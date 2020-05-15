МИД РФ назвал "актом цензуры" санкционный запрет в Украине соцсетей "Вконтакте" та "Одноклассники"

Министерство иностранных дел России назвало решение украинского президента Владимира Зеленского продлить запрет на российские сайты и соцсети в Украине "актом цензуры".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиаресурсов", - говорится в сообщении.

По мнению российских дипломатов, запрет направлена ​​на "зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения".

Кроме того, российский МИД назвал решение Зеленского произволом и обвинил Украину в том, что на ее территории "журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы".

Во внешнеполитическом ведомстве РФ утверждают, что "киевская власть ведет последовательную политику репрессий в отношении СМИ".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года запрет на российские интернет-ресурсы, в том числе социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".