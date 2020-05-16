РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10188 посетителей онлайн
Новости
16 054 464

Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества"

Зеленский:

Слова "Украина - это Европа" - не должны стать просто формальным лозунгом, который вспоминают раз в год. Это должно быть частью нашего сознания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет президент Украины Владимир Зеленский, напоминая, что сегодня украинцы отмечают "особый праздник" - День Европы.  

"Я всегда говорил, что Европа - это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в урну. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день.

В этом году наши европейские друзья отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз. Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины.

Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!", - написал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

Автор: 

День Европы (29) Зеленский (20185)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+75
Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества" - Цензор.НЕТ 660
показать весь комментарий
16.05.2020 13:37
+71
Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества" - Цензор.НЕТ 2904
показать весь комментарий
16.05.2020 13:36
+70
Ярош явно не герой моего романа, но тут он прав на все 1000%

Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества" - Цензор.НЕТ 4779
показать весь комментарий
16.05.2020 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
курва не може скурвитись! Куди вже далі?
показать весь комментарий
17.05.2020 08:17 Ответить
а почему он решил, что мы не соблюдаем законы и не платим налоги? Платим, соблюдаем. Но быть может стоит этим велюровым господам тоже начинать жить по закону?
показать весь комментарий
16.05.2020 21:09 Ответить
Отставка Зеленского
показать весь комментарий
16.05.2020 21:10 Ответить
Петра взад?
показать весь комментарий
16.05.2020 21:44 Ответить
взад тебе, Петра - на трон
показать весь комментарий
16.05.2020 22:24 Ответить
Ще не все вкрав?
показать весь комментарий
16.05.2020 23:57 Ответить
хто там що вкрав? Ви все продовжуєте вірити в казочкі кремлівських агентів?
Щоб подивитись, що відбувається з тими хто сильно довіряє кремлю - можна з'їздити на донбас або в крим
показать весь комментарий
18.05.2020 07:04 Ответить
а ще абхазія, придністров'я та нагорний карабах з Сирією та Лівією
показать весь комментарий
18.05.2020 07:06 Ответить
Щодо "уплаты налогов" - хоч і запізно, але правильно.
У багатьох місцевих "хейтерів" з сплатою податків все в нормі))
показать весь комментарий
16.05.2020 21:26 Ответить
Європи ніколи не буде там, де в головах рускій мір. Європа, й рускій мір - речі несумісні.
показать весь комментарий
16.05.2020 21:43 Ответить
Европа начинается когда власть не ворует налоги, а она не только ворует наличные налоги с бюджета 101 в виде наличности, но и разворовывает банкротя под "чутким" руководством народные активы,предприятия,земли,кредиты тоесть будещее поколения наследников, вгоняя страну в долги .
Зеленский узаконил олигархический деребан Земли законом о рынке Земли,вместо того, чтобы создать условия как в Европе,что бы население зарабатывалр деньги, а не олигархи,ведь страны сильны когда в ней население живет справедливо, а не олигархи живут, а население существует,потому все сремятся жить и работать в Европе.Европе хотят жить и работать.выше крыши, не говоря уже о инвестициях государства в кресьянские хозяйства населения как в Европе.
Так же узаконили так званым Антиколомойским законом, что бы вкладчики не смогли обратиться в суд по поводу обесценивания вкладов и не только вкладчики, а и все граждане Украины,ведь выданные деньги вкладчикам были выданы из кармана бюджета всего населения, а не продав залоги банков, которые разваровали и сделав эмиссию гривны НБУ и обесценив ее,а потом набрали кредитов для поддержания курса для % по ОВДЗ .
По той же схеме банкротят энегргетику страны, вытесняя государственную и не допуская население ,мелких производителей к рынку продажи э/э и ввобще к любому бизнесу и любому рвнку, что бы не зарабатывали , а только работали на олигархов.
В Украине президент и власть сама занимется бизнесом и помощью олигархам, а не населению,от куда тогда будут деньги в бюджете для врачей и армии , если даже народ заплатит налоги.
показать весь комментарий
16.05.2020 21:45 Ответить
Європа з виплати податків, чи данини, не починалася ніколи. Це, назва "диких" теренів, що простягалися на північ від античної Греції (Еллади). Ніхто там нікому податків не платив, а принаймні еікому з тих, хто знав, що то Європа. Крім тієї Європи та своєї власної Еллади, грекам тоді були відомі ще Азія та Лівія...
показать весь комментарий
16.05.2020 21:50 Ответить
Да, в любой европейской стране ты, ЗЕленая ЖАБА, уже давно бы на ЗОНЕ БАЛАНДУ ХЛЕБАЛ.
показать весь комментарий
16.05.2020 22:03 Ответить
Уже много лет за уклонение от налогов по 95
показать весь комментарий
16.05.2020 23:12 Ответить
Защита общества? Где закон про самооборону?
показать весь комментарий
16.05.2020 22:09 Ответить
Единственая страна в европе, где нет права на защиту собственной жизни.
показать весь комментарий
16.05.2020 22:10 Ответить
Да пошел ты ***** уже! Когда Европа начнется с Ахметова, Порошенка и всех остальных депутатов, прокуроров и судей?!
показать весь комментарий
16.05.2020 22:16 Ответить
Orphan.
показать весь комментарий
16.05.2020 22:17 Ответить
А теперь,просто для интереса,вспомните этот форум чуть больше года назад--восторженные сопли и желания любителей халявы,отодвинуты в зад даже косатые бабушки и восторженные идиотские стихи новому хазяину. И все это новому президенту. И таких было половина форума. Аалее,гаражъ! Вы где все подевались за год? Сейчас полтора олигофрена,с постоянно меняющимися флагами, лениво постят уже ничего не значащие избитые надоевшие фразы из предвыборной лапши зебилоа, в слабую защиту обосрвшегося во всем голобородька.
показать весь комментарий
16.05.2020 22:18 Ответить
Анатолію! На Цензорі коментаторів, які б підтримували антиукраїнські ідеї, завжди було "перелічити на пальцях". Від самого початку, рік тому, на форумах Цензора майже ніхто не мав сумніву, що Зеленський - ватноголовий скрепер.
показать весь комментарий
16.05.2020 22:30 Ответить
Даже Цензор показатель изменений. Хотя тут в основном публика для которой слово Честь и Свобода значат больше чем халява и наполненный желудок.
показать весь комментарий
16.05.2020 22:53 Ответить
А ведь мог бы каждый вечер с голубых экранов поливать своими низкосортными помоями для быдла,почему то ошибочно называемые юмором,с каналов патронов-олигархов ,всех тех,кто тянул Войну,поднимал Армию,создавал наконец то Свою Церковь ,отстаивал честь Человека на Майдане и хоронил близких....медленно но уверенно становясь мультимилионером. И никто не вызывал бы в прокуратуру за угрозы,издеватальства и унижение не то что отдельных Людей,а целых Наций,потому что гешефт плохой хриплый актеришко имел именно от свободы слова при ненавистном Порошенко. А теперь даже бывших поклонников уже тошнит только от одного голоса,вравшего тогда и еще более цинично врущего сегодня. Ты еще не понял,но ты уже прос*ал все.
показать весь комментарий
16.05.2020 22:48 Ответить
Яка "Європа", га.д.н, коли ти тягнеш нас в мордовію?
показать весь комментарий
16.05.2020 22:23 Ответить
Цьому допису рівно рік.
Оцените красоту игры.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2180677908716399&set=a.754065268044344&type=3 11 мая 2019 г.

Юрий Пархомчук:
Шановні зелюки!
Нікому не хочеться визнати себе лохом. Ви - не виняток. Тому просто візьміть до відома і майте на увазі, як вас поімєлі клептомани (болезнь така, якщо знаєте) й зробили вас мимоволі учасниками циркового перфомансу.
1. «Слуга народу». Це книжка така, написана у Вінниці ще в 1992 році письменником Василем Рудиком. З неї клептомани «позаімствували» (не питаючи автора) не лише назву, сюжет, а й прізвище головного героя.
2. «Зробимо це разом!». Клептомани повністю ̶с̶т̶и̶р̶и̶л̶и̶ скопіювали виборчу кампанію 2010 року фейкової партії «Єдина Естонія». Була там така собі театральна студія N 099. І її актори створили фейкову партію. Вони обіцяли усім виборцям все, чого ті хотіли, і відразу, негайно.
Популізм зашкалював. Самі організовували проти себе «чорнуху» й вели агітацію відеороликами через інтернет, замість програмних речей показували молодих усміхнених людей, робили «міцні» відеоролики із закликами «та пішли ви, прокляті придурки, які нічого не змінили», створювали імідж великої команди професіоналів з купою радників, запрошували виборців разом писати програму, запустили онлайн-голосування по вибору керівництва країни…
Віртуальна партія отримала фантастичні рейтинги і мала перемогти в одні ворота. Проте за кілька днів до виборів актори вибачились і зізналися, що це був соціальний експеримент, який мав показати виборцям, як можна маніпулювати демократією і як можна маніпулювати виборцями. Що вони самі мають бути відповідальними і розуміти наслідки свого вибору.
Але якщо в Естонії це був соціальний експеримент і його організатори мали громадянську свідомість та совість, то в нас це стало реальністю, включно з роликами про «пішли в ж@пу», а в її організаторів місце совісті поросло волоссям.
3. Наслідки. Ніяких реальних і рішучих дій не буде, як і виконання обіцянок. Вашому симулякру навіть виступати в ефірі намагатимуться не давати півроку, до парламентських виборів, щоб ви вдруг не зрозуміли, що там Пустота, і ви прийшли ще й восени на виборчі дільниці. Бо можна склептоманити ідею та назву (наприклад, назвати сільський ларьок МагіЦентром), але поцупити розуміння процесів та вміння їх розв'язувати - таке ніколи нікому не вдається. Прозріння прийде, звичайно, рано чи пізно. Питання тільки, яку ціну ми всі заплатимо за це Зе...
показать весь комментарий
16.05.2020 22:42 Ответить
Зеленський: "Європа починається з кожного з нас. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства" - Цензор.НЕТ 8731
показать весь комментарий
16.05.2020 22:43 Ответить
я себя вова, начинается #опа.
показать весь комментарий
16.05.2020 22:46 Ответить
Безумство. Мракобісся. Це рускій мір. З ним порозумітися неможливо. І не потрібно. Просто треба викинути його з голови. Наш президент ніяк не можу сприйняти цієї простої істини.
показать весь комментарий
16.05.2020 22:52 Ответить
"Безумство. Мракобісся."

Це радше банальне безкультур'я, пошлість "наріту", тотальна відсутність в нього смаку та яскравий приклад споживання хибних цінностей.

"Це рускій мір. З ним порозумітися неможливо."
Навпаки. Згадані вище риси постсовкового архетипу, дозволяють "наріту" безболісно і навіть цілком природньо знаходити порозуміння із "руським міром", та швидко ре-інтегруватися в "нього". Це проблема самоідентифікації.
показать весь комментарий
17.05.2020 04:00 Ответить
соблюдения законов, уплаты налогов ? это кукарекает мерзкий сифилитик, который 15 лет показывал убытки своего цирка, бабки держал в офшоре, и отмывал ворованные миллионы в Привате вместе с фиКало,мойским .
показать весь комментарий
16.05.2020 22:53 Ответить
если все будут выкидывать окурки в урну, то эти гондоны перестанут красть и коррупция сама исчезнет.
Г - логика!
показать весь комментарий
16.05.2020 22:56 Ответить
Не тебе совкодрочеру, говорить о том, что такое Европа.
показать весь комментарий
16.05.2020 23:17 Ответить
Зеленский! Если я и мой сосед будем выкидывать окурки в урну - это никак не демонтирует мафиозно-феодальную олигархическую Систему, сосущую кровь из народа уже 30 лет! Граждане не могут уничтожить эту мафиозную Систему, так как она уничтожает любого честного ещё на дальних подступах. В руках Системы сотни миллиардов долларов, СМИ, правоохранительная и судебная системы, все политические партии. Уничтожение Системы - ответственность власти. Европа начнется именно с этого, а не с окурков.
показать весь комментарий
16.05.2020 23:21 Ответить
Європа починається з середньої зарплатні у 1615-ть Євро в місяць.Щоб простому українцеві це зрозуміти-треба 450-т за візу і 75-ть за квиток-може за рік(власний приклад)заробити 32 000-і Євро.
показать весь комментарий
17.05.2020 00:01 Ответить
2019: "Он - талант! Актер! АРТИСТ! Посмотрите, как хорошо он играет, особенно дегенеративных жлобов!"
2020: "Кто ж знал, что это просто потому, что он сам - дегенеративный жлоб".
показать весь комментарий
16.05.2020 23:28 Ответить
Вова,скажи прямо...ты реально конченый дебил или просто идиот??
Кокаин перекрыл доступ к реальности?
показать весь комментарий
17.05.2020 00:03 Ответить
https://twitter.com/rozovoleh

https://twitter.com/rozovoleh Спасибо, что живой https://twitter.com/rozovoleh @rozovoleh https://twitter.com/rozovoleh/status/1261326912418394114 15 мая

Знищити волонтерів можна запросто.
Заблокувати карти їм і всім їхнім рідним.
Знищував волонтерів Порошенко, а знищив Зеленський. Скрінов не буде, сенсу тикати ними і писати "а пам'ятаєте, що ви писали?" Писали деякі, а вигрібають кращі.
Ще одна червона лінія пройдена і що далі?

https://twitter.com/TSgdalinka

https://twitter.com/TSgdalinka Галина Цегельник @TSgdalinka

https://twitter.com/TSgdalinka https://twitter.com/TSgdalinka



Друзья! Важно! Пока ничего не перекидывайте на карту, банк заблокировал мне все карты. Сейчас разбираюсь! Только вчера читала у Юсуповой, что у нее заблокировали карты всех членов семьи.
показать весь комментарий
17.05.2020 00:08 Ответить
А Зелепупа тут к чему? Оно ж даже не европеец. Порода ишак.
показать весь комментарий
17.05.2020 00:37 Ответить
Про відсутність корупції та кумовства забув
Зеленський: "Європа починається з кожного з нас. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства" - Цензор.НЕТ 6738
показать весь комментарий
17.05.2020 01:10 Ответить
так-так, скільки там податків квартал заплатив? де можна подивитись?
показать весь комментарий
17.05.2020 01:37 Ответить
Вова Зе, коли вже в тебе буде коранавірус?
показать весь комментарий
17.05.2020 01:43 Ответить
корона вже є, а коли вже буде вірусне наповнення?
показать весь комментарий
17.05.2020 01:45 Ответить
РОССИЯНЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ В УКРАИНУ https://www.youtube.com/watch?v=6**********
показать весь комментарий
17.05.2020 04:52 Ответить
если Крым - Украина, то да очень много перезжают!!!
показать весь комментарий
17.05.2020 13:25 Ответить
В Киев кацапы стремятся ...
показать весь комментарий
17.05.2020 13:49 Ответить
а что там хорошего ?
может пособия как в ЕС для приезжих, сиди только успевай телефоны меняй и дом предоставят и пищу ?
показать весь комментарий
17.05.2020 17:53 Ответить
В Украине кацапов ненавидят , так что для них ничего хорошего не будет в любом случае...
показать весь комментарий
17.05.2020 19:01 Ответить
тогда тем более, к чему ваша ссылка на ролик ?
если ситуация в стране совершенно иная, чем расписывают в ролике.
показать весь комментарий
17.05.2020 20:12 Ответить
Что этот гнусавый барыга, который помогал Коломойскому банкротить Приватбанк, выводя из него деньги через свои офшоры, и четырежды дезертир может бубнить про Демократию?
Он как был дешевым клоуном, так им и остался.
показать весь комментарий
17.05.2020 07:07 Ответить
Зє!льона плєсєнь вбиває все еуропейське, бо тяжіє до московсько-імперського
показать весь комментарий
17.05.2020 07:39 Ответить
Зеленський: "Європа починається з кожного з нас. З дотримання законів, сплати податків, захисту демократичних цінностей та громадянського суспільства" - Цензор.НЕТ 328
показать весь комментарий
17.05.2020 08:16 Ответить
толстий троллінг ілі тонкій сарказьм?
показать весь комментарий
17.05.2020 08:23 Ответить
Не убивай (сепаратиста) !
Не воруй (это он про себя и своих).
Мир вам (на условиях кремля !)
показать весь комментарий
17.05.2020 16:24 Ответить
Ура, Клоун новий стендап випустив.
показать весь комментарий
17.05.2020 09:34 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2020 10:57 Ответить
закони, платити чесно податки... ко, ко, ко...шмаркля, а скільки ти скупив нерухомості по всій Україні? А в масквабаді кацапо-ординському?

шмаркля,а за що ти купувало, якщо всі твої контори збиткові?
Чи не збиткові? Чому вони не платять податків?
показать весь комментарий
17.05.2020 10:14 Ответить
чёта ржу ))))) а Блазень не хочет налоги уплатить с офшорного бабла?
показать весь комментарий
17.05.2020 10:56 Ответить
а с недвижухи за бугром, то ведь тоже спрятанные наши деньги.
показать весь комментарий
17.05.2020 11:11 Ответить
Те, кто платит налоги с пониманием - не голосуют за ЗЕЛЕНСКОГО.
Спроси у евробляхеров!
показать весь комментарий
17.05.2020 11:49 Ответить
пока у нас олигархоориентированная экономика и повальная коррупция никакой европы нам не видать как своих ушей
показать весь комментарий
17.05.2020 13:34 Ответить
Наши власти и эта и все бывшие визжат в сторону Европы типа "Берите нас к себе". Но это не столько в сторону Европы, как пиарятся перед народом. Дескать какие мы хорошие, жаждем вас в Европу ввести. Но то что Европа нас не берет это Европа виновата, так как нас не понимает, а мы ни при чем.
Но здесь все наоборот. Они такое кричат, а сами воруют, воруют, воруют. Так зачем Европе нуждна страна нс такими политиками.
Уже 2 майдана было, нам внушали что весь мир нами восхищен. А где результат? А потому что на площади простые люди, а на трибунах стоит ворье, нагло использующее людей и ведут к нужному для себя результату.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:27 Ответить
Страница 5 из 5
 
 