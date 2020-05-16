РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8583 посетителя онлайн
Новости
1 810 21

По случаю годовщины геноцида крымскотатарского народа на здание Кабмина будут проецировать флаг с тарак-тамгой, - Резников

По случаю годовщины геноцида крымскотатарского народа на здание Кабмина будут проецировать флаг с тарак-тамгой, - Резников

Здание Кабинета Министров Украины подсветят национальной символикой Украины и крымскотатарского народа 17 и 18 мая по случаю годовщины геноцида крымскотатарского народа.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовим проект совместно с представителями Меджлиса, и я сейчас впервые сообщаю вам детали: 17 или 18 мая вечером будет сделана подсветка, изображающая национальную символику Украины и крымскотатарского народа на правительственном здании. Я вас приглашаю - это будет очень знаково и правильно", - сообщил Резников.

Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призывает принять участие в акции и почтить память жертв депортации крымскотатарского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты приурочили акцию к годовщине депортации крымских татар и просят публиковать в Facebook истории и фото пострадавших

Напомним, с 18 мая в Украине стартует неделя солидарности с крымскотатарским народом "Совместная боль. Общая история", которая включает в себя ряд правозащитных и медиапроектов, посвященных годовщине геноцида крымскотатарского народа.

Тарак-тамга - родовой знак правившей Крымским ханством династии Гераев. Тогда у каждого знатного рода были свои символы. Флаг с тарак-тамгой был утвержден как государственное знамя крымских татар на первом Курултае в ноябре 1917 года. В 1920 году, во время оккупации Крыма армией Врангеля, флаг крымских татар уже становится национальным символом.

Крымскотатарский флаг - полотнище небесно-голубого цвета с тамгой золотистого цвета, расположенной в левом верхнем углу у древка. Пропорции флага (отношение ширины к его длине) - 1:2. Они утверждены на проходившем 30 июня 1991 года втором Курултае крымскотатарского народа решением "О национальном флаге и национальном гимне крымскотатарского народа".

Автор: 

геноцид (416) Крым (26360) флаг (931) крымские татары (2715) Резников (1169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Крымские татары ! 3 июня будет дата завоевания Москвы ханом Девлет Гераем . Нужно открыто это праздновать в Киеве . под камеры . Нужно дрочить Московию . Давайте марш .Это будет на данном этапе большое дело .
показать весь комментарий
16.05.2020 13:58
+4
Це дрібниця, яка вже нічого не означає, бо теперішня влада ніколи не збиралась боротись та воювати за державу. Вони прийшли вчинити мир з рашкою на їхніх умовах.
показать весь комментарий
16.05.2020 13:55
+4
А почему бы в этот день просто не вывесить флаг с тарак-тамгой рядом с флагом Украины?
показать весь комментарий
16.05.2020 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це дрібниця, яка вже нічого не означає, бо теперішня влада ніколи не збиралась боротись та воювати за державу. Вони прийшли вчинити мир з рашкою на їхніх умовах.
показать весь комментарий
16.05.2020 13:55 Ответить
Крымские татары ! 3 июня будет дата завоевания Москвы ханом Девлет Гераем . Нужно открыто это праздновать в Киеве . под камеры . Нужно дрочить Московию . Давайте марш .Это будет на данном этапе большое дело .
показать весь комментарий
16.05.2020 13:58 Ответить
А почему бы в этот день просто не вывесить флаг с тарак-тамгой рядом с флагом Украины?
показать весь комментарий
16.05.2020 14:18 Ответить
..проецировать флаг с тарак-тамгой на оккупационное посольство Московии
показать весь комментарий
16.05.2020 14:22 Ответить
Да чего вы к крымчакам пристали?Они сделали свой выбор и стали одном из малых народов РФ.Что за цирк?Странные люди...
показать весь комментарий
16.05.2020 15:59 Ответить
Хто зробив свій вибір ? Коли ?
показать весь комментарий
16.05.2020 16:14 Ответить
Автозак приїде зи тими, хто скаже правду.
Не пам'ятаєш скільки татар зникло безвісти, скільки арештованих, скільки обшуків було ?
Не соромся. Видавай статистику.
показать весь комментарий
16.05.2020 16:22 Ответить
Щойно там з'явилась роіська, так одразу і терористів екстремістів понавідшукувала ?
А не завралось ти ?
показать весь комментарий
16.05.2020 16:43 Ответить
Хто там завжди був, татари?
Ти з дерева впало, кацапне ?
Забуло про депортацію ? Пригрілось в чужій хаті, мерзотне ?
показать весь комментарий
16.05.2020 17:01 Ответить
Невже вас, кацапчигів, з насиджених місць ганяли ?
Так Крим не ваш, запам'ятай, лапотне.
Вчи історію, голодранцю.
показать весь комментарий
16.05.2020 17:23 Ответить
В твоїх беканнях немає жодного обгрунтування.
Навіть заперечувати нічому. Дурне, їй Богу.
показать весь комментарий
16.05.2020 17:36 Ответить
И вам не хворать.На этом и закончим.
показать весь комментарий
16.05.2020 18:00 Ответить
Слышь ты, кацапсина, срань лапотная, кацапсины, вечное холопье не знает, что такое реальные выборы, не приплетай сюда крымчаков, убогий ты вОнюшка.
показать весь комментарий
18.05.2020 01:07 Ответить
1659 год. Пользуясь раздорами среди украинцев, Россия идет в наступление. 70 дней 4 тысячи казаков обороняют город Конотоп. Отряд волынского шляхтича, нежинского полковника Григория Гуляницкого, который командовал казачьим корпусом, изрядно потрепал отряды князя Алексея Трубецкого и заставил остановиться в лесах вокруг Конотопа. Это дало время гетману Ивану Выговскому собрать войско, созвать союзников поляков и крымских татар, и 27 июня казаки пошли в наступление. Уже через два дня 30 тысяч отборного московского войска казаки заманили в ловушку. Все командование агрессора было казнено, остальное царское войско три дня гонят прочь из Украины в сторону Москвы.
В Конотопской битве Украина отстояла свое право на собственный национальный путь.
показать весь комментарий
16.05.2020 18:42 Ответить
Владі немає чим зайнятися. Це просто дешевий піар.
показать весь комментарий
16.05.2020 21:17 Ответить
 
 