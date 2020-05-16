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Новости Агрессия России против Украины
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"Руководство Украины разоружило страну во время войны. Надеюсь, это станет предметом уголовного расследования", - Бутусов об уничтожении 3 млн противопехотных мин

Руководство Украины во время военной агрессии Российской Федерации приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне. Тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Преступление, барыжничество, слабоумие?" - задается вопросом он, комментируя информацию о том, что Украина отчиталась об уничтожении 3 миллионов противопехотных мин - "тех самых, которые Россия устанавливает на Донбассе, и которые необходимы для обороны страны на случай вторжения".

"Уникальная страна Украина - Верховный Главнокомандующий во время войны и военной агрессии приказал уничтожить запасы мин - одного из важных видов вооружений в современной войне, тех самых мин, которые Россия массово применяет на Донбассе. Украине мины не нужны! Как можно уничтожать свое собственное оружие - средство сдерживания?

Скандал с уничтожением мин ПФМ-1 и ПФМ-1С был еще при Порошенко, я об этом писал, и, конечно, история эта хорошо известна. Тогда удалось спасти эти запасы мин от ликвидации, СНБО приняло решение, что до конца войны мины уничтожать нельзя. Но теперь война у руководства страны в голове закончилась", - пишет Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщине оторвало стопу российской миной при нелегальном переходе линии соприкосновения на Донбассе. ФОТО 18+

Он пояснил, в чем значение ПФМ: эти мины применяются для дистанционного минирования большой площади - их применяют в специальных кассетах, сбрасывая с самолетов, вертолетов, и выстреливая из реактивных систем "Ураган".

"То есть на том направлении, где может быть развернуто вражеское наступление, или даже в тылу врага, можно заминировать большую площадь и сковать, тем самым активные действия. Мины весом в 80 грамм рассеиваются на большой площади, они малозаметны в траве, и их нельзя обезвредить. Ночью по территории, заминированной ПФМ-1, пехота противника не пройдет.
Но не менее важно, что благодаря возможности забрасывать кассеты "Ураганами", мины ПФМ-1 можно эффективно применять и для наступления и освобождения Донбасса. Дистанционное минирование этими минами позволит сковать маневр российских резервов в тактической зоне", - поясняет Бутусов.

Он отмечает, что наши воины также несут потери от российских постановок мин ПФМ-1 на Донбассе. Украина ПФМ на войне не применяет, но наличие запасов таких мин являлось одним из средств сдерживания на случай широкомасштабных боевых действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за российской агрессии 21 тыс. км² в Украине загрязнены минами, - замглавы Минобороны Петренко в ОБСЕ

"В чем абсурд ситуации? Да, противопехотные мины - не гуманное оружие, которое убивает и после войны, но ведь уничтожены запасы в том числе мин ПФМ-1С - с самоликивдатором! То есть там стоит таймер до 40 суток, и потом мина сама подрывается. То есть минирование осуществляется во время активных действий противника, а затем никакой угрозы нет. Зачем же вы вообще такие мины уничтожаете? Ну есть мозги в голове хоть какие-то? Увы, нет.

Украина подписала множество договоров о своем разоружении. Сдали ядерное оружие, порезали на металлолом бомбардировщики, сдали в лом крылатые ракеты, уничтожили часть своих же переносных зенитно-ракетных комплексов. И мы подписали Оттавскую конвенцию об уничтожении противопехотных мин. Мины эти считаются "запрещенными" только для тех, кто эту конвенцию подписал.

А вот наш враг Россия эту конвенцию не подписывала. Зато Украина всегда готова, потому что за эти программы Запад что-то платит, и значит, наши чиновники могут сделать свой небольшой бизнес.

Россия подписала Женевский протокол об уничтожении мин ПФМ-1 без устройства самоликвидации, но значение протокола невелико, чисто декларация. Утилизация этих российских мин проводится на Донбассе - РФ засевает украинские поля этими минами, вместо того, чтобы уничтожать на заводах. Мины с самоликвидатором РФ уничтожать не собирается, ведь всем понятно, что она не представляет долговременной опасности.

А руководство Украины разоружило свою собственную страну во время войны. Надеюсь, найдутся депутаты Верховной Рады, которые расследуют причины этих безумных и предательских действий. Когда-то это станет предметом и уголовного расследования", - написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты активно минируют местность на Донбассе, в т. ч. на потенциальных участках разведения войск, - разведка

Автор: 

минирование (1445) Бутусов Юрий (4343)


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Топ комментарии
+88
Ти ще про Будапештський меморандум розкажи.
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16.05.2020 10:30
+67
Лишь один из череды преступных косяков зелемразей.
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16.05.2020 10:29
+65
Пустой треп. Во время войны оружие не уничтожают. Одностороннее выполнение Украиной любых договоров есть преступление. "Минска" тоже касается, причем в первую очередь. Зеленая банда - преступники.
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16.05.2020 10:33
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Сначала нужно расследовать подрыв пяти складов с боеприпасами в Украине. Лоси с инопланетянами так и не посажены
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16.05.2020 20:49 Ответить
ну -может и подорвали...а тут -открыто "утилизировали"..."вайны же нет"...
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16.05.2020 23:21 Ответить
"Нехай шастать!"-це не для бариг і яка різниця,які ці бариги-зелені,шоколадні чи колорадні-головне,що вони й досі при владі і їхня мафіозна олігархічна система в Україні вже 29-ть років не тільки до безядерного статусу,але й до беззубого доводить.Дивуюся,чому цю тему ще піднімає жЬІдва-гої мають бути обеззброєними апріорі.
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16.05.2020 23:28 Ответить
Дивуюсь, що ваш коментар вже пів доби тут тримається. Використання літературного слова жЫд, призводить щонайменше до видалення коментаря, а на більшості українських інтернет-ресурсів - до довічного блокування автора. В більшості слов'янських мов слово жЫд використовується в повсякденній мові, і це норма
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17.05.2020 13:21 Ответить
Мій колега по роботі добрий та порядна людина! Зараз він виїхав в Ізраїль.В свій час я йому сказав що він добрий єврей,пробачте за тавтологію.Він страшенно образився ,та попросив мене більш його так не називати та сказав що він є Жид. І дійсно в слав'янських мовах,наприклад в польській ,чешській,словацькій, а також румунській,литовскій та інших вживаються слова Жид,Жидан,Жидас і т.д. Навить у російського поета М.Ю.Лермонтова є такий початок вірша: "По улице бежала жидовка младая". Він до речи ганьбив російську імперію за жидівськи погроми. Я дуже поважаю цей народ! За те що він вміє себе захищати,за його талановитість,за те як він будує свою державу.Нам би так!
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17.05.2020 14:47 Ответить
Так історично склалося,завдяки самим євреям, що євреї відносяться в даний час до гегемонних націй. Нам варто вивчати їхній досвід та наслідувати. Чого варте відношення до своїх еврейських терористів, які під час становлення державності грабували, вбивали та вішали своїх противників. Імена та діяльність цих терористів вивчають єврейські школярі... На противагу євреям, українці весь час вибачаються за своїх героїв.
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17.05.2020 15:31 Ответить
Татьяна Флай до своїх і у х..ла запитай, хто підірвав і коли посадить.
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17.07.2020 09:17 Ответить
Потому что это не наказывается. Суды пока пройдут, это все года, тут за дни делают, это тоже не наказание. Это выглядит наоборот как поощрение. Продал страну, а тебя еще и судят годами, а там глядишь и власть сменится. Потому что следующий тоже что нибудь подкрутит видя безнаказанность первого.
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16.05.2020 21:18 Ответить
"Керівництво України роззброїло країну під час війни. Сподіваюся, це стане предметом кримінального розслідування", - Бутусов про знищення 3 млн протипіхотних мін: - Цензор.НЕТ 4214
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16.05.2020 22:31 Ответить
Анастасия Заворотнюк,новая подруга Путлера.а вдруг родит еще одного КЛОНА...
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16.05.2020 23:34 Ответить
"Керівництво України роззброїло країну під час війни. Сподіваюся, це стане предметом кримінального розслідування", - Бутусов про знищення 3 млн протипіхотних мін: - Цензор.НЕТ 3261
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17.05.2020 00:27 Ответить
это брехня.
а вот правда.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1754586-na-dnipropetrovschini-znischili-2-milyoni-zaboronenikh-protipikhotnikh-min
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17.05.2020 01:13 Ответить
Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин - договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия (за исключением небольшого количества мин, необходимых для обучения разминированию) и ликвидацию минных полей.

27 декабря 2005 Украина присоединилась к договору. 1 июня 2006 Украина договор ратифицировала...Соглашение об уничтожении мин Украина заключила в сентябре 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80#cite_note-beg-16 [16] . Согласно этому документу мины уничтожают на заводе в Павлограде, а финансирование осуществляют власти Украины (0,25 евро на каждую мину) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО (1,08 евро на каждую мину). То есть, к сентябрю 2025 года уничтожение этих мин должно быть завершено... Для того, чтобы применить эти мины, Украине, сначала, из Соглашения выйти нужно... Кроме того, под ликвидацию не попадают мины направленного действия типа МОН. Их вполне можно применять... Уничтожаются лишь мины "неизбирательного действия"...
Эта статья - не "критика властей", а очередной "разгон" "зрады", очередной пример "жареных фактов"...
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17.05.2020 05:02 Ответить
А так хвалиться перед європейськими лідерами, що українська армія друга по силі в Європі, а насправді,- що Порошенко зробив, "янелох" уже майже все знищив. Хай же й буде цим "я верю я тебя(нелоха)", вбивцям України, по їх бездумній безпутності одна лише безпутність в їх житті, а Ти Боже - звільни від них Неньку Україну.
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17.05.2020 05:23 Ответить
Не треба брехати того що неправда ..
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17.05.2020 05:24 Ответить
Ніякий договір - нелох знищує все
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17.05.2020 05:25 Ответить
Як це - Європа і США поставляють зброю і складають договір про його знищення? Думаєте ми, активні, такі недумаючі як фани нелоха?
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17.05.2020 05:28 Ответить
Ніяких договорів про знищення зброї немає в період війни, навпаки - про її поставку ...
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17.05.2020 05:30 Ответить
За обвал экономики КВНщиков точно привлекут....дефицит ббюжета 300 ярдов не имел даже Индюкович...,не говоря о нищем Кравчуке и купонах тогдашних
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17.05.2020 05:53 Ответить
Утверждаю- хорошее лекарство-расстрел. Итого- виновных расстрелять. Как вариант- повесить вниз головой (как Муссолини).......
Это сволочь Сивохо подсказал Медведчуку.А тот- Путину и далее-Зеленскому...
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17.05.2020 06:08 Ответить
Эрдоган одними беспилотниками замочил в сортире кремлевских Хьырей и в Сирии и в Ливии
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17.05.2020 06:31 Ответить
Искандеры хохотали что после шутки Петросяна,дураки мы все...
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17.05.2020 06:33 Ответить
Но если Украина уничтожила все мины,то теперь вопрос кто же отрывал руки и ноги детям Донбасса как то снимается сам по себе.Кацапы,кто взрывал детей на Донбассе?Сколько их погибло?Так кто все таки фашисты?Вопрос уже и к Бутусову и всей его "зраде".Как же через 3 млн. мин прошли кацапы в Илловайске и Дебальцево?
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17.05.2020 07:32 Ответить
Зі статті я так і не зрозумів - то це "барига" винний, чи "миролюбивий" Клоун?
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17.05.2020 09:26 Ответить
Обоє рябоє!!!
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17.05.2020 10:17 Ответить
Влагаліщенко тут про тЮльку не пишуть, чого приперлось
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17.07.2020 09:18 Ответить
Писака Будусов написал.)))-- журналисты они такие. наколотили воды а смысла 0.

в 2014 был договор с ЕС по утилизации.
из новостей сентября 2018 --- было утилизировано больше 2млн мин..
когда были утилизированы последние хз)
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17.05.2020 14:25 Ответить
Міна типу ПФМ хороша тим, що самознишується через деякий час. Такі міни не потрібно шукати та знешкоджувати, такі міни не здатні вбити, лише покалічити. Всю зелень, яка хоч щось підписала про їх знищення можна сміливо відносити до фсб-шної агентури і садити.
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17.05.2020 11:22 Ответить
В декабре 2014 года было подписано соглашение о дотации Евросоюзом 1,8 млн евро в проект по уничтожению ПФМ-1, через год эта сумма была увеличена до 3,689 млн евро. Всего в рамках использования данной суммы планируется уничтожить 3,33 млн ми

це яка зелень була при владі тоді?

отакие у нас журнашлюхи---- написал текст Бутусов--- а вы тут голову ламайте кто зрадыв. кто незрадыв..
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17.05.2020 14:27 Ответить
Можна пруф? Глянув би із задоволенням.
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17.05.2020 15:13 Ответить
открываете гугл и вбиваете фразы.)) из истории новостей они есть

Дата підписання:
11.07.2014

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013

и доп соглашение

Дата укладання:
28.12.2016

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_014-16
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17.05.2020 16:33 Ответить
ЭТИ грабли заставят ваших соседей вам завидовать

сёр.рф/олд
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17.05.2020 12:34 Ответить
Так при баризі і 4 склади з ************ підірвали і ніхто не сидить, і Ілловайськ та Дебальцево його заслуга, а що ми ще не знаємо?
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17.05.2020 12:51 Ответить
При Кравчуке и Кучме ЯО и большую часть ЧФ раше отдали,РО средней дальности ликвидировали,бомбардировочную авиацию с ЗРК порезали,БТТ усиленно распродавать начали...При Ющенко ВСУ уже по-полной гнобить и демобилизовать стали,при Януковиче вообще армию добили до "ограниченно-боеспособной"..А чего мы еще не знаем..?
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17.05.2020 13:25 Ответить
Якщо ви засунули свого носа в російську сраку то дійсно нічого не можете ні знати ні бачити.Про Ілловайськ та Дебальцево не вам говорити.Вас там небуло. Типовий кацапський висер!
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17.05.2020 13:36 Ответить
правильно было сказано ,не так страшны московские воши , чем украинские гниды , конвенцыя о запрете противопехотних мин , подлежыт уничтожению ,а ети же мины устанавливают на дамбассе , так за наглостью отвечать им тем же , отвели войска наши ,снашей же територии , а на место им минки пусть жрут ,сволочи ,хватит цацкатся с етими уподами
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17.05.2020 14:06 Ответить
кто убрал мой текст
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17.05.2020 14:08 Ответить
в очередной раз убеждаюсь что Бутусов спустился до уровня помойной ямы.

-- ни дат утилицизации. ни количества.

дохрена текста воды..

чтоб понять суть вопроса нужно идти в инет..
и что я там вижу???

а вот что----

В декабре 2014 года было подписано соглашение о дотации Евросоюзом 1,8 млн евро в проект по уничтожению ПФМ-1, через год эта сумма была увеличена до 3,689 млн евро. Всего в рамках использования данной суммы планируется уничтожить 3,33 млн мин.
По состоянию на 12 октября 2016 года было уничтожено 975 тыс. ПФМ-1.



из новостей сентября 2018

По состоянию на сегодня, темпы утилизации соответствуют требованиям НАТО: всего уже уничтожено 2.018.928 противопехотных мин типа ПФМ-1 (с)", - уточнили в Минобороны.



Гаспадин Бутусов уверен вы или ваши цензоры читают коменты---- вам задача узнать сколько мин было уничтожено до назначения Зе президентом и приходом их Слуг у ВР


а то может оказаться что все уже было утилизировано

а сколько еще на складах могли самоутилизироваться?

























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17.05.2020 14:23 Ответить
"Скандал с уничтожением мин ПФМ-1 и ПФМ-1С был еще при Порошенко, я об этом писал, и, конечно, история эта хорошо известна. Тогда удалось спасти эти запасы мин от ликвидации, СНБО приняло решение, что до конца войны мины уничтожать нельзя. Но теперь война у руководства страны в голове закончилась", - пишет Бутусов."

Как же так, товарищ Бутусов? Это вор, барыга и мародёр приказал мины оставить, а когда ты его сверг - опять плохо?
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17.07.2020 09:21 Ответить
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