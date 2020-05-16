Для восстановления после пандемии мировой экономике понадобится 3 года, - директор МВФ Георгиева
Чтобы восстановиться после пандемии COVID-19 мировой экономике понадобится три года.
Об этом заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году. "Самый большой шок уже прошел", - отметила Георгиева. Она рассказала, что в марте 170 стран показали экономическое падение.
В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.
Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемия еще не преодолена, считает глава МВФ.
"Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов ", - заявляла Георгиева. Однако МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году.
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Пандемия по моему из той же серии.
Экономику уху.....ли дебилы, а не мифическая " пандемия"
Сценарій відпрацьовано.
Але ще не до кінця.
Бо тепер лякають другою хвилею.
Мені не подобається пост-ковідна реальність, яку нам готують.
ЗМІ та політиків - так.
а ляшко глист лопоухий не врач что ли? а директора институтов на подсосе у дебила гейтса? а в ВОЗ кто даёт первичный сигнал?
всю свою жизнь я слышал от врачил заведомо придурковатые рекомендации. и вот - о звёздный час идиотов - политики стали вводить принудительную медицину. по заведомо придурковатым рекомендациям.
То на найвищих щаблях і значною мірою - =чиновники= від медицини.
А рядові лікарі мусять виконувати, бо собі дорожче ...
Мені траплялися і трапляються чудові лікарі, і не дуже ... Буває.
Про залежність науки (напрямків досліджень) від ґрантів насправді дуже сумно.
Робіть також поправку на **********: тепер кожен є =експертом=, соцмережі неймовірно сприяють поширенню дурниць ... Та й пробиваються і шукають влади / публічності якраз-таки не ті, хто захоплений власне наукою.
Бо доходить до ідіотизму.
Расчитали, что если эпидемия закончится в 2022 году, это обойдётся в 22 миллиарда евро.
На сегодняшний день, опасность перегрузки клиник больными, уже не актуальна.
Потихоньку планируют границы открывать для летних отпускников -- в рамках ЕС.
...ну, я не знаю... ...лично я, летом никуда не поеду -- окромя, как в радиусе 50 км. от дома. Тут мест для отдыха хватает.
Думаю, мало кто из немцев махнёт за бугор... ...их и так -- большинство в Германии отпуска проводит.
Вот в октябре у меня заплыв на пароходике -- уже оплачен -- то поеду, если на борту можно будет без маски дыхать. А руки там и так всегда, на каждом углу стюарды опрыскивают...
https://hvylya.net/news/207258-v-brazilii-sbili-nlo
Учтите слишком много видео очевидцев с разных!!! источников. И есть в ютубе.
Ну чтобы вы понимали, это все равно что если амеры потеряли авианосец класса Нимиц со всеми самолетами.....
Вы понимаете этот уровень?????
Понятно кому пандемия выгодна.