Я против того, чтобы об депутата вытирали ноги, - Потураев о недопуске Дубинского на програму Шустера

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что недопуск его коллеги Александра Дубинского в студию к Савику Шустеру является неприемлемым поступком со стороны журналистов.

Как пероедает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Потураев отметил: "Мы с Александром Дубинским не единомышленники в политике, мягко говоря. И многие его поступки не вызывают у меня восторга с морально-этической точки зрения.

Но я категорически против того, чтобы о народного депутата - каких бы взглядов он ни придерживался, с какими бы ФПГ ранее не сотрудничал - вытирали ноги просто потому, что он является носителем альтернативной точки зрения.

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Тем более, если это касается не фундаментальных ценностей независимости и суверенности Украины, а экономических споров между украинскими олигархами.

И я убеждён, что общество вправе получить информацию о позициях всех заинтересованных сторон, вовлечённых в энергоконфликт между частью производителей электроэнергии и ее промышленными потребителями.

Это тем более важно потому, что крен государства в любую из сторон будет стоить стране тысяч рабочих мест, обернётся депрессией целых регионов и выльется в социальные протесты. И в условиях экономического кризиса для правительства должна иметь значение судьба как каждого шахтера, так и металлурга, как атомщика, так и работника "зелёных" электростанций.

Это ещё более важно потому, что использование в энергоконфликте в качестве заложника и разменной фигуры государственной атомной энергетики чревато повышением тарифов для граждан, и даже - авариями с катастрофическими техногенным последствиями.

Общество имеет право знать всё о вещах, которые в конечном итоге касаются каждого гражданина. Даже если эти факты будут вскрыты в дискуссиях с для кого-то весьма неприятными людьми.

И для того, чтобы граждане имели возможность составить собственное мнение о происходящем, таких людей надо звать эфир, а не рассказывать сказки о непринятых депутатом правящей партии звонках, которого пригласила, и на котором настаивала сама "самая свободная в стране" телепрограмма, или опасности скученности в студии, размером с небольшой самолетный ангар.

Тем более, когда представители правительства готовы к жесткому разговору.

Тем более, когда "тёплая политическая ванна" скорее дискредитирует правительство, создавая ложное ощущение его приверженности одному олигарху.

Тем более, когда президент страны не словом, но делом каждый день доказывает отсутствие каких-либо поблажек для всех олигархов".