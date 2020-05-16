Ермак и Кулеба посетят Германию для консультаций относительно Нормандского и Минского переговорных форматов, - ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин.

Об этом шла речь во время онлайновой встречи Ермака с послами стран Группы семи (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Глава Офиса главы государства также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов", - отмечается в сообщении.

Напомним, в конце апреля состоялся телефонный разговор министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" была подчеркнута необходимость обеспечения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международному Комитету Красного Креста (МККК) неограниченного доступа к оккупированным территориям.