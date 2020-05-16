Следком РФ обнаружил украинский след в "реабилитации нацизма" во время онлайн-акции "Бессмертный полк"
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела из-за "реабилитации нацизма" четырьмя лицами, разместившими на сайтах акции "Бессмертный полк - онлайн" фотографии Адольфа Гитлера и ряда руководителей нацистской Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
В сообщении указывается, что расследуются дела в отношении граждан РФ Данила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска.
"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии", - говорится в сообщении.
Напомним, ежегодно 9 мая проводится основанный в России марш "Бессмертного полка" - шествие с портретами "дедов, которые воевали". В 2020 году в связи с распространением коронавируса акция прошла в дистанционном формате. Организаторы призвали присылать фотографии. Получено порядка 3 млн заявок на участие. Онлайн-платформа, по сообщениям организаторов, выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов.
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Вова *****.
Якби ж то Гейдріха не вбили у 1942 - історія могла б бути іншою...
А Шеленберг - просто "аполитичный чиновник", "специалист". Такие приспосабливаются и работают при любой власти... Берия, например, был, в 20-е, не "большевиком", а "мусаватистом", членом азербайджанской буржуазной партии "Мусават"... И таких "приспособленцев" - подавляющее большинство... (во Франции, в 60-е, провели анонимный опрос в среде госчиновников. Выяснилось, что для большинства главное - хорошее денежное обеспечение и положение в обществе, а не политический режим, которому нужно служить...).
потім било тіхо пріказано забить - і забытый полк став бєссмєртним...
Ему бы и не приснилось что можно например взять кадры как "Протон" как всегда падает, и высрать на анале "звизда"(Миннападения РФ) - "ВСУ обстреляли Даунецк "Точкой-У""(и это реально они такое выдали ватникам в эфир!)
- В чём это выражается?
- У меня над кроватью висит женский портрет. При его виде я не могу удержаться и мастурбирую...
- Гм.... Интересный случай... Послушайте, а принесите мне портрет... Посмотрим, чем Вам можно помочь...
Принёс. Посмотрел доктор:
- Э-э-э, батенька, да у вас тут посерьёзнее... Вы не только мастурбатор, но и пед...ст - это портрет Ломоносова...
Сенатор ретвитнул запись, в которой изображенный на фото человек назван "храбрым стариком", который "был связным в отряде бойцов за свободу Новороссии". А свастика на лбу "Чарли", по версии авторов твита, появилась после того, как он "попал в лапы бандеровцев".
Позже Морозов удалил твит.
В 1969 году Чарльз Мэнсон был приговорен к смертной казни за соучастие в девяти убийствах, совершенных членами его секты "Семья". После того, как в Калифорнии отменили смертную казнь, приговор заменили на девять пожизненных сроков.
У пивнушки раскинувши руки:
Знай, тебя опоили хохльі
А Обама нассал тебе в брюки!
или Вам лишь бы что то написать ?
Виявилося що то був шпиталь ветеранів ВОВ і дід сприйняв пісню на ідиш за німецький марш.
Муттер розповідала приклад того, наскільки не може. Було це на початку 80-х. Приїхали іноземні вчені на наукову конференцію, від університету направили групу співробітників зустріти їх і проконтролювати, щоб нормально поселили в готелі "Днепропетровск". В складі "делегації" була одна мадам з університетського видавництва, що закінчила англійський ін.яз. Хто з Дніпра - в курсі, що готель розташований на набережній, десь в сотні метрів від води. Відповідно в теплий період року комарів дохріна. І коли іноземців вже повели поселяти в номери, хтось їй сказав - "вы же английский знаете, скажите им, чтобы окна не открывали, потому что комары".
Мадам з переляканими квадратними очима побігла за ними і як запіворить на весь корідор:
- Ахтунг! Ахтунг! Стоп! Виндовс нихт! Нихт! Москито ням-ням-ням!
Повторюю: вона закінчила англійський ін.яз. В мене все
(ніт, не все: в неї тітка працювала на якійсь з кафедр іноземних мов)
А готель "Дніпропетровськ", здається, я знаю. Десь у середині 80-х ми там жили коли приїжджали транслювати змагання з веслування. То було унікально ржачне відрядження. Водії спізнилися (завозили ванну в якесь село), не знали куди їхати, зупинилися біля обкому партії і сходили в кущі, де їх пов'язали менти. Та інші пригоди. Дніпропетровська технічна зміна (мужики солідного віку, зі значками "заслужений зв'язківець" на піджаках) були шоковані нашим роз3,14здяйством та відсутністю деякої вимірювальної апаратури в нашому автобусі (у нас там був міні-бар). Однак ми видали картинку на 5 балів, а дніпровці - на три бали.
Я тут викладав деякі пісні у виконанні Резника:
https://www.youtube.com/watch?v=I1oUypIEwn4 - И вновь продолжается бой
https://www.youtube.com/watch?v=3QWafX9GEyE - Три танкиста
А це його сайт, де можна знайти і блатняк, і гімн совка, і садистські дитячі віршики на івриті? деякі зі зворотним перекладом. А також сатиричні авторські твори.
http://shaul.tryam.com/