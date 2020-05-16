Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий

Закон, который защищает национализированные банки от возвращения их бывшим владельцам, полностью соответствует Конституции.

Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, над законом работала группа представителей различных институтов, в частности, Министерства финансов, экономики, Офиса Президента, Национального банка, а также Министерства юстиции.

"Сопровождал этот процесс лично министр юстиции. Он утверждает, что весь закон, все правки, которые были, все соответствует Конституции. Мы уверены в том, что все сделано правильно. Какие-то попытки подвергнуть это сомнению могут быть, но юристы говорят, что закон соответствует всем конституционным нормам. Мы доверяем министру юстиции и уверены, что он профессионально все это контролировал", - подчеркнул Смолий.

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По его словам, дел, связанных с "ПриватБанком", очень много, их рассмотрение - перманентный процесс.

"Суды будут принимать решения, соответственно, и мы будем реагировать, в зависимости от содержания. Сейчас спрогнозировать сценарий, какое решение примет судья той или иной инстанции, очень трудно", - отметил Смолий.

Глава НБУ также напомнил, что в парламенте зарегистрированы депутатские проекты постановлений, которые заблокировали подписание закона председателем Верховной Рады и президентом. Теперь необходимо, чтобы нардепы документы не поддержали, что даст возможность подписать закон.

"После подписания закона президентом будет объявлено заседание Совета директоров МВФ. В миссии, которая работала в Украине, готовы все документы, они их передадут на заседание "борда". "Борд" примет решение. После того, как решение будет принято, до перечисления первого транша может быть один-два дня. То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или на первой неделе июня. Я всегда беру немного запаса, чтобы мои предположения оправдались", - сообщил Смолий.

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Напомним, Верховная Рада Украины 13 мая проголосовала во втором чтении и в целом так называемый банковский закон, необходимый для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

14 мая народный депутат Антон Поляков обжаловал принятие банковского закона в Окружном административном суде Киева.