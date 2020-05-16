Все больше похоже, что Зеленский тайно договаривается с Путиным, но Кремль его легко переиграет, - экс-секретарь СНБО Данилюк
Обещания Владимира Зеленского о мире на Донбассе и слова главы Офиса Президента о "плане Б" наводят на мысль о существовании неких договоренностей с Россией.
Об этом в интервью "ФАКТАМ" заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Подобные заявления (о мире на Донбассе) можно делать лишь тогда, когда есть договоренность с Российской Федерацией. Иначе это пустые слова. Но если человек так уверенно говорит, у всех возникает вопрос: что же это за договоренность? Очень хотелось бы, чтобы на Банковой внесли ясность", - признался экс-секретарь СНБО.
Сам Данилюк склоняется к мнению, что договоренности с Россией все-таки есть, и это настораживает, потому что закулисные "договорняки" с Кремлем обычно плохо заканчиваются.
"Если наша власть перейдет "красные линии" и начнет подковерные игры с Российской Федерацией, Кремль ее переиграет однозначно, просто на раз-два, потому что россияне в этом мастера", - уверен экс-советник.
Если же слова главы Офиса Президента продиктованы желанием сберечь рейтинг Зеленского, то такой вариант Данилюка тоже не радует: "Аматорские подходы, чтобы сберечь лицо, - зачем они? Что, мы мало жизней потеряли в таких играх? Поэтому пояснение одно из двух: либо рейтинг, либо договоренности".
Напомним, 7 мая глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что украинские власти хотели бы добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого года, но при этом существует и план "Б", если этого не удастся.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Когда наступит это время, сколько можно скрывать правду от народа?
и принял тактическое решение -шоб было 87%...как в прошлом у пуйла...ну-ну...стратегии нет...значит скоро таки накосячит...
https://uainfo.org/blognews/1589615460-kolomoyskomu-i-ermaku-prigotovitsya-kakie-tabu-postavili.html
Інша справа, що українці досі не визначились з питанням: хто, якщо не Зєля? Хто?
Зе мразь уже перешел "красные линии"
Спецоперация "Буратино" - Земразь снял санкции с 471 человек и с 233 российско-фашистских организаций
Кремляди довольны, они подсчитали достижения ручного пацанчика за первый год правления. На 848 - 377 = 471 человек сняты санкции. За первый год сняты только с 471 потому что нельзя всё сразу - могут и башку отвернуть. А так по тихому никто практически и не заметил.
Думаю, что пацанчика уже представили к наградеОригинальный текст:
"КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украина внесла в обновленный список персональных санкций фамилии 377 человек. Об этом следует из документа, который опубликовала пресс-служба главы украинского государства.В частности, запрет на въезд в страну, владение активами или участие в приватизации на ее территории сроком на три года введен против сотрудницы некоммерческой организации "Институт стран СНГ" Валентины Гойденко, исполнительного директора международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" Игоря Задорина. На один год ограничительные меры введены против учредителя фирмы "Корпорация Парус" Алексея Федоренко и одного из основателей компании "1C" Бориса Нуралиева.Годом ранее предшественник Зеленского Петр Порошенко устанавливал санкции против 848 человек.Большинство лиц, которые включены в новый санкционный список, по данным Киева, имеют регистрацию на территории Крыма.В то же время сняты санкции сняты в отношении экс-депутата Европейского парламента, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры Муссолини, которая была наблюдателем во время выборов на неподконтрольной Украине части Донбаасса. Отменены санкции и в отношении российских граждан, среди которых основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, экс-владелец футбольного клуба "Динамо" (Москва) Алексей Федорычев и бизнесмен Карен Григорян."Второй список:
"Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая обновил список российских организаций, против которых в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций."
т.е. ЗЕмразь снял с 468 - 235 = 233 организацийhttps://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8488477?fbclid=IwAR3AwRMgtkxIq0QP0BxuLoiYY3V3BUYd-akR8h--pdqfv9__wEx5I0Bq8kE https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8488477
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8491975?fbclid=IwAR03QwBQlhdzqADwDLSNO5KJLgIM1_VgbHckRA1gumUWPkeW5ru-Hi2e5Qs https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8491975
1. Столкнувшись с непонятным для него лидером, ввп начнет нервничать и ошибаться.
.2. Столкнувшись с невыполнением ввп своих обещаний, Зе будет вести себя подобно обиженному ребенку, и тогда наиболее вреятный исход - его "порошенкизация" по накатанному пути Армія-Мова-Віра.
яйцакомпромат - отмывание денег, бизнес на рашке, офшоры, наличка и недвижимость на рашке, личные обещания ***** и т.д.
Он старается ради Коломойского и своих будущих гешефтов на России.
Хватит выдавать его предательство за нехватку опыта или наивность.
"Мир на Донбассе" означает сдачу Украины на путинских условиях - вот тогда и будет "мир".
Надо понимать двузначность высказываний породы зеленских.
Там перестанут стрелять когда кремль будет всем доволен.
Предателей расстрелять или повесить!
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!