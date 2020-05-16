РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10720 посетителей онлайн
Новости
4 279 21

С 16 мая шахтеры приватных шахт начнут выходить на работу, - и.о. министра энергетики Буславец. ВИДЕО

Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что по итогам переговоров с владельцами приватных шахт, их работники начнут выходить на работу уже 16 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". 

Буславец отметила: "Сегодня я проводила совещание с нашими энергетиками. Такое совещание происходит у меня каждую неделю, потому что все вопросы очень оперативно требуют решения.  И я требовала у представителя приватных шахт, компании вывести уже в ближайшее время шахтеров на работу. И  меня уверили, что уже 16 мая работники "Павлоградвугілля" выйдут на работу  и будут получать зарплату".

"Действительно это можно делать и в дальнейшем и улучшать ситуацию в этом направлении, когда мы выполним весь перечень мероприятий. Там есть мероприятия, которые нарабатываются и министерством, и принимаются правительством и регуляторами и законодательные акты, которые требуют немедленного решения парламентом", - отметила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выплаты шахтерам в новой редакции госбюджета предусмотрели 1,6 млрд грн, но этого до конца года не хватит, - Шмыгаль

 

Автор: 

шахта (959) шахтеры (655) Буславец Ольга (71)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
С 16 мая шахтеры приватных шахт начнут выходить на работу, - министр энергетики Буславец - Цензор.НЕТ 9487
показать весь комментарий
16.05.2020 00:29
+5
Тобто АЕС зупиняють, а вугілля добувають більше, бо ТЕС належать Ахметову?
показать весь комментарий
16.05.2020 00:45
+4
приватных шахт ???
показать весь комментарий
16.05.2020 00:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
приватных шахт ???
показать весь комментарий
16.05.2020 00:29 Ответить
Твари зеленые-- какие шахты если останавливают блоки АЭС ??? Идите нахрен с гудком и своими шахтами !!! Когда єтот цирк закончиться
показать весь комментарий
16.05.2020 07:00 Ответить
С 16 мая шахтеры приватных шахт начнут выходить на работу, - министр энергетики Буславец - Цензор.НЕТ 9487
показать весь комментарий
16.05.2020 00:29 Ответить
Факт занижения коронавирусной статистики в России бесспорен для любого ее жителя. Просто потому, что любой ее житель знает, как в России лгут и фальсифицируют. Обман, подлость, пресмыкательство перед вышестоящими - основа основ культуры "русского мира". https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/skobov/m.278927.html …
показать весь комментарий
16.05.2020 00:41 Ответить
Віра в доброго царя, це ментальна відмінність московитів !!))
показать весь комментарий
16.05.2020 00:46 Ответить
https://censor.net/user/470343 Як видно,в нас також хочуть вірити в царя.
показать весь комментарий
16.05.2020 01:45 Ответить
Да мне по фигу, сколько там в Московии болеет.
показать весь комментарий
16.05.2020 08:13 Ответить
А коли державні запрацюють??))
показать весь комментарий
16.05.2020 00:43 Ответить
Тобто АЕС зупиняють, а вугілля добувають більше, бо ТЕС належать Ахметову?
показать весь комментарий
16.05.2020 00:45 Ответить
Вона там щось наговорила що АЕС зупиняють на ремонт, тому що раніше не було такої можливості через їхню велику навантаженість.
показать весь комментарий
16.05.2020 00:50 Ответить
В таком количестве одновременно на ремонт это не логично - потому что пере-балансирует потоки на других производителей. Плюс еще и мощность работающих снизили. Короче просто на ремонт это дешевенькая отмазка для буратин.
показать весь комментарий
16.05.2020 01:03 Ответить
По одному блоку і раніше зупиняли та проводили ремонтні роботи, тому тут точно є брехня.
показать весь комментарий
16.05.2020 01:09 Ответить
Почему государство так печется про частных шахтеров? но не волнует собственные работники в школах, садика, больницах и т.п.?
показать весь комментарий
16.05.2020 02:44 Ответить
Надра належать народу...ага
показать весь комментарий
16.05.2020 07:54 Ответить
Шлюхтеры гудка полезут за угольком для тец гудка. Феерично
показать весь комментарий
16.05.2020 08:09 Ответить
В масках, перчатках, с защитой глаз и соблюдением социальной дистанции ? И по сколько штук шахтеров на определенную площадь, как в АТБ? Или компаниями по восемь человек, как в парках ? И Ляшко пусть лично проконтролирует наличие санитайзеров. А то закрытое помещение, перезаражают друг друга.
показать весь комментарий
16.05.2020 08:09 Ответить
Нам как то наплевать. Это проблемы шахтеров и ахметки.
показать весь комментарий
16.05.2020 09:22 Ответить
И я требовала у представителя приватных шахт, ((((приватный -ахметовский Исполняющая обязанности министра энергетики Украины компании вывести уже в ближайшее время шахтеров на работу. И меня уверили, что уже 16 мая работники "Павлоградвугілля" выйдут на работу и будут получать зарплату".Приватные министсры и замы на службе частных лавочек а не на службе в народа Украины они отстаивают интересы карманов мешков с деньгами.но не заботятся о народе Украине...
показать весь комментарий
16.05.2020 09:29 Ответить
єта яких пріватних шахт...копанок?
показать весь комментарий
16.05.2020 11:21 Ответить
а на хрена нам такие шахты и шахтёры, со своим дорогущим углём, если атомные реакторы на АЭС остановлены!! Может пора эти ТЭСы и ТЫЦы выбросить на свалку, а обходиться только атомными АЭС, плюс ГИДРО , плюс зелёная энергетика и хватит ??? Сбережём экологию, не будем должны шахтёрам, Ахметка не будет за счёт бюджета не законно обогащаться на торговле электроэнергии за рубеж и внутри страны . Частные шахты-ворюги ликвидировать как класс! вот как-то так!!
показать весь комментарий
16.05.2020 12:58 Ответить
Приватные от слова/группы Приват?
показать весь комментарий
16.05.2020 13:31 Ответить
 
 