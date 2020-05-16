Все больше похоже, что Зеленский тайно договаривается с Путиным, но Кремль его легко переиграет, - экс-секретарь СНБО Данилюк

Обещания Владимира Зеленского о мире на Донбассе и слова главы Офиса Президента о "плане Б" наводят на мысль о существовании неких договоренностей с Россией.

Об этом в интервью "ФАКТАМ" заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подобные заявления (о мире на Донбассе) можно делать лишь тогда, когда есть договоренность с Российской Федерацией. Иначе это пустые слова. Но если человек так уверенно говорит, у всех возникает вопрос: что же это за договоренность? Очень хотелось бы, чтобы на Банковой внесли ясность", - признался экс-секретарь СНБО.

Сам Данилюк склоняется к мнению, что договоренности с Россией все-таки есть, и это настораживает, потому что закулисные "договорняки" с Кремлем обычно плохо заканчиваются.

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"Если наша власть перейдет "красные линии" и начнет подковерные игры с Российской Федерацией, Кремль ее переиграет однозначно, просто на раз-два, потому что россияне в этом мастера", - уверен экс-советник.

Если же слова главы Офиса Президента продиктованы желанием сберечь рейтинг Зеленского, то такой вариант Данилюка тоже не радует: "Аматорские подходы, чтобы сберечь лицо, - зачем они? Что, мы мало жизней потеряли в таких играх? Поэтому пояснение одно из двух: либо рейтинг, либо договоренности".

Напомним, 7 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что украинские власти хотели бы добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого года, но при этом существует и план "Б", если этого не удастся.