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Новости Санкции против России
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МИД РФ назвал "актом цензуры" санкционный запрет в Украине соцсетей "Вконтакте" та "Одноклассники"

МИД РФ назвал

Министерство иностранных дел России назвало решение украинского президента Владимира Зеленского продлить запрет на российские сайты и соцсети в Украине "актом цензуры".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиаресурсов", - говорится в сообщении.

По мнению российских дипломатов, запрет направлена ​​на "зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения".

Кроме того, российский МИД назвал решение Зеленского произволом и обвинил Украину в том, что на ее территории "журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы".

Во внешнеполитическом ведомстве РФ утверждают, что "киевская власть ведет последовательную политику репрессий в отношении СМИ".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года запрет на российские интернет-ресурсы, в том числе социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Автор: 

МИД РФ (1664) социальные сети (642)


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Топ комментарии
+52
МИД РФ назвал "актом цензуры" санкционный запрет в Украине соцсетей "Вконтакте" та "Одноклассники" - Цензор.НЕТ 9929
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15.05.2020 21:46
+41
когда на улице перекрывают лопнувшую трубу с нечистотами - это акт элементарной безопасности.
ВК и ОК - это и есть труба с говном.
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15.05.2020 21:30
+37
Ето говорят уроды которые заблокировали все украинские каналы и закрыли все украинские школы
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15.05.2020 21:24
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ЯБВДЛ...
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16.05.2020 09:41 Ответить
Хочется напомнить рашистам ( что в боготворяемом ими СССР), во время войны ( которая кстати с началом их агрессии против Украины и у нас тоже идет уже 7 й год) под угрозой расстрела конфисковывали все радиоприемники ( с телевизорами , планшетами, интернетом, компьютерами и мобильными телефонами тогда был "напряг"). Да и нынешняя наследница дел ефрейтора Ади, ( по расширению жизненного пространства) тоже не гнушается такой цезурой, ( что мама не горюй) , а украинские запреты на их фоне это сущая мелочь. ( особенно если учесть что в Украине 70% СМИ это рупор "пятой колонны" Кремля.
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15.05.2020 22:21 Ответить
це акт охайності... - не можна їсти лайно бо захворієш...
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15.05.2020 22:34 Ответить
елементарна огида
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15.05.2020 23:31 Ответить
а теперь хай кацабы введут ответные санкции...против "Страна.уа"...и 112 и ньюс ван...
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15.05.2020 22:39 Ответить
вот чтобы ещё на этого дебила Президент санкции наложил...бо это дно:
https://www.obozrevatel.com/society/sivoho-obvinil-ukrainskuyu-armiyu-v-maroderstve-na-donbasse.htm
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15.05.2020 22:46 Ответить
Все правильно - цензура и есть. Ведь сайты не заблочены. а лишь запрещен доступ к ним с украинских ай-пи.
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15.05.2020 22:49 Ответить
Та і х*р з ними
Чи не сайти.
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15.05.2020 22:50 Ответить
И это хорошо сработало,вы даже не представляете сколько народу слезло с этих кацапских помоек,по началу барахтались по ВПН,а потом один за другим перешли на другие соц сети,и это факт.
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16.05.2020 13:52 Ответить
Министерство иностранных дел России назвало решение украинского президента Владимира Зеленского продлить запрет на российские сайты и соцсети в Украине "актом цензуры" Источник: https://censor.net/n3195926

МИД РФ назвал "актом цензуры" санкционный запрет в Украине соцсетей "Вконтакте" та "Одноклассники" - Цензор.НЕТ 9019
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15.05.2020 22:49 Ответить
Если фашистско - нацистский путинский режим бесится от запрета их сетей и каналов, значит мы правильно всё сделали.Значит путинская пропаганда и доступ к нашим персональным данным перекрыты,хотя бы частично....
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15.05.2020 22:49 Ответить
Цензура это когда запрещают правду! А когда запрещают ложь то это здравый смысл.
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15.05.2020 22:54 Ответить
То ложь у каждого своя. Такие же лгуны как РФ и исковеркали понятие правды.
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16.05.2020 02:59 Ответить
РАССЕЯ!!!!! КОГДА ТЫ ВО ГЛАВЕ МАШКИ_ АЛКОГОЛИЧКИ И ЛАВРУШКИ ЛОШАДИ ПОЗЕЛЕНЕЕШЬ ОТ ЗОСТИ, КАК ВЫ ТВАРИ ПРОДАЖНЫЕ ДОСТАЛИ ВЕСЬ МИР СО СВОЕЙ ВОНЬЮ!!!!!!!!!
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15.05.2020 23:01 Ответить
"МИД РФ назвал "актом цензуры" - причем половым, в извращенной форме!
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15.05.2020 23:05 Ответить
Министерство иносраных дел РФ пусть идет...идет ...и идет . Далеко идет...
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15.05.2020 23:07 Ответить
ааа, у повелителей куриньіх мозгов недовольство. там только русские курицьі "а рассия не бедная. а посмоти на мой дом, как я живу." и показьівает деревянньік крашенньій дом. умора.
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15.05.2020 23:08 Ответить
А как они называют запрет в России интернет-ресурсов censor.net.ua, glavnoe.ua, Kasparov.ru, graniru.org и многих других?
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15.05.2020 23:12 Ответить
нас-рать в толпе и больше всех возмущаться - это по кацапски !
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15.05.2020 23:21 Ответить
бред.
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16.05.2020 00:14 Ответить
ну правильно, сколько можно передавать через ОК и ВК, сифилис и гонорею?
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15.05.2020 23:22 Ответить
Соцсети на хлеб не намажешь! Главное чтобы у людей было что кушать!
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15.05.2020 23:36 Ответить
То нехай скаржаться на таку русофобську дискримінацію.
Двері відповідних установ відчинені для них.

МЗС РФ назвав "актом цензури" санкційну заборону в Україні соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники" - Цензор.НЕТ 3298
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16.05.2020 01:54 Ответить
Не смішили б з цим "блокуванням".
Все працює як і працювало.
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16.05.2020 05:04 Ответить
Серьезно? Без ВПН?)))
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16.05.2020 05:15 Ответить
Цілком.
Просто ставиться оновлений "Яндекс" і все. В мене це працює вже років три-чотири. Хоча відверто кажучи якось пофіг на всі "соцсєті".
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16.05.2020 05:29 Ответить
А нормальні українці просто з принципу не користувались би ніяким кацапо-ординським яндексом, є Google, ніяким мейл.сру, вкантактікє та аднаглазікє, тьфу, є нормальні заміни та альтернативи всьому цьому гебешному лайну. Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.
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16.05.2020 10:54 Ответить
У перші місяці після блокування яндексу деякі таксисти користувалися яндекс-навігатором через VPN. Доводилося їм пояснювати що вони є добровільними "маячками" для кацапів (технічні деталі опускаю), а в разі якщо цей гаджет використовується ще й для голосового зв'язку, смс плюс оператор мтс/водкафон - то вони зливають кацапам не лише своє місцезнаходження.
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16.05.2020 11:07 Ответить
Переважна більшість "чайників" не знає що налаштуваннями їхньої винди давно керують sputnik.mail.ru, guard.mail.ru, не кажучи вже про касперського та інших агентів.
Кілька років тому guard.mail.ru влетів до мого компа через якийсь сумнівний дистрибутив, так видалити його було непросто. Треба або завантажити винду з іншого носія, або скористатися unlocker. "Чайники" зазвичай не бачать системних каталогів та файлів і не знають що сидить в їхніх компах.
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16.05.2020 11:22 Ответить
Касперський - це взагалі гебешне лайно, що перегружає та тормозить роботу. Хто з нормальнихх його зараз ставить?
У Windows зараз є свій нормальный встроєний антивірус, що вже декілька років відмінно працю, нічого більше ставити не потрібно.
Якщо Windows нормальний, ліцензійний, ніяких антивірусів більше не потрібно. Це вже зовсім потрібно бути не сповна розуму, щоб користуватися гебешним касперським, чи яндексом, чи мейл.Сру,вкантактікє, чи іншим лайном.
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16.05.2020 11:32 Ответить
Трапляються цілком нормальні "чайники" старшого покоління, яким хтось колись інсталював винду, софт, налаштування і вони гадки не мають що і як працює. А дехто, виходячи на пенсію, забирав собі робочий ноут з корпоративними налаштуваннями, де траплялися не лише залишки Касперського, але й залишки корпоративних шпигунських програм типу "Стах@новец". Воно поза корпоративною групою не працює, але факт є фактом.
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16.05.2020 11:38 Ответить
>>Якщо Windows нормальний, ліцензійний, <<
... то все одно залишається проблемка, про яку навіть не всі фахівці знають.
Чесний український юзер хоче встановити оновлення з сайту Майкрософта. При цьому явно або автоматично обирається те чи інше "дзеркало" для завантаження. І територіально юзери Уанету редиректяться на австрійське дзеркало. А там добряче шарудять кацапи. Системні оновлення мають правильний розмір, правильні контрольні суми, правильно (з точки зору MS) функціонують, але... !
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16.05.2020 11:48 Ответить
Вот поэтому и введена эта блокировка))) Без ВПН он не работает))) Он встроен сразу в него) Вы же даже не понимаете, как это работает и какие цели это преследует))) Если вам что то кажется глупым и не понятным, это совсем не значит, что это так оно и есть, просто уровень вашего интеллектуального развития не позволяет вам осознать всю картину происходящего)
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16.05.2020 20:07 Ответить
А пусть бы даже и с VPN. Сегодня этим любой школьник пользуется на раз-два.
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16.05.2020 09:31 Ответить
Блочили не от школьников, а от контенгента за 50. У школьников комуникация с кацапами сводится к компьютерным онлайн играм, на как правило абсолютно ананимной основе. Эту комуникацию они без проблем реализуют через внутриигровые месенджеры в которых никто за пределы обсуждения внутриигровых событий не выходит. А от у контенгента за 50, в кацапии хренова контингента для общения в виде горы родичей с однокашниками . Это обстоятельство в сочетании с совковым воспитанием в детстве, побуждает их в ходе полит-дискусий в даных соцсетях к поиску компромисов и подсознательным попыткам сглаживать углы. И от именно этот контенчент действительно по сей день имеет определенные трудности с включением VPN, хотя это уже не больше 10% от тех шо были 3 года назад.
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16.05.2020 10:34 Ответить
А я навіть відчув задоволення що мене у 2014 забанили на колись інтернаціональних форумах (які хостилися в кацапстані): музичних (в тому числі Beatles.ru), автомобільних і радіотехнічних.
Більшість українців, литовців, поляків etc або самі пішли звідти, або також забанені. Ті що залишилися - відверта вата. За винятком одного відчайдушного харків'янина (патріота, волонера) який так елегантно тролить кацапів на автофорумі що кацапи самі цього не розуміють і щоразу демонструють свою тупість.
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16.05.2020 10:55 Ответить
Тролить кацапов на их территории, это еще то удовольствие))) А если еще и правильно это делать, то они бывают очень откровенными)
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16.05.2020 20:18 Ответить
Якось я взяв відеоролик Вадима Дубовського (Далекобійника), приляпав іншу заставку і з лівого екаунта привітав кацапів здається з 23.02. Кацапи, не відкривши відео, поставили кілька лайків. І потім згаданий харків'янин написав "мужики, хоч один з вас дивився те відео?"
Ото був ржач.
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16.05.2020 20:39 Ответить
Я их сейчас по победобесию гоняю))) Изучают период 39-41-й))) По http://doc20vek.ru/node/1397 Докладу молотова от 31 октября 1939 г , по https://history.wikireading.ru/146755?yrwinfo=1589583141732712-1670676029366257671700295-production-app-host-vla-web-yp-244 Переговорам гитлера с молотовым и по https://history.wikireading.ru/45954 Ультиматуму сталина гитлеру по присоединении к тройственному союзу ))) Там почти от каждой цитаты у них мозг закипает)) Особенно про "миролюбивость" совка)))
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16.05.2020 21:39 Ответить
Це все одно що вночі присвітувати ліхтариком щоби навмисно вступити у гівно.
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16.05.2020 13:00 Ответить
Росія - гамно . Насрати на росію .
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16.05.2020 07:39 Ответить
прозорий натяк нашому зеленому лайну. Так, а що думає з цього приводу Зелене Лайно з Банкової???
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16.05.2020 08:03 Ответить
Какой бы он не был,-но это очень хороший акт!
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16.05.2020 08:41 Ответить
Брехню і антиукраїнську пропаганду вони називають альтернативними точками зору. Сидіть в своєму болоті і не квакайте.
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16.05.2020 09:39 Ответить
Плювати на думку московитів.
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16.05.2020 10:48 Ответить
Нормальні українці просто з принципу не користувались би ніяким кацапо-ординським яндексом, є Google, ніяким мейл.сру, вкантактікє та аднаглазікє, тьфу, є нормальні заміни та альтернативи всьому цьому гебешному лайну.

Переважна більшість користувачів ні про ніякі обхідні шляхи не знає, тому заборона рашистского інетного сміття, заборона та поступове витіснення москальського сатанату РПЦ-КДБ з України в якому українців перетворюють на хАхлів-малороссів - це тільки на користь і абсолютно вірні кроки.
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16.05.2020 10:56 Ответить
конченые.циничные мрази.
В УКРАИНСКОМ Крыму нет ни одного украинского канала,так же как и по всей нарасоссии.
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16.05.2020 11:05 Ответить
Досі актуальним є вірш "русского американця" Владимира Друка "Граждане ночи":
Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию "Сельдь Иваси".
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16.05.2020 11:30 Ответить
Отличная новость !! дави российскую ложь и пропаганду в зародыше!!
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16.05.2020 13:07 Ответить
До речі Цензор.нет давно, давно в росії заблокований та заборонений як екстремістський.
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16.05.2020 13:53 Ответить
"На этом всё закончится. Гибнущий лидер познает истину Оперы."
Важно понять правильно. Беда не в том, что в Украине заблокировали российские сайты. Все прекрасно знают, что это за помойки ВК и Одноклассники, и кому сливает информацию Яндекс.
Дело не в этом. Беда в самом факте блокировок и в том, как это делается технически. То, что совершили украинские провайдеры три года назад по указу пятого президента есть нарушение Завета Основателей. Маршрутизаторы, IP и DNS это святое, это вне политики. Никакой международный конфликт, никакая гибридная война не может оправдать вмешательство в работу Сети.
Все же знают, что эти блокировки легко обходятся. Одна галочка в настройках браузера Opera - и все сайты открываюся.
Но эти блокировки не просто бесполезны, это крайне разрушительно в долгосрочной перспективе. Есть очень много побочных действий.
Наиболее очевидное - пользователи для обхода блокировок устанавливают сомнительное ПО. Вирусы, черви, трояны...
Для обхода блокировок часто советуют Tor Browser. Советуем узнать, что это, кем и для чего создано, и что можно найти в домене .onion. Так было задумано Основателями. Пытаясь заблокировать неугодные сайты, вы загоняете людей в Даркнет и лишаете себя всякого контроля над ними. Возможно сами того не подозревая, люди устанавливают браузер, который открывает доступ к Темной Стороне Силы.
Также эти блокировки просто замедляют и разрушают Сеть. Можете проверить, провайдер Киевстар, домашний Интернет, в настройках системы не провайдерские DNS (например от Google). Многие сайты (не из списка заблокированных) грузятся очень медленно или не загружаюся полностью. Проблема в том, что на этих сайтах (а таких очень много) установлены скрипты Яндекса или ВК (рекламные блоки, счетчики посещений, кнопки авторизации, виджеты погоды, карты, подписки и так далее). Происходит попытка установки соединения с заблокированным IP адресом, оно не сбрасывается, а просто ждет таймаута несколько минут. Таким образом, люди вынуждены настраивать VPN просто для того, чтобы нормально пользоватся Интернетом, даже если заблокированные сайты им не нужны. И не все станут покупать платные решения, а от бесплатных в лучшем случае будут тормоза и сбои, а в худшем см. выше.
Владимир Александрович, нам хорошо известно о вашем отношении с Трансперсональным. Просим обратить внимание на цитату в начале сообщения и онтологическую связь с названием известного способа для обхода блокировок. И принять правильное решение о прекращении позорного вмешательства в работу Интернета.
С надеждой,
DHARMA DNN.
Unix time 1589600000
Genesis 1DJd71Ap3PeH9ZbjRAiybqG5mrzNYFm8ba
G5XuFa9C1lnK3wAK5KEJ1y7LmMTr9KcDl5pqMvMclGPKTz329NMm5Yb6QrbQxCk/Eh3UAgHfAhaH0+AjkD6iOBU=
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16.05.2020 19:52 Ответить
"На этом всё закончится. Гибнущий лидер познает истину Оперы."
Важно понять правильно. Беда не в том, что в Украине заблокировали российские сайты. Все прекрасно знают, что это за помойки ВК и Одноклассники, и кому сливает информацию Яндекс.
Дело не в этом. Беда в самом факте блокировок и в том, как это делается технически. То, что совершили украинские провайдеры три года назад по указу пятого президента есть нарушение Завета Основателей. Маршрутизаторы, IP и DNS это святое, это вне политики. Никакой международный конфликт, никакая гибридная война не может оправдать вмешательство в работу Сети.
Все же знают, что эти блокировки легко обходятся. Одна галочка в настройках браузера Opera - и все сайты открываюся.
Но эти блокировки не просто бесполезны, это крайне разрушительно в долгосрочной перспективе. Есть очень много побочных действий.
Наиболее очевидное - пользователи для обхода блокировок устанавливают сомнительное ПО. Вирусы, черви, трояны...
Для обхода блокировок часто советуют Tor Browser. Советуем узнать, что это, кем и для чего создано, и что можно найти в домене .onion. Так было задумано Основателями. Пытаясь заблокировать неугодные сайты, вы загоняете людей в Даркнет и лишаете себя всякого контроля над ними. Возможно сами того не подозревая, люди устанавливают браузер, который открывает доступ к Темной Стороне Силы.
Также эти блокировки просто замедляют и разрушают Сеть. Можете проверить, провайдер Киевстар, домашний Интернет, в настройках системы не провайдерские DNS (например от Google). Многие сайты (не из списка заблокированных) грузятся очень медленно или не загружаюся полностью. Проблема в том, что на этих сайтах (а таких очень много) установлены скрипты Яндекса или ВК (рекламные блоки, счетчики посещений, кнопки авторизации, виджеты погоды, карты, подписки и так далее). Происходит попытка установки соединения с заблокированным IP адресом, оно не сбрасывается, а просто ждет таймаута несколько минут. Таким образом, люди вынуждены настраивать VPN просто для того, чтобы нормально пользоватся Интернетом, даже если заблокированные сайты им не нужны. И не все станут покупать платные решения, а от бесплатных в лучшем случае будут тормоза и сбои, а в худшем см. выше.
Владимир Александрович, нам хорошо известно о вашем отношении с Трансперсональным. Просим обратить внимание на цитату в начале сообщения и онтологическую связь с названием известного способа для обхода блокировок. И принять правильное решение о прекращении позорного вмешательства в работу Интернета.
С надеждой,
DHARMA DNN.
Unix time 1589600000
Genesis 1DJd71Ap3PeH9ZbjRAiybqG5mrzNYFm8ba
G5XuFa9C1lnK3wAK5KEJ1y7LmMTr9KcDl5pqMvMclGPKTz329NMm5Yb6QrbQxCk/Eh3UAgHfAhaH0
+AjkD6iOBU=
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16.05.2020 19:59 Ответить
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