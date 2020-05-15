Наша цель - привлечь РФ к ответственности за нарушения, совершенные в ходе агрессии против Украины, - Кулеба
Приоритетом для Министерства иностранных дел Украины является установление справедливости и привлечение виновных в нарушении международного права к ответственности.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе виртуальной встречи с юридическими советниками, представляющими интересы Украины в международных процессах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В министерстве сменился министр и в значительной степени - юридическая команда, но наша цель остается неизменной - привлечь Россию к международной юридической ответственности за все нарушения международного права, совершенные ею в ходе агрессии против Украины. Мы будем тесно работать с юридическими советниками, и наша общая победа будет также победой международного права в целом", - заявил министр.
Юридические советники и команда министерства подробно обсудили состояние всех споров между Украиной и Российской Федерацией и определили стратегию и тактику дальнейшей работы.
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Особое внимание участники уделили делу о задержании в ноябре 2018 украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей и меморандума, которое Украина должна подать на рассмотрение Арбитражного трибунала уже к концу следующей недели.
"Борьба Украины на юридическом фронте продолжается, а дела, которые ведет МИД Украины, переходят в решающую стадию. Юридические советники Украины и команда Министерства иностранных дел приложат все усилия для их успешного завершения и реализации других элементов стратегии юридической защиты", - заверили в МИД.
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А что, сам по себе факт агрессии - это вещь, не подлежащая осуждения и не влекущая за собой ответственности? Вы где-нибудь видели, чтобы АГРЕССИЮ осуществляли без нарушений прав?
- финансовый и моральный ущерб Украине
- финансовый и моральный ущерб бизнесменам , пострадавшим от агрессии раши ( ведь не только в лугандоне пострадал бизнес , а и в Украине и зарубежные инвесторы)
- финансовый и моральный ущерб ДОМОГОСПОДАРСТВАМ ( разрушение недвижимости, гибель скота, домашних животных: фермерских посевов)
- ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ С ТЮРЕМНЫМИ СРОКАМИ ЗА ГИБЕЛЬ УКРАИНЦЕВ И ДРУГИХ ГРАЖДАН , выплата морального и материального ущерба семьям
- и т д
А лезет в украинские дела по работе.
Ну...и по скудости ума..
https://www.youtube.com/watch?v=tYC90Wh4qx4&list=TLPQMTUwNTIwMjBgrWPRmh28SQ&index=12 https://www.youtube.com/watch?v=tYC90Wh4qx4
Достаточно интресное интервью
https://youtu.be/joIAOYwK4Po
Да, уроды конченные Зебильные???