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Наша цель - привлечь РФ к ответственности за нарушения, совершенные в ходе агрессии против Украины, - Кулеба

Наша цель - привлечь РФ к ответственности за нарушения, совершенные в ходе агрессии против Украины, - Кулеба

Приоритетом для Министерства иностранных дел Украины является установление справедливости и привлечение виновных в нарушении международного права к ответственности.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в ходе виртуальной встречи с юридическими советниками, представляющими интересы Украины в международных процессах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В министерстве сменился министр и в значительной степени - юридическая команда, но наша цель остается неизменной - привлечь Россию к международной юридической ответственности за все нарушения международного права, совершенные ею в ходе агрессии против Украины. Мы будем тесно работать с юридическими советниками, и наша общая победа будет также победой международного права в целом", - заявил министр.

Юридические советники и команда министерства подробно обсудили состояние всех споров между Украиной и Российской Федерацией и определили стратегию и тактику дальнейшей работы.

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Особое внимание участники уделили делу о задержании в ноябре 2018 украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей и меморандума, которое Украина должна подать на рассмотрение Арбитражного трибунала уже к концу следующей недели.

"Борьба Украины на юридическом фронте продолжается, а дела, которые ведет МИД Украины, переходят в решающую стадию. Юридические советники Украины и команда Министерства иностранных дел приложат все усилия для их успешного завершения и реализации других элементов стратегии юридической защиты", - заверили в МИД.

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Автор: 

Гаага (297) МИД (6933) россия (95308) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Охреневаю от фразеологии наших политиков. "привлечь РФ к ответственности за нарушения, совершенные в ходе агрессии против Украины"
А что, сам по себе факт агрессии - это вещь, не подлежащая осуждения и не влекущая за собой ответственности? Вы где-нибудь видели, чтобы АГРЕССИЮ осуществляли без нарушений прав?
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15.05.2020 21:26
+4
Нарушения? А може злочини?
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15.05.2020 21:36
+4
Раша должна оплатить
- финансовый и моральный ущерб Украине
- финансовый и моральный ущерб бизнесменам , пострадавшим от агрессии раши ( ведь не только в лугандоне пострадал бизнес , а и в Украине и зарубежные инвесторы)
- финансовый и моральный ущерб ДОМОГОСПОДАРСТВАМ ( разрушение недвижимости, гибель скота, домашних животных: фермерских посевов)
- ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ С ТЮРЕМНЫМИ СРОКАМИ ЗА ГИБЕЛЬ УКРАИНЦЕВ И ДРУГИХ ГРАЖДАН , выплата морального и материального ущерба семьям
- и т д
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15.05.2020 22:18
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И что вы сделали,кроме как пердеть в диван и кричать введите санкции кацам,а мы попозже?
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15.05.2020 21:21 Ответить
Бу га га .чем можно привлечь страну у которой право вето в оон.если лишить её этим правом ,тогда можно пытаться.а так пользы от этого как сифилитику от аспирина
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15.05.2020 21:24 Ответить
виртуальная встреча, фейкг\овый главный сношатель, виртуальные санкции и ноты протеста для пипифаксу - госдеп едет в гости перенимать ценный опыт и люто завидует
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15.05.2020 21:25 Ответить
Охреневаю от фразеологии наших политиков. "привлечь РФ к ответственности за нарушения, совершенные в ходе агрессии против Украины"
А что, сам по себе факт агрессии - это вещь, не подлежащая осуждения и не влекущая за собой ответственности? Вы где-нибудь видели, чтобы АГРЕССИЮ осуществляли без нарушений прав?
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15.05.2020 21:26 Ответить
Нарушения? А може злочини?
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15.05.2020 21:36 Ответить
Особое внимание участники уделили делу о задержании в ноябре 2018 украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей и меморандума, которое Украина должна подать на рассмотрение Арбитражного трибунала уже к концу следующей недели. - эту работу юристы Порошенко выполнили ,задержанные суда Рабсея вернул именно по решению суда
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15.05.2020 22:11 Ответить
кстати там серьезные последствия имеются.... Азовское море признано международными водами, а не внутренними между Украиной и расеей, на чем настаивала последняя..... а это значит, что туда, при желании, могут зайти, в том числе, и американские военные суда....
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15.05.2020 22:16 Ответить
Раша должна оплатить
- финансовый и моральный ущерб Украине
- финансовый и моральный ущерб бизнесменам , пострадавшим от агрессии раши ( ведь не только в лугандоне пострадал бизнес , а и в Украине и зарубежные инвесторы)
- финансовый и моральный ущерб ДОМОГОСПОДАРСТВАМ ( разрушение недвижимости, гибель скота, домашних животных: фермерских посевов)
- ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ С ТЮРЕМНЫМИ СРОКАМИ ЗА ГИБЕЛЬ УКРАИНЦЕВ И ДРУГИХ ГРАЖДАН , выплата морального и материального ущерба семьям
- и т д
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15.05.2020 22:18 Ответить
Ваше дело - СИДЕТЬ В КАНАДЕ И НЕ ЛЕЗЬТЬ В УКРАИНСКИЕ ДЕЛА
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15.05.2020 22:42 Ответить
Оно на параше сидит.
А лезет в украинские дела по работе.
Ну...и по скудости ума..
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15.05.2020 22:50 Ответить
Кто бы говорил. Еще недавно вы прикрывались словацким флагом.
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15.05.2020 23:03 Ответить
Я не прикрываюсь флагом. Я работаю и живу в Словакии . Сейчас решаю вопросы в Украине
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15.05.2020 23:05 Ответить
ее просто выкинули из страны как и прочих заробитчан на время пандемии
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16.05.2020 05:26 Ответить
у кацапа истерика....., посмотрите интервью Ромы Цимбалюка по этому поводу:
https://www.youtube.com/watch?v=tYC90Wh4qx4&list=TLPQMTUwNTIwMjBgrWPRmh28SQ&index=12 https://www.youtube.com/watch?v=tYC90Wh4qx4
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15.05.2020 22:19 Ответить
О, як. Так ось для чого єрмак вижив з роботи Зеркаль. "Для их успешного завершения и реализации других элементов стратегии юридической защиты". Питання. Для якої країни успішними?
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15.05.2020 22:22 Ответить
Пани Чайка , специально для вас об американской мечте
Достаточно интресное интервью
https://youtu.be/joIAOYwK4Po
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15.05.2020 22:44 Ответить
Странное изречение. А разве сама агрессия изначально не является нарушением международных норм, договоров между странами и т.д.
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15.05.2020 22:24 Ответить
неа, вон американцы постоянно кого то бомбят и ничего
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16.05.2020 05:27 Ответить
і для цього знімаються санкції з уйопків???
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15.05.2020 22:36 Ответить
Цель есть, но мы костьми ляжем, чтоб её никогда не достичь!
Да, уроды конченные Зебильные???
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15.05.2020 22:47 Ответить
А як вже давно всім відомо, "притягнути до відповідальності" можна лише переможених...
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16.05.2020 00:50 Ответить
Т.е. если бы агрессию осуществляли без нарушений, например без запрещенных мин, без убийств гражданских, то претензий к Раше у них не было бы?
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16.05.2020 01:35 Ответить
В устах ЗЕ-ПАРедательской банды это звучит как - НАША ЦЕЛЬ-КОММУНИЗМ ! Совдепия КГБешная жила с этим лозунгом 70 лет , а папа Кулебкин служил ему в совдеповскоКГБешном МИД .
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16.05.2020 12:45 Ответить
А не лучше бы посоветовать своему хозяину - НЕлохе не снимать санкции с внучки Муссолини , реальная злободневная задача , а не заявлять о невыполнимой для ЗЕбанды на сегодня задаче ?
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16.05.2020 12:49 Ответить
 
 