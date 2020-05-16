Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества"
Слова "Украина - это Европа" - не должны стать просто формальным лозунгом, который вспоминают раз в год. Это должно быть частью нашего сознания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет президент Украины Владимир Зеленский, напоминая, что сегодня украинцы отмечают "особый праздник" - День Европы.
"Я всегда говорил, что Европа - это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в урну. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день.
В этом году наши европейские друзья отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз. Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины.
Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!", - написал президент.
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Щоб подивитись, що відбувається з тими хто сильно довіряє кремлю - можна з'їздити на донбас або в крим
У багатьох місцевих "хейтерів" з сплатою податків все в нормі))
Зеленский узаконил олигархический деребан Земли законом о рынке Земли,вместо того, чтобы создать условия как в Европе,что бы население зарабатывалр деньги, а не олигархи,ведь страны сильны когда в ней население живет справедливо, а не олигархи живут, а население существует,потому все сремятся жить и работать в Европе.Европе хотят жить и работать.выше крыши, не говоря уже о инвестициях государства в кресьянские хозяйства населения как в Европе.
Так же узаконили так званым Антиколомойским законом, что бы вкладчики не смогли обратиться в суд по поводу обесценивания вкладов и не только вкладчики, а и все граждане Украины,ведь выданные деньги вкладчикам были выданы из кармана бюджета всего населения, а не продав залоги банков, которые разваровали и сделав эмиссию гривны НБУ и обесценив ее,а потом набрали кредитов для поддержания курса для % по ОВДЗ .
По той же схеме банкротят энегргетику страны, вытесняя государственную и не допуская население ,мелких производителей к рынку продажи э/э и ввобще к любому бизнесу и любому рвнку, что бы не зарабатывали , а только работали на олигархов.
В Украине президент и власть сама занимется бизнесом и помощью олигархам, а не населению,от куда тогда будут деньги в бюджете для врачей и армии , если даже народ заплатит налоги.
Оцените красоту игры.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2180677908716399&set=a.754065268044344&type=3 11 мая 2019 г.
Юрий Пархомчук:
Шановні зелюки!
Нікому не хочеться визнати себе лохом. Ви - не виняток. Тому просто візьміть до відома і майте на увазі, як вас поімєлі клептомани (болезнь така, якщо знаєте) й зробили вас мимоволі учасниками циркового перфомансу.
1. «Слуга народу». Це книжка така, написана у Вінниці ще в 1992 році письменником Василем Рудиком. З неї клептомани «позаімствували» (не питаючи автора) не лише назву, сюжет, а й прізвище головного героя.
2. «Зробимо це разом!». Клептомани повністю ̶с̶т̶и̶р̶и̶л̶и̶ скопіювали виборчу кампанію 2010 року фейкової партії «Єдина Естонія». Була там така собі театральна студія N 099. І її актори створили фейкову партію. Вони обіцяли усім виборцям все, чого ті хотіли, і відразу, негайно.
Популізм зашкалював. Самі організовували проти себе «чорнуху» й вели агітацію відеороликами через інтернет, замість програмних речей показували молодих усміхнених людей, робили «міцні» відеоролики із закликами «та пішли ви, прокляті придурки, які нічого не змінили», створювали імідж великої команди професіоналів з купою радників, запрошували виборців разом писати програму, запустили онлайн-голосування по вибору керівництва країни…
Віртуальна партія отримала фантастичні рейтинги і мала перемогти в одні ворота. Проте за кілька днів до виборів актори вибачились і зізналися, що це був соціальний експеримент, який мав показати виборцям, як можна маніпулювати демократією і як можна маніпулювати виборцями. Що вони самі мають бути відповідальними і розуміти наслідки свого вибору.
Але якщо в Естонії це був соціальний експеримент і його організатори мали громадянську свідомість та совість, то в нас це стало реальністю, включно з роликами про «пішли в ж@пу», а в її організаторів місце совісті поросло волоссям.
3. Наслідки. Ніяких реальних і рішучих дій не буде, як і виконання обіцянок. Вашому симулякру навіть виступати в ефірі намагатимуться не давати півроку, до парламентських виборів, щоб ви вдруг не зрозуміли, що там Пустота, і ви прийшли ще й восени на виборчі дільниці. Бо можна склептоманити ідею та назву (наприклад, назвати сільський ларьок МагіЦентром), але поцупити розуміння процесів та вміння їх розв'язувати - таке ніколи нікому не вдається. Прозріння прийде, звичайно, рано чи пізно. Питання тільки, яку ціну ми всі заплатимо за це Зе...
Це радше банальне безкультур'я, пошлість "наріту", тотальна відсутність в нього смаку та яскравий приклад споживання хибних цінностей.
"Це рускій мір. З ним порозумітися неможливо."
Навпаки. Згадані вище риси постсовкового архетипу, дозволяють "наріту" безболісно і навіть цілком природньо знаходити порозуміння із "руським міром", та швидко ре-інтегруватися в "нього". Це проблема самоідентифікації.
Г - логика!
2020: "Кто ж знал, что это просто потому, что он сам - дегенеративный жлоб".
Кокаин перекрыл доступ к реальности?
https://twitter.com/rozovoleh Спасибо, что живой https://twitter.com/rozovoleh @rozovoleh https://twitter.com/rozovoleh/status/1261326912418394114 15 мая
Знищити волонтерів можна запросто.
Заблокувати карти їм і всім їхнім рідним.
Знищував волонтерів Порошенко, а знищив Зеленський. Скрінов не буде, сенсу тикати ними і писати "а пам'ятаєте, що ви писали?" Писали деякі, а вигрібають кращі.
Ще одна червона лінія пройдена і що далі?
https://twitter.com/TSgdalinka
https://twitter.com/TSgdalinka Галина Цегельник @TSgdalinka
https://twitter.com/TSgdalinka https://twitter.com/TSgdalinka
Друзья! Важно! Пока ничего не перекидывайте на карту, банк заблокировал мне все карты. Сейчас разбираюсь! Только вчера читала у Юсуповой, что у нее заблокировали карты всех членов семьи.
может пособия как в ЕС для приезжих, сиди только успевай телефоны меняй и дом предоставят и пищу ?
если ситуация в стране совершенно иная, чем расписывают в ролике.
Он как был дешевым клоуном, так им и остался.
Не воруй (это он про себя и своих).
Мир вам (на условиях кремля !)
шмаркля,а за що ти купувало, якщо всі твої контори збиткові?
Чи не збиткові? Чому вони не платять податків?
Спроси у евробляхеров!
Но здесь все наоборот. Они такое кричат, а сами воруют, воруют, воруют. Так зачем Европе нуждна страна нс такими политиками.
Уже 2 майдана было, нам внушали что весь мир нами восхищен. А где результат? А потому что на площади простые люди, а на трибунах стоит ворье, нагло использующее людей и ведут к нужному для себя результату.