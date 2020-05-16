"Руководство Украины разоружило страну во время войны. Надеюсь, это станет предметом уголовного расследования", - Бутусов об уничтожении 3 млн противопехотных мин
Руководство Украины во время военной агрессии Российской Федерации приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне. Тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе.
Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Преступление, барыжничество, слабоумие?" - задается вопросом он, комментируя информацию о том, что Украина отчиталась об уничтожении 3 миллионов противопехотных мин - "тех самых, которые Россия устанавливает на Донбассе, и которые необходимы для обороны страны на случай вторжения".
"Уникальная страна Украина - Верховный Главнокомандующий во время войны и военной агрессии приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне, тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе. Украине мины не нужны! Как можно уничтожать свое собственное оружие - средство сдерживания?
Скандал с уничтожением мин ПФМ-1 и ПФМ-1С был еще при Порошенко, я об этом писал, и, конечно, история эта хорошо известна. Тогда удалось спасти эти запасы мин от ликвидации, СНБО приняло решение, что до конца войны мины уничтожать нельзя. Но теперь война у руководства страны в голове закончилась", - пишет Бутусов.
Он пояснил, в чем значение ПФМ: эти мины применяются для дистанционного минирования большой площади - их применяют в специальных кассетах, сбрасывая с самолетов, вертолетов, и выстреливая из реактивных систем "Ураган".
"То есть на том направлении, где может быть развернуто вражеское наступление, или даже в тылу врага, можно заминировать большую площадь и сковать, тем самым активные действия. Мины весом в 80 грамм рассеиваются на большой площади, они малозаметны в траве, и их нельзя обезвредить. Ночью по территории, заминированной ПФМ-1, пехота противника не пройдет.
Но не менее важно, что благодаря возможности забрасывать кассеты "Ураганами", мины ПФМ-1 можно эффективно применять и для наступления и освобождения Донбасса. Дистанционное минирование этими минами позволит сковать маневр российских резервов в тактической зоне", - поясняет Бутусов.
Он отмечает, что наши воины также несут потери от российских постановок мин ПФМ-1 на Донбассе. Украина ПФМ на войне не применяет, но наличие запасов таких мин являлось одним из средств сдерживания на случай широкомасштабных боевых действий.
"В чем абсурд ситуации? Да, противопехотные мины - не гуманное оружие, которое убивает и после войны, но ведь уничтожены запасы в том числе мин ПФМ-1С - с самоликивдатором! То есть там стоит таймер до 40 суток, и потом мина сама подрывается. То есть минирование осуществляется во время активных действий противника, а затем никакой угрозы нет. Зачем же вы вообще такие мины уничтожаете? Ну есть мозги в голове хоть какие-то? Увы, нет.
Украина подписала множество договоров о своем разоружении. Сдали ядерное оружие, порезали на металлолом бомбардировщики, сдали в лом крылатые ракеты, уничтожили часть своих же переносных зенитно-ракетных комплексов. И мы подписали Оттавскую конвенцию об уничтожении противопехотных мин. Мины эти считаются "запрещенными" только для тех, кто эту конвенцию подписал.
А вот наш враг Россия эту конвенцию не подписывала. Зато Украина всегда готова, потому что за эти программы Запад что-то платит, и значит, наши чиновники могут сделать свой небольшой бизнес.
Россия подписала Женевский протокол об уничтожении мин ПФМ-1 без устройства самоликвидации, но значение протокола невелико, чисто декларация. Утилизация этих российских мин проводится на Донбассе - РФ засевает украинские поля этими минами, вместо того, чтобы уничтожать на заводах. Мины с самоликвидатором РФ уничтожать не собирается, ведь всем понятно, что она не представляет долговременной опасности.
А руководство Украины разоружило свою собственную страну во время войны. Надеюсь, найдутся депутаты Верховной Рады, которые расследуют причины этих безумных и предательских действий. Когда-то это станет предметом и уголовного расследования", - написал Бутусов.
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а вот правда.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1754586-na-dnipropetrovschini-znischili-2-milyoni-zaboronenikh-protipikhotnikh-min
27 декабря 2005 Украина присоединилась к договору. 1 июня 2006 Украина договор ратифицировала...Соглашение об уничтожении мин Украина заключила в сентябре 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80#cite_note-beg-16 [16] . Согласно этому документу мины уничтожают на заводе в Павлограде, а финансирование осуществляют власти Украины (0,25 евро на каждую мину) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО (1,08 евро на каждую мину). То есть, к сентябрю 2025 года уничтожение этих мин должно быть завершено... Для того, чтобы применить эти мины, Украине, сначала, из Соглашения выйти нужно... Кроме того, под ликвидацию не попадают мины направленного действия типа МОН. Их вполне можно применять... Уничтожаются лишь мины "неизбирательного действия"...
Эта статья - не "критика властей", а очередной "разгон" "зрады", очередной пример "жареных фактов"...
Это сволочь Сивохо подсказал Медведчуку.А тот- Путину и далее-Зеленскому...
в 2014 был договор с ЕС по утилизации.
из новостей сентября 2018 --- было утилизировано больше 2млн мин..
когда были утилизированы последние хз)
це яка зелень була при владі тоді?
отакие у нас журнашлюхи---- написал текст Бутусов--- а вы тут голову ламайте кто зрадыв. кто незрадыв..
Дата підписання:
11.07.2014
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013
и доп соглашение
Дата укладання:
28.12.2016
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-16
сёр.рф/олд
-- ни дат утилицизации. ни количества.
дохрена текста воды..
чтоб понять суть вопроса нужно идти в инет..
и что я там вижу???
а вот что----
В декабре 2014 года было подписано соглашение о дотации Евросоюзом 1,8 млн евро в проект по уничтожению ПФМ-1, через год эта сумма была увеличена до 3,689 млн евро. Всего в рамках использования данной суммы планируется уничтожить 3,33 млн мин.
По состоянию на 12 октября 2016 года было уничтожено 975 тыс. ПФМ-1.
из новостей сентября 2018
По состоянию на сегодня, темпы утилизации соответствуют требованиям НАТО: всего уже уничтожено 2.018.928 противопехотных мин типа ПФМ-1 (с)", - уточнили в Минобороны.
Гаспадин Бутусов уверен вы или ваши цензоры читают коменты---- вам задача узнать сколько мин было уничтожено до назначения Зе президентом и приходом их Слуг у ВР
а то может оказаться что все уже было утилизировано
а сколько еще на складах могли самоутилизироваться?
Как же так, товарищ Бутусов? Это вор, барыга и мародёр приказал мины оставить, а когда ты его сверг - опять плохо?