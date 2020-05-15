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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки подтверждены 47 новых случаев COVID-19, 52 человека выздоровели, - ОГА

В Черновицкой области за сутки подтверждены 47 новых случаев COVID-19, 52 человека выздоровели, - ОГА

15 мая в Черновицкой области лабораторно подтверждены еще 47 случаев заражения коронавирусом.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"На Буковине сегодня, 15 мая, официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 470 новых образцов. 52 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов", - написал чиновник.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 647 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 14 мая в Черновицкой области выявлены 84 новых случая COVID-19, выздоровели 48 человек, - ОГА

В Черновицкой области за сутки подтверждены 47 новых случаев COVID-19, 52 человека выздоровели, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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О,Черновицкая обл.-Дракула.Ой,боюсь,боюсь.
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15.05.2020 22:48 Ответить
Когда начнут продавать пончики с какао?
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15.05.2020 22:54 Ответить
По ли-2 в курсах, а то то шо моцарелла вааще не закрывалась-поди сфоткай в 2020,фсе работает,как и работало щас,до,и послсле? карантина,залiтай на фiлiжаночку кави...
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16.05.2020 05:56 Ответить
47 случаев заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 470 Источник: https://censor.net/n3195935

все стабильно 10% от числа тестов. Яснопонятно.
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15.05.2020 23:51 Ответить
 
 