Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы: Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО

После Революции Достоинства в течение пяти лет Украина достигла беспрецедентного сближения с Европейским Союзом. Год назад команда пятого президента Петра Порошенко передала эту эстафету, однако движения вперед нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом лидер "Европейской Солидарности" пишет на своей странице в сети Facebook по случаю Дня Европы.

Порошенко заявляет, что никакие временные трудности не остановят европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. Потому что только в Европейском Союзе - успешное будущее Украины, убежден Петр Порошенко.

"С Днем Европы, дорогие украинцы!

В Революции Достоинства и войне с российским агрессором мы защитили свое законное право быть частью единой европейской семьи. Подписали и запустили выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Создали углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, открыв огромный европейский рынок для украинских экспортеров. Ввели безвиз. Словом, в течение пяти лет мы добились беспрецедентного сближения с ЕС.

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Год назад - передали эту историю успеха, как эстафетную палочку, другой команде с надеждой и верой в преданность новой власти европейскому курсу Украины. Но, как видим, под лежачий камень вода не течет. Вроде все гладко. Заявления делаются правильные: и о ЕС, и о НАТО. Вот только движения вперед нету. А бег на месте означает постепенное сползание назад, в сферу российского влияния.

Но я убежден, что это - временные трудности. Время все и всех расставит по своим местам. Исторически Украину с дороги к членству в Евросоюзе и НАТО сбить уже невозможно. Потому что эта стратегия опирается на мощную общественную поддержку со стороны подавляющего большинства украинских граждан.

Наше будущее - в Европейском Союзе, самом сильном союзе государств на нашей планете. Вступление в ЕС - это единственно верный курс развития государства и гарантия независимости, безопасности, территориальной целостности Украины и благосостояния украинцев", - написал он.

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