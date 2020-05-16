Разумков о деоккупации Крыма: Быстро мы этого не сделаем, но и отдавать свои территории тоже нельзя
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал "тяжелым и небыстрым процессом" вопрос возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль Украины.
Об этом он сказал в субботнем интервью на Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня и всячески его прорабатывать на разных уровнях. Также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план", - сказал он.
По его словам, главные методы возвращения этих территорий - международное давление, экономические методы. В частности, он указал на успешное экономическое развитие Украины.
"Быстро мы этого не сделаем (возвращение оккупированных территорий Украины. - Ред.), но и оставлять или отдавать свои территории - это тоже невозможно", - добавил спикер.
Вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил в эфире Радио Крым.Реалии, что власти Украины хотят создания международной площадки для переговоров по деоккупации Крыма, но не могут прогнозировать, когда она появится и в каком формате.
Напомним, здание Кабинета Министров Украины подсветят национальной символикой 17 и 18 мая по случаю годовщины геноцида крымскотатарского народа.
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1. все возможные суды за захваченное имущество.
2. добиваться от Запада БЕССРОЧНЫХ санкций (а не на полгода с продлением). Санкции до освобождения Крыма.