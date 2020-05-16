Для восстановления после пандемии мировой экономике понадобится 3 года, - директор МВФ Георгиева

Чтобы восстановиться после пандемии COVID-19 мировой экономике понадобится три года.

Об этом заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году. "Самый большой шок уже прошел", - отметила Георгиева. Она рассказала, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

В первом квартале США и Европа зарегистрировали резкое падение экономики. В Украине падение в первом квартале составило 1,2%.

Ситуация может быть еще хуже, чем апрельский прогноз МВФ, который предусматривал падение мировой экономики на 3%, потому что пандемия еще не преодолена, считает глава МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Странам придется выйти еще дальше из зоны комфорта, - глава МВФ Георгиева о кризисе

"Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса омрачает горизонт прогнозов ", - заявляла Георгиева. Однако МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году.