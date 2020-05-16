Надбавки врачам, работавшим с пациентами с коронавирусной инфекцией в марте, уже полностью выплатили 14 регионов, - Степанов

Владимир Зеленский провел совещание по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и преодолению ее последствий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В частности, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 14 регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было наибольшим, потребует дофинансирования. По словам министра, остальные регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, которые получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета Министров и местной власти. На Херсонщине все выплаты завершили на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровщина, и Львовщина. В то же время Волынь, Луганщина, Ривненщина и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в данное время больницы заключают договоры с Национальной службой здоровья Украины для выплаты надбавок за работу с больными COVID-19 за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

На сегодня в Украине установлено два рекорда - по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, и тех, кто выздоровел: 528 и 433 человека соответственно.

Президент поинтересовался ситуацией со вспышкой болезни в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве. Там COVID-19 подтвердили у 81 человека, 53 из которых - воспитанницы учреждения. Владимиру Зеленскому сообщили, что были мгновенно приняты необходимые меры для ухода за больными и недопущения распространения инфекции. В частности, течение болезни у большинства бессимптомное, однако в заведении обеспечено медицинское наблюдение и условия для обсервации.

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