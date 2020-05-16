РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4481 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 536 208

Восемь аппаратов ИВЛ, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, переданы в больницы Закарпатья, - Климпуш-Цинцадзе

В районные больницы Закарпатской области передали 8 аппаратов ИВЛ, которые были отремонтированы за счет Фонда Порошенко. Четыре аппарата передали в Мукачевскую районную больницу, еще четыре в Виноградов, Иршаву и Рахов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Команда "Европейской Солидарности", в том числе на Закарпатье, не может оставаться в стороне от тех проблем, с которыми столкнулось украинское общество. По всей стране мы сегодня работаем с больницами, пытаясь, пока государство "думает", максимально по мере наших возможностей обеспечить их необходимым. В больницы Закарпатья, как и в других областях, мы поставили защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для того, чтобы врачи могли нас с вами лечить и не переживать за свое здоровье.

Отдельным направлением нашей работы является работа по анализу, явлюятся ли те аппараты ИВЛ, которые сегодня есть в больницах, работающими. Нужно ли их отремонтировать. Обнаружили на Закарпатье восемь неработающих аппаратов, отремонтировали их за счет Фонда Порошенко. И уже передали в больницы", - рассказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" , председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Смотрите: Депутаты "ЕС" передали 3 тысячи продуктовых наборов нуждающимся. ВИДЕО

"В период пандемии каждый аппарат - на вес золота. Потому что сейчас закупить новое оборудование практически невозможно. Из районного бюджета обещают не раньше июня-июля купить аппарат ИВЛ. Ремонт этого аппарата нам сейчас очень поможет. Потому что мы не знаем, какая будет ситуация с вирусом. Так что вместо того чтобы ждать на июнь-июль, мы имеем отремонтированный аппарат, который мы сразу везем в реанимационное отделение на рабочее место", - рассказывает директор КНП Иршавской районной больницы Сергей Караслай.

В целом Фонд Порошенко профинансировал восстановление 35 аппаратов ИВЛ для медицинских учреждений по всей стране. Совместно с компанией РОШЕН закуплены 130 тыс. высококачественных защитных костюмов для медработников из Китая и Южной Кореи, а также защитные очки, перчатки, маски, комплекты оборудования для реанимаций, которые бесплатно передаются в больницы. Помощь уже получили 129 медицинских учреждений.

Также читайте: Порошенко поздравил украинцев с Днем Европы: Украину невозможно сбить с пути к членству в ЕС и НАТО

Автор: 

карантин (16729) Климпуш-Цинцадзе Иванна (385) Европейская Солидарность (1051) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2578)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
Вісім апаратів ШВЛ, відремонтованих коштом Фонду Порошенка, передано в лікарні Закарпаття, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4490
показать весь комментарий
16.05.2020 20:15
+33
Та то переплутав. Копіює ***** саме Вовік. Певно, у них один іміджмейкер. Або ж просто свого кумира наслідує...
Восемь аппаратов ИВЛ, отремонтированных за счет Фонда Порошенко, переданы в больницы Закарпатья, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7717
показать весь комментарий
16.05.2020 19:50
+28
Огромная просьба к больницам - пожалуйста не используйте ИВЛ на зебанатах
показать весь комментарий
16.05.2020 19:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Порох і надалі мій Президент! крапка
показать весь комментарий
17.05.2020 06:48 Ответить
только с его стола тебе доставалось...крохи, а приятно.
показать весь комментарий
17.05.2020 08:47 Ответить
что же ты петюня не рвал жопа когда был президентом ??
показать весь комментарий
17.05.2020 08:36 Ответить
он хотел править вечно..и детЯм передать...
показать весь комментарий
17.05.2020 08:51 Ответить
Олексій Кучерено.

Я продовжую заявляти наполегливо,що у мене є вся інфомація необхідна,для того щоб довести,що НАК нафтогаз несплатив за останні чотири рокі 72 міліарди гривень в державний бюджет за рахунок маніпуляцій фінансової звітності своїми збитками.І,я не можу зрозуміти чому молоді світлі "новіобличчя",таки з чистими очима не підтримали і не дозволили мені і не прийняли цю інформацію в рамках створеної ТСК.Ну перевірте мою заяву.І якщо,я не правий,я складу мандат...

https://www.youtube.com/watch?v=hOHdORe1Rr0
показать весь комментарий
17.05.2020 09:49 Ответить
Вот меня мучает один вопрос, Порошенко и его ЕС хоть как-то помогают больным на коронавирус, а наш преЗЕдент(он ведь тоже не бедный человек, раз за" деньги жены" ездит в Оман) хоть один ИВЛ купил за счет семейных денег, или только советы по видио давать умеет?
показать весь комментарий
17.05.2020 09:59 Ответить
Зе зато кращу лапшу варить..Гарна уява .. плюс ... лапша.., що треба народу який виріс у савку
показать весь комментарий
17.05.2020 16:52 Ответить
А що відремонтовано за рахунок Зеленського?…. За його квартал?…… Українця Петра називали Вацманом ..?))Того хто дав пожертвувавши гроші .. баригою..?)))Барига той хто мае гроші і їх не дае ..Ммм що мак вродив ?
показать весь комментарий
17.05.2020 16:44 Ответить
Страница 3 из 3
 
 