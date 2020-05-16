Ермак и Кулеба посетят Германию для консультаций относительно Нормандского и Минского переговорных форматов, - ОП
Глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин.
Об этом шла речь во время онлайновой встречи Ермака с послами стран Группы семи (G7) и главой представительства Европейского Союза в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Глава Офиса главы государства также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов", - отмечается в сообщении.
Напомним, в конце апреля состоялся телефонный разговор министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" была подчеркнута необходимость обеспечения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международному Комитету Красного Креста (МККК) неограниченного доступа к оккупированным территориям.
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https://columnist24.com.ua/skandalnoe-rassledovanie-kak-zelenskij-grabil-ukrainu-eshhe-ne-buduchi-prezidentom/
А на фото он вобще какой то не русский.
видимо я шо пропустил, хоть и походил .....
Вырезал местное население
Вот они и теперь с козаком терки продолжают
бо как-то некомплект..
Керівник Офісу Президента України
Керівник Офісу Президента України - керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України . До його повноважень входить забезпечення діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України не є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем
Повноваження Керівника Офісу Президента України визначені Положенням «Про Офіс Президента України», затвердженого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента
1 здійснює загальне керівництво Офісом, спрямовує його діяльність на ефективне забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень, представляє Офіс у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
2. подає на підпис Президентові проекти указів, розпоряджень Президента, закони, що надійшли на підпис, проекти пропозицій Президента до законів для застосування щодо них права вето, конституційних подань, звернень Президента до Конституційного Суду, листів та інших документів, підписує додатки до актів Президента;
3. вносить Президентові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад Першого заступника, заступників Керівника Офісу Президента України, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента, представників Президента, уповноважених Президента;
4. координує діяльність Першого заступника та заступників Керівника Офісу Президента, Керівника Апарату Офісу Президента, Прес-секретаря Президента України, представників Президента України, уповноважених Президента, забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Офісу;
5. забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених Президентом допоміжних органів і служб, їх взаємодію зі структурними підрозділами Офісу;
6. організовує контроль за виконанням указів, розпоряджень Президента;
7. визначає порядок відвідування громадянами та охорони адміністративних будинків і службових приміщень Офісу;
8.реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;
9. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
чому ця істота (єрмак) виконує не свої обов*язки ?
Воно не має повноважень на подібні візити і займатися війною теж - ні !
І всі записні "борці-патріоти" мовчать.
Сьогодні блазень розказав-закликав до =дотримання законів=, як в Європі, "юГист"...
Зедебил, как там с расследованием преступлений твоих подельников?