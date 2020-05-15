Приглашенные Россией на заседание ТКГ представители ОРДЛО имеют гражданство РФ, - Резников. ДОКУМЕНТ

Российская Федерация пригласила на вчерашнее заседание Трехсторонней контактной группы так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову, которые имеют гражданство РФ.

Об этом РБК-Украина сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Резникова, заседание ТКГ началось в 13:00. Ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ), подключили так называемых "приглашенных" от ОРЛО (Дейнего) и ОРДО (Никонорова).

В период с 13:00 до 15:00, как рассказал Резников, украинская сторона сообщила делегации РФ о том, что Украине известно, что так называемые "приглашенные" от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, являются гражданами РФ.

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Украинская сторона предъявила копии заграничного и внутреннего паспорта РФ Дейнего.





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