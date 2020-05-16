В Киев прибыли еще три рейса с украинцами - из Парижа, Берлина и Загреба
За прошедшие сутки, 15 мая, в Киев прибыли еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба страны утром в субботу.
"Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек", - говорится в сообщении.
Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.
Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.
По информации погранслужбы, что всего за прошедшие сутки оформлено на въезд в Украину и на выезд из страны более 16,2 тыс. человек.
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а ну как прибывший без телефона? - забыл или там потерял?
ему шо и во шо закачивают?
передвинулся со спальни н а балкон? - массу перенес.
"Тобто на короновірус їх не перевірили. Чекаємо нового спалаху захворюваності!"
А далі, как-цапомовні тролі https://censor.net/user/133794 пишуть що на розум прийде п'яному сепаратисту.
П-А-Т-Р-І-О-Т-И б..ь