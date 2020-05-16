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Новости Агрессия России против Украины
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Все больше похоже, что Зеленский тайно договаривается с Путиным, но Кремль его легко переиграет, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Все больше похоже, что Зеленский тайно договаривается с Путиным, но Кремль его легко переиграет, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Обещания Владимира Зеленского о мире на Донбассе и слова главы Офиса Президента о "плане Б" наводят на мысль о существовании неких договоренностей с Россией.

Об этом в интервью "ФАКТАМ" заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подобные заявления (о мире на Донбассе) можно делать лишь тогда, когда есть договоренность с Российской Федерацией. Иначе это пустые слова. Но если человек так уверенно говорит, у всех возникает вопрос: что же это за договоренность? Очень хотелось бы, чтобы на Банковой внесли ясность", - признался экс-секретарь СНБО.

Сам Данилюк склоняется к мнению, что договоренности с Россией все-таки есть, и это настораживает, потому что закулисные "договорняки" с Кремлем обычно плохо заканчиваются.

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"Если наша власть перейдет "красные линии" и начнет подковерные игры с Российской Федерацией, Кремль ее переиграет однозначно, просто на раз-два, потому что россияне в этом мастера", - уверен экс-советник.

Если же слова главы Офиса Президента продиктованы желанием сберечь рейтинг Зеленского, то такой вариант Данилюка тоже не радует: "Аматорские подходы, чтобы сберечь лицо, - зачем они? Что, мы мало жизней потеряли в таких играх? Поэтому пояснение одно из двух: либо рейтинг, либо договоренности".

Напомним, 7 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что украинские власти хотели бы добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого года, но при этом существует и план "Б", если этого не удастся.

Автор: 

Зеленский (20185) кремль (725) Донбасс (26955) Данилюк Александр (469) Ермак Андрей (1253) Офис Президента (1792)


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Топ комментарии
+112
Все больше похоже, что Зеленский и ОП тайно договариваются в РФ, но Кремль их легко переиграет, - экс-секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 9340
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16.05.2020 14:27
+39
ЗЕбил твой президент?
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16.05.2020 14:39
+37
А те, кто вам, зераде, до 21 апреля 2019 года говорил, что из Привата Монике в офшор на Кипр выведены 47 миллионов Долларов США, тоже - шизофреники?
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16.05.2020 14:55
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Страница 3 из 3
це якщо країна встоїть. А це потребуватиме великого кровопролиття. Пролиття нашої крові. Хтось готовий це робити?
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16.05.2020 22:09 Ответить
а шо-вперше...?! люди будуть...але знову "бойова" меншість...врятує країну...
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16.05.2020 22:54 Ответить
ЗеБіли, навіщо ви вибрали запроданця та гебешну консерву Янелоха?
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16.05.2020 19:21 Ответить
интересно-а что думают в США по этому поводу...интрига "бешенна"...ведь они вложили в Украину огромные средства...так что просто так "слить" страну не дадут...начнут видимо с "кукловода"...
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16.05.2020 22:51 Ответить
Зенелох скоро буде домовлятися з проффесором яником в Ростові.
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17.05.2020 14:27 Ответить
Как только увижу или услышу Зеленского, сразу возникает желание узнать правду про его визит в Оман потому, что оманские инвестиции и торговля с Оманом оказались брехнёй.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Когда наступит это время, сколько можно скрывать правду от народа?
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16.05.2020 19:24 Ответить
після вступу в расєю розкаже х.йло в новому фільмі "Повернення хохлов у стойло"
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16.05.2020 22:11 Ответить
ВСЕ БОЛЬШЕ ПОХОЖЕ ... Не конает из уст этого осведомленного о делишках ЗЕ . говорите прямо , ребята!
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16.05.2020 20:13 Ответить
Зелю уже обыграли и используют как инструмент раскола Украины. А он думает что с ним договариваются.
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16.05.2020 21:40 Ответить
А шо,еврея можно переиграть?
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17.05.2020 03:26 Ответить
Особенно в поддавки...😵
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17.05.2020 14:30 Ответить
Не,наверно токо в "Чапаева,".
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17.05.2020 14:35 Ответить
бубочка хочет повторить путь януковоща...он видимо свято уверовал в "огромные 73%"...
и принял тактическое решение -шоб было 87%...как в прошлом у пуйла...ну-ну...стратегии нет...значит скоро таки накосячит...
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16.05.2020 22:37 Ответить
Усе більше схоже, що Зеленський таємно домовляється із Путіним, але Кремль його легко переграє, - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 625
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16.05.2020 23:01 Ответить
Невже пєцяботи знали, що їх притягнуть до відповідальності? Разом з Зєлєю?
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16.05.2020 23:39 Ответить
А вона все працює, косою
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17.05.2020 00:27 Ответить
как говорил один из "слуг народа" пан Потураев -"Володя кристально честный человек"...видимо тут где-то "нестыковка"...
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16.05.2020 23:02 Ответить
Усе більше схоже, що Зеленський таємно домовляється із Путіним, але Кремль його легко переграє, - екссекретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 1144
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16.05.2020 23:07 Ответить
а может и вот так...
https://uainfo.org/blognews/1589615460-kolomoyskomu-i-ermaku-prigotovitsya-kakie-tabu-postavili.html
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16.05.2020 23:34 Ответить
А може просто Зєлю геть? І дострокові? Навіщо нам цей зелений гємор?
Інша справа, що українці досі не визначились з питанням: хто, якщо не Зєля? Хто?
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16.05.2020 23:36 Ответить
УКРАЇНЦІ давно визначилися. А що хочуть кацапи та малороси - то їхні хотєлки, а не наші.
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16.05.2020 23:57 Ответить
Не плутайте українців з ботофермою російського шпигуна Порошенка. Порохоботи на вибори не ходять, бо вони - заробітчани в політиці. Вони совістю торгують.
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17.05.2020 07:11 Ответить
Источник: https://censor.net/n3195978
Зе мразь уже перешел "красные линии"

Спецоперация "Буратино" - Земразь снял санкции с 471 человек и с 233‬ российско-фашистских организаций

Кремляди довольны, они подсчитали достижения ручного пацанчика за первый год правления. На 848 - 377 = 471‬ человек сняты санкции. За первый год сняты только с 471 потому что нельзя всё сразу - могут и башку отвернуть. А так по тихому никто практически и не заметил.
Думаю, что пацанчика уже представили к наградеОригинальный текст:
"КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украина внесла в обновленный список персональных санкций фамилии 377 человек. Об этом следует из документа, который опубликовала пресс-служба главы украинского государства.В частности, запрет на въезд в страну, владение активами или участие в приватизации на ее территории сроком на три года введен против сотрудницы некоммерческой организации "Институт стран СНГ" Валентины Гойденко, исполнительного директора международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" Игоря Задорина. На один год ограничительные меры введены против учредителя фирмы "Корпорация Парус" Алексея Федоренко и одного из основателей компании "1C" Бориса Нуралиева.Годом ранее предшественник Зеленского Петр Порошенко устанавливал санкции против 848 человек.Большинство лиц, которые включены в новый санкционный список, по данным Киева, имеют регистрацию на территории Крыма.В то же время сняты санкции сняты в отношении экс-депутата Европейского парламента, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры Муссолини, которая была наблюдателем во время выборов на неподконтрольной Украине части Донбаасса. Отменены санкции и в отношении российских граждан, среди которых основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, экс-владелец футбольного клуба "Динамо" (Москва) Алексей Федорычев и бизнесмен Карен Григорян."Второй список:
"Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая обновил список российских организаций, против которых в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций."
т.е. ЗЕмразь снял с 468 - 235 = 233‬ организацийhttps://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8488477?fbclid=IwAR3AwRMgtkxIq0QP0BxuLoiYY3V3BUYd-akR8h--pdqfv9__wEx5I0Bq8kE https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8488477
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8491975?fbclid=IwAR03QwBQlhdzqADwDLSNO5KJLgIM1_VgbHckRA1gumUWPkeW5ru-Hi2e5Qs https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8491975
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17.05.2020 00:16 Ответить
Путлер переиграл дпже Эрдогана и принца всея Саудитов Салмана... Зеля для КГБиста Путлера сильный Гитлер
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17.05.2020 00:44 Ответить
Я думаю, это было с момента инаугурации, если не раньше. Но вот насчет того, что тиран переиграет клоуна - вряд-ли. ИМХО, сейчас возможны два сценария.
1. Столкнувшись с непонятным для него лидером, ввп начнет нервничать и ошибаться.
.2. Столкнувшись с невыполнением ввп своих обещаний, Зе будет вести себя подобно обиженному ребенку, и тогда наиболее вреятный исход - его "порошенкизация" по накатанному пути Армія-Мова-Віра.
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17.05.2020 01:46 Ответить
Ни с кем Зебил не договаривается, его прочно держат за яйца компромат - отмывание денег, бизнес на рашке, офшоры, наличка и недвижимость на рашке, личные обещания ***** и т.д.
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17.05.2020 02:10 Ответить
Его и держать не надо - оно хочет отыметь Украину со всех сторон.
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17.05.2020 09:32 Ответить
ничего хорошего от зели-иуды ждать не приходиться гнать его подальше надо из Украины!
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17.05.2020 02:35 Ответить
Хватит кормить нас сказками про то, что Зеленский старается ради Украины.
Он старается ради Коломойского и своих будущих гешефтов на России.
Хватит выдавать его предательство за нехватку опыта или наивность.
"Мир на Донбассе" означает сдачу Украины на путинских условиях - вот тогда и будет "мир".
Надо понимать двузначность высказываний породы зеленских.

Там перестанут стрелять когда кремль будет всем доволен.
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17.05.2020 05:52 Ответить
Зеля! Не будь предателем. Путина - в Гаагу!
Предателей расстрелять или повесить!
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17.05.2020 06:14 Ответить
но сесть вы должны все вместе
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17.05.2020 09:32 Ответить
зелене лайно при владі в Києві це вирок Україні.
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17.05.2020 10:02 Ответить
Та ну кому это интересно, расскажи лучше дурачок как Порох украл из своего кабинета телефизор
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17.05.2020 11:07 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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17.05.2020 12:52 Ответить
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