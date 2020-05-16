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Новости Коронавирус и карантин
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В Киев прибыли еще три рейса с украинцами - из Парижа, Берлина и Загреба

В Киев прибыли еще три рейса с украинцами - из Парижа, Берлина и Загреба

За прошедшие сутки, 15 мая, в Киев прибыли еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба страны утром в субботу.

"Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек", - говорится в сообщении.

Пограничники в обязательном порядке провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

По информации погранслужбы, что всего за прошедшие сутки оформлено на въезд в Украину и на выезд из страны более 16,2 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 мая возобновляет работу пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6364) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Тобто на короновірус їх не перевірили. Чекаємо нового спалаху захворюваності!
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16.05.2020 10:51
+7
Не было времени!!! Борты с Китаю для Эпицентра встречали с музыкой и танцами!
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16.05.2020 10:56
+7
Температурку померяли,приложение закачали. Всё,вирус побежден.
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16.05.2020 11:05
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Тобто на короновірус їх не перевірили. Чекаємо нового спалаху захворюваності!
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16.05.2020 10:51 Ответить
Не было времени!!! Борты с Китаю для Эпицентра встречали с музыкой и танцами!
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16.05.2020 10:56 Ответить
Але час лікувати інфікованих потім знайдуть.
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16.05.2020 10:59 Ответить
Они уже переболели, если болели. А вы еще долго панику разводить будите? Уже все страны с конца мая авиосообщения открывать начинают.
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16.05.2020 12:25 Ответить
Во у нас ситуация. Одних все еще "эвакуируем" с 12 марта, а других уже отправляем на заработки туда же. Вы хоть с них подписку берите, что их не нужно будет тоже эвакуировать ближайший год.
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16.05.2020 11:03 Ответить
Во во.. потом будут хаять Украину, что их незабирают...
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16.05.2020 11:46 Ответить
16.05.20 09:37

В Украине четвертый день растет число новых случаев COVID-19: за минувшие сутки - 528, всего - 17 858, выздоровели - 4906
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16.05.2020 13:19 Ответить
как-будто специально жути нагоняют:"https://censor.net/news/3195954/v_ukraine_chetvertyyi_den_rastet_chislo_novyh_sluchaev_covid19_za_minuvshie_sutki_528_vsego_17_858_vyzdoroveli". кому-то этот "дурантин" очень нужен.
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16.05.2020 11:04 Ответить
На батрачество их сразу отправляйте без выпуска из самолета.
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16.05.2020 11:04 Ответить
Температурку померяли,приложение закачали. Всё,вирус побежден.
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16.05.2020 11:05 Ответить
какого куя они тама шастали ? их с ераплана нада сразу в крематорий ! импорту пандемии НЕТ !
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16.05.2020 11:12 Ответить
в крематорій треба таких як ти даунів.
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16.05.2020 11:28 Ответить
твая савсєм завирусилась....
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16.05.2020 12:07 Ответить
Киса Воробьянинов вернулся?
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16.05.2020 11:13 Ответить
так сааку еще нихто не называл! )))
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16.05.2020 11:56 Ответить
Да до бесты,ввозите,пох,своих уже ХВАТАЕТ...
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16.05.2020 11:14 Ответить
Ну шо, починаємо карантин заново, дякуючи Бубачкє?
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16.05.2020 11:16 Ответить
А виноваты потом будут рынки, как попытались свернуть на церкви, распространение вируса. Хотя было понятно, что это продолжение от завезенных туристов и заробитчан.
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16.05.2020 11:19 Ответить
ето реклама мобильного приложения "Дій вдома"?
а ну как прибывший без телефона? - забыл или там потерял?
ему шо и во шо закачивают?
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16.05.2020 11:19 Ответить
Закачають у всі дірки.
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16.05.2020 11:23 Ответить
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16.05.2020 11:29 Ответить
звери, незя же так с людямы.
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16.05.2020 11:45 Ответить
тут ще залишились люди з здоровим глуздом??? що за маячня з "евакуацією"? там що війна якась чи що??? тепер кожний авіарейс будуть називати "евакуацією"????
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16.05.2020 11:28 Ответить
а вот еще здоровое такое выражение - "передвижение масс".
передвинулся со спальни н а балкон? - массу перенес.
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16.05.2020 11:39 Ответить
Да нi,лiтаемо АЭРОФЛОТОМ,цiлодобово..
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16.05.2020 11:39 Ответить
Дотации для МАУ, монополия на авиарейсы во время карантина с ценами в 10 раз дороже тоже для МАУ. Сделали себя вместе.
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16.05.2020 11:34 Ответить
та и не придерешся - евакуация с Чёколовки на Отрадный... - звучит же!
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16.05.2020 11:35 Ответить
Мало больных в Украине, подвезли ещё из из Парижа, Берлина и Загреба.
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16.05.2020 11:58 Ответить
Х** когда пандемия утихнет пока зебилы будут подкидывать что ни день то 2-3 борта с заразой...
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16.05.2020 12:11 Ответить
"Да, Петька..... Разметала нас судьба по белу свету!" - сказал Фантомасу комиссар Жюв.
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16.05.2020 12:12 Ответить
Кто то гоняет самолеты за родственничками.
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16.05.2020 12:27 Ответить
Через 2 недели авиосообщения начинают открывать
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16.05.2020 12:28 Ответить
Вау,чипидиризация украинского народа,как ещё заставить потом,украинца при выезде за кордон,учитывать в службах?
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16.05.2020 12:30 Ответить
Для приколу, на перше місце поставили головного БАНЩИКА Цензор.нет - https://censor.net/user/133794 :

"Тобто на короновірус їх не перевірили. Чекаємо нового спалаху захворюваності!"

А далі, как-цапомовні тролі https://censor.net/user/133794 пишуть що на розум прийде п'яному сепаратисту.

П-А-Т-Р-І-О-Т-И б..ь
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17.05.2020 00:32 Ответить
 
 