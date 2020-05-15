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Я против того, чтобы об депутата вытирали ноги, - Потураев о недопуске Дубинского на програму Шустера

Я против того, чтобы об депутата вытирали ноги, - Потураев о недопуске Дубинского на програму Шустера

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что недопуск его коллеги Александра Дубинского в студию к Савику Шустеру является неприемлемым поступком со стороны журналистов.

Как пероедает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Потураев отметил: "Мы с Александром Дубинским не единомышленники в политике, мягко говоря. И многие его поступки не вызывают у меня восторга с морально-этической точки зрения.

Но я категорически против того, чтобы о народного депутата - каких бы взглядов он ни придерживался, с какими бы ФПГ ранее не сотрудничал - вытирали ноги просто потому, что он является носителем альтернативной точки зрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дубинский заявил, что его не пустили на ток-шоу к Шустеру. Организаторы говорят, что ждали его в скайпе и не могут нарушать карантин

Тем более, если это касается не фундаментальных ценностей независимости и суверенности Украины, а экономических споров между украинскими олигархами.

И я убеждён, что общество вправе получить информацию о позициях всех заинтересованных сторон, вовлечённых в энергоконфликт между частью производителей электроэнергии и ее промышленными потребителями.

Это тем более важно потому, что крен государства в любую из сторон будет стоить стране тысяч рабочих мест, обернётся депрессией целых регионов и выльется в социальные протесты. И в условиях экономического кризиса для правительства должна иметь значение судьба как каждого шахтера, так и металлурга, как атомщика, так и работника "зелёных" электростанций.

Это ещё более важно потому, что использование в энергоконфликте в качестве заложника и разменной фигуры государственной атомной энергетики чревато повышением тарифов для граждан, и даже - авариями с катастрофическими техногенным последствиями.

Общество имеет право знать всё о вещах, которые в конечном итоге касаются каждого гражданина. Даже если эти факты будут вскрыты в дискуссиях с для кого-то весьма неприятными людьми.

И для того, чтобы граждане имели возможность составить собственное мнение о происходящем, таких людей надо звать эфир, а не рассказывать сказки о непринятых депутатом правящей партии звонках, которого пригласила, и на котором настаивала сама "самая свободная в стране" телепрограмма, или опасности скученности в студии, размером с небольшой самолетный ангар.

Тем более, когда представители правительства готовы к жесткому разговору.

Тем более, когда "тёплая политическая ванна" скорее дискредитирует правительство, создавая ложное ощущение его приверженности одному олигарху.

Тем более, когда президент страны не словом, но делом каждый день доказывает отсутствие каких-либо поблажек для всех олигархов".

Автор: 

Шустер Савик (681) Потураев (150) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+47
https://censor.net/user/357550

Ну прямо фашисты - монопартия...

Я против того, чтобы об депутата вытирали ноги, - Потураев о недопуске Дубинского на програму Шустера - Цензор.НЕТ 7805
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16.05.2020 00:28
+37
Об многих депутатах не то что ноги вытирать надо, а ствол после выстрела в отсутствующий мозг надо.
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16.05.2020 00:02
+33
Депутат Дубинський це повія, яку в пристойну спільноту не пускають! Хай заробляє собі ротом десь в іншому місці. Прибігла бородата женщіна коломойського, донести до суспільства думку коломойського! коломойський має сидіти в тюрмі і розповідати свою думку слідчим та охороні!
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16.05.2020 00:14
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он не ..настаивает ..вещь уйдет в секунду ...элегантная вещь...четыре дорожки..стереофония)))
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16.05.2020 18:30 Ответить
Дубинский просто (Pi)здит наши деньги!
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16.05.2020 00:48 Ответить
" Мама любітъ дєньгі !" Ховатися під спідницею - сильна позиція народного депутата України !
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16.05.2020 01:03 Ответить
Обидели шавку. Не пустили в будку. Так если оно постоянно ссыт в тапки?
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16.05.2020 00:48 Ответить
еслі...чісто по панятіям))
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16.05.2020 00:49 Ответить
шустер савик - охметовская перхоть
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16.05.2020 00:53 Ответить
Дивна логіка у Дубінського, в шоу Мосійчук на рідному 1+1 він ледь не щотижня скайпом включається, а тут не захотів...
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16.05.2020 00:58 Ответить
Дубинский решил себя снова пропиарить? У Бутусова проблем не возникло с онлайн-включением, а подстилка Бени, которая "гугу" в такой среде не смогла выйти на связь?
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16.05.2020 01:08 Ответить
Може в нього вдома інтернет вирубили? Хоча чому тоді не поїхав на іншу квартиру? В нього ж їх багато!
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16.05.2020 01:13 Ответить
шизунотое убожество
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16.05.2020 01:08 Ответить
А Дубинский справку о вирусе и маску показал?
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16.05.2020 01:10 Ответить
Дубинского Лишили эфира? Не смешите!У него прекрасная возможность на 1+1 поматюгаться.Шустер просто не любит матершинников.
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16.05.2020 01:14 Ответить
Дубинский - "слуга"? Пусть стоит под дверью и тихонько ждёт. Если понадобится, вызовут... А Потураев, как "слуга", пусть закроет свою вафельницу и ждёт, когда ему разрешат что-нибудь вякнуть.... Надо подсрачниками воспитывать этих "слуг", чтобы знали своё место...
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16.05.2020 01:22 Ответить
Браво!!!
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16.05.2020 23:29 Ответить
шустер дешёвка охметовская
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16.05.2020 01:46 Ответить
Тупорылый, мы и так знаем, что ваша партейка привержена не к одному олигарху,а многим-зачем ты лишний раз нам об этом сообщил?
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16.05.2020 02:38 Ответить
Шото не совсем понятно, каким образом мандат депутата делает его носителя желанным везде и всеми.
Ну не захотели эти журналисты видеть у себя в эфире морального урода Дубинского. Это их право.

А вот то, что моральный урод Дубинский является депутатом и состоит в СН - это уже вопросы к СН. Хотя в СН все моральные уроды...
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16.05.2020 02:54 Ответить
И конечно-же, во главе с зе.
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16.05.2020 23:32 Ответить
Так Дубинский и есть половая тряпка Коломойского. Чтобы человека можно было унизить нужно чтобы у человека было достоинство. А у Дубинского его нет.
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16.05.2020 03:04 Ответить
Они ******** наши деньги
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16.05.2020 07:09 Ответить
а шо нет?
тепло и мягко....
правда равновесие нужно уметь держать - колышется все ето депутатское слуговское под ногами....
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16.05.2020 03:55 Ответить
дожили - гарсоны-камандиры.
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16.05.2020 04:00 Ответить
Я проти того, щоб об депутата витирали ноги, - Потураєв про недопуск Дубінського на програму Шустера - Цензор.НЕТ 7662
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16.05.2020 04:16 Ответить
Це вороги , для них немає України .
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16.05.2020 04:31 Ответить
ЧАЭС - это не электростанция. Также можно посчитать танки и самолеты на постаментах по Украине,как на вооружении армии.
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16.05.2020 17:06 Ответить
Мало того что бы об вас ноги вытирать, вам еще рыло бить полагается, раз в день не реже. А слуги подоборзели в конец, и никто не нахлобучит им, а этот полудурок, еще и за бородатую роскошницу коломоя массу говна тянет, вот умора же ну!
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16.05.2020 04:42 Ответить
В 2015 году Потураев стал одним из политтехнологов партии УКРОП - проекта Игоря Коломойского. И Дубинский от него же. И началось бы передёргивание антиколомойского закона. По прихвату все тюрьмы плачут. Верните все бабло которое вывели с привата и *******, сколько душе влезет
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16.05.2020 06:59 Ответить
В чём дело, кАзлы? Передача Шустера - это его частная лавочка. Что считает нужным делать, то и делает. Хочешь высказаться - покупай рекламное время. Об чём дискуссия, дебилушка?
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16.05.2020 07:06 Ответить
Дубинский левандос с евробляхами с ярошевичем замутил, растаможки нет нормальной. Только беспредел правовой с этими бляхами. Как журналист сплошной перемат у дубинского на канале. Передача Шустера, кого хочет того и приглашает.
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16.05.2020 07:07 Ответить
Пустили хотя бы бы маму Дубинского.
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16.05.2020 07:19 Ответить
Маме некогда. Зарабатывает бешеные бабки сыну. Не иначе - дорогая элитная проститутка
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16.05.2020 07:48 Ответить
Пошла она нахрен, вместе с дубиной.
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16.05.2020 23:42 Ответить
Чтобы об депутата не "вытирали ноги", депутат должен не вытирать ноги о народ, о страну； должен иметь совесть и порядочность, о чем Дубинский никогда не слышал. Быть подонком - это не дает право быть депутатом, кроме Украины, разумеется. В Украине подонок и депутат - синонимы.
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16.05.2020 07:21 Ответить
Деяким депутатам корисно робити навіть "масаж" ногами, а не тільки витирати їх.
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16.05.2020 08:33 Ответить
Дубинский шлюшка каламойского.
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16.05.2020 07:22 Ответить
А як не допускають на ефіри Гриценка? А як не допускають на ефіри націоналістів? А як не допускали Саакашвілі?
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16.05.2020 07:27 Ответить
Г-н Потураев, это не "альтернативная точка зрения", а самая обычная проституция. Я не адвокат Шустера, но Вам наверное приходилось встречать места, куда проституток не допускают.
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16.05.2020 07:27 Ответить
Да наличие таких "дЭпутатов" как Дубинский, Щахов, Королевская, Шуфрич, Рабинович, Добкин (бу), А. Герман ( бу), Е Бондаренко ( бу) и Медведчук и многие другие это вообще не допустимая вещь для украинского ТВ Потому что они открыто или лицемерно скрыто во всю вытирают ноги об украинский народ.
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16.05.2020 07:31 Ответить
Правильніше писати б/у ,буГай там не всім підходить,деякі з вим'ям!
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16.05.2020 08:24 Ответить
А я за!!! Этот человек уважения к себе не заслужил. По крайней мере со стороны рядовых граждан Украины. Дубинский выйди вон!!!
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16.05.2020 07:31 Ответить
татьяна лайф вам очі заплює за свого кумира.
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16.05.2020 09:26 Ответить
да не только вон, а пошёл нахрен - козёл бородатый.
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16.05.2020 23:46 Ответить
Скажите, а перо в сраку дубинскому нормально?
А, простите, уже торчат...
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16.05.2020 07:44 Ответить
Это дырявый черт а не депутат !
https://youtube.com/watch?v=5EI0EWm8jR4
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16.05.2020 07:46 Ответить
А при чем тут Шустер это вы НАЗНАЧИЛИ Буславец Шмыгаля а теперь оказывается они на Ахметова работают . СЛУГА НАРОДУ и ЗЕЛЕНСКИЙ марионетки олигархов
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16.05.2020 07:46 Ответить
Я извиняюсь, но позволю себе высказать свое мнение. О дубинского можно не только ноги вытирать, а и бить ими по голове, а также скакать по его тушке, бить его мордой об асфальт..ну и так далее. А ещё я люблю животных.
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16.05.2020 07:49 Ответить
и конечно-же, вместе с потураевым.
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16.05.2020 23:49 Ответить
о таких депутатов не ноги вытирать надо
а бить палкой по голове
утром в обед ...и вечером для профилактики
Люди голосовали за партию-а в партию надрали одних мудаков
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16.05.2020 07:49 Ответить
І я проти того щоб об депутата витирали ноги...Ноги потім не відмити ..
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16.05.2020 07:50 Ответить
Кто бы не вытирал ноги об дубинского, это дело полезное...
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16.05.2020 07:58 Ответить
Ждьомс у швондєра на паклонскуйу!
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16.05.2020 08:11 Ответить
Депутат и порядочность, понятия несовместимы.Это касается любого депутата , любого уровня. Постоянно доказывается фактами из жизни страны. Плюнуть в депутата, богоугодное дело.
Начнут работать не на себя, а для людей, плевать перестанем.
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16.05.2020 08:14 Ответить
Да вас господа вешать надо.и давно пора
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16.05.2020 08:18 Ответить
"Я против того, чтобы об депутата дубинского вытирали ноги..."

А я - ЗА!)
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16.05.2020 08:26 Ответить
И я, и я такого мнения.
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16.05.2020 08:36 Ответить
Більша частина т.н. журналістів це продажні істоти які працюють на замовлення. користуючись своїм монопольним правом і можливістю виступати в ЗМІ вони є носіями, як правило , чиїх інтересів. І прикриваються цим правом (корочкою) і навішують локшину на вуха лохам. Більшість журналюг--це агенти росії. І коли їм хтось заборонив бути на його передачі--то воплі і соплі.А на ділі,це такеж замовна дія. Ну а дубінський --один із мерзенних і продажних потвор.,україноненависник--то цього поца взагалі треба гнати з України.
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16.05.2020 08:47 Ответить
об депутатов нельзя, а об "шестерок" можно...
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16.05.2020 08:51 Ответить
З так званих слуг дубінський і бужанський найогидніші істоти ,це відверті вороги України ,слуги диявола.
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16.05.2020 08:58 Ответить
Об СЛУГ НАРОДА можно не только ноги вытирать. Ими можно например озеленить деревья.
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16.05.2020 09:05 Ответить
В гавно витерти ноги не можна, в нього можна тільки замазатись.
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16.05.2020 09:13 Ответить
Одному зеленому гандону не нравится, что выбросили другой зеленый использованный гандон. Какая неожиданность.
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16.05.2020 09:16 Ответить
Об депутата не можна витирати ноги, Ноги треба викорисовувати для вибивання стульчика під депутатом підвішеним на шибениці , якого зловили на корупції.
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16.05.2020 09:22 Ответить
Негайно потрібна надзвичайно посилена недоторканність ! А краще мінімальну заробітну плату, лопату і впєрьод !
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16.05.2020 09:23 Ответить
два сорта одного дерьма
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16.05.2020 09:28 Ответить
Реально в тему.

https://censor.net/user/228276
Дубинскому желаю удачи. Подписана на дубинизмы. Просто красава)))
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347
https://censor.net/comments/locate/3131386/01921589-9064-737f-a55b-affcd12a2347такі лазять по форуму і корчать з себе громадян, розказують, як "журяться" за країну ...
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16.05.2020 09:30 Ответить
І Шустер помийниця, але ще більша параша Дубинський!
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16.05.2020 09:30 Ответить
об него" вытирают" ноги,потому что он лодстилка.
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16.05.2020 09:39 Ответить
подстилка для того и предназначена чтоб об нее ноги вытирали
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16.05.2020 09:50 Ответить
Животных не пускают в платные зоопарки? Доколе... Все у вас зебуины через пятую точку.
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16.05.2020 09:56 Ответить
об таких педодепутатів треба оббивати ноги, не те що витирати)
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16.05.2020 10:02 Ответить
Ещё один Йети нарисовался ? Об вас не ноги вытирать, вашими рожами городские бесплатные сортиры чистить нужно!
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16.05.2020 10:08 Ответить
я тоже против того, чтобы об депутата вытирали ноги....их надо просто 3.14здить
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16.05.2020 10:22 Ответить
Спс! Пополнил коллекцию эвфемизмов:
Гандон - носитель альтернативной точки зрения.
ЗЫ: "Красиво излагает собака! Учитесь, Киса!" (с)
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16.05.2020 10:39 Ответить
...Тем более, когда президент страны не словом, но делом каждый день доказывает отсутствие каких-либо поблажек для всех олигархов". Источник: https://censor.net/n3195943 - Потураєв, за кого ви людей тримаєте, щоби так НАХАБНО брехати - за безмізкову худобу????? Мату у горлі тісно від ваших заяв! Один бреше, а другий *********.....
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16.05.2020 11:00 Ответить
му*ак защищает му*ака
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16.05.2020 12:13 Ответить
"Мы с Александром Дубинским не единомышленники в политике, мягко говоря"
Это очень умиляет когда одна ЗЕмразь говорит про другую ЗЕмразь внутри одной партии "слуг российского народа", что они не единомышленники в политике.
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16.05.2020 12:22 Ответить
А мы народ , за то что бы на таких депутатов мочились . Депутат - деградирующее человеческое говно . падаль . Народу нужно запасаться оружием , может когда то придется вас мочить ,как бешенных собак .Через петлю для властей будет очищение .
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16.05.2020 12:29 Ответить
Вытереть ноги о бенину шестерку - святое дело
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16.05.2020 18:04 Ответить
Потураев така ж гидота як і оцей дубіньский
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16.05.2020 19:54 Ответить
по аналогии " выгнали за зверства из гестапо" , дубинского выгнали от шустрого
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16.05.2020 19:56 Ответить
тю, там в программе шустер все нормально обьяснил.
к чему эти последующие истерики?
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16.05.2020 23:05 Ответить
Чтобы испытать Дубинского, следует посадить его в тюрьму на 3 года, предварительно изъяв накопленной непосильным трудом. А его маме разрешить общаться с сыном в присутствии сторожевых псов. В соседнюю камеру можно поселить других фигурантов.
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17.05.2020 06:44 Ответить
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