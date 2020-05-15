Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом"

Не взирая на решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС, если газопровод будет достроен, "наш транзит с высокой вероятностью будет равен нулю".

Об этом написала в Фейсбуке советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

Зеркаль пояснила: принятое Германией решение означает, что "Газпром" не сможет единолично использовать трубу "Северного потока-2" для транзита своего газа.

"По российскому законодательству, Газпром пользуется монопольным правом добывать и экспортировать газ. Итак, это решение может побудить РФ таки приблизиться к европейским нормам функционирования газового рынка и провести анбандлинг Газпрома", — пояснила Зеркаль.

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Также по европейским правилам одна компания не может использовать более половины мощностей трубопровода. "Следовательно, в таком случае, даже если проект будет завершен, Россия сможет использовать его проектные транзитные мощности (55 млрд куб. метров в год) только наполовину", — отметила Зеркаль.

"Впрочем, сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом. Если трубопровод будет достроен, наш транзит с высокой вероятностью будет равен нулю", — считает советник главы правления "Нафтогаза".

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Сейчас, по словам Зеркаль, решающее значение для блокировки строительства имеют санкции США.

"Как известно, российский трубоукладчик "Академик Черский" уже зашел в немецкий порт Мукран, где находится логистический центр Nord Stream 2 AG и хранятся материалы для завершения строительства. Наши американские партнеры уверяют, что Газпрому не удастся задействовать свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США", — подытожила Зеркаль.

15 мая Германия отказала в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС.