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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

Для прекращения враждебной активности силы ООС применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоих защитников Украины ранили под Орехово, - штаб ООС

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Итоги за прошедшие сутки

15 мая вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку населенных пунктов Водяное, Каменка, Марьинка, Старогнатовка, Широкино, Славное и Орехово.

По данным разведки, 15 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения грабеж, 3 кражи, 20 мошенничеств, 4 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами и 7 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 46 административных правонарушений.

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Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали три человека и одно транспортное средство. В обратном направлении линию разграничения граждане не пересекали.

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обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Зараз маріонетка зеленський буде просовувати в перемовини маріонеток путєна. Щоб розмовляти на рівних.
А там одна маріонетка вже з іншою домовляться.
С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4543
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16.05.2020 18:19 Ответить
С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7350
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16.05.2020 18:24 Ответить
в диванах донбасса - знаковый фильм для ДВУ
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16.05.2020 18:28 Ответить
Від початку доби найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4458
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16.05.2020 19:09 Ответить
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16.05.2020 21:05 Ответить
БЬЁМ КАСАБОВ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.05.2020 21:17 Ответить
Сс-ки..... Может будете давать инфу не посуточно? А помесячно... Потом с начала года....
У вас каждый день жертв нет.... А ребята гибнут...
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16.05.2020 22:07 Ответить
 
 