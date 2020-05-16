Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы: Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО
После Революции Достоинства в течение пяти лет Украина достигла беспрецедентного сближения с Европейским Союзом. Год назад команда пятого президента Петра Порошенко передала эту эстафету, однако движения вперед нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер "Европейской Солидарности" пишет на своей странице в сети Facebook по случаю Дня Европы.
Порошенко заявляет, что никакие временные трудности не остановят европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. Потому что только в Европейском Союзе - успешное будущее Украины, убежден Петр Порошенко.
"С Днем Европы, дорогие украинцы!
В Революции Достоинства и войне с российским агрессором мы защитили свое законное право быть частью единой европейской семьи. Подписали и запустили выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, открыв огромный европейский рынок для украинских экспортеров. Ввели безвиз. Словом, в течение пяти лет мы добились беспрецедентного сближения с ЕС.
Год назад - передали эту историю успеха, как эстафетную палочку, другой команде с надеждой и верой в преданность новой власти европейскому курсу Украины. Но, как видим, под лежачий камень вода не течет. Вроде все гладко. Заявления делаются правильные: и о ЕС, и о НАТО. Вот только движения вперед нету. А бег на месте означает постепенное сползание назад, в сферу российского влияния.
Но я убежден, что это - временные трудности. Время все и всех расставит по своим местам. Исторически Украину с дороги к членству в Евросоюзе и НАТО сбить уже невозможно. Потому что эта стратегия опирается на мощную общественную поддержку со стороны подавляющего большинства украинских граждан.
Наше будущее - в Европейском Союзе, самом сильном союзе государств на нашей планете. Вступление в ЕС - это единственно верный курс развития государства и гарантия независимости, безопасности, территориальной целостности Украины и благосостояния украинцев", - написал он.
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Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
Хоча, маю підозру що ти з Донецька пишеш.
Приблизно так. "Хреновый" Порох знал, что с кремлевской мафией развитие Украины будет только у бандитов типа януковоща и его банды.
- Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки»
ХА-ХА-ХА !
Все и так давно поняли,что ты кацапоподобная,ты уже давно спалилась.
ЗЕля такое же ***** как и путин.И им обоим до Нашего Пороха,как издохшему Захарченко на танке до Лондона.
мне он очень не нравится с 2004го,
не могу сказать, что нравится сейчас,
но после того, как зеленский отправил
Кузьменко и Антоненко в тюрьму стало понятно,
что оно пианист,
к слову квартал не смотрел ранее итд
хз, Порошенко тоже не без, у него много от дирэктора,
как ни как олигарх, но хоть в рот ***** не заглядывал
когда можно было этого избежать,
не знаю, каяться дело сомнительное,
Порошенко тоже людей не вооружил,
давно бы перебили судей и прочих бандитов,
не думаю, что дадут баллотироваться кому либо,
кто поставит на место судейско/воровскую мафию,
наверное у нас нет нормальной перспективы,
увы
Зеля- такое... Не катастрофа однозначно. Но, к сожалению и не Мессия. Очередной президент Украины. Побудет и перестанет.)(
возможно
но только в какую сторону ?
по моему совсем наоборот
другое дело, что мы так и не мобилизовались для
борьбы с русскими оккупантами,
пользуемся русским, не закрыли границу,
не закрыли филиалы фсб - московский гной
жирует в центре Киева
томос ? московские ублюдки гадят в Лавре, вместо того, чтобы висеть на фонарях,
безвиз ...
но Порошенко и правду провёл колоссальную работу,
жаль только это на фоне возвращения власти бандитам,
но это не его, а наша вина, те не только его
Какой еще Томос в 21 веке ? Это то же самое что официально отменить Деда Мороза и ввести должность Санта Клауса .И на всю страну объявить только Санту единственным , истинным и патриотичным ....Для тех кто серьезно болен Томосами и религиозный вопрос для них стоит на первых местах советую серьезно подумать над моим предложением . И новый слоган для выборов петра на следующих выборах будет звучать Армия-Мова -Вера -Санта
А до Пети Мови не было ? Я так понимаю Тарас Григорьевич 180 лет назад писал на польском, иврите или русском ? И он ее тоже НЕ придумал , мове он научился в детстве от своих родителей ....Может у нас до Петра Просветителя НЕ читали Кобзаря и не изучали в школе ?
ЗЕБЕнский - отстой !