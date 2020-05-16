Надбавки врачам, работавшим с пациентами с коронавирусной инфекцией в марте, уже полностью выплатили 14 регионов, - Степанов
Владимир Зеленский провел совещание по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и преодолению ее последствий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В частности, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 14 регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было наибольшим, потребует дофинансирования. По словам министра, остальные регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.
"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета Министров и местной власти. На Херсонщине все выплаты завершили на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровщина, и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ривненщина и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в данное время больницы заключают договоры с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с больными COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.
На сегодня в Украине установлено два рекорда - по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, и тех, кто выздоровел: 528 и 433 человека соответственно.
Президент поинтересовался ситуацией со вспышкой болезни в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве. Там COVID-19 подтвердили у 81 человека, 53 из которых - воспитанницы учреждения. Владимиру Зеленскому сообщили, что были мгновенно приняты необходимые меры для ухода за больными и недопущения распространения инфекции. В частности, течение болезни у большинства бессимптомное, однако в заведении обеспечено медицинское наблюдение и условия для обсервации.
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І кажуть щоб і не чекали.
Оставили без зарплаты одни больницы и завлатили другим.
Цитирую в последний раз, лично для Степанова.
Президент пообіцяв премії у розмірі 200-300 відсотків медикам, які борються з коронавірусом. Президент майже виконав, а точніше переклав виконання своєї гучної обіцянки на місцеві та обласні бюджети. Грошей з державного бюджету на виплату премій в область не надходило. На Тернопільщині забрали кошти в одних лікарнях, щоб віддати премії іншим.
Так, на Тернопільщині забирають фінансування на період жовтня-грудня у семи медичних закладів на суму 3 мільйони 473 тисячі гривень, щоб заплатити 300 відсотків премії медикам за березень у Тернопільській області, які сьогодні борються з коронавірусом.
Отже, забирають в одних і залишають їх ні з чим, щоб інші отримали обіцяні президентом надбавки та премії.
Депутатська комісія з питань бюджету з подання ТОДА прийняла рішення забрати кошти у :Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру - на суму 1 960,516 тис. гривень, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації - на суму 189,443 тис. гривень, Почаївської обласної психоневрологічної лікарні - 315,6 тис. гривень, Тернопільського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру - 157,3 тис. гривень, Тернопільської обласної лікарні "Хоспіс" - 454,3 тис. гривень, Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні - 207,631 тис. гривень,Заліщицькому дитячому центру медичної реабілітації - 188,31 тис. гривень.