План работы ВР на следующей неделе откорректируют после согласительного совета, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что парламент на следующей неделе будет работать в пленарном режиме.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Будем работать в пленарном режиме", - сказал Разумков.

По его словам, повестка дня парламента на неделю будет опубликована 16 мая, но некоторые коррективы внесут после согласительного совета в понедельник, 18 мая.

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По законопроекту о игорном бизнесе, спикер отметил, что он еще не готов к рассмотрению.

Напомним, 13 мая парламент принял постановление, согласно которому Рада выходит из карантина и возобновляет свою работу в обычном режиме 18 мая.

Отметим, что Рада изменила график своей работы еще 16 марта из-за эпидемии коронавируса в Украине. Нардепы работали только в режиме внеочередных пленарных заседаний, заседания комитетов проходили онлайн.

В марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа началось ослабление.

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