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Новости Коронавирус и карантин
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Для восстановления после пандемии мировой экономике понадобится 3 года, - директор МВФ Георгиева

Для восстановления после пандемии мировой экономике понадобится 3 года, - директор МВФ Георгиева

Чтобы восстановиться после пандемии COVID-19 мировой экономике понадобится три года.

Об этом заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году. "Самый большой шок уже прошел", - отметила Георгиева. Она рассказала, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.

Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемия еще не преодолена, считает глава МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе

"Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов ", - заявляла Георгиева. Однако МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году.

Автор: 

карантин (16729) МВФ (3334) Кристалина Георгиева (48) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
То есть зебилы ещё будут вспоминать о временах с Порохом когда они могли спокойно зарабатывать и никто ничего не ограничивал
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16.05.2020 19:30
+7
Велика "подяка" всім, хто це організував.
Сценарій відпрацьовано.
Але ще не до кінця.
Бо тепер лякають другою хвилею.
Мені не подобається пост-ковідна реальність, яку нам готують.
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16.05.2020 19:30
+5
А чо восстановление не от нашествия марсиан?
Пандемия по моему из той же серии.
Экономику уху.....ли дебилы, а не мифическая " пандемия"
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16.05.2020 19:22
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Правила форума Совет форумчан
Догоним и перегоним!!
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16.05.2020 19:21 Ответить
То есть зебилы ещё будут вспоминать о временах с Порохом когда они могли спокойно зарабатывать и никто ничего не ограничивал
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16.05.2020 19:30 Ответить
А кто такой Прах???
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16.05.2020 19:31 Ответить
Особливо сподобалась електронна реєстрація податкових, курс гривні та деякі нюанси з ліквідацію банків..ну а на побутовому рівні ціни на комуналку..хай йому багато років..десь на копальнях Жовтих Вод..
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16.05.2020 19:59 Ответить
А там і нова пандемія. Я сподіваюся, що вже всі зрозуміли, що це не остання?
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16.05.2020 19:22 Ответить
кабы тонкий намек...
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16.05.2020 19:22 Ответить
А чо восстановление не от нашествия марсиан?
Пандемия по моему из той же серии.
Экономику уху.....ли дебилы, а не мифическая " пандемия"
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16.05.2020 19:22 Ответить
Мені подобаються нові вітання: До ліктя - лікоть, кулак - до кулака! Так і почнеться новий МАЙДАН!!!
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16.05.2020 19:24 Ответить
у них еще побоку, а вот у нас:
Для восстановления после пандемии мировой экономике понадобится 3 года, - директор МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 4864
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16.05.2020 19:28 Ответить
Значит если все не выздыхнут через 3 года,то президент совершил чудо,всех спас.Вона как.
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16.05.2020 19:28 Ответить
Велика "подяка" всім, хто це організував.
Сценарій відпрацьовано.
Але ще не до кінця.
Бо тепер лякають другою хвилею.
Мені не подобається пост-ковідна реальність, яку нам готують.
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16.05.2020 19:30 Ответить
Мне хочется идти в партизаны и мочить врачил.
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16.05.2020 19:38 Ответить
Якраз їх я і не звинувачую.
ЗМІ та політиків - так.
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16.05.2020 20:01 Ответить
они "в доле": всё понимают, но молчат гады - преступное бездействие.
а ляшко глист лопоухий не врач что ли? а директора институтов на подсосе у дебила гейтса? а в ВОЗ кто даёт первичный сигнал?
всю свою жизнь я слышал от врачил заведомо придурковатые рекомендации. и вот - о звёздный час идиотов - политики стали вводить принудительную медицину. по заведомо придурковатым рекомендациям.
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16.05.2020 20:10 Ответить
Не обвинувачуйте всіх, пане Кириле.
То на найвищих щаблях і значною мірою - =чиновники= від медицини.
А рядові лікарі мусять виконувати, бо собі дорожче ...
Мені траплялися і трапляються чудові лікарі, і не дуже ... Буває.
Про залежність науки (напрямків досліджень) від ґрантів насправді дуже сумно.
Робіть також поправку на **********: тепер кожен є =експертом=, соцмережі неймовірно сприяють поширенню дурниць ... Та й пробиваються і шукають влади / публічності якраз-таки не ті, хто захоплений власне наукою.
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16.05.2020 20:25 Ответить
А кто элементарно аппендикс вырежет и перелом загипсует? А роды кто будет принимать? Лучше партизань против чиновников Минздрава.
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16.05.2020 20:19 Ответить
не ну не всех же... только принудительных инфекционистов. чиновников в том числе.
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16.05.2020 20:23 Ответить
не боись!! весь вопрос в наполняемости кошелька фармоконцернов и ВОЗ в частности!!(если взнос мировой общественности в первую волну будет достаточным то вторую и тем более третью волну короны тупо отменят за ненадобностью)и усем!!будет (очередное счастье)
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16.05.2020 20:09 Ответить
А що тепер робити з зажаханим населенням ?
Бо доходить до ідіотизму.
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16.05.2020 20:27 Ответить
глистам потрібно три роки щоб дообкрадати решту Світу ?
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16.05.2020 19:30 Ответить
Нашей ничего не грозит.
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16.05.2020 19:33 Ответить
- Однако экономика Украины на взлёте, - добавила Георгиева.
Для восстановления после пандемии мировой экономике понадобится 3 года, - директор МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 9342
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16.05.2020 19:40 Ответить
в пролёте
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16.05.2020 19:41 Ответить
мог и не комментировать!! по жесту всё понятно!!
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16.05.2020 20:10 Ответить
все прогнозы ошибочны, потому что все будет еще хуже!
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16.05.2020 19:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KCrOeUP9SEk
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16.05.2020 19:36 Ответить
Прогнози, це все балаканина, життя поставить всі крапки над "і".
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16.05.2020 19:49 Ответить
Да не понадобится: ей просто п*здец!!!
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16.05.2020 19:54 Ответить
Три года? Не, давайте быстрей!
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16.05.2020 20:05 Ответить
быстрей низзя!!при совке это было пределом!!,,пятилетку за три года!!"
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16.05.2020 20:13 Ответить
жил при совке? или тебе вятрович рассказал?
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16.05.2020 21:18 Ответить
Пока основной и подавляющей массе населения будет достаточно одной извилины для их существования, она будет жить так, как живет сейчас и мало будет отличаться от баранов, разве что отсутствием шерсти. 😎
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16.05.2020 20:19 Ответить
Вот такую Ковидлу вчера на улице видела!
Для відновлення після пандемії світовій економіці знадобиться 3 роки, - директорка МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 3935
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16.05.2020 20:35 Ответить
А надо ли? Пока Украину не забросают деньгами - мировому кризису быть! Если Украине плохо, то нехай плохо будет и всему миру.
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16.05.2020 20:37 Ответить
Цель создателей идеи вируса короныголовного мозга достигнута, экономика разрушена, механизм создан, ну, а если не до конца разрушили - то можно будет организовать вторую, третью, пятую, десятую волну. Так что поодевали цаки все и в будку позалазили (читай в квартиры)
Для відновлення після пандемії світовій економіці знадобиться 3 роки, - директорка МВФ Георгієва - Цензор.НЕТ 3520
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16.05.2020 21:17 Ответить
с таким вагоновожатым, як михо, экономика украины восстановится за месяц назло мацкалям и остальному свету
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16.05.2020 21:20 Ответить
В Бундесе, материально пострадавших от Короны, 26%.
Расчитали, что если эпидемия закончится в 2022 году, это обойдётся в 22 миллиарда евро.
На сегодняшний день, опасность перегрузки клиник больными, уже не актуальна.
Потихоньку планируют границы открывать для летних отпускников -- в рамках ЕС.
...ну, я не знаю... ...лично я, летом никуда не поеду -- окромя, как в радиусе 50 км. от дома. Тут мест для отдыха хватает.

Думаю, мало кто из немцев махнёт за бугор... ...их и так -- большинство в Германии отпуска проводит.
Вот в октябре у меня заплыв на пароходике -- уже оплачен -- то поеду, если на борту можно будет без маски дыхать. А руки там и так всегда, на каждом углу стюарды опрыскивают...
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16.05.2020 21:40 Ответить
Теперь осталось выяснить сколько продлиться пандемия. Потому что версии есть и два и три года. Но тогда прогнозируемые три года на восстановление нужно умножать даже не на два ( в реальности на три). Сначала нужно пройти пандемию полностью ( ведь возможна и волна два и три..) а потом рассуждать сколько лет понадобится на восстановление.
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16.05.2020 21:55 Ответить
Да хоть что лет. Украина уже 30 лет в дерьме и ещё 300 лет будет там же и что.
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17.05.2020 00:18 Ответить
А почему вы не говорите о масштабной находке....в Бразилии??? Учтите бразильцам она не под силу. Глобстера внутри уже нет, он падал сам. Но он все равно опасен. Это ...полиорганный продукт. Модное слово.
https://hvylya.net/news/207258-v-brazilii-sbili-nlo
Учтите слишком много видео очевидцев с разных!!! источников. И есть в ютубе.
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17.05.2020 07:04 Ответить
Это ключевая находка. Вы даже не представляете ее уровень. Это ключевой элемент коммутациии ниток...у зеленых. Читайте манускрипт Войнича.
Ну чтобы вы понимали, это все равно что если амеры потеряли авианосец класса Нимиц со всеми самолетами.....
Вы понимаете этот уровень?????
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17.05.2020 07:39 Ответить
Ну вобщем-берите все кредиты.
Понятно кому пандемия выгодна.
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17.05.2020 07:51 Ответить
 
 