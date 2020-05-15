Богдан о выдвижении кандидатом на мэры Киева: "А мне эта идея нравится"

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал слухи о возможном участии в выборах мэра Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, на вопрос журналиста НВ о том, будет ли он баллотироваться на пост мэра Киева, Богдан ответил: "А мне эта идея нравится".

Накануне бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram написал, что во фракции Слуга народа активно обсуждается возможное выдвижение Андрея Богдана на выборах мэра Киева.

"Публично это решение не объявлено, но депутаты, которые общаются с бывшим главой Офиса президента, говорят, что Богдану надоело сидеть на политическом карантине", - заявил он.

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