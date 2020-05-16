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Новости Коронавирус и карантин
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Надбавки врачам, работавшим с пациентами с коронавирусной инфекцией в марте, уже полностью выплатили 14 регионов, - Степанов

Надбавки врачам, работавшим с пациентами с коронавирусной инфекцией в марте, уже полностью выплатили 14 регионов, - Степанов

Владимир Зеленский провел совещание по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и преодолению ее последствий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В частности, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 14 регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было наибольшим, потребует дофинансирования. По словам министра, остальные регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета Министров и местной власти. На Херсонщине все выплаты завершили на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровщина, и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ривненщина и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр здравоохранения и главный санврач должны взять на себя ответственность за решение по запуску общественного транспорта, - замглавы МВД Геращенко

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в данное время больницы заключают договоры с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с больными COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

На сегодня в Украине установлено два рекорда - по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, и тех, кто выздоровел: 528 и 433 человека соответственно.

Президент поинтересовался ситуацией со вспышкой болезни в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве. Там COVID-19 подтвердили у 81 человека, 53 из которых - воспитанницы учреждения. Владимиру Зеленскому сообщили, что были мгновенно приняты необходимые меры для ухода за больными и недопущения распространения инфекции. В частности, течение болезни у большинства бессимптомное, однако в заведении обеспечено медицинское наблюдение и условия для обсервации.

Также читайте: Минздрав предлагает повысить зарплату медикам до 50% с 1 июля, - Степанов

Автор: 

Зеленский (20185) карантин (16729) надбавки (28) врачи (1513) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Забрали в одних лікарень і віддали іншим. Так чи інакше, я вже три місяці і 16 днів без зарплатні.
І кажуть щоб і не чекали.
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16.05.2020 17:07
+5
Так он же уже врал позавчера про 18 регионов. А запоминать свое собственное вранье видимо не дано? Чтобы потом так не позориться. Получается, что в 4 регионах доплату отобрали обратно.
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16.05.2020 17:15
+4
А про заболевших врачей его уже ловили на вранье и не один раз. Только вчерась Ляшко в очередной раз.
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16.05.2020 17:16
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Забрали в одних лікарень і віддали іншим. Так чи інакше, я вже три місяці і 16 днів без зарплатні.
І кажуть щоб і не чекали.
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16.05.2020 17:07 Ответить
Так он же уже врал позавчера про 18 регионов. А запоминать свое собственное вранье видимо не дано? Чтобы потом так не позориться. Получается, что в 4 регионах доплату отобрали обратно.
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16.05.2020 17:15 Ответить
Степашка врет каждый день. Обещает, что вот завтра уже всем точно выплатим...
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16.05.2020 17:09 Ответить
А про заболевших врачей его уже ловили на вранье и не один раз. Только вчерась Ляшко в очередной раз.
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16.05.2020 17:16 Ответить
Катализатор коронавируса в Украине - халявные бабки. Не будет халявы, не будет никаких вирусов
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16.05.2020 17:12 Ответить
Халявне бабло-це мета , а вірус ,це лише засіб досягнення мети !!! Не буде віруса, то з"явиться інший засіб !!))
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16.05.2020 17:16 Ответить
теперь врачи намного богаче олигархов и счастливее от этого, респект зеле, шо сделал врачей багатыми людынами
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16.05.2020 17:13 Ответить
А інші ще гроші рахують
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16.05.2020 17:14 Ответить
Я уже писал, как выплатили.
Оставили без зарплаты одни больницы и завлатили другим.
Цитирую в последний раз, лично для Степанова.

Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.

Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.

Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.

Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.
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16.05.2020 17:16 Ответить
Не платять ніяких надбавок лікарям-інфекціоністам за COVID-19. Хай ці зелені виродки не брешуть!
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16.05.2020 17:19 Ответить
Какой город,больница,напишите
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16.05.2020 17:20 Ответить
Надбавки лікарям, які працювали з пацієнтами з коронавірусною інфекцією в березні, вже повністю виплатили 14 регіонів, - Степанов - Цензор.НЕТ 4942
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16.05.2020 17:22 Ответить
Я только тебя лошару вижу
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16.05.2020 22:49 Ответить
Питер,лахта,группа порохокацапов
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16.05.2020 17:31 Ответить
Да то понятно, откуда ты. Только к Пороху зачем себя примазывать?
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16.05.2020 20:42 Ответить
5-та лікарня Київ
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16.05.2020 17:59 Ответить
ти вже гроші повіз? чи ще ні?
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16.05.2020 17:59 Ответить
А я им денег должен разве?
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16.05.2020 22:48 Ответить
 
 