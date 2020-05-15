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Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом"

Зеркаль о

Не взирая на решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС, если газопровод будет достроен, "наш транзит с высокой вероятностью будет равен нулю".

Об этом написала в Фейсбуке советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

Зеркаль пояснила: принятое Германией решение означает, что "Газпром" не сможет единолично использовать трубу "Северного потока-2" для транзита своего газа.

"По российскому законодательству, Газпром пользуется монопольным правом добывать и экспортировать газ. Итак, это решение может побудить РФ таки приблизиться к европейским нормам функционирования газового рынка и провести анбандлинг Газпрома", — пояснила Зеркаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС

Также по европейским правилам одна компания не может использовать более половины мощностей трубопровода. "Следовательно, в таком случае, даже если проект будет завершен, Россия сможет использовать его проектные транзитные мощности (55 млрд куб. метров в год) только наполовину", — отметила Зеркаль.

"Впрочем, сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом. Если трубопровод будет достроен, наш транзит с высокой вероятностью будет равен нулю", — считает советник главы правления "Нафтогаза".

Также на Цензор.НЕТ: Германия поставила жирный крест на политических спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол Мельник

Сейчас, по словам Зеркаль, решающее значение для блокировки строительства имеют санкции США.

"Как известно, российский трубоукладчик "Академик Черский" уже зашел в немецкий порт Мукран, где находится логистический центр Nord Stream 2 AG и хранятся материалы для завершения строительства. Наши американские партнеры уверяют, что Газпрому не удастся задействовать свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США", — подытожила Зеркаль.

15 мая Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.

Автор: 

Газ (10223) Газпром (3183) Нафтогаз (3112) Северный поток (1448) Зеркаль (292) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+21
Ця скромна дівчинка, зробила дуже багато для України . Тому кацапи і різна сволота бісяться !
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15.05.2020 23:27
+16
Потоки г**на от х**лоботов в адрес Зеркаль закономерны, как и в адрес Порошенка.
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15.05.2020 23:26
+7
Кремль лихорадочно скупает европейских политиков, это его главный инструмент.
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15.05.2020 23:11
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Правила форума Совет форумчан
якось вона бєз сожалєнія про це говорить
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15.05.2020 23:09 Ответить
Вона ніби готує нас до такої розв'язки - тіпа, ну от так - соглашаїмся, бо такова с
лява

Шо? нафтогаз куплений газпрьомом повністю???
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15.05.2020 23:11 Ответить
Вона лише застерігає від шакпозакидацьких настроїв.

А щодо Нафтогаза, то як мінімум частково куплений.
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15.05.2020 23:35 Ответить
Так до нее все равно прибыль нафтогазовская не доходила. Что ей сожалеть?
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15.05.2020 23:14 Ответить
газпрьом не обділить її
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15.05.2020 23:16 Ответить
Ця скромна дівчинка, зробила дуже багато для України . Тому кацапи і різна сволота бісяться !
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15.05.2020 23:27 Ответить
можна поцікавитись, що саме "ця скромна дівчинка" зробила для України?
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16.05.2020 09:32 Ответить
Чому ж не можна , поцікавтесь. У нас в Україні можна, ми ж не кацапстан.
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16.05.2020 09:49 Ответить
я уважно слухаю
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16.05.2020 10:21 Ответить
..от і добре. У нас вільна країна, тому можна не тільки - слухати , а й дивитися.
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16.05.2020 11:08 Ответить
Є така штука, називається Google,але це не для вас. Щоб нею користуватися та ще і з користю, потрібні мізки і хоча б якийсь IQ.
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16.05.2020 16:11 Ответить
Потоки г**на от х**лоботов в адрес Зеркаль закономерны, как и в адрес Порошенка.
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15.05.2020 23:26 Ответить
Go f yourself Russian pig!
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15.05.2020 23:31 Ответить
Дебил кошерный
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16.05.2020 09:54 Ответить
Она реалист и делает выводы из текущих реалий и нынешнего быта.
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15.05.2020 23:40 Ответить
https://censor.net/user/469217. Информация из кремлёвской методички ?
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15.05.2020 23:16 Ответить
Кремль лихорадочно скупает европейских политиков, это его главный инструмент.
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15.05.2020 23:11 Ответить
йа п тіки замінив "ліхарадочно" на "планомірно"
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15.05.2020 23:14 Ответить
Скоро ни газ ни нефть не нужны будут, будет сплошное телевидение Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом" - Цензор.НЕТ 933
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15.05.2020 23:14 Ответить
Вобщем-пора сушить сухари.
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15.05.2020 23:16 Ответить
Белорусь уже с нефтью США , а мы покупаем в россии и платим доллары а Америка должна сдерживать Поток. Или что то не Так.
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15.05.2020 23:16 Ответить
Ты разницу между нефтью и газом понимаешь? )) Лишь бы тявкнуть))
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15.05.2020 23:23 Ответить
Разница в Том , что Ты ум не купишь , а его необходимо просто Иметь , а анализировать ввиду его Отсутствия , то не могу ничем Помочь .
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15.05.2020 23:57 Ответить
Надо рашку развалить - и пусть они там разбираются у кого будет их труба 😀😀😏
Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом" - Цензор.НЕТ 7770Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом" - Цензор.НЕТ 7553
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15.05.2020 23:32 Ответить
Процесс идет давно,-а в последнее время сильно ускорился.
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16.05.2020 08:36 Ответить
А за що тоді директор котельної Шмигаль Меркель дякував? Знову брехав?
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15.05.2020 23:33 Ответить
Лана разбила моё сердце, пойдя работать на зелёную команду
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16.05.2020 00:01 Ответить
Идиот. Зеркаль отказалась работать в зеленой команде.
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16.05.2020 08:22 Ответить
Трамп: Лана Зеркаль -- шалава.
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16.05.2020 00:28 Ответить
Лана Зеркаль вполне может стать следующим Президентом Украины.
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16.05.2020 05:43 Ответить
Це як питання про "проходной двор"...
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16.05.2020 00:46 Ответить
А нам нужна эта транзитная роль в принципе?Сколько можно паразитировать на трубе и кацапском газе?Не лучше раз и навсегда порвать все гнилые пуповины с Мордором и развиваться самостоятельно?
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16.05.2020 02:02 Ответить
Ну как же наш транзит "под вопросом"? Половина от 55 млн. --это 27млн. То есть по СВ-2 будут прокачивать не больше этого обьема...А через Украину,если мне не изменяет память, прокачивают около 50 млн....Все таки останется что то даже если СВ -2 и достроят...Не так все печально!
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16.05.2020 02:21 Ответить
По контракту с 2021 года транзит 40 млрд. кубов. Из них 14 млрд. заходит обратно под потребности Украины (объем импорта Украиной газа в 2019 году). 40 - 14 = 26 млрд. Как раз половина мощности СП-2.
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16.05.2020 02:59 Ответить
"По российскому законодательству, Газпром пользуется монопольным правом добывать и экспортировать газ. Итак, это решение может побудить РФ таки приблизиться к европейским нормам функционирования газового рынка и провести анбандлинг Газпрома", - пояснила Зеркаль.
Чего тут непонятного?
Источник: https://censor.net/n3195939
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16.05.2020 05:16 Ответить
из под газовой директивы сп2 выведут потом, когда достроят, сейчас то зачем лишний раз обращать на него внимание ?
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16.05.2020 05:23 Ответить
Одна из немногих порошенковских ставленников, к которой мое уважение только возрастает.
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16.05.2020 08:20 Ответить
Ми до всрачки люто ненавидимо кацапію, і в той самий час хочемо качати її газ, заробляючи для ворога мільярди. Нам треба або хрестик зняти або труси одіти.
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16.05.2020 09:36 Ответить
 
 