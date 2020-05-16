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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Разумков о деоккупации Крыма: Быстро мы этого не сделаем, но и отдавать свои территории тоже нельзя

Разумков о деоккупации Крыма: Быстро мы этого не сделаем, но и отдавать свои территории тоже нельзя

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал "тяжелым и небыстрым процессом" вопрос возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль Украины.

Об этом он сказал в субботнем интервью на Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня и всячески его прорабатывать на разных уровнях. Также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план", - сказал он.

По его словам, главные методы возвращения этих территорий - международное давление, экономические методы. В частности, он указал на успешное экономическое развитие Украины.

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"Быстро мы этого не сделаем (возвращение оккупированных территорий Украины. - Ред.), но и оставлять или отдавать свои территории - это тоже невозможно", - добавил спикер.

Вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил в эфире Радио Крым.Реалии, что власти Украины хотят создания международной площадки для переговоров по деоккупации Крыма, но не могут прогнозировать, когда она появится и в каком формате.​

Напомним, здание Кабинета Министров Украины подсветят национальной символикой 17 и 18 мая по случаю годовщины геноцида крымскотатарского народа.

Также читайте: В "Слуге народа" не рассматривают военный путь возврата Крыма. Это никоим образом не приблизит мир, - нардеп Богуцкая

Автор: 

Крым (26360) деоккупация (847) Резников (1169) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+11
А вы им загранпаспорта зачем выдаете?
Вон пример Усик,он даже не знает чей Крым,привык всю жизнь жопой торговать
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16.05.2020 15:01
+8
Украина с предателями во главе вдруг возвратит Крым ? Это произойдёт только тогда, когда нынешняя камарилья будет сидеть в тюрьме.
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16.05.2020 15:01
+6
Бла-бла-бла ни о чём с умным видом.
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16.05.2020 15:02
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Страница 2 из 2
В отношении Крыма должно быть две активности:
1. все возможные суды за захваченное имущество.
2. добиваться от Запада БЕССРОЧНЫХ санкций (а не на полгода с продлением). Санкции до освобождения Крыма.
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17.05.2020 11:47 Ответить
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