Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий
Закон, который защищает национализированные банки от возвращения их бывшим владельцам, полностью соответствует Конституции.
Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, над законом работала группа представителей различных институтов, в частности, Министерства финансов, экономики, Офиса Президента, Национального банка, а также Министерства юстиции.
"Сопровождал этот процесс лично министр юстиции. Он утверждает, что весь закон, все правки, которые были, все соответствует Конституции. Мы уверены в том, что все сделано правильно. Какие-то попытки подвергнуть это сомнению могут быть, но юристы говорят, что закон соответствует всем конституционным нормам. Мы доверяем министру юстиции и уверены, что он профессионально все это контролировал", - подчеркнул Смолий.
По его словам, дел, связанных с "ПриватБанком", очень много, их рассмотрение - перманентный процесс.
"Суды будут принимать решения, соответственно, и мы будем реагировать, в зависимости от содержания. Сейчас спрогнозировать сценарий, какое решение примет судья той или иной инстанции, очень трудно", - отметил Смолий.
Глава НБУ также напомнил, что в парламенте зарегистрированы депутатские проекты постановлений, которые заблокировали подписание закона председателем Верховной Рады и президентом. Теперь необходимо, чтобы нардепы документы не поддержали, что даст возможность подписать закон.
"После подписания закона президентом будет объявлено заседание Совета директоров МВФ. В миссии, которая работала в Украине, готовы все документы, они их передадут на заседание "борда". "Борд" примет решение. После того, как решение будет принято, до перечисления первого транша может быть один-два дня. То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или на первой неделе июня. Я всегда беру немного запаса, чтобы мои предположения оправдались", - сообщил Смолий.
Напомним, Верховная Рада Украины 13 мая проголосовала во втором чтении и в целом так называемый банковский закон, необходимый для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
14 мая народный депутат Антон Поляков обжаловал принятие банковского закона в Окружном административном суде Киева.
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Я не могу! Значит, если "судьи" говно, то надо ЗЕконом дать права чиновникам НБУ (такой же сволочи, как и "судьи") быть неприкасаемыми за их решения, способные угробить экономику страны, и посылать нах всю страну. Офигеть, какой ты, Алежка, "логик". Ну прямо Аристотель с Сенекой.
А пораскинуть протезом о том, что нужно ПО НАСТОЯЩЕМУ реформировать "суды", не?
Всех судей во всех судах где-то 8 с небольшим тысяч. Спрашивается! Неужели так трудно во всей Украине найти 8 тысяч порядочных, квалифицированных, совестливых юристов и сформировать из них суды? Но нет! Корпорация "судей", известно почему, устраивала все власти в стране, в том числе и ЗЕлупинскую с предидущей.
Было сообщение, что послы G7 освятили своим одобрением ЗЕкон о банках, вот и хотелось бы эту бригаду спросить, в какой из стран, которые они представляют, центральные (национальные) банки освобождены от решений национальных судебных систем?
Я за них отвечу! Ручаюсь, что НИ В ОДНОЙ.
А теперь задумайтесь о причине такого одобрямса. Тут уж у кого сколько хватит знаний, логики и кое-каких аналитических способностей.