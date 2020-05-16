По случаю годовщины геноцида крымскотатарского народа на здание Кабмина будут проецировать флаг с тарак-тамгой, - Резников

Здание Кабинета Министров Украины подсветят национальной символикой Украины и крымскотатарского народа 17 и 18 мая по случаю годовщины геноцида крымскотатарского народа.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовим проект совместно с представителями Меджлиса, и я сейчас впервые сообщаю вам детали: 17 или 18 мая вечером будет сделана подсветка, изображающая национальную символику Украины и крымскотатарского народа на правительственном здании. Я вас приглашаю - это будет очень знаково и правильно", - сообщил Резников.

Постоянное представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призывает принять участие в акции и почтить память жертв депортации крымскотатарского народа.

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Напомним, с 18 мая в Украине стартует неделя солидарности с крымскотатарским народом "Совместная боль. Общая история", которая включает в себя ряд правозащитных и медиапроектов, посвященных годовщине геноцида крымскотатарского народа.

Тарак-тамга - родовой знак правившей Крымским ханством династии Гераев. Тогда у каждого знатного рода были свои символы. Флаг с тарак-тамгой был утвержден как государственное знамя крымских татар на первом Курултае в ноябре 1917 года. В 1920 году, во время оккупации Крыма армией Врангеля, флаг крымских татар уже становится национальным символом.

Крымскотатарский флаг - полотнище небесно-голубого цвета с тамгой золотистого цвета, расположенной в левом верхнем углу у древка. Пропорции флага (отношение ширины к его длине) - 1:2. Они утверждены на проходившем 30 июня 1991 года втором Курултае крымскотатарского народа решением "О национальном флаге и национальном гимне крымскотатарского народа".