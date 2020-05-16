Житель Луганска пытался ввезти с оккупированной территории 800 тыс. грн наличными, - Госпогранслужба. ФОТО
В Луганской области пограничники задержали мужчину с крупной суммой наличных денег, который пересек линию разграничения вне пункта пропуска.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
15 мая, неподалеку линии разграничения, на окраине с. Геевка Луганской области, правоохранители остановили авто марки "ВАЗ". В салоне находился 53-летний житель оккупированного Луганска.
Во время проведения проверки пограничники выяснили, что в ноябре 2019 мужчина пересек линию разграничения и проследовал к постоянному месту жительства в г. Луганск. А вчера попал на контролируемую территорию Украины переплыв лодкой реку Северский Донец возле населенного пункта Лобачево и направлялся в Киев, где якобы проживает его сын.
При осмотре в дорожной сумке и на теле мужчины правоохранители обнаружили 800 тыс. гривен.
За нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории правонарушителя привлекли к административной ответственности, наложив штраф в размере 1 700 гривен. Кроме того, за нарушение порядка перемещения товаров на контролируемую территорию Украины сотрудники ГФС составили на гражданина админпротокол и изъяли обнаруженную наличность. Дело направлено в суд.
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Но кроме вопросов откуда? куда? зачем?, спрашивается другой вопрос - нахрена нужно было на пузо немного приматывать, если у тебя в сумке почти лимон ???
направлялся в Киев, где якобы проживает его сын.Источник: https://censor.net/n3196009
Курс НБУ 16.05.20 - 1долл/26.57 грн - 800 000 грн= 30 109,15 долл.
https://censor.net/news/3196010/v_kieve_zaderjan_narkotorgovets_s_kokainom_na_30_tys_doll_sbu_foto
Совпадение? Не думаю.
https://www.livelib.ru/quote/19843-zolotoj-telenok-ilya-ilf-evgenij-petrov Золотой теленок Илья Ильф, Евгений Петров
Почувствуйте разницу. Сепары лютуют.
Начинаю гордиться своей прозорливостью....
22 апреля 2019 года я предсказывала,что зелёная команда и её зебилы, обделавшись,будут валить всё на "попенедника.".... Прям СВАНГАВАЛА....