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Богдан о выдвижении кандидатом на мэры Киева: "А мне эта идея нравится"

Богдан о выдвижении кандидатом на мэры Киева:

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал слухи о возможном участии в выборах мэра Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, на вопрос журналиста НВ о том, будет ли он баллотироваться на пост мэра Киева, Богдан ответил: "А мне эта идея нравится".

Накануне бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем Telegram написал, что во фракции Слуга народа активно обсуждается возможное выдвижение Андрея Богдана на выборах мэра Киева.

"Публично это решение не объявлено, но депутаты, которые общаются с бывшим главой Офиса президента, говорят, что Богдану надоело сидеть на политическом карантине", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава ОП Богдан: Началась президентская избирательная кампания, Портнов вырвался вперед

Автор: 

Киев (25466) местные выборы (2752) мэр (1648) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+44
Ехай нах..й!
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15.05.2020 23:02
+35
Это полный ппц: нашему подельнику надоело сидеть на политическом карантине, а давайте разнообразим его никчемную жизнь и выдвинем на мэра?!
Эти дегенераты обнаглели вконец!
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15.05.2020 23:05
+30
Лучше 1 старый добрый Кличко, чем 2 новых зебила, так что зебилы гуляйте, в Киеве пошлют ваших зебилов нах на выборах и снова выберут Кличко
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15.05.2020 23:04
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Я думаю,что Богдану ничего не светит.
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16.05.2020 07:30 Ответить
Это уже полная импотенция, если на мэры Киева, это сувать
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16.05.2020 08:08 Ответить
"А мені ця ідея подобається", - Богдан про висунення кандидатом на мери Києва - Цензор.НЕТ 5394
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16.05.2020 13:31 Ответить
Нууу... Светит-не светит... У меня к тебе вопрос принципиальный: а стоит, как ты считаешь, вообще такого образа людей выдвигать и избирать на ответственные должности? Что скажешь?
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16.05.2020 14:15 Ответить
Коли мером стане цей бурят, згадаете кияне ще не раз педаліка боксеріка як презирливо тут називали Кличка ...
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16.05.2020 08:32 Ответить
З якого дива воно стане мером Києва? Хіба що, якогось Хантимансійська
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16.05.2020 11:14 Ответить
У цій дивовижній країні може статися все що завгодно, я вже нічому не дивуюся
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16.05.2020 11:31 Ответить
Бывшая секретутка клована уже политик ?
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16.05.2020 09:08 Ответить
Як онастогидла брудна гра цих гівнодавів!
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16.05.2020 09:55 Ответить
Еще один наркоман)
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16.05.2020 10:34 Ответить
Кому ти тут потрібен, "старый друг порнова"
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16.05.2020 11:13 Ответить
З ЗЕлебобами все можливо
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16.05.2020 11:13 Ответить
Не-не-не!!! Проходил мимо - пи*дуй дальше, чмо с бурятской наглой мордой. Тебе в Киеве больше всего подойдут нары в Лукьяновском СИЗО, откуда ты сможешь добровольно покаяться в аферах. А пока садись и заполняй явку с повинной, не забудь указать нажитое непосильным трудом, гнида...
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16.05.2020 11:16 Ответить
Мером Киева- это журавель в небе, а деньги на выборы подерибанить это реально. Первая мысль на подсознании у богдана. Как и у всякого пересичного.
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16.05.2020 11:25 Ответить
Коломойский хочет захватить Киев.
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16.05.2020 11:43 Ответить
Чим більше "слуг народу" братиме участь у виборах мера - тим більше шансів у Віталія Кличка перемогти.
Вгадай з однієї спроби, чому
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16.05.2020 12:07 Ответить
А шо? Хіба приколотись ніззя? Скучновато ж.
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16.05.2020 12:08 Ответить
Бурята нам ще тут не вистачало, любовнічка клоуна
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16.05.2020 12:11 Ответить
Зекоманді не можна дозволити керувати не те що мільйонним містом, а й селом на 3 баби, слава богу вони свій рейтинг вже помножили на нуль.
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16.05.2020 12:32 Ответить
Мэром на Ростове - разве что.
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16.05.2020 12:32 Ответить
А что? Прикольненько!
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16.05.2020 12:34 Ответить
Ну і харя, ще пару кг і очей не буде видно
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16.05.2020 12:37 Ответить
Настоятельная просьба ко всему зе-обожателям, в стране буянит ****-й коронавирус, сидите блеять дома и не ходите на выборы, не подвергайте свое драгоценное здоровье серьезной опасности, не способствуйте распространению смертельной и страшной зэразы в Украине!!!
СОБЛЮДАЙТЕ КАРАНТИН!
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16.05.2020 12:38 Ответить
Ну, ему идея нравится, а нам, киевлянам, НЕ нравится. Пошлём на х*й в письменной форме (в виде бюллетеня для голосования) и всё на этом. Пускай помечтает пока что.
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16.05.2020 12:45 Ответить
тоже так подумал сразу!
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16.05.2020 14:02 Ответить
А желание Лешика Гончаренко стать мэром Киева ни кого не смущает?
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16.05.2020 12:50 Ответить
Если выбирать из Гончаренко и Богдана, то уж лучше - Лешик. Не воровал, на мафию не работал и не "юрист", а значит - приличный человек. На самом деле, Виталик - форева! Несогласным ватанам волшебный пендель под сраку!
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16.05.2020 13:13 Ответить
НЕТ, старпьорша зельоная, не смущает!)))
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16.05.2020 13:14 Ответить
Хватит!! Этот бездарный бурят уже был у власти!! И что??!! Одни нули и в голове и в действиях"!!
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16.05.2020 13:01 Ответить
Хватит!! Этот бездарный бурят уже был у власти!! И что??!! Одни нули и в голове и в действиях"!! хотите развалить Киев?? Тогда смело вперёд!!
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16.05.2020 13:02 Ответить
Ти диви, кияни про щось там ще сперечаюцця!) Нє то шо в Харкові! Гепа безальтернативний - наше фсьо! І папробуйтє возразіть!:
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16.05.2020 13:11 Ответить
На тяжелые наркотики пересел?
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16.05.2020 13:16 Ответить
Был у нас мер ,как говорили, без мозгов , а теперь уже сумасшедшие в меры идут!
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16.05.2020 13:44 Ответить
пусть идет лесом!
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16.05.2020 14:00 Ответить
раскатал посан губоньки..........
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16.05.2020 14:05 Ответить
На фуй цього рагуля Бені - нахабного піджидка.
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16.05.2020 14:12 Ответить
А це взагалі що за чмошник такий ? Удмурт,мабуть...
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16.05.2020 14:24 Ответить
Богдан, иди ты на ... и быстро быстро
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16.05.2020 14:26 Ответить
и там он был, скучно ему
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16.05.2020 15:51 Ответить
Для Богдана лучше всего подходит кличка "Шептун". Вонючий...
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16.05.2020 14:41 Ответить
а нам эта идея совсем не нравится
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16.05.2020 15:04 Ответить
цинична бибизяна,
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16.05.2020 15:50 Ответить
у бурятию у президенты
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16.05.2020 15:52 Ответить
Идейный ты наш - дело в том что ты не нравишься народу Украины, а посему посиди на собственном, как бы это помягче выразиться, - хюю.
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16.05.2020 16:12 Ответить
Богдан сам зі Львова. Думаю, що у Львові в ньго більше шанси. А в Києві може бути Чорновіл, Стерненко, Яценюк, Зеркаль, Коболєв, Клічко, Клімкін, Вітренко, Гончаренко, Ляшко, Нєфьодов.
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16.05.2020 21:05 Ответить
после лени космоса и пэдальки клячка не удивлюсь, если еще и богдан станет мэром. киевляне могут удивить, факт.
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16.05.2020 22:52 Ответить
Вот этого не надоть! Мэр работать должен, а не в соцсетях блистать.
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17.05.2020 06:59 Ответить
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