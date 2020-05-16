"Руководство Украины разоружило страну во время войны. Надеюсь, это станет предметом уголовного расследования", - Бутусов об уничтожении 3 млн противопехотных мин

Руководство Украины во время военной агрессии Российской Федерации приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне. Тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Преступление, барыжничество, слабоумие?" - задается вопросом он, комментируя информацию о том, что Украина отчиталась об уничтожении 3 миллионов противопехотных мин - "тех самых, которые Россия устанавливает на Донбассе, и которые необходимы для обороны страны на случай вторжения".

"Уникальная страна Украина - Верховный Главнокомандующий во время войны и военной агрессии приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне, тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе. Украине мины не нужны! Как можно уничтожать свое собственное оружие - средство сдерживания?

Скандал с уничтожением мин ПФМ-1 и ПФМ-1С был еще при Порошенко, я об этом писал, и, конечно, история эта хорошо известна. Тогда удалось спасти эти запасы мин от ликвидации, СНБО приняло решение, что до конца войны мины уничтожать нельзя. Но теперь война у руководства страны в голове закончилась", - пишет Бутусов.

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Он пояснил, в чем значение ПФМ: эти мины применяются для дистанционного минирования большой площади - их применяют в специальных кассетах, сбрасывая с самолетов, вертолетов, и выстреливая из реактивных систем "Ураган".

"То есть на том направлении, где может быть развернуто вражеское наступление, или даже в тылу врага, можно заминировать большую площадь и сковать, тем самым активные действия. Мины весом в 80 грамм рассеиваются на большой площади, они малозаметны в траве, и их нельзя обезвредить. Ночью по территории, заминированной ПФМ-1, пехота противника не пройдет.

Но не менее важно, что благодаря возможности забрасывать кассеты "Ураганами", мины ПФМ-1 можно эффективно применять и для наступления и освобождения Донбасса. Дистанционное минирование этими минами позволит сковать маневр российских резервов в тактической зоне", - поясняет Бутусов.

Он отмечает, что наши воины также несут потери от российских постановок мин ПФМ-1 на Донбассе. Украина ПФМ на войне не применяет, но наличие запасов таких мин являлось одним из средств сдерживания на случай широкомасштабных боевых действий.

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"В чем абсурд ситуации? Да, противопехотные мины - не гуманное оружие, которое убивает и после войны, но ведь уничтожены запасы в том числе мин ПФМ-1С - с самоликивдатором! То есть там стоит таймер до 40 суток, и потом мина сама подрывается. То есть минирование осуществляется во время активных действий противника, а затем никакой угрозы нет. Зачем же вы вообще такие мины уничтожаете? Ну есть мозги в голове хоть какие-то? Увы, нет.

Украина подписала множество договоров о своем разоружении. Сдали ядерное оружие, порезали на металлолом бомбардировщики, сдали в лом крылатые ракеты, уничтожили часть своих же переносных зенитно-ракетных комплексов. И мы подписали Оттавскую конвенцию об уничтожении противопехотных мин. Мины эти считаются "запрещенными" только для тех, кто эту конвенцию подписал.

А вот наш враг Россия эту конвенцию не подписывала. Зато Украина всегда готова, потому что за эти программы Запад что-то платит, и значит, наши чиновники могут сделать свой небольшой бизнес.

Россия подписала Женевский протокол об уничтожении мин ПФМ-1 без устройства самоликвидации, но значение протокола невелико, чисто декларация. Утилизация этих российских мин проводится на Донбассе - РФ засевает украинские поля этими минами, вместо того, чтобы уничтожать на заводах. Мины с самоликвидатором РФ уничтожать не собирается, ведь всем понятно, что она не представляет долговременной опасности.

А руководство Украины разоружило свою собственную страну во время войны. Надеюсь, найдутся депутаты Верховной Рады, которые расследуют причины этих безумных и предательских действий. Когда-то это станет предметом и уголовного расследования", - написал Бутусов.

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