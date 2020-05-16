План работы ВР на следующей неделе откорректируют после согласительного совета, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что парламент на следующей неделе будет работать в пленарном режиме.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Будем работать в пленарном режиме", - сказал Разумков.
По его словам, повестка дня парламента на неделю будет опубликована 16 мая, но некоторые коррективы внесут после согласительного совета в понедельник, 18 мая.
По законопроекту о игорном бизнесе, спикер отметил, что он еще не готов к рассмотрению.
Напомним, 13 мая парламент принял постановление, согласно которому Рада выходит из карантина и возобновляет свою работу в обычном режиме 18 мая.
Отметим, что Рада изменила график своей работы еще 16 марта из-за эпидемии коронавируса в Украине. Нардепы работали только в режиме внеочередных пленарных заседаний, заседания комитетов проходили онлайн.
В марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа началось ослабление.
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