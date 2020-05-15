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В Черновицкой области за сутки подтверждены 47 новых случаев COVID-19, 52 человека выздоровели, - ОГА
15 мая в Черновицкой области лабораторно подтверждены еще 47 случаев заражения коронавирусом.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"На Буковине сегодня, 15 мая, официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 470 новых образцов. 52 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов", - написал чиновник.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 647 человек.
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все стабильно 10% от числа тестов. Яснопонятно.