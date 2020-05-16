РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10632 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
30 610 301

В Украине четвертый день растет число новых случаев COVID-19: за минувшие сутки - 528, всего - 17 858, выздоровели - 4906

В Украине четвертый день растет число новых случаев COVID-19: за минувшие сутки - 528, всего - 17 858, выздоровели - 4906

В Украине четвертый день подряд растет число новых случаев COVID-19. За 15 мая зафиксировано 528 новых случаев заражения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине - 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 528 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели);
Волынская обл. - 599 (149 выздоровели);
Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели);
Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели);
Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели);
Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели);
Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел);
Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели);
г. Киев - 2221 (222 выздоровели);
Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели);
Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели);
Луганская обл. - 42 (18 выздоровели);
Львовская обл. - 969 (186 выздоровели);
Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели);
Одесская обл. - 734 (43 выздоровели);
Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели);
Ровенская обл. - 1104 (347 выздоровели);
Сумская обл. - 161 (89 выздоровели);
Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели);
Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели);
Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели);
Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели);
Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели);
Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели);
Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также отмечается, что с начала суток поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 45 038 сообщений о подозрении на COVID-19.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Народ полностью расслабился. Маски носить считают неуместным. Вирус только этого и ждет. Вангую резкий рост заболевания.
показать весь комментарий
16.05.2020 09:46
+14
не верю статистике, манипуляция. Верю отмыванию денег путем теневых закупок в Китае и пр. И так везде. Китай на этой пандемии поднялся.
показать весь комментарий
16.05.2020 09:47
+14
Таки да. Вже і в магазини заходять без масок, а у продавців маска висить на шиї.
показать весь комментарий
16.05.2020 09:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.300751836754595/1537525833077183/?type=3&theater МОЗ : 15.05.20: "Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19."
-----

Це мабуть ті 45 тисяч за 5 місяців, що вже ніколи нічого не зможуть повідомити.......
показать весь комментарий
17.05.2020 13:01 Ответить
Страница 4 из 4
 
 