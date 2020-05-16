С 16 мая шахтеры приватных шахт начнут выходить на работу, - и.о. министра энергетики Буславец. ВИДЕО

Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что по итогам переговоров с владельцами приватных шахт, их работники начнут выходить на работу уже 16 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Буславец отметила: "Сегодня я проводила совещание с нашими энергетиками. Такое совещание происходит у меня каждую неделю, потому что все вопросы очень оперативно требуют решения. И я требовала у представителя приватных шахт, компании вывести уже в ближайшее время шахтеров на работу. И меня уверили, что уже 16 мая работники "Павлоградвугілля" выйдут на работу и будут получать зарплату".

"Действительно это можно делать и в дальнейшем и улучшать ситуацию в этом направлении, когда мы выполним весь перечень мероприятий. Там есть мероприятия, которые нарабатываются и министерством, и принимаются правительством и регуляторами и законодательные акты, которые требуют немедленного решения парламентом", - отметила министр.

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