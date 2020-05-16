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Ермак и Кулеба посетят Германию для консультаций относительно Нормандского и Минского переговорных форматов, - ОП

Ермак и Кулеба посетят Германию для консультаций относительно Нормандского и Минского переговорных форматов, - ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин.

Об этом шла речь во время онлайновой встречи Ермака с послами стран Группы семи (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Глава Офиса главы государства также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов", - отмечается в сообщении.

Напомним, в конце апреля состоялся телефонный разговор министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" была подчеркнута необходимость обеспечения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международному Комитету Красного Креста (МККК) неограниченного доступа к оккупированным территориям.

Автор: 

Германия (6921) минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1253)


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Топ комментарии
+12
Питання:
чому ця істота (єрмак) виконує не свої обов*язки ?
Воно не має повноважень на подібні візити і займатися війною теж - ні !
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16.05.2020 18:48
+9
Ермак це завгосп, він не має доступу до держтаємниці на рівні міністра як можна посилати Єрмака для проведення переговорів! Рівень Єрмака це закупівля туалетного паперу для Офісу Президента! Є Конституція України яка визначає що чиновники діють ВИКЛЮЧНО в межах власних повноважень і ніяк інакше! В Єрмака немає повноважень вести переговори та займатись дипломатичною роботою - це обов'язки міністра закордонних справ та Президента! Єрмак не є ані міністром ані Президентом і не є чиновником сопоставимого рангу, його рівень доступу до держтаємниці - на 10 порядків нижче міністра закордонних справ!
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16.05.2020 18:42
+7
З вікі:
Керівник Офісу Президента України

Керівник Офісу Президента України - керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України . До його повноважень входить забезпечення діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України не є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем

Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента

1 здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
2. подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
3. вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, уповноважених Президента;
4. координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
5. забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
6. організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
7. визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
8.реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
9. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
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16.05.2020 18:46
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Какого?
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16.05.2020 18:18 Ответить
хера
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16.05.2020 18:21 Ответить
kurwa mac
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16.05.2020 18:22 Ответить
Ермак це завгосп, він не має доступу до держтаємниці на рівні міністра як можна посилати Єрмака для проведення переговорів! Рівень Єрмака це закупівля туалетного паперу для Офісу Президента! Є Конституція України яка визначає що чиновники діють ВИКЛЮЧНО в межах власних повноважень і ніяк інакше! В Єрмака немає повноважень вести переговори та займатись дипломатичною роботою - це обов'язки міністра закордонних справ та Президента! Єрмак не є ані міністром ані Президентом і не є чиновником сопоставимого рангу, його рівень доступу до держтаємниці - на 10 порядків нижче міністра закордонних справ!
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16.05.2020 18:42 Ответить
после выборов 2019 я ничему не удивляюсь,стал более толерантным и к желаниям зевыборцив и своего кота отношусь с равным пониманием..
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16.05.2020 18:51 Ответить
Не принижуйте свого кота.
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16.05.2020 20:47 Ответить
"Кемская волость"?
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17.05.2020 02:44 Ответить
ермак и кулеба они если честно..... - дальше попом вертим...
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16.05.2020 18:19 Ответить
Скандальное расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом

https://columnist24.com.ua/skandalnoe-rassledovanie-kak-zelenskij-grabil-ukrainu-eshhe-ne-buduchi-prezidentom/
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16.05.2020 20:22 Ответить
Ермак был у кацапов такой корабль , или ошибаюсь ?
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16.05.2020 18:19 Ответить
Криголам
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16.05.2020 18:20 Ответить
не сначала у них был бандюк, а уже потом корабль
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16.05.2020 18:22 Ответить
Це й баньюк був найманцем у Івашка IV, полоумного, пррзвпрргрэо "Грізним" за маніакальну любов до винищення людей. І отой казак Єрмак захоплював для Івашка нові землі і свіжий люд. Криваво захоплював.
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16.05.2020 18:41 Ответить
саме це і мав на увазі )))
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17.05.2020 02:44 Ответить
Ермак Тимофеевич-казачий атаман(Википедия).
А на фото он вобще какой то не русский.
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17.05.2020 02:50 Ответить
За СРСР був такий рюкзак, а зараз у Вава за спиною "носить".
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16.05.2020 18:22 Ответить
шо правда был? - рюкзак-ермак?
видимо я шо пропустил, хоть и походил .....
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16.05.2020 18:26 Ответить
Ермак "покоритель" Сибири.
Вырезал местное население
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16.05.2020 18:24 Ответить
Казак за гроші уральських заводчиків Сибир "покорял."
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16.05.2020 18:26 Ответить
ледокол...
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16.05.2020 19:17 Ответить
Сибирский поход Ермака - поход https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 казачьего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) отряда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ермака на территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Сибирского ханства в 1581-1585 годах,
Вот они и теперь с козаком терки продолжают
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16.05.2020 20:29 Ответить
а разница такая - тогда Ермак казакми Сибирь завоевывал а теперь Козак Ермаком - Украину Т е - а какая разница...
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16.05.2020 20:31 Ответить
Не пускать их никуда до окончания карантина
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16.05.2020 18:25 Ответить
и после тоже...
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16.05.2020 19:18 Ответить
а завгар и начальник проходной ОП тоже поедут ?
бо как-то некомплект..
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16.05.2020 18:25 Ответить
а президента уже Германия не зовет?? и Трамп годик тому назад грозился прилететь в Украину очень бscтро, и замолк потом, и не вспоминает больше.Амеры поняли, что к чему и до сих пор у них глаза круглые.
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16.05.2020 18:30 Ответить
Ну а чмоермак там яким боком? З куратором феесбешним зустрітись?
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16.05.2020 18:26 Ответить
Їхали б вже зразу у Кремль
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16.05.2020 18:30 Ответить
Каких таких консультаций? Вы же в курсе всего. Или нет...?
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16.05.2020 18:30 Ответить
Ви мабуть з ОП?
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16.05.2020 18:43 Ответить
Открыть в Берлине национальную сеть киосков по торговле шаурмой, хачапури, хинкали и прочими исконно украинскими изысками требует серьезной дипломатической подготовки
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16.05.2020 18:31 Ответить
Украину вызвали на ковер для получения инструктажа о капитуляции. Западу надоело играть в мтыические демократические ценности. За НАТО держаться надо, как это делает Турция, но не идти на поводу, отдавая землю и уничтожая социальную инфраструктуру в виде медицины и образования.
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16.05.2020 18:32 Ответить
...играть в мифические демократические ценности...
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16.05.2020 18:34 Ответить
у местечковых свои ценности..
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16.05.2020 18:36 Ответить
Если протащат "представителей", тогда агрессия паРаши против Украины будет объявлена "гражданской войной", а паРаша - миротворцем и Минские соглашения приобретут совершенно иной смысл...
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16.05.2020 18:33 Ответить
і санкції з рашки знімуть із задоволенням.
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16.05.2020 20:48 Ответить
Чому Єрмак, який відстоює інтереси росіян, а не українців, представляє Україну??? Зеленський явно зрадник, якщо його призначив на ці переговори.
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16.05.2020 18:42 Ответить
Ермак ? А кто это ? А, глава офиса. Так пусть занимается делом. Открывает офис, закрывает офис. Следит за его чистотой и наличием бумаги. На столах и в туалетах. Представлять на международной арене интересы страны избиратели Украины этому завхозу пока не поручали. Может, тогда президенту пора обменяться кабинетами с этим завхозом? А нам подыскать свежего президента ?
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16.05.2020 18:42 Ответить
Может они уже поменялись ?
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16.05.2020 19:19 Ответить
З вікі:
Керівник Офісу Президента України

Керівник Офісу Президента України - керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України . До його повноважень входить забезпечення діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України не є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем

Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента

1 здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
2. подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
3. вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, уповноважених Президента;
4. координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
5. забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
6. організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
7. визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
8.реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
9. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
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16.05.2020 18:46 Ответить
Питання:
чому ця істота (єрмак) виконує не свої обов*язки ?
Воно не має повноважень на подібні візити і займатися війною теж - ні !
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16.05.2020 18:48 Ответить
Надзирателем едет......Кулеба не совсем карманный товарищ.
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16.05.2020 19:11 Ответить
Ну, так ...
І всі записні "борці-патріоти" мовчать.
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16.05.2020 19:24 Ответить
карманный карманный
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16.05.2020 20:34 Ответить
для чего же он его себе взял в типа министры
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16.05.2020 20:35 Ответить
Ще й який карманий той кулеба. На обличчі написано - Чего изволите?
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16.05.2020 20:50 Ответить
А в Конституції України вказаний статус Офісу Президента?
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16.05.2020 19:13 Ответить
Про це я вже взагалі мовчу.
Сьогодні блазень розказав-закликав до =дотримання законів=, як в Європі, "юГист"...
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16.05.2020 19:23 Ответить
Спеціалізація - юрист-рояліст.
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16.05.2020 19:37 Ответить
Ахренеть ! Немцы с нашим клоуном ваабще не считаются ! Меркель номер с роялем показали ?
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16.05.2020 19:02 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/bystro-my-etogo-ne-sdelaem-razumkov-o-deokkupacii-kryma-i-donbassa-1500151.html "Быстро мы этого не сделаем". Разумков о деоккупации Крыма и Донбасса ...если бы военные заводы работали круглосуточно ,то можно было уже в этом году,а так получается ,что власть работает на оманские договорённости
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16.05.2020 19:03 Ответить
дєрьмак поїде у німеччину канцелярію закуповувати для охфісу 95-го кварталу?
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16.05.2020 19:06 Ответить
дерьмак поедет страну продавать на радость зетварям.
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16.05.2020 19:14 Ответить
Никто не в курсе - у Ермака есть еще один брат?
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16.05.2020 19:08 Ответить
Немає, Порошенко "зачистив" всіх, один тільки чудом залишився, патрони закінчилися.
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16.05.2020 19:40 Ответить
Уборщицу Матрену Кузминичну не забудьте в "дилигацию" взять.
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16.05.2020 19:13 Ответить
ІДЕ ЗДАЧА УКРАЇНИ ПОВНИМ ХОДОМ. В ОЧІ ГОВОРЯТЬ ТЕ ЩО ЛЮДИ ХОЧУТЬ ПОЧУТИ А РОБЛЯТЬ НАВПАКИ ТЕ ЩО ЇМ ПОТРІБНО, А ЦЕ ПОВНА ЗДАЧА УКРАЇНИ НА УМОВАХ ВОРОГА, КАПІТУЛЯЦІЯ БЕЗ БОЮ, ТРУСЛИВА ЯК ВОНИ САМІ.
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16.05.2020 19:18 Ответить
О, гнида-йермак активізується, ні стиду ні сраму, ото гнида і є.
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16.05.2020 19:34 Ответить
Заграница нам поможет.
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16.05.2020 19:35 Ответить
ДВА СЫНОЧКА ДВОИХ СОВДЕПОВСКИХ ВРЕМЕН ДИППРЕДСТАВИТЕЛЕЙ - кто не знает, кем были дипломаты в совдепии?
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16.05.2020 20:09 Ответить
Брежнев-Ганопольский.
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17.05.2020 02:53 Ответить
кремлёвские хотелки через фрицов...гринпэйсовцы с мендельштрассе ссутся по телефону шептаться ?
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16.05.2020 20:25 Ответить
Дерьмак должен заниматься своими прямыми обязанностями - перекладывать бумажки на столе Зебила и проветривать помещение.
Зедебил, как там с расследованием преступлений твоих подельников?
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16.05.2020 20:40 Ответить
Поміняли українці владу за принципом - нехай гірше, аби інше. Але щоб настільки гірше?
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16.05.2020 20:53 Ответить
после того,как куйла Козак отвез вводную, для немецкой подельницы окупанта Меркель,украинские "слуги" рашиста были вызваны в Германию для получения вводной дальнейшего слива Украины по рашистскому - фашистскому плану...Народу Украины надо быть внимательным.ибо доверчивый украинский народ.которы клюнул на обещания"служивых" и не опомнится как они его киданут в кровавые обятия рашиста...
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16.05.2020 21:02 Ответить
Я что то пропустил , Ермака уже из КПЗ выпустили под залог И допустили к гос. тайне
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16.05.2020 21:20 Ответить
Поехали узнать, что так и да, или уже немножко нет.
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16.05.2020 23:02 Ответить
А в Берлине им передадут инструкции от Козака = мюнхенский с гитлером формат
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17.05.2020 00:20 Ответить
зеленский отправляет корешей/торгашей перенимать опыт у немецких порноактёров
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17.05.2020 09:45 Ответить
Руководитель первого сорта окружает себя специалистами высшего сорта,а руководитель второго сорта собирает вокруг себя специалистов третьего сорта.Здесь без вопросов.
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17.05.2020 12:07 Ответить
 
 