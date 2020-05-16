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Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий

Малюська лично контролировал подготовку

Закон, который защищает национализированные банки от возвращения их бывшим владельцам, полностью соответствует Конституции.

Такое мнение высказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, над законом работала группа представителей различных институтов, в частности, Министерства финансов, экономики, Офиса Президента, Национального банка, а также Министерства юстиции.

"Сопровождал этот процесс лично министр юстиции. Он утверждает, что весь закон, все правки, которые были, все соответствует Конституции. Мы уверены в том, что все сделано правильно. Какие-то попытки подвергнуть это сомнению могут быть, но юристы говорят, что закон соответствует всем конституционным нормам. Мы доверяем министру юстиции и уверены, что он профессионально все это контролировал", - подчеркнул Смолий.

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По его словам, дел, связанных с "ПриватБанком", очень много, их рассмотрение - перманентный процесс.

"Суды будут принимать решения, соответственно, и мы будем реагировать, в зависимости от содержания. Сейчас спрогнозировать сценарий, какое решение примет судья той или иной инстанции, очень трудно", - отметил Смолий.

Глава НБУ также напомнил, что в парламенте зарегистрированы депутатские проекты постановлений, которые заблокировали подписание закона председателем Верховной Рады и президентом. Теперь необходимо, чтобы нардепы документы не поддержали, что даст возможность подписать закон.

"После подписания закона президентом будет объявлено заседание Совета директоров МВФ. В миссии, которая работала в Украине, готовы все документы, они их передадут на заседание "борда". "Борд" примет решение. После того, как решение будет принято, до перечисления первого транша может быть один-два дня. То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или на первой неделе июня. Я всегда беру немного запаса, чтобы мои предположения оправдались", - сообщил Смолий.

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Напомним, Верховная Рада Украины 13 мая проголосовала во втором чтении и в целом так называемый банковский закон, необходимый для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

14 мая народный депутат Антон Поляков обжаловал принятие банковского закона в Окружном административном суде Киева.

Автор: 

банки (1935) закон (3175) НБУ (4833) Смолий (138) Приватбанк (833) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+9
Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий - Цензор.НЕТ 9628
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16.05.2020 16:57
+6
Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий - Цензор.НЕТ 7638
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16.05.2020 17:00
+6
Ач як Смолій перевів стрєлку...Малюська контролював і всі питання до нього...А Малюська скаже - мені допомогали найбільші фахівці законодавства України - зеки-пожиттєвики...А до зеків вже ніхто не піде питати...
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16.05.2020 17:20
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Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий - Цензор.НЕТ 9628
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16.05.2020 16:57 Ответить
Малюська конечно авторитет ...
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16.05.2020 16:57 Ответить
Вот поэтому я и уверен, что сделано было спецом неправильно. Под Бенины хотелки. Поэтому в МВФ и поменяли резко программу. Они тоже все поняли.
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16.05.2020 16:59 Ответить
Если они выкинули из законопроекта пункт, что "лишенец" может отстаивать в суде право на компенсацию от Нацбанка...
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16.05.2020 17:26 Ответить
Нарушение прав человека -- хороший повод для оспаривания закона в Верховном, Конституционном и ЕСПЧ.
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16.05.2020 18:44 Ответить
Малюська особисто контролював підготовку "антиКоломойського закону", в НБУ впевнені, що все зроблено правильно і відповідає Конституції, - Смолій - Цензор.НЕТ 8139
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16.05.2020 17:37 Ответить
Малюська-молюск!Рептилоиды насттупают.
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17.05.2020 03:20 Ответить
якщо сама малюська тоді це все міняє ...
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16.05.2020 16:57 Ответить
Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий - Цензор.НЕТ 7638
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16.05.2020 17:00 Ответить
Малюська лично контролировал подготовку "антиКоломойского закона", в НБУ уверены, что все сделано правильно и соответствует Конституции, - Смолий - Цензор.НЕТ 2853
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16.05.2020 16:58 Ответить
Что это за подвид такой малюська?? И где его откопали??
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16.05.2020 17:02 Ответить
Этот закон принят под продажу земли. Народ опять развели, как котят. Да, кстати, руководителем НБУ будет Яценюк.
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16.05.2020 17:04 Ответить
Мне закон нравится. Пока.
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16.05.2020 17:05 Ответить
Чем же он, недолугий, тебе ндравится. Тем густым пропагандонством, которым сопровождалось его принятие на всех олигархических "СМИ"? Сам-то ты его хоть "по диагонали" глазами пробежал?
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16.05.2020 17:57 Ответить
Ты чего обзываешься, лопух? Закон нужный, а вот как они пишутся все знают, поэтому продажные юристы и судьи там найдут кучу запятых выворачивающих закон на изнанку, а значит закон хороший - пока. А вообще у нас много хороших законов, но они не работают из-за высокопоставленной коррупции - в этом проблема.
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16.05.2020 19:09 Ответить
Обзываюсь потому, ты дебил и "логика" у тебя дебильная. А если бы ты хотя бы только на мгновенье подумал ганглием, почему в стране такие "суды" и почему с власть предержащие их не реформируют, к каким бы ты выводам пришел?

Я не могу! Значит, если "судьи" говно, то надо ЗЕконом дать права чиновникам НБУ (такой же сволочи, как и "судьи") быть неприкасаемыми за их решения, способные угробить экономику страны, и посылать нах всю страну. Офигеть, какой ты, Алежка, "логик". Ну прямо Аристотель с Сенекой.
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16.05.2020 19:27 Ответить
Во-первых - Олежкой будешь своих собутыльников из подворотни называть, а я Игорь. Во-вторых дыбилами там тоже будешь обзываться, бо если хочешь диалогу не корчь из себя козломордого мракобеса. А на твой вопрос - вернее два, у нас у власти постсоветская продажная партноменклатура усиленная бандюками и оборотнями, поэтому богатая Украина бедна. А во-вторых - что-то ж надо начинать с этим когда-то делать - вот и закон.
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16.05.2020 20:13 Ответить
малюська еще одну премию честно заслужил - теперь беня вознаградит его по-царски
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16.05.2020 17:17 Ответить
Ач як Смолій перевів стрєлку...Малюська контролював і всі питання до нього...А Малюська скаже - мені допомогали найбільші фахівці законодавства України - зеки-пожиттєвики...А до зеків вже ніхто не піде питати...
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16.05.2020 17:20 Ответить
Професіоналізм і представники влади - поняття несумісні.
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16.05.2020 17:26 Ответить
зебільної влади? - хотів сказати?
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16.05.2020 18:58 Ответить
Це ще толерантна дефініція.
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16.05.2020 19:07 Ответить
Головоногий молюск, ***, а не министр юстиции.
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16.05.2020 17:52 Ответить
Хорошего юриста масюськой не назовут.
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16.05.2020 17:53 Ответить
Владельцев банков лишили судебной защиты и говорят это конституционно. Он дебил?
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16.05.2020 18:36 Ответить
ні, це ти, касап зажопний, вважаєш нас за дебілів. Після усіх рішень вовчих, баришевських, печерних судів; і навіть конституційного....
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16.05.2020 19:01 Ответить
Вот же ты дебилоид. По твоей "логике", вложенной в твой резиновый протез головного мосха олигархическими пропагандонами, выходит, что для того, чтоб избавить человека от вшей и гнид, его надо убить. Паразиты ведь на трупах не живут.

А пораскинуть протезом о том, что нужно ПО НАСТОЯЩЕМУ реформировать "суды", не?

Всех судей во всех судах где-то 8 с небольшим тысяч. Спрашивается! Неужели так трудно во всей Украине найти 8 тысяч порядочных, квалифицированных, совестливых юристов и сформировать из них суды? Но нет! Корпорация "судей", известно почему, устраивала все власти в стране, в том числе и ЗЕлупинскую с предидущей.
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16.05.2020 19:17 Ответить
Но не это главное. Главное в том, что назначаемых чиновников НБУ этот ЗЕкон поставил над судебной ветвью власти.

Было сообщение, что послы G7 освятили своим одобрением ЗЕкон о банках, вот и хотелось бы эту бригаду спросить, в какой из стран, которые они представляют, центральные (национальные) банки освобождены от решений национальных судебных систем?

Я за них отвечу! Ручаюсь, что НИ В ОДНОЙ.
А теперь задумайтесь о причине такого одобрямса. Тут уж у кого сколько хватит знаний, логики и кое-каких аналитических способностей.
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16.05.2020 19:08 Ответить
Посмотрим - чем кончится!
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16.05.2020 19:55 Ответить
малюська даже сфинктер личный не всегда контролирует...
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16.05.2020 21:09 Ответить
Смолій, що ти брешеш? Цей закон порушує Конституцію та всю правову систему та фактично робить неможливим оскаржити дії Нацбанку. Але за всі злочини рано чи пізно доведеться відповідати, в тому числі й Смолію. Цей закон незабаром буде скасовано, як і закон про продаж землі.
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16.05.2020 21:32 Ответить
 
 