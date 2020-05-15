"Слуга народа" Дубинский заявил, что его не пустили на ток-шоу к Шустеру. Организаторы говорят, что ждали его в скайпе и не могут нарушать карантин. ВИДЕО

Вокруг приглашения к участию в программе "Свобода слова Савика Шустера" депутата из "Слуги народа" Александра Дубинского возник скандал.

Как передает Цензор.НЕТ, Дубинский в Фейсбуке написал: "Савик Шустер обо#рался, и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец на#бывает каждую украинскую семью при помощи и.o. министра энергетики Буславец.

В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире".

В свою очередь, один из журналистов канала в кулуарах заявил, что Александра Дубинского приглашали к участию в программе по скайпу, поскольку в студии точно рассчитано количество людей, которые могут находиться, согласно правилам карантина. Он подчеркнул, что нарушать карантинные правила никто не будет, поскольку расстояние между гостями должно быть не менее 1,5 метра. Он заявил, что другие учстники программы согласились на участие скайпом, однако "слуга народа" скайпом не захотел.

Также, по словам журналиста, программа готовит официальную позицию по этому вопросу.

Позже сам Шустер сам прокомментирвал ситуацию. Он заявил, что Дубинский был соглсован на участие по скайпу. Он был согласен.

По словам Шустера в его программе впервые собралось три премьер-министра (Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман). Были приглашены эксперты. Также был приглашен и "слуга народа", глава профильного комитета Андрей Герус, который отказался приходить на передачу.

По слвам Шустера, где то "решили, что вместо Геруса будет Дубинский" без согласования с журналистами.

Шустер жестко высказался о Дубинском: "Устроил шухер, говорит чистое и абсолютное вранье. В своем в стриме"

"Это подстава, личный пиар и провокация. Хотите вернуться к прежним временам - вперед и с песней", - резюмировал Шустер.