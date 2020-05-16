Российские наемники на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского из запрещенного оружия

Наемники российско-террористических войск на Донбассе обстреляли украинские позиции возле н.п.Новгородского, пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

"Относительно обстановки на линии фронта по состоянию на 12:30 сегодня. Утром российско-оккупационные войска, пытаясь обострить ситуацию в районе Новгородского, что на Луганском направлении, в традиционной для себя манере коварно обстреляли оборудованные недалеко от этого населенного пункта позиции подразделений Объединенных сил с миномета 120-го калибра, выпустив 30 мин", - сообщил спикер Минобороны Максим Праута в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что украинские воины были начеку и ответили на этот минометный обстрел со станковых противотанковых гранатометов, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага уточняются.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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