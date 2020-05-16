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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия

Наемники российско-террористических войск на Донбассе обстреляли украинские позиции возле н.п.Новгородского, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

"Относительно обстановки на линии фронта по состоянию на 12:30 сегодня. Утром российско-оккупационные войска, пытаясь обострить ситуацию в районе Новгородского, что на Луганском направлении, в традиционной для себя манере коварно обстреляли оборудованные недалеко от этого населенного пункта позиции подразделений Объединенных сил с миномета 120-го калибра, выпустив 30 мин", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что украинские воины были начеку и ответили на этот минометный обстрел со станковых противотанковых гранатометов, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага уточняются.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим в районе проведения ООС замкомандира 47-го отдельного отряда спецназначения майором Андреем Суприганом простились во Львове. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26835) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 8590
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16.05.2020 15:17
+5
наш ответ на росиянские провокации:

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 5445
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16.05.2020 15:19
+3
Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 7157
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16.05.2020 15:34
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Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 8590
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16.05.2020 15:17 Ответить
Два зебила - это сила!
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16.05.2020 15:41 Ответить
Украине стоит купить или создать высокоточное оружие разрешенных калибров.
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16.05.2020 15:17 Ответить
Для початку треба припинити це плядство!

СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова

https://ukranews.com/ua/news/702460-shajtanova-zvilnyly-z-sbu-za-derzhzradu-i-teroryzm?fbclid=IwAR0Xla4XmbZpeQJYftv0ohtk7noU0yJNw9Cb4_Mk2Wb8WxGc4gfJrmbhE1E
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16.05.2020 15:23 Ответить
Україна продовжує імпортувати рекордні обсяги картоплі з московії.
У січні-квітні 2020 року - 33,89 тис. тонн на $6,57 млн. Торгівля на крові?
малороси ЗЕбіли ні, не чули?

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 8710
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16.05.2020 15:26 Ответить
Почему не с Беларуси?
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16.05.2020 15:28 Ответить
Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 7157
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16.05.2020 15:34 Ответить
А хто запретил стрелять российским наемникам? Из запрещенного оружия и "коварно"? Можно имя? Это явно не Зеленский, он только нашим может запретить стрелять.
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16.05.2020 15:18 Ответить
наш ответ на росиянские провокации:

Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия - Цензор.НЕТ 5445
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16.05.2020 15:19 Ответить
То може найвеличнішому порадить знищити всю "запрєщонку" ВСУ, щоб до українських вояків і питань не було. А шо? Якщо стріляти нічим, то "просто пєрєстать стрєлять" буде працювати на всі 100%
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16.05.2020 15:25 Ответить
Предлагаешь пойти в атаку?
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16.05.2020 15:29 Ответить
пропоную піти у сраку
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16.05.2020 15:31 Ответить
Пропоную давати таку відповідь на ці обстріли, щоб у сєпарів діарея починалася лише при думці про обстріл... Бо щось після "просто пєрєстать стрєлять" наших хлопців гине більше, ніж коли лупили у відповідь всім, що є
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16.05.2020 15:44 Ответить
развести може как то - наших назад, кацапов на их позиции, не?
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16.05.2020 15:30 Ответить
ну і шо, шо обстріляли?
бубочка вже війну скінчив
і в очах ***** побачив таке бажання миру, що й досі тече, як *****
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16.05.2020 15:30 Ответить
значит зеля наживается на войне раз ниче не прекращается
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16.05.2020 15:34 Ответить
В ответку им дусту . Хотя смотрю на реалии нашей Украинской армии , это жопа . Оказывается что призывники красят бордюры , перед приездом начальства , Драят казармы и стрегут газоны . В случае чего им тыкнут в руки автомат и скажут защищай А он этот автомат держал в руках два раза , на присяге и один раз на стрельбище с 3 мя патронами . Уродство советской армии не истребили .Зенитчики чистят сутками картошку , артеллеристы стригут траву перед приездом начальства .
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16.05.2020 15:35 Ответить
Зедебил активно готовится к своему бенефису в 2024. А может и раньше.
Судить его будут долго и это будет очень весело!
Ждем звездного часа продажной твари и недоумка!
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16.05.2020 15:43 Ответить
 
 