:55 Ответить
Началось,новая армия взяточников-проверяльщиков вступает в бой с малым торговым бизнесом.
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15.05.2020 20:57 Ответить
ну нікуя себе "проснулися" ...
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15.05.2020 20:58 Ответить
...Типология политиков, как и типология людей в целом, разделяется на три психотипа.
Один психотип, из-за которого многие страдают, я называю «психотипом авосьщизма». Это от знаменитого русского «авось». Такой психотип все проблемы и опасности сглаживает философией из одной мысли - «Авось пронесет».
«Какая-то эпидемия, где-то в Китае? Да у них там экзотическая кухня. А мы ребята крепкие, нас не зацепит…» Однако зацепило, и неслабо.
Но второму психотипу в такой ситуации комфортно. Он во всем выступает за свинцовый порядок, требует чрезвычайного положения в стране, предлагает усилить меры наблюдения за обществом, объявлять всех, кто вокруг нас, вражеским окружением. И объяснять населению, что ему можно делать, а чего нельзя.
Тоже выход, но без рационального и положительного результата.
Наконец, третий тип, для которого характерно слово vigilance. В переводе на русский - «бдительность», «наблюдательность». А это уже психотип тех людей, которые имеют, как говорят психологи, большую когнитивную сложность, которые видят разные варианты явлений и событий. И в этих стратегиях мы уже видим, что они начинают говорить другим языком.
Попробуйте посмотреть выступление Ангелы Меркель или королевы Великобритании. Они говорят не про экономику, а про людей и с людьми. А это есть абсолютно другая ценностная установка. Причем она лишена какого бы то ни было популизма.
Такие разговоры с обществом в трудные времена дают ему силы и вдохновение. А это необходимо государству, попавшему в трудное положение, чтобы сделать невозможное - одновременно бороться с коронавирусом и ослабить экономический шок, который может превратить жизнь в нескончаемую драму.
Поэтому мы видим по рецептам различных стран, какую долю они бросают на то, чтобы поддержать каждого человека. Потому что они поддерживают не экономику, не бизнес, не те или иные компании независимо от их масштаба. Их поддержка носит антропологический характер. А это значит, что в центре всех действий власти в демократической стране стоит человек. А уже из этого базового условия как раз и вырастает сильное государство. - Александр Асмолов
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15.05.2020 20:58 Ответить
Зашибись. Цены на електроенергию они не могут регулировать а на яйца и сахар будут контролировать. Не проще одного Ахметова отправить к дидам, и сразу разрешится сотня проблем?
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15.05.2020 21:00 Ответить
разом з зе кодлом бажано.
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15.05.2020 21:01 Ответить
Разом с тем кто с Ахметовым бюджет дербанил и контрабанду толкал. Я имею ввиду Мародера
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15.05.2020 21:13 Ответить
Факти можна?
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15.05.2020 21:21 Ответить
Ще батя його живий - Льонька-Рудий.
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15.05.2020 21:20 Ответить
Когда рынок сам собой устаканивается , пришло время кабмина пожинать победы ! ((
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15.05.2020 21:00 Ответить
ооооо! ручное регулирование - мечта зебыдла. они должны быть в восторге!
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15.05.2020 21:00 Ответить
Они будут в восторге, когда окажется, что пивасика в магазине нет или дают одну бутылку в сутки.
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16.05.2020 03:30 Ответить
Ручне керування економікою? Ню-ню... Траурні стрічки для малого та середнього бізнесу видавати будуть безкоштовно чи теж тре платити?
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15.05.2020 21:00 Ответить
Нужно судить предшественников отменивших гос. регулирование цен на товары, имеющие социальное значение.
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15.05.2020 21:01 Ответить
Ога. И за отмену продразверстки и трудодней тоже.

Гуляй рванина...
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16.05.2020 03:29 Ответить
Фуфло.Это не регуляци, а имитацияя.
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15.05.2020 21:01 Ответить
Это полная импотенция власти!
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15.05.2020 21:03 Ответить
ручне управління економікою - це величезний крок вперед
вперед до Януковича
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15.05.2020 21:01 Ответить
Плановая экономика, талоны, дефицит, не больше двух в одни руки, кто последний я за вами.
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15.05.2020 21:01 Ответить
Давай-давай ! Не зупиняйся !
С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 9022

С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 515

С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров - Цензор.НЕТ 8392
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15.05.2020 21:03 Ответить
Ох раритет,три пузыря водофки и 5 пачек курева,отстойнова и сырова...сушили,пи....
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15.05.2020 21:36 Ответить
Да не тяните резину...вводите талоны сразу...все одно к ним все придет..
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15.05.2020 21:04 Ответить
А где горох? Пердеть уже нечем...
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15.05.2020 21:05 Ответить
От Порошенко гад: Бубочці лише на рік грошей вистачило
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15.05.2020 21:05 Ответить
Проблема не только в Украине.
В Польше сильно подорожали продукты. Частично связано с ьем что злотый рухнул к Евро на 10% (а куча хавки импортная), ну и плюс частично остановились производства. Набор продуктов который я раньше покупал на семью стоил 150 зл, сейчас 200-210.
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15.05.2020 21:57 Ответить
Бензин 92-й по 19 гривень, долар по 26.7. Соєві вже рік вангують вхолосту про бензин по 30 і бакс по 50. )))
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15.05.2020 22:00 Ответить
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15.05.2020 22:24 Ответить
Это правильный шаг - государство должно иметь ценовую политику. Потому что неизбежно следующее: "События предоставленные самим себе имеют тенденцию меняться от плохого к еще худшему"
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15.05.2020 22:25 Ответить
Это разве контроль? Это фикция, разрешение повышать цены каждые три дня на 5-10%!!! Совсем с дуба рухнули? Народ за идиотов держат!!!
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16.05.2020 01:22 Ответить
зеля начинает нести дешовые яйца
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16.05.2020 02:11 Ответить
А вот это называется "приехали".

Если государство начинает регулировать цены в магазинах, значит жопа не надвигается, а уже настала.
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16.05.2020 03:27 Ответить
А ничего что даже в США цены на основные группы продуктов, как и тарифов, регулируются и контролируются? Это одна из функций государства, оно должно защищать население от произвола и сговора олигархов. Иначе зачем тогда нужны чиновники, министры, сенаторы? А вот у нас как в диких странах, с дикой экономикой дикого капитализма, каждый делает что ему в голову взбредёт.
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16.05.2020 07:32 Ответить
Тада. И госдолг, госдолг у США какой...
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16.05.2020 12:18 Ответить
Та да, США бедная страна, по сравнению с Украиной просто нищая...)))
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16.05.2020 19:10 Ответить
Та да. И дело какраз в этих еле уловимых мелочах.

В США людям платят из-за вируса 3 штуки баксов, а в Украине дибилам год назад пообещали три штуки баксов, а теперь регулируют цены вместо этого.

Не надо сравнивать божий дар с яичницей и США с Украиной. Не будет тут, как в Сингапуре и в США по очень простой причине. И причина не отсутствующий Ли Куан Ю или Вашингтон, а присутствующее говно вместо граждан, не способное хоть что-то сделать нормально и добросовестно.
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16.05.2020 19:46 Ответить
"Государственное регулирование цен основывается на антитрестовских законах. Контроль за ценами осуществляется Антитрестовским управлением Министерства юстиции США и Федеральной торговой комиссией."
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16.05.2020 07:34 Ответить
Государственные органы осуществляют контроль за ценами во всех развитых странах Мира. В целом сфера контролируемого государством ценообразования составляет от 10 до 30% общего объема выпускаемой продукции.
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16.05.2020 07:36 Ответить
Кто тут пишет что это плохо? Читайте!!!!!!
Регулирование цен и тарифов в США и других странах https://studfile.net/preview/5012489/page:3/
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16.05.2020 07:42 Ответить
маленькие торговые точки открыли
теперь с супермаркетов перенесут добавят цену
при таком количестве современных супермаркетов
мелкие точки не нужны
привожу пример/хочу купить львовские сухие дрожжи
на рынке 18 грн отхожу 50 м. атб супермаркет
те же дрожжи 14 грн зачем мне такой бизнес /
и на рынке кричат дешевле не найдёте
лучше навести порядок
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16.05.2020 12:55 Ответить
конкуренция - отличная вещь, рынок уравнивает всех , без конкуренции будет унылый совок
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16.05.2020 20:04 Ответить
 
 