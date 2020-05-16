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Новости Коронавирус и карантин
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Случаи заражения коронавирусом через касание поверхностей не фиксировались, но дезинфекцию лучше проводить, - ВОЗ

Случаи заражения коронавирусом через касание поверхностей не фиксировались, но дезинфекцию лучше проводить, - ВОЗ

Всемирной организации здравоохранения не известны случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 при прикосновении к общедоступным поверхностям, но дезинфекцию все же лучше проводить.

Об этом говорится в опубликованных в субботу, 16 мая, гигиенических рекомендациях ВОЗ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В ВОЗ отмечают, что исследования, согласно которым вирус может выжить до семи дней на внешней стороне медицинской маски для лица, до четырех дней на нержавеющей стали и пластике, до двух дней на стекле, проводятся в лабораториях, а не в реальной жизни. Одновременно у исследователей есть опыт функционирования других коронавирусов, которые выживают на разных поверхностях и человек может быть инфицирован при прикосновении.

ВОЗ при этом рекомендует не распылять дезинфицирующие средства в клиниках, магазинах, офисах и домах, а также на открытом воздухе, как это делают в ряде стран Азии. Дезинфицирующие средства могут быть опасными для людей, химикаты вроде хлора приводят к раздражению глаз и кожи, расстройствам дыхания и пищеварения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Странам Европы надо готовиться ко второй волне COVID-19, - ВОЗ

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ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Это песня: Смысла не имеет, но делать надо!
Добавлю от себя: давно опубликованы результаты исследования. Люди очень долго пытались найти жизнеспособный вирус в квартирах больных. Не нашли.
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16.05.2020 20:17
+14
Гы гы. Про парки сбрехали, про поверхности тоже. )) Шоу уродов
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16.05.2020 20:19
+10
Всемирной организации здравоохранения не известны случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 при прикосновении к общедоступным поверхностям, но дезинфекцию все же лучше проводить.- все таки не даром США отказались платить этой шараге деньги,за такую муйню,а через месяц окажется ,что вирус этот жил с людьми уже пол ста лет,,,
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16.05.2020 20:55
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Ну, я уникав попадання метанолу на руки, бо він непогано всмоктується через шкіру і має кумулятивний токсичний ефект. Але іноді траплялося. А ізопропанолом у нас всі промивалки були заправлені. Якихось токсичних ефектів при тривалому використанні помічено не було. Шкіру на руках сушить та запах не дуже приємний і все.
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16.05.2020 22:13 Ответить
По Вашим постам, токсический эффект просматривается.
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16.05.2020 23:13 Ответить
О, Вы еще и потомственный целитель, лечащий по фотографиям и дагностирующий по постам? У Вас опять шапочка из фольги сползла?
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16.05.2020 23:18 Ответить
Не беспокойтесь, я ее вовремя поправляю.
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16.05.2020 23:31 Ответить
У мене після контакту з ізопропанолом виникла класична "дисгідраційна екзема". Довелося витратити 250 грн на два препарати у вигляді крему. Тому й уникаю цю гидоту.
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16.05.2020 23:27 Ответить
Буває. У нас один хлопчина дві пари перчаток одягав кожного дня. Але то один з 10 у яких все обмежувалось сухістю.
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16.05.2020 23:39 Ответить
Як не дивно, моя шкіра не боїться бензину, 646-647 та розчину злорного заліза (в якому колись травили платки для радіомонтажу). Виходить що ізопропанол таки сильна гидота.
До речі: коли я купую омивач і особливо "розморозку", уважно з лупою шукаю напис "не містить метанолу". Бо навіть поляки іноді додають метанол у такі продукти.
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16.05.2020 23:51 Ответить
Не виключно, що ізопропанол є для Вас гаптеном. У нас була дівчина з дуже сильною реакцією на о-амінотіофенол. Пухирі просто жахливі. Але за тиждень- два проходили.
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17.05.2020 00:41 Ответить
Я не хімік. Просто знаю що для мене є шкідливим. Маю алегрію лише на пилок (продукт бджільництва). Горло стає "наждачним". І це мене абсолютно не напружує, я не фанат меду.
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17.05.2020 01:04 Ответить
Пішла подивилася, що я накупляла. В аптеці.
1. Ізопропанол 99% (він у мене давно, використовувала для дезинфекції поверхонь, на руки не брала до вірусу)
2. Це купила (бо зразу ж все пропало, а потім дозволили по 1 шт брати) етиловий спирт 70%.
Що було, одним словом. Так і стоїть запечатаний, ще не відкривала.
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17.05.2020 01:31 Ответить
Википедия: В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B развитых странах изопропанол широко используется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0 товарах личной гигиены и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0 медицине благодаря своей относительно низкой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C токсичности !
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17.05.2020 11:20 Ответить
Нехай використовують. А я користуюся медичним етиловим спиртом.
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17.05.2020 11:30 Ответить
Всемирной организации здравоохранения не известны случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 при прикосновении к общедоступным поверхностям, но дезинфекцию все же лучше проводить.- все таки не даром США отказались платить этой шараге деньги,за такую муйню,а через месяц окажется ,что вирус этот жил с людьми уже пол ста лет,,,
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16.05.2020 20:55 Ответить
Интересно. С самого начала говорили вообще иначе. Что передаётся через поверхности, которые трогал инфицированный человек.
Это не ВОЗ, а придурки какие-то
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16.05.2020 21:08 Ответить
саме так - говорили зовсім інше. Певно вооз вважає нас зовсім без довготривалої памяті. За скотину типу. але й у тих память все ж є.
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16.05.2020 23:11 Ответить
Немцы это еще в апреле проверили и показали, что вирус с поверхности не активируется. А потом и англичане пришли к такому же выводу.
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16.05.2020 23:16 Ответить
Очередной зашквар ВОЗа
"Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространением коронавирусной инфекции"

Регулярно мойте руки.
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук присутствует вирус , то обработка рук спиртосодержащим средством или мытье их с мылом убьет его.
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16.05.2020 21:09 Ответить
Ну от згдайте ті, у кого було дитинство. Забив коліно, плюнув на подорожник, приліпив і далі розсікаєш на велику. І все швидко загоїлось. У дрібноти регенрація тканин відбувається швидко. А тепер треба самогон гнать, що б з первака все оприскувать і протирати.
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16.05.2020 21:16 Ответить
Береженного Бог бережет!
Говорила монашка одевая на свечку контрацептив..
😇
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16.05.2020 21:46 Ответить
господи, сколько же вот такого информационного мусора сейчас гуляет! никому не верьте, пользуйтесь своим умом и здравым смыслом
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16.05.2020 22:10 Ответить
Перейдём к циферкам.... Сколько стоит обеззараживание 1 кв. м?
Сколько уже вбухано в помывку асфальта водой с белизной? Которая как вы говорите не эффективна, но 100 % нанесёт вред окруж среде?
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16.05.2020 22:11 Ответить
Смоется в землю и убьет там полезную микрофлору.
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16.05.2020 23:18 Ответить
Это Хлор!
Он ВСЕ убьет!!!
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18.05.2020 10:53 Ответить
Вчені з американської біофармацевтичної компанії Sorrento Therapeutics заявили про те, що знайшли антитіло, яке може захистити людський організм від коронавірусу та вивести його протягом чотирьох днів.
Про це повідомляє телеканал Fox News.
Фахівці компанії дослідили мільярди антитіл, сотні з яких виявилися здатні впливати на коронавірус.
Науковці вивчили їх і з'ясували, що одне з них, STI-1499, здатне повністю захистити клітини людини від інфікування SARS-CoV-2.
Принцип дії антитіла полягає в тому, що воно обертається навколо вірусу і виводить його з організму протягом чотирьох діб.
«Ми хочемо підкреслити, що є ліки. Є рішення, яке працює на 100%, - заявив засновник компанії Генрі Джі й додав, - Якщо у вашому організмі є нейтралізувальні антитіла, вам не потрібне соціальне дистанціювання».
Там заявили, що зможуть забезпечити до 200 тисяч доз на місяць і прагнуть виробити ще десятки мільйонів для задоволення усіх потреб. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/vcheni-znayshli-zasib-dlya-povnogo-blokuvannya-koronavirusu-zmi-680489.html
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16.05.2020 22:46 Ответить
"Випадки інфікування коронавірусом через дотики до поверхонь не фіксувалися, але дезінфекцію краще проводити, - ВООЗ"-а ще через тиждень вони скажуть приблизно таке: "Випадки інфікування коронавірусом через не фіксувалися взагалі, але карантин краще проводити, - ВООЗ"
А все тому що https://dt.ua/WORLD/yaponiya-iniciyuye-rozsliduvannya-diy-vooz-schodo-covid-19-347851_.html дехто вирішив вжарити жидєуса разом з його патронами!
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16.05.2020 23:05 Ответить
слава богу - дехто починає приходити до свідомості
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16.05.2020 23:16 Ответить
Даже чиновники ВОЗ прозревают. Это продолжение темы о бесполезности масок для здоровых. А на днях уже появилось немецкое исследование о вреде ношения латексных перчаток для здоровых.
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16.05.2020 23:23 Ответить
Я коли вибираюся раз на тиждень в магазин, то мені жаль дивитися на касирів, які стоять цілий день (так, міняються, мають паузи, але...) у масках та рукавичках.
У нас холодно було (тільки на наступний тиждень уже ніби обіцяють травневу температуру), то мені вистачало тонких з тканини, а вони ж у тій хімії.
Бідна шкіра.
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17.05.2020 01:57 Ответить
Не ковыряйте у чужих людей пальцем в одном месте и все будет хорошо.
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16.05.2020 23:26 Ответить
Коронобесие отступает под натискоом живой природы. Если нет 5% заболеаших даже сми не могут разогнать панику эпидемии. Не дураками этоа цифра названа. Но умники решили что возможно все.
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16.05.2020 23:26 Ответить
Дуракам не писано понимание того, что в мире нет 5% и миллионов смертей именно из-за принятьіх мер. Хотя дуракам и сотен тьісяч умерших не жалко. Они надеются что сами молодьі и их пронесет. Не факт. Умирают в муках и молодьіе, возможно такие же неверившие
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17.05.2020 06:29 Ответить
Смертъ усмехается всем. Но это не повод чтоб жить тварью дрожащей по командам проплаченых политшаманов.
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17.05.2020 06:43 Ответить
Обыкновенная ошибка выжившего. Контактный способ заражения просто регистрируется как "непонятно откуда подхватил".
Уже полно случаев, когда люди заболевали ни с кем не контактируя на полной изоляции, из-за того, что не мыли и не дезинфицировали принесённые курьером пакеты с продуктами, и руки после них.
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16.05.2020 23:34 Ответить
А кто и где эти "полно случаев" документально подтвердил?
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16.05.2020 23:52 Ответить
А у тебя есть например документальное подтверждение, что тьі не дурак или не террористь и тп? Нет. Тьі просто єто знаешь, правда? Человек знает такие случаи, "каких тебе блдь подтверждений не хватает?" (с) Порошенко
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17.05.2020 06:31 Ответить
То ви хатітє сказать, шо курьєри і тє шо пакуют прадукти, самі заражонниє? Но об етом уже больше мєсяца нє падозрєвают? Шо ж ето за болєзнь такая хітрая, шо курьєров нє бєрьот вовсє? Ну ви і хтось...
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18.05.2020 08:40 Ответить
В Германии, когда закрывали точки общепита сразу сказали: если больной сидел за столом, то следующий, если положит руки на стол, а потом почешет глаз, заболеет 100%.
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17.05.2020 02:53 Ответить
А мне бабушка сказала не кому на слово не верь.
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17.05.2020 06:46 Ответить
Зачем тогда призывают мыть руки после прикосновения поверхностей в общественных местах?
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17.05.2020 14:23 Ответить
заставь дурака богу молится он и лоб проломит.Вера она такая.
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17.05.2020 14:48 Ответить
https://www.focus.de/gesundheit/news/news-zur-coronavirus-pandemie-42-infizierte-in-paketzentrum-neuer-corona-ausbruch-im-kreis-heinsberg_id_11998013.html
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17.05.2020 17:50 Ответить
Цей Хтось ніколи й не втрачав свідомості на відміну від решти андроїдів!
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17.05.2020 08:43 Ответить
Придурки пишут, дураки читают.....

"Всемирной организации здравоохранения не известны случаи https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-sars-cov-2-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/a-53410526 заражения коронавирусом SARS-CoV-2 при https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/a-53089499 прикосновении к общедоступным поверхностям, но дезинфекцию все же лучше проводить. Об этом говорится в опубликованных в субботу, 16 мая, в Женеве гигиенических рекомендациях ВОЗ."

А теперь, млять, читайте: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

To date, there is no evidence or information to suggest that the COVID-19 virus transmitted through houseflies. The virus that cause COVID-19 spreads primarily through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks. You can also become infected by touching a contaminated surface and then touching your eyes, nose or mouth before washing your hands. To protect yourself, keep at least 1-metre distance from others and disinfect frequently-touched surfaces. Clean your hands thoroughly and often and avoid touching your eyes, mouth and nose.

На сегодняшний день нет никаких доказательств или информации, позволяющих предположить, что вирус COVID-19 передавался через мух. Вирус, вызывающий COVID-19, распространяется главным образом через капли, образующиеся, когда зараженный человек кашляет, чихает или говорит. Вы также можете заразиться, касаясь загрязненной поверхности, а затем касаясь глаз, носа или рта, прежде чем мыть руки. Чтобы обезопасить себя, держитесь на расстоянии не менее 1 метра от других и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются. Тщательно и часто чистите руки и избегайте касания глаз, рта и носа.
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17.05.2020 14:08 Ответить
Распустить ее к чертовой матери,эту контору..Так и неясно можно заболеть вирусом( и кстати каким? СОВ - 2? ) или нет? Тень на плетень и имитация деятельности...
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17.05.2020 21:32 Ответить
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