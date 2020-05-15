С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров
Правительство с понедельника, 18 мая и до конца действия карантина будет регулировать цены на противоэпидемического назначения и на товары, имеющие социальное значение.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Постановление постановление о регулировании цен на время карантина правительство приняло еще 22 апреля, напомнили в Госслужбе. Оно было опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" 8 мая и вступает в силу через 10 дней после обнародования, 18 мая.
Под государственное регулирование подпадают следующие продукты: гречка, сахар, пшеничная мука, отечественные макароны, молоко, хлеб, куриные яйца, мясо птицы, сливочное масло и вода.
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С этого дня продавцы обязаны декларировать рост цены на 5% и более. При повышении цен в пределах 5-10%, новую цену можно устанавливать не ранее, чем через 3 дня. Вырасти на 10-15% цена может только через 2 недели после предварительного декларирования, а более чем на 15% — только через месяц после декларирования.
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Бо вони ж живуть не в Україні, а в внутрішній Малороссіі.
Сьогодні, на базарі, чув від малого, років 12 : «Мама, смотрі, а вот помідори по сорок РУБЛЄЙ !»
зележопые не ожидали коронавируса, и полагали, что никто не заметит - а там и следующий урожай.
но зележопые - лузеры, которые обсираются всегда и везде, обсираются в самой выигрышной ситуации! - и они обосрались и здесь...
теперь - либо голод, либо карточная система.
у вас, лузеров, такая судьба.
Один психотип, из-за которого многие страдают, я называю «психотипом авосьщизма». Это от знаменитого русского «авось». Такой психотип все проблемы и опасности сглаживает философией из одной мысли - «Авось пронесет».
«Какая-то эпидемия, где-то в Китае? Да у них там экзотическая кухня. А мы ребята крепкие, нас не зацепит…» Однако зацепило, и неслабо.
Но второму психотипу в такой ситуации комфортно. Он во всем выступает за свинцовый порядок, требует чрезвычайного положения в стране, предлагает усилить меры наблюдения за обществом, объявлять всех, кто вокруг нас, вражеским окружением. И объяснять населению, что ему можно делать, а чего нельзя.
Тоже выход, но без рационального и положительного результата.
Наконец, третий тип, для которого характерно слово vigilance. В переводе на русский - «бдительность», «наблюдательность». А это уже психотип тех людей, которые имеют, как говорят психологи, большую когнитивную сложность, которые видят разные варианты явлений и событий. И в этих стратегиях мы уже видим, что они начинают говорить другим языком.
Попробуйте посмотреть выступление Ангелы Меркель или королевы Великобритании. Они говорят не про экономику, а про людей и с людьми. А это есть абсолютно другая ценностная установка. Причем она лишена какого бы то ни было популизма.
Такие разговоры с обществом в трудные времена дают ему силы и вдохновение. А это необходимо государству, попавшему в трудное положение, чтобы сделать невозможное - одновременно бороться с коронавирусом и ослабить экономический шок, который может превратить жизнь в нескончаемую драму.
Поэтому мы видим по рецептам различных стран, какую долю они бросают на то, чтобы поддержать каждого человека. Потому что они поддерживают не экономику, не бизнес, не те или иные компании независимо от их масштаба. Их поддержка носит антропологический характер. А это значит, что в центре всех действий власти в демократической стране стоит человек. А уже из этого базового условия как раз и вырастает сильное государство. - Александр Асмолов
Гуляй рванина...
вперед до Януковича
В Польше сильно подорожали продукты. Частично связано с ьем что злотый рухнул к Евро на 10% (а куча хавки импортная), ну и плюс частично остановились производства. Набор продуктов который я раньше покупал на семью стоил 150 зл, сейчас 200-210.
Если государство начинает регулировать цены в магазинах, значит жопа не надвигается, а уже настала.
В США людям платят из-за вируса 3 штуки баксов, а в Украине дибилам год назад пообещали три штуки баксов, а теперь регулируют цены вместо этого.
Не надо сравнивать божий дар с яичницей и США с Украиной. Не будет тут, как в Сингапуре и в США по очень простой причине. И причина не отсутствующий Ли Куан Ю или Вашингтон, а присутствующее говно вместо граждан, не способное хоть что-то сделать нормально и добросовестно.
Регулирование цен и тарифов в США и других странах https://studfile.net/preview/5012489/page:3/
теперь с супермаркетов перенесут добавят цену
при таком количестве современных супермаркетов
мелкие точки не нужны
привожу пример/хочу купить львовские сухие дрожжи
на рынке 18 грн отхожу 50 м. атб супермаркет
те же дрожжи 14 грн зачем мне такой бизнес /
и на рынке кричат дешевле не найдёте
лучше навести порядок