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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Установлено более 160 мест незаконного содержания людей в ОРДЛО, с 2014 года там удерживали более 3,5 тыс. человек, - ОГПУ

Установлено более 160 мест незаконного содержания людей в ОРДЛО, с 2014 года там удерживали более 3,5 тыс. человек, - ОГПУ

По результатам предварительного расследования уголовных производств относительно незаконного содержания украинцев на оккупированной территории Донбасса в суд направлено 9 обвинительных актов, 1 человек осужден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов встретился с представителями Международного благотворительного фонда "Изоляция", помещение и имущество которого было захвачено в Донецке в 2014 году, осуществляется досудебное расследование по фактам широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны.

"В июне 2014 года боевики незаконных вооруженных формирований, подконтрольных стране-агрессору, захватили помещения и имущество фонда, который размещался на территории завода "Изоляция" в Донецке, а работников в принудительном порядке заставили покинуть территорию. Из ячейки украинской культуры "Изоляция" превратилась в "застенок" так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", действующий до сих пор", – говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора в пятницу.

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По информации прокуратуры, в здании содержались сотни украинских военнослужащих и гражданских лиц, к которым применялось физическое и психическое насилие, пытки, в том числе в виде имитации расстрела и нанесения ударов палками по конечностям, применение электрического тока и др.

В Офисе подчеркнули, что по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта "осуществляется досудебное расследование по фактам совершения представителями незаконных вооруженных формирований РФ на территории Донецкой и Луганской областей и "Изоляция", в частности, широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны".

В настоящее время установлено 3 человек, которые непосредственно участвовали в захвате помещения благотворительного фонда. Они извещены о подозрении в истязании пленных.

Мамедов акцентировал, что на основании собранных доказательств все виновные будут привлечены к уголовной ответственности "как на национальном, так и на международном уровнях".

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"В Офисе Генерального прокурора мы ввели новый подход к процессуальному руководству в такой категории преступлений. Он более системный, прокуроры координируют правоохранительные органы, непосредственно работающих на Донбассе со свидетелями, жертвами вооруженного конфликта, фиксируют обстрелы гражданских объектов. Самые серьезные факты нарушений международного гуманитарного права, как пытки, мы вместе с правозащитниками передаем в Офис прокурора Международного уголовного суда", - добавил Мамедов.

Отмечается, что кроме "Изоляции" установлено еще более 160 мест незаконного содержания, где с 2014 года находилось более 3,5 тыс. человек, среди которых почти половина - гражданские.

"Уже допрошено более 1,8 тыс. потерпевших. За жестокое обращение с военнопленными и гражданскими гражданами к уголовной ответственности привлечены 35 человек. По результатам предварительного расследования уголовных производств в суд направлено 9 обвинительных актов по 9 человек, 1 человек осужден", - резюмировали в Офисе Генпрокурора.

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Автор: 

Донецьк (6319) права человека (986) пленные (2124) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+10
А обмінюють не цих утримуваних, а таксистів!
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16.05.2020 12:01
+7
і це все під розказки пропагандонів про українські концтабори
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16.05.2020 12:02
+6
а шо сама ордла, со всеми ее местами незаконная, - об етом уже забыли?
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16.05.2020 12:12
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А обмінюють не цих утримуваних, а таксистів!
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16.05.2020 12:01 Ответить
Патамушта Бубачка лошара, а казав шо нелох.
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16.05.2020 12:09 Ответить
да, это ни Петро Алексеич, тот тысячами наших освобождал...
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16.05.2020 12:34 Ответить
і це все під розказки пропагандонів про українські концтабори
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16.05.2020 12:02 Ответить
Еще добавились визжания про секретные лаборатории на территории Украины, откуда и пошел коронавирус!
Самое замечательное, что эти визги полицаев и свинособак подхватил "украинский" телеканал 1+1....

Полицаи верещат что опыты в секретных украинских лабораториях проводят над пленными и инакомыслящими!!
А как мы знаем, что свинособаки и полицаи прописывают украинцам то что мечтают и ДЕЛАЮТ уже сами, можно представить что сейчас происходит в ДЫРЕ!
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16.05.2020 12:40 Ответить
Юзівські бандюки клали болт на всі закони, вони живуть по панятіям.
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16.05.2020 12:07 Ответить
а шо сама ордла, со всеми ее местами незаконная, - об етом уже забыли?
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16.05.2020 12:12 Ответить
Вони вже стали кагбе суб"єктом перемовин.
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16.05.2020 12:14 Ответить
А я уверен когда власть в параше поменяется и встанет вопрос налаживания отношений с Украиной, они отдадут нам вместе с Крымом и лугандоном всех вертухаев которые сейчас чувствуют себя хозяевами жизни на оккупированных территориях.
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16.05.2020 12:14 Ответить
Ха-ха-ха, три рази. ********* швидше вдавиться ніж віддасть Крим.
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16.05.2020 12:16 Ответить
і вдавиться,і віддасть .
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16.05.2020 12:23 Ответить
Не отдаст - развалится, сами заберём.
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16.05.2020 12:34 Ответить
откопаете меня когда такое произойдет.
до седых волос дожил - ума не набрался.
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16.05.2020 12:30 Ответить
Влада вже помінялася, у нас, і Крим нам обіцяють, коли приєднають нас до Криму.
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16.05.2020 13:07 Ответить
ордла - кацапо-бандючнячий притон.
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16.05.2020 12:14 Ответить
Та не може бути. Зермак, без деокупації, якомога швидше, збирається там проводити вибори. А ви про якісь катівні. Ще скажіть, що в ордловців друге громадянство кацапське
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16.05.2020 12:16 Ответить
сивоху туда отпавьте, в обоссаных штанах обратно не принимать,
а ето значит, шо он там навсегда...
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16.05.2020 12:19 Ответить
В лднрии творятся такие темные делишки что нам простым пэрэсичным и не снилось, торговля детьми,органами,наркота,оружие,такая себе буферная зона для сатанистов
Ахметов и порошенко на допросе с зажатыми в тиски яйцами много бы чего поведали интересного об этом
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16.05.2020 12:28 Ответить
Может надо сначала заробитчан выпустить, потом про ОРДЛО волать? А то как то не по фен-шую про незаконне утрымання...
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16.05.2020 12:29 Ответить
У нас в начале войны ходили упорные слухи, что полицаи и свинособаки продавали кадыровцам и угоняли пленных и похищенных в рабство.....
Что нибудь правозащитники по этим вопросам говорят?
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16.05.2020 12:33 Ответить
Я не могу дать гарантию, но думаю, что такого не было.
Просто, если был бы платежеспособный спрос, это стало настолько массовым явлением, что это невозможно было бы скрыть. И еще зачем угонять пленных, у которых хватило силы воли защищать страну с оружием в руках, когда вокруг бродят тысячи бесхребетных граждан.
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16.05.2020 13:02 Ответить
а оно им надо
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16.05.2020 13:03 Ответить
 
 