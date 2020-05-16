Следком РФ обнаружил украинский след в "реабилитации нацизма" во время онлайн-акции "Бессмертный полк"

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела из-за "реабилитации нацизма" четырьмя лицами, разместившими на сайтах акции "Бессмертный полк - онлайн" фотографии Адольфа Гитлера и ряда руководителей нацистской Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В сообщении указывается, что расследуются дела в отношении граждан РФ Данила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска.

"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии", - говорится в сообщении.

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Напомним, ежегодно 9 мая проводится основанный в России марш "Бессмертного полка" - шествие с портретами "дедов, которые воевали". В 2020 году в связи с распространением коронавируса акция прошла в дистанционном формате. Организаторы призвали присылать фотографии. Получено порядка 3 млн заявок на участие. Онлайн-платформа, по сообщениям организаторов, выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов.