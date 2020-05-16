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С погибшим в районе проведения ООС замкомандира 47-го отдельного отряда спецназначения майором Андреем Суприганом простились во Львове. ФОТОрепортаж

В субботу, 16 мая, в городе Львов в гарнизонном храме апостолов Петра и Павла состоялась церемония прощания с майором ССО Андреем Суприганом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zaxid.net.

Андрей Суприган (1990 года рождения) был уроженцем Львова. В 2008 году окончил лицей имени Героев Крут, а в 2012 - Академию Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. С начала войны выполнял задачи в зоне АТО/ООС - Кутейниково, Верхнеторецкое, Кряковка, Гранитное, Степановка, Водяное, Широкино, Дебальцево. Награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степени.

Майор Суприган был заместителем командира 47-го отдельного отряда специального назначения. Он трагически погиб 13 мая в районе города Краматорск Донецкой области во время выполнения учебно-боевой задачи по десантированию в воду. Вместе с ним погиб сержант ССО Дмитрий Кузьменко.

Майора Супригана похоронили на Лычаковском кладбище Львова. У него остались родители и сестра.

С погибшим в районе проведения ООС замкомандира 47-го отдельного отряда спецназначения майором Андреем Суприганом простились во Львове 01
С погибшим в районе проведения ООС замкомандира 47-го отдельного отряда спецназначения майором Андреем Суприганом простились во Львове 02
С погибшим в районе проведения ООС замкомандира 47-го отдельного отряда спецназначения майором Андреем Суприганом простились во Львове 03
С погибшим в районе проведения ООС замкомандира 47-го отдельного отряда спецназначения майором Андреем Суприганом простились во Львове 04
С погибшим в районе проведения ООС замкомандира 47-го отдельного отряда спецназначения майором Андреем Суприганом простились во Львове 05
С погибшим в районе проведения ООС замкомандира 47-го отдельного отряда спецназначения майором Андреем Суприганом простились во Львове 06
Фото zaxid.net та galnet.fm.

Автор: 

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