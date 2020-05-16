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Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы: Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО

Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы: Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО

После Революции Достоинства в течение пяти лет Украина достигла беспрецедентного сближения с Европейским Союзом. Год назад команда пятого президента Петра Порошенко передала эту эстафету, однако движения вперед нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер "Европейской Солидарности" пишет на своей странице в сети Facebook по случаю Дня Европы.

Порошенко заявляет, что никакие временные трудности не остановят европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. Потому что только в Европейском Союзе - успешное будущее Украины, убежден Петр Порошенко.

"С Днем Европы, дорогие украинцы!

В Революции Достоинства и войне с российским агрессором мы защитили свое законное право быть частью единой европейской семьи. Подписали и запустили выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, открыв огромный европейский рынок для украинских экспортеров. Ввели безвиз. Словом, в течение пяти лет мы добились беспрецедентного сближения с ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры "об Украине без Украины" при Зеленском становятся нормой, - нардеп "ЕС" Геращенко

Год назад - передали эту историю успеха, как эстафетную палочку, другой команде с надеждой и верой в преданность новой власти европейскому курсу Украины. Но, как видим, под лежачий камень вода не течет. Вроде все гладко. Заявления делаются правильные: и о ЕС, и о НАТО. Вот только движения вперед нету. А бег на месте означает постепенное сползание назад, в сферу российского влияния.

Но я убежден, что это - временные трудности. Время все и всех расставит по своим местам. Исторически Украину с дороги к членству в Евросоюзе и НАТО сбить уже невозможно. Потому что эта стратегия опирается на мощную общественную поддержку со стороны подавляющего большинства украинских граждан.

Наше будущее - в Европейском Союзе, самом сильном союзе государств на нашей планете. Вступление в ЕС - это единственно верный курс развития государства и гарантия независимости, безопасности, территориальной целостности Украины и благосостояния украинцев", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Европа начинается с каждого из нас. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества"

Автор: 

День Европы (29) Порошенко (19584) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+52
Спасибо Президент!
Вы не только мой Президент, вы еще Человек!
Первый раз в своей жизни, я гордился лидером страны, своим Президентом!
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16.05.2020 15:49
+43
Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы: Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 2134
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16.05.2020 15:55
+34
Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы: Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 5097
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16.05.2020 16:04
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Страница 4 из 4
Да, далеко пойдете зебанаты!
Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 3214
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16.05.2020 18:37 Ответить
Спасибо Президент!
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16.05.2020 18:39 Ответить
У этого алкаша пара заученных фраз про НАТО и ЕС. Он их уже шестой год как попугай только и говорит.
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16.05.2020 19:02 Ответить
Когда эта шыколадная шкура ответит за Илловайск и Дебальцево? Клоун ты пособник сепаратистов
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16.05.2020 19:03 Ответить
Під Іловайськом українців убивали росіяни, а не Порошенко. Котел виник внаслідок наступу наших військ. Пам'ятаєш, як ми всі тут на Цензорі аплодували, коли наші війська звільняли місто за містом?
Аби не мінські домовини, котрі дали нам змогу відродити армію, ти б зараз строчив хвалебні оди ОМОНу.
Хоча, маю підозру що ти з Донецька пишеш.
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16.05.2020 20:06 Ответить
Никак не могу найти видео в интернете, как выступал Кучма, когда был президентом и говорил про Порошенко. -Хіба є розум у людини, він каже, що ми через десять років будемо ЕС.
Приблизно так. "Хреновый" Порох знал, что с кремлевской мафией развитие Украины будет только у бандитов типа януковоща и его банды.
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16.05.2020 19:05 Ответить
....И поэтому он пошел служит януковощу и его банде?
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17.05.2020 08:21 Ответить
Петя хотел в первую очередь сохранить свой бизнес, поэтому с волками жить по волчьи выть, а как человек понимал, что в тоталитарном обществе бизнес нормально развиваться не может. То есть "хреновый" Петя внёс рациональное зерно в демократическом направлении нашего общества. За это ему спасибо, теперь движемся дальше.
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17.05.2020 09:21 Ответить
«Жизненный идеал Монморенси состоит в том, чтобы всем мешать и выслушивать брань по своему адресу. Лишь бы втереться куда-нибудь, где его присутствие особенно нежелательно, всем надоесть, довести людей до бешенства и заставить их швырять ему в голову разные предметы, - тогда он чувствует, что провел время с пользой. Высшая цель и мечта этого пса - попасть кому-нибудь под ноги и заставить проклинать себя в течение целого часа. Когда ему это удается, его самомнение становится совершенно нестерпимым».
- Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки»
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16.05.2020 19:34 Ответить
Так, пане Гетьман!
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16.05.2020 19:56 Ответить
Брехун, одни слова, просто набор слов. Поразительный человек.
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16.05.2020 19:57 Ответить
Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 9025
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16.05.2020 20:04 Ответить
ЗУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!

ХА-ХА-ХА !
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16.05.2020 22:28 Ответить
Таня,смени флажок на родной тебе аквафреш.
Все и так давно поняли,что ты кацапоподобная,ты уже давно спалилась.
ЗЕля такое же ***** как и путин.И им обоим до Нашего Пороха,как издохшему Захарченко на танке до Лондона.
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17.05.2020 00:16 Ответить
Крепитесь, зубажилые ЗЕлебобики, не трещите так сильно ватными пердаками
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16.05.2020 20:07 Ответить
Покайтесь ,зебилы! но не факт, что прощение вымолите
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16.05.2020 20:18 Ответить
я голосовал против Порошенко во втором туре,
мне он очень не нравится с 2004го,
не могу сказать, что нравится сейчас,
но после того, как зеленский отправил
Кузьменко и Антоненко в тюрьму стало понятно,
что оно пианист,
к слову квартал не смотрел ранее итд
хз, Порошенко тоже не без, у него много от дирэктора,
как ни как олигарх, но хоть в рот ***** не заглядывал
когда можно было этого избежать,
не знаю, каяться дело сомнительное,
Порошенко тоже людей не вооружил,
давно бы перебили судей и прочих бандитов,
не думаю, что дадут баллотироваться кому либо,
кто поставит на место судейско/воровскую мафию,
наверное у нас нет нормальной перспективы,
увы
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16.05.2020 21:09 Ответить
Да нет в Порошенко ничего от диктатора! Барыга, лицемер, приспособленец. Скользкая субстанция, умеющая проникать в самые узкие щели и принимать любые формы. В 2014-ом она приняла форму патриота-националиста. Потому, что так было нужно для выживания... Мразь короче редкостная.
Зеля- такое... Не катастрофа однозначно. Но, к сожалению и не Мессия. Очередной президент Украины. Побудет и перестанет.)(
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16.05.2020 21:30 Ответить
вы думаете , что мы сильно отличаемся от Порошенко ?
возможно
но только в какую сторону ?
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17.05.2020 01:11 Ответить
Вступ в ЄС та НАТО - це означає ліквідація незалежності України. Україна має бути незалежною, як від Росії, так і від Заходу.
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16.05.2020 21:25 Ответить
НАТО, БЧС- нам надо , а ЕС -хз .Нас туда и не возьмут , да и его не будет лет через 15 .
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16.05.2020 21:29 Ответить
Нужно говорить правду после вашей революции достоинства в течение пяти лет Украина достигла беспрецедентного уровня бедности и нищеты .
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16.05.2020 21:29 Ответить
Не смеши ! А РФ , что поднялась ? То-то . Народ способный на восстание еще живой , а мокши уже .ни на что не способны .терпилы -рабы .
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16.05.2020 21:32 Ответить
Украинцы -европейцы славяне , кацапы -косоглазые азиаты монголоиды , рабство и подчинение царям у них в крови , для них ослушаться царя это хуже смерти
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17.05.2020 10:07 Ответить
с чего такие выводы ?
по моему совсем наоборот
другое дело, что мы так и не мобилизовались для
борьбы с русскими оккупантами,
пользуемся русским, не закрыли границу,
не закрыли филиалы фсб - московский гной
жирует в центре Киева
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17.05.2020 01:16 Ответить
Безвиз, томос, армия, децентрализация эти достижения Петра Порошенко невозможно переоценить и все они реализованы за один президентский срок и являются уникальной основой современной государственности Украины, а подписание ассоциации с ЕС является глобальным рывком Украины в европейское пространство, к этим горизонтам Украинская Нация стремилась на протяжении 300 лет ! Зеленский , что в имени твоем? Плод гебельсовско-кремлевской пропаганды превысивший барьер предсказанный доктором Геббельсом с 60% до 73%, заявивший о недостаточной компетенции в стратегическом планировании развития Украины, отскок в дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО.
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16.05.2020 22:08 Ответить
армия ? была бы армия, то давно бы замутили военный переворот,
томос ? московские ублюдки гадят в Лавре, вместо того, чтобы висеть на фонарях,
безвиз ...
но Порошенко и правду провёл колоссальную работу,
жаль только это на фоне возвращения власти бандитам,
но это не его, а наша вина, те не только его
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17.05.2020 01:23 Ответить
Армия без ЯО ,современных ракет и высоких технологий не армия а потешное войско для парадов
Какой еще Томос в 21 веке ? Это то же самое что официально отменить Деда Мороза и ввести должность Санта Клауса .И на всю страну объявить только Санту единственным , истинным и патриотичным ....Для тех кто серьезно болен Томосами и религиозный вопрос для них стоит на первых местах советую серьезно подумать над моим предложением . И новый слоган для выборов петра на следующих выборах будет звучать Армия-Мова -Вера -Санта
А до Пети Мови не было ? Я так понимаю Тарас Григорьевич 180 лет назад писал на польском, иврите или русском ? И он ее тоже НЕ придумал , мове он научился в детстве от своих родителей ....Может у нас до Петра Просветителя НЕ читали Кобзаря и не изучали в школе ?
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17.05.2020 10:23 Ответить
Сеня,а не за Ассоциацию ли с ЕС погибли люди на Майдане?Не за безвиз ли пролилась кровь?Петюня же рванул в Вену к Фирташу вместе с Кличко делить президенство.Взул Витальку и подсунул ему мэрство вместо булавы.О Томосе вообще молчу.Пусть он же и спорит о церкви с Новинским.
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17.05.2020 13:20 Ответить
ПОРОХ - ГЕТЬМАН !

ЗЕБЕнский - отстой !
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16.05.2020 23:00 Ответить
Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 7477
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16.05.2020 23:14 Ответить
БАРЫГА ОФФШОРНАЯ !
Порошенко привітав українців із Днем Європи: Україну неможливо збити із шляху до членства в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 821
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17.05.2020 10:32 Ответить
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