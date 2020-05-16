Восемь аппаратов ИВЛ, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, переданы в больницы Закарпатья, - Климпуш-Цинцадзе

В районные больницы Закарпатской области передали 8 аппаратов ИВЛ, которые были отремонтированы за счет Фонда Порошенко. Четыре аппарата передали в Мукачевскую районную больницу, еще четыре в Виноградов, Иршаву и Рахов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Команда "Европейской Солидарности", в том числе на Закарпатье, не может оставаться в стороне от тех проблем, с которыми столкнулось украинское общество. По всей стране мы сегодня работаем с больницами, пытаясь, пока государство "думает", максимально по мере наших возможностей обеспечить их необходимым. В больницы Закарпатья, как и в других областях, мы поставили защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для того, чтобы врачи могли нас с вами лечить и не переживать за свое здоровье.

Отдельным направлением нашей работы является работа по анализу, явлюятся ли те аппараты ИВЛ, которые сегодня есть в больницах, работающими. Нужно ли их отремонтировать. Обнаружили на Закарпатье восемь неработающих аппаратов, отремонтировали их за счет Фонда Порошенко. И уже передали в больницы", - рассказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" , председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"В период пандемии каждый аппарат - на вес золота. Потому что сейчас закупить новое оборудование практически невозможно. Из районного бюджета обещают не раньше июня-июля купить аппарат ИВЛ. Ремонт этого аппарата нам сейчас очень поможет. Потому что мы не знаем, какая будет ситуация с вирусом. Так что вместо того чтобы ждать на июнь-июль, мы имеем отремонтированный аппарат, который мы сразу везем в реанимационное отделение на рабочее место", - рассказывает директор КНП Иршавской районной больницы Сергей Караслай.

В целом Фонд Порошенко профинансировал восстановление 35 аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений по всей стране. Совместно с компанией РОШЕН закуплены 130 тыс. высококачественных защитных костюмов для медработников из Китая и Южной Кореи, а также защитные очки, перчатки, маски, комплекты оборудования для реанимаций, которые бесплатно передаются в больницы. Помощь уже получили 129 медицинских учреждений.

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