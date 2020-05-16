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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС

За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС

За прошедшие сутки российско-террористические войска на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, двое военнослужащих получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения", – сказано в утренней сводке штаба.

В частности сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино по позициям ООС было выпущено 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Защитников Водяного российские наёмники дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоих защитников Украины ранили под Орехово, - штаб ООС

Рядом с Марьинкой, Каменкой и Славным российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" дважды велся огонь в окрестностях Орехово, где использовались минометы 120-калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий", – подчеркнули в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передали Украине оборудование на $25 млн для подразделений ВСУ на Донбассе: устройства ночного видения, тепловизоры и рации. ФОТО

По данным украинской разведки, 15 мая было ранено по меньшей мере одного российского наёмника.
"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – сказано в сводке.

Кроме того в штабе подчеркнули, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Автор: 

обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2508
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16.05.2020 08:28
+12
доброго ранку і спокійної днини, всій Україні !!!
За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 277

...
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16.05.2020 08:30
+9
Путинские твари, будьте прокляты! Путин,сдохни! Здоровья нашим воинам - героям! Украина молится за вас....
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16.05.2020 08:25
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Путинские твари, будьте прокляты! Путин,сдохни! Здоровья нашим воинам - героям! Украина молится за вас....
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16.05.2020 08:25 Ответить
Смотрел новости Сотник тв? Вчера расказывал Саша Сотник новости из кремлевского змеевника. Почему они все попрятались. Пуйловский двойник который ходил в больницу в желтом скафандре, а потом оказалось что доктор его сопровождавший был ковид позитивный. Двоиник пуйла болел сахаром крови. Почему " болел"? Потому что после визита в больничку он заразился и умер. Пуйло Медведев и все остальные теперь сидят по бункерам.
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16.05.2020 11:24 Ответить
Пушило сидит в бункере потому что пример скорее всего уже сдохшего Ким Чен Ына, показывает что попав на стол к врачам, можешь прям там кони двинуть, из комы их уже не выпустят, что Пуйло что Медведева.
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16.05.2020 11:26 Ответить
А непутинские твари бывают?!
Я это к тому,что вы говорите "сдохните" , а потом желаете здоровья! Соберитесь с мыслями!
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16.05.2020 17:11 Ответить
???
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16.05.2020 20:20 Ответить
Gerhard Schröder Russische Scheiße mit Käse!!! Воно працює на мордор і є прикладом продовження с " славних традіцій совмєстних парадов на окупіровнних терріторіях". Гори в аду герр шрьодер!
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16.05.2020 08:25 Ответить
Таких в Украине 50% населения,а за 600 тыс евро в год было бы 99%.
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16.05.2020 08:37 Ответить
немецкое herr читается как "хер"
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16.05.2020 08:38 Ответить
За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2508
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16.05.2020 08:28 Ответить
доброго ранку і спокійної днини, всій Україні !!!
За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 277

...
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16.05.2020 08:30 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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16.05.2020 08:38 Ответить
https://twitter.com/JuntaChronicles
https://twitter.com/JuntaChronicles

За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4283 Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·https://twitter.com/JuntaChronicles/status/1261504558171394049 1 ч

Если вы за ночь вдруг забыли кто такие 73% и кого они привели во власть, то вот

За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2721
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16.05.2020 08:45 Ответить
Ты еще на сру весну дай ссылку, автолайкер.
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16.05.2020 10:32 Ответить
А чему удивлятся! Клоун,скоморох пришёл к власти,обвёл народ вокруг пальца (так же как и Порошенко с которым он с понтом боролся); назначил своих клоунов на должности(клоуна) ,а также главного клоуна Саакашвили. Пора понять в чём дело.
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16.05.2020 17:16 Ответить
Зебил вместо тупых видосиков "заботы" о людях о коронавирусе ты бы запостил видосик о войне на востоке хоть изредка напомнил Пуйлу что умирают наши люди и можеш дать по привычке 24 часа пуйлу чтоб не стрелял а иначе Зеленский президент наложит санкции не только к Эрмитажу а еще к Саратовскому художественному музею имени А. Н. Радищева понятно это не остановит кацапов но хотябы видно что на востоке идет война но видимо у нас президенты Ермак-Аваков но никак не ты
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16.05.2020 08:52 Ответить
Одужання, нашим хлопчикам. Бережи вас Господь
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16.05.2020 09:11 Ответить
Большущие деньги. Странно что никто не идёт.

За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1457
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16.05.2020 09:45 Ответить
Официанты?? Вы считаете у них низкие доходы. Ню ню.
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16.05.2020 10:26 Ответить
Бульдозерист - вспомогательная профессия?
За лайк самому себе двойная оплата?
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16.05.2020 11:20 Ответить
А где сказано про двоих погибших?
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16.05.2020 10:02 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!

Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк

За минулу добу двох українських воїнів поранено, найманці РФ здійснили 9 обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 173
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16.05.2020 13:12 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Сводка ситуации за 15 мая 2020 года Сообщение военной комиссии tZe (обновление)
14 артобстрелов за сутки, при полном отсутствии противодействия.
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16.05.2020 15:10 Ответить
Давайте разом оцінимо і усвідомимо реакцію на вбитих путіноїдами українців на даній гілці.

Більшість реакцій ні про що.

ВСІ, за єдиним винятком, как-цапо-мовні.

ЄДИНА реакція українською мовою з'явилася від товаріща https://censor.net/user/122752 (в радянські часи, був такий гнилий персонаж, який уособлював в собі українців, з точки зору комуністичної партії, щось на кшталт ********* Танька і Володька з 95 кварталу).

Тут одне з двох.
Або етнічним українцям справді сподобалося зеленомовне: "А какая разница", або как-цапомовна МЕНШИНА гарно вкорінилася на форумі цензор.нет.
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17.05.2020 00:11 Ответить
не єдина.
читайте уважніше.
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17.05.2020 08:20 Ответить
 
 