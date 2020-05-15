С 18 мая Кабмин будет регулировать цены на некоторые продукты и группы товаров

Правительство с понедельника, 18 мая и до конца действия карантина будет регулировать цены на противоэпидемического назначения и на товары, имеющие социальное значение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Постановление постановление о регулировании цен на время карантина правительство приняло еще 22 апреля, напомнили в Госслужбе. Оно было опубликовано в газете "Урядовий кур'єр" 8 мая и вступает в силу через 10 дней после обнародования, 18 мая.

Под государственное регулирование подпадают следующие продукты: гречка, сахар, пшеничная мука, отечественные макароны, молоко, хлеб, куриные яйца, мясо птицы, сливочное масло и вода.

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С этого дня продавцы обязаны декларировать рост цены на 5% и более. При повышении цен в пределах 5-10%, новую цену можно устанавливать не ранее, чем через 3 дня. Вырасти на 10-15% цена может только через 2 недели после предварительного декларирования, а более чем на 15% — только через месяц после декларирования.

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