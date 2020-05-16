"Свобода слова Савика Шустера" считает поведение "слуги народа" Дубинского "провокацией и личным пиаром"

О том, что "слуга народа" Александр Дубинский собирается физически приехать на эфир программы "Свобода слова Савика Шустера", редакция узнала из его сообщения в Facebook менее чем за час до начала прямого эфира.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Шустер LIVE в Facebook.

Отмечается, что в пятницу, 15 мая, в эфире телеканала "Украина" вышла в эфир программа "Свобода слова Савика Шустера", главной темой обсуждения на которой стало состояние энергетической отрасли Украины.

Сообщается, что к участию в эфире приглашали Андрея Геруса и Сергея Лещенко. Андрей Герус - отказался, Сергей Лещенко - не ответил на приглашение. Также среди анонсированных на эфир гостей был и народный депутат Украины Александр Дубинский. Он был приглашен присоединиться к обсуждению через Skype.

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"Это приглашение Дубинский получил за день до выхода программы. И его участие именно по видеосвязи было подтверждено пресс-службой.

С обеда пятницы, в день выхода программы, ответственные редакторы программы "Свобода слова Савика Шустера" пытались связаться с господином Дубинским, чтобы заблаговременно протестировать с ним Skype-связь. Однако он не отвечал, что подтверждаем скриншотом переписки", - сказано в сообщении.

Как отмечается, о том, что Александр Дубинский собирается физически приехать на эфир, редакция узнала из его сообщения в Facebook менее чем за час до начала прямого эфира.

"Охрана не пропустила г-на Дубинского на съемочную площадку, поскольку свободных мест в студии не было. Коллектив программы "Свобода слова Савика Шустера" соблюдает правила карантина и обеспечивает расстояние между гостями в полтора метра. Поэтому максимальное количество возможных участников программы в студии - 8 человек. Именно поэтому господину Дубинскому и было предложено принять участие в дискуссии по Skype.

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Народный депутат вышел в стрим из-под дверей студии "Свобода слова Савика Шустера", в котором сказал, что через Skype не хочет участвовать в программе, несмотря на предварительные договоренности", - сказано в сообщении.

Также отмечается,что во время эфира мобильные номера ведущего Савика Шустера и его бизнес-партнера Павла Елизарова были опубликованы в Интернете, после чего началась телефонная атака с неизвестных номеров.

"Этот факт мы воспринимаем не иначе, как провокацию. Редакция программы "Свобода слова Савика Шустера" выступает за объективное освещение тем эфира. Именно поэтому мы всегда приглашаем разные стороны дискуссии. Жаль, что иногда это стремление завершается личным пиаром отдельных украинских политиков", - подытожила редакция программы.

Напомним, в пятницу, 15 мая, возник скандал вокруг приглашения к участию в программе "Свобода слова Савика Шустера" депутата из "Слуги народа" Александра Дубинского. В частности, Дубинский заявил, что его не пустили на ток-шоу к Шустеру. Организаторы в свою очередь говорят, что ждали его в скайпе и не могут нарушать карантин.

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