Наша цель - привлечь РФ к ответственности за нарушения, совершенные в ходе агрессии против Украины, - Кулеба

Приоритетом для Министерства иностранных дел Украины является установление справедливости и привлечение виновных в нарушении международного права к ответственности.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе виртуальной встречи с юридическими советниками, представляющими интересы Украины в международных процессах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В министерстве сменился министр и в значительной степени - юридическая команда, но наша цель остается неизменной - привлечь Россию к международной юридической ответственности за все нарушения международного права, совершенные ею в ходе агрессии против Украины. Мы будем тесно работать с юридическими советниками, и наша общая победа будет также победой международного права в целом", - заявил министр.

Юридические советники и команда министерства подробно обсудили состояние всех споров между Украиной и Российской Федерацией и определили стратегию и тактику дальнейшей работы.

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Особое внимание участники уделили делу о задержании в ноябре 2018 украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей и меморандума, которое Украина должна подать на рассмотрение Арбитражного трибунала уже к концу следующей недели.

"Борьба Украины на юридическом фронте продолжается, а дела, которые ведет МИД Украины, переходят в решающую стадию. Юридические советники Украины и команда Министерства иностранных дел приложат все усилия для их успешного завершения и реализации других элементов стратегии юридической защиты", - заверили в МИД.

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