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Новости Силовики
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Житель Луганска пытался ввезти с оккупированной территории 800 тыс. грн наличными, - Госпогранслужба. ФОТО

В Луганской области пограничники задержали мужчину с крупной суммой наличных денег, который пересек линию разграничения вне пункта пропуска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Житель Луганска пытался ввезти с оккупированной территории 800 тыс. грн наличными, - Госпогранслужба 01

15 мая, неподалеку линии разграничения, на окраине с. Геевка Луганской области, правоохранители остановили авто марки "ВАЗ". В салоне находился 53-летний житель оккупированного Луганска.

Во время проведения проверки пограничники выяснили, что в ноябре 2019 мужчина пересек линию разграничения и проследовал к постоянному месту жительства в г. Луганск. А вчера попал на контролируемую территорию Украины переплыв лодкой реку Северский Донец возле населенного пункта Лобачево и направлялся в Киев, где якобы проживает его сын.

Житель Луганска пытался ввезти с оккупированной территории 800 тыс. грн наличными, - Госпогранслужба 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранительные органы ООС предотвратили вывоз на оккупированные территории Донбасса $179 тыс., 20 тыс. евро и 6 млн руб. ФОТОрепортаж

При осмотре в дорожной сумке и на теле мужчины правоохранители обнаружили 800 тыс. гривен.

Житель Луганска пытался ввезти с оккупированной территории 800 тыс. грн наличными, - Госпогранслужба 03

За нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории правонарушителя привлекли к административной ответственности, наложив штраф в размере 1 700 гривен. Кроме того, за нарушение порядка перемещения товаров на контролируемую территорию Украины сотрудники ГФС составили на гражданина админпротокол и изъяли обнаруженную наличность. Дело направлено в суд.

Также читайте: Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен, - штаб ООС

Автор: 

Госпогранслужба (6364) деньги (932) контрабанда (2408) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
+21
Кармілєц їхав до нас, а його затримали.
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16.05.2020 21:14
+13
Нормальный пресс-800тыс
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16.05.2020 21:23
+13
Ба, Тетяна! Де пропадала? Все про покращення разузнать хочется, а кого не спроси- матерятся, плюются. И откуда столько порохоботов взялось... Де ж покращення, Танюха?
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16.05.2020 21:27
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"в чужих руках ломоть больше кажется", так, кацапчик?
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17.05.2020 13:27 Ответить
Так поделись со мной , и будет так .
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17.05.2020 13:41 Ответить
Согласен с Вами ; но они ведь пытаются добиться от нас такой же реакции , они хотят чтобы все были на таком же уровне развития как и они или на уровне тех кто даёт добро писать такую муть , они хотят чтобы мы так же думали .
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17.05.2020 12:59 Ответить
Распереживался за молодые республики? Наличность вывозят с лугандона в Украину. непорядок,нужно лугандонцам пенсии ещё поднять и коммуналку снизить
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17.05.2020 08:14 Ответить
30 баксов, а не 23, по сегодняшнему курсу НБУ.
Но кроме вопросов откуда? куда? зачем?, спрашивается другой вопрос - нахрена нужно было на пузо немного приматывать, если у тебя в сумке почти лимон ???
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16.05.2020 22:14 Ответить
Ошибся , бывает.
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16.05.2020 22:25 Ответить
На пузе - комиссионные.
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16.05.2020 22:59 Ответить
Житель Луганска пытался ввезти с оккупированной территории 800 тыс. грн наличными ...

направлялся в Киев, где якобы проживает его сын.Источник: https://censor.net/n3196009

Курс НБУ 16.05.20 - 1долл/26.57 грн - 800 000 грн= 30 109,15 долл.
https://censor.net/news/3196010/v_kieve_zaderjan_narkotorgovets_s_kokainom_na_30_tys_doll_sbu_foto

Совпадение? Не думаю.
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16.05.2020 22:27 Ответить
Всеволод ты красава, я рад за то что есть нормальный
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17.05.2020 21:07 Ответить
И в чём наруше? Гривну нельзя к животу привязывать?
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16.05.2020 22:22 Ответить
.... и пересекать границу вне пункта пропуска. Ты реально не понимаешь? или в России можно?
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16.05.2020 23:03 Ответить
Не знаю как в России, но у вас наверное как в Украине.
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16.05.2020 23:07 Ответить
У ВАС у кого? Там идет АТО или СО. И да, там вне пропускных пунктов нельзя.
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17.05.2020 16:24 Ответить
а людям что до того что там 6 лет возня , зеле можно покупать электроэнергию у росии , а деду нельзя свои деньги везти.
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17.05.2020 18:52 Ответить
Есть установленый факт наличия денег (даже не валюты) остальное всё допуски и предположения. Задержали на берегу возле лодки?
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16.05.2020 23:31 Ответить
Оскорбления писать ума много ненужно , и ещё Украинец не позорся перед Украинцем , але читаючи Вашу відповідь я розумію що ти такий же Українець як і я , почемуто Вы пишете на Русском или это из за большого уважения ??!!
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16.05.2020 22:22 Ответить
исторически так сложилось что украина многонациональная страна, пока так . может дети мои будут говорить на Украинском и меня научат , а пока так
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17.05.2020 18:54 Ответить
Цікаво, звідки у жителя луганська 800 тис гривень?
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16.05.2020 22:30 Ответить
А может он меняла на рынке - выкупил у пенсионных туристов
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16.05.2020 22:35 Ответить
а может он собирал их всю жизнь.какие чмошники зависливые
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17.05.2020 18:56 Ответить
Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много.
https://www.livelib.ru/quote/19843-zolotoj-telenok-ilya-ilf-evgenij-petrov Золотой теленок Илья Ильф, Евгений Петров Житель Луганська намагався ввезти з окупованої території 800 тис. грн готівкою, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5665
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16.05.2020 23:05 Ответить
Из шахты.
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17.05.2020 07:38 Ответить
Кацапи розраховуються з доумбасітими гривнею? Дивина
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17.05.2020 09:22 Ответить
А що йому можна інкримінувати? Віз гроші з міста в місто по території України? Гроші повернуть, та ще вибачаться. Бо, якщо ні, і він дійде до європейського суду з прав людини, ще й моральні збитки відшкодують!
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16.05.2020 22:34 Ответить
Фантазер ты.АТО никто не отменял.Ты еще раскажи что отстреливать террористов незаконно.
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16.05.2020 22:54 Ответить
АТО как раз отменили и проводят ООС (операцию объеденнёных сил).
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17.05.2020 06:20 Ответить
Як це зв'язано з моім постом, (я про відстріли)? Не кажи що мені робити,... і не домислюй за мене! А ще рік"царювання" зе_лядей і твої "побажання" можуть втілитися у реальність!
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17.05.2020 14:19 Ответить
Согревало бабло его...
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16.05.2020 22:37 Ответить
Интересно, а сколько бабла Свинохряк перевозил из Украины на Мальдивы, когда нелегально под чужими фамилиями пересекал нашу границу со своей такой же вороватой семейкой?
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16.05.2020 22:46 Ответить
Но самое интересное - оказывается это всё легально и законно согласно ЗАКОНОВ УКРАИНЫ к которым относится вся элита Украины , а вот по территории Украины - НЕ МОЖНА , ДЕ ВЗЯВ !
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16.05.2020 23:03 Ответить
А в принципі існує механізм щоб проста людина могла продати власну нерухомість чи машину на окупованій території (Донбасі чи в Криму) і власні отримані кошти готівкою привезла в неокуповану частину України не порушуючи порядки окупантів при перетині лінії розмежування і закони України у нас при проході через пункт пропуску? А якщо такого механізму не існує, то як простій людині вижити в даній ситуації, щоб її не пограбували на лінії розмежування спочатку сєпари, а потім наші "мєнти"?
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16.05.2020 22:59 Ответить
Вот именно. Если это его деньги,например за квартиру. В 2015 я уехал из Крыма. Денег с собою много не было, потому что мы сделали такой себе обмен - я с семьей в Украину, а ватники в мой дом в Крыму. Но это чисто случайно такой вариант получился. В 90% случаев просто через продажу все происходит.
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17.05.2020 09:29 Ответить
Да, но только недвижимость нужно перевести в местную брисдикцию, геморой на пол года. Перевести деньги - как повезёт.
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16.05.2020 23:34 Ответить
В Киеве задержан наркоторговец с кокаином на 30 тыс. долл, - СБУ. - 32 комментария Житель Луганска пытался ввезти с оккупированной территории 800 тыс. грн наличными, - Госпогранслужба. - 101 комментарий.
Почувствуйте разницу. Сепары лютуют.
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16.05.2020 23:41 Ответить
не понимаю?? а как этот мужик еще мог "законно" ввезти эти 800 штук через кпп сепаров?
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16.05.2020 23:45 Ответить
Очень логичный вопрос , судя по всему из этого исходит что сепары оказывается живут в Украине по Украинским законам и адекватно реагируют на наличие Украинских денег у гражданина Украины . Во всей этой ситуации меня больше всего поражает другое - ко всей этой ситуации ( Крым , ДНР , ЛНР ) нас подставили Порошенки , Матюшенки и др. , и оказывается все граждане Украины должны отвечать за их просчёты , хотя были ли это просчёты или всё это заранее было продумано .
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17.05.2020 00:28 Ответить
А шо? Рашка окупировала Крым при Порошенко???
Начинаю гордиться своей прозорливостью....
22 апреля 2019 года я предсказывала,что зелёная команда и её зебилы, обделавшись,будут валить всё на "попенедника.".... Прям СВАНГАВАЛА....
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17.05.2020 04:43 Ответить
Виновный только один: и.о. президента он же главнокомандующий ВС Украины - Александр Валентинович Турчинов. В феврале, марте 2014 года по непонятным причинам Турчинов самоустранился от выполнения конституционных обязанностей, поэтому произошла аннексия Автономной Республики Крым, города Севастополь, Донецкой и Луганской области. Также произошли волнения во многих областных городах Украины. Для умиротворения антиконституционных выступлений А.В. Турчинов, в нарушение Конституции Украины использовал армейские подразделения, что привело к военным действиям на территории Украины. Если говорить проще, чел не справился со своими обязанностями и наделал косяков.
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17.05.2020 06:40 Ответить
А Вы Николай Тишкивский ли ?? может я ошибаюсь но он умер в 2017 году.
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17.05.2020 08:22 Ответить
Откуда Вы его знаете .
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17.05.2020 09:41 Ответить
Его дочку крестил.
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17.05.2020 12:45 Ответить
А мне приходится братом, на 1 год младше. Мы с ним были полные тёзки, ФИО одинаковые. Общались очень редко. С сестрой Лилией (из Херсона) гораздо чаще получалось.
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20.05.2020 17:35 Ответить
https://sale-big-shoes.com/?utm_source=recreativ&utm_medium=cpc&utm_campaign=2813301&utm_content=teaser_306457207&utm_term=desktop_69969s50085 --- а это ссылка для СБУ , распродажа обуви , на картинках показана брендовая обувь - а присылают полную херню...
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17.05.2020 00:39 Ответить
Повезло, что 3 млн. мин уничтожили, мог бы подорваться на берегу.
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17.05.2020 07:41 Ответить
А в чем собственно состав преступления?
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17.05.2020 09:41 Ответить
Пенсионер передвигался по территории Украины, причём, с деньгами, в правильном направлении. Абизян прошёл, уже хорошо, так на нашей стороне разбойники напали. Абизяны бы деньги забрали, ему подсрачей надавали б, или закопали бы там же. А на нашей стороне всё просто - я, пенсионер такой-то, всю жизнь на шахте, вез свои деньги купить квартиру в Ирпене, границу Украины не пересекал, на территории Донецкой области на меня напали какие-то люди с украинской символикой, деньги отобрали, меня незаконно лишили прав, обеспеченных конституцией Украины (в том числе права на свободное перемещение территорией страны). Прошу деньги вернуть, виновных наказать
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17.05.2020 12:31 Ответить
Всегда удивляло, когда тормозят тех, кто ввозит что-то ценное. Вам бы ловить тех, кто что-то ценное вывозит (герыч пусть в Рашку вывозят)
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17.05.2020 12:33 Ответить
А через официальный пункт пропуска деньги ввозить можно?
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17.05.2020 13:47 Ответить
Все, шо нажил непосильным трудом...
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17.05.2020 19:44 Ответить
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