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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Киеве 153 новых случая COVID-19, 2 умерли, 22 выздоровели, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве 153 новых случая COVID-19, 2 умерли, 22 выздоровели, - Кличко

В столице Украины за прошедшие сутки еще у 153 человек подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом 2 человека умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! После зафиксованного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая ...Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев", - написал Кличко.

Таким образом, на сегодняшний день в столице уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате: 81 заболевший, из них 53 воспитанницы и 28 работников, - Кличко. ВИДЕО

Так, среди заболевших:

- 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, а также 17 девушек - от 5 до 17 лет.

- 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

Также, по словам мэра, более половины людей, у которых подтвердили заболевания за сутки - это воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек.

Всего в больницы столицы госпитализированы 17 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека, всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя города.

"Отмечу, что больше всего больных из-за очага в интернате зафиксировали в Дарницком районе - 87 человек. Но много случаев и в Днепровском - 16 и Деснянском - 15 случаев заболевания", - добавил Кличко.

Читайте также: По факту нарушения санитарных норм в киевском интернате, в результате чего возникла вспышка коронавируса, начато расследование, - Нацполиция

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 16 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 17 858 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 497 человек умерли, 4 906 выздоровели.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
17 інфікованих медиків лише по Києву! А по Україні Степанов говорив, що справжня цифра це половина інфікованих медиків. Де в Світі є такий відсоток інфікованих медиків?
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16.05.2020 11:08
+3
Зате МОЗ два місяці, як мантру, повторює, що Україна готова до пандемії! Навіть в Італії такої кількості хворих медиків немає. Зате не те, що карних справ, а навіть розслідувань немає стосовно вивозу з країни запасів засобів індивідуального захисту.
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16.05.2020 11:15
+2
Медиков часто тестируют, если бы всех так тестировали, то в Украине было бы выявлено заболевших в десятки раз больше.
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16.05.2020 11:29
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17 інфікованих медиків лише по Києву! А по Україні Степанов говорив, що справжня цифра це половина інфікованих медиків. Де в Світі є такий відсоток інфікованих медиків?
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16.05.2020 11:08 Ответить
Зате МОЗ два місяці, як мантру, повторює, що Україна готова до пандемії! Навіть в Італії такої кількості хворих медиків немає. Зате не те, що карних справ, а навіть розслідувань немає стосовно вивозу з країни запасів засобів індивідуального захисту.
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16.05.2020 11:15 Ответить
Проти кого справи?? Проти себе ??)))
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16.05.2020 11:25 Ответить
12189 людей амбулаторне лікування тобто без симптомів. 4900 виздоровіло. Які карні справи? Із-за безсимптомних медиків? 😂😁 Що ви кіпішуєте на рівному місці. Пландемія це, а не пандемія і не більше. Розслабтеся і не очкуйте. Лапшу зніміть зі своїх великих вух)
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16.05.2020 12:01 Ответить
Ну и что? Заболеют переболеют. У нас в офисе за 2 месяца , а мы работали не прекращая, переболели все, только одна женщина пошла в больницу, ей поставили ковид и отправили домой на 2 недели с парацетомолом и витаминами. Гриппом болеют, свиным гриппом болеют, он тоже пневманию провоцирует у кого ослабленный иммунитет . На 5 миллионов киевлян 140 человек в день заболело, 2 умерло. Они умерли не от ковид, а от своих болезней на фоне осклабленного имунитета, ковид обострил и у корил, что может быть и при свином и обычном гриппе. Уже сами наверно поняли что пургу несут,в Италии много людей умерло в домах престарелых, там скандал начался на фоне того, что у стариков мыла не было в палатах, и одно полотенце на всех, север Италии был закрыт для перемещения , юг нет, потому что там смертность в рамках была.
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16.05.2020 12:06 Ответить
Захожу в МС доналдс, толпа. Продают на вынос, не успевают обслуживать очередь и доставку на дом. Один заказ пол часа ждали, работники кто в перчатках кто нет, руками деньги берут, расчитывают. Кайф возвращаются в прежнюю струю. Одна проблема, многие солидно обедневшими, а то и разорившимися
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16.05.2020 12:14 Ответить
Йду в Макдональдс, дивлюсь стадо баранів стоять, зайняв чергу.
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16.05.2020 12:31 Ответить
Главное ты сиди дома. Что тебе на улице в этом стаде делать, а вдруг ковидом заболеешь
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16.05.2020 12:36 Ответить
А я работал как баран 2 месяца. Люди спасибо говорят, потому что думали что без работы останутся, а работы было завал.
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16.05.2020 12:38 Ответить
В одному повідомленні не хватило місця. Йди ручки лизати.
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16.05.2020 12:44 Ответить
Медиков часто тестируют, если бы всех так тестировали, то в Украине было бы выявлено заболевших в десятки раз больше.
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16.05.2020 11:29 Ответить
А переболевших уже 50%
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16.05.2020 12:07 Ответить
250% - інфа чотка!
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16.05.2020 22:39 Ответить
Ой п..... Виталька по бумажке аналитиков,на 4к она да..б
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16.05.2020 11:32 Ответить
Они хотя бы увеличели тестирование в городах миллионниках - взяли бы пример с Китая, как бороться с кронвирусом. Киев россадник заболевания и для других городов, так как много заробитчан ( шабашников) работает в Киеве и ездят по всей Украине.
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16.05.2020 11:44 Ответить
Главное вы сидите дома. А то заболеете ковид,
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16.05.2020 12:09 Ответить
Біжи в РПЦ цілуй ікони, а то всі віруси розберуть - тобі не вистачить
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16.05.2020 22:41 Ответить
В Китае,например,была такая славная история - складывать мешки в выработанных шахтах. . С Китаем еще все впереди,узнаем много интересного.
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16.05.2020 18:39 Ответить
Цензор, а не пора ли похерить график заболевания поУкраине, там за прошлые сутки 74 случая, а тут вы пишите про 150 по киеву и более 500 по Украине!
Отака херня налята (с)
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16.05.2020 14:30 Ответить
Не пора. Не интересно- не читай.
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16.05.2020 14:38 Ответить
Сопоставлять данные в школе не учили?
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16.05.2020 14:46 Ответить
Ты, Виталя, главное поскорее запускай метро. Тогда "новых случаев" уж точно "меньше" будет.
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16.05.2020 14:38 Ответить
 
 