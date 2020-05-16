Житель Луганска пытался ввезти с оккупированной территории 800 тыс. грн наличными, - Госпогранслужба. ФОТО

В Луганской области пограничники задержали мужчину с крупной суммой наличных денег, который пересек линию разграничения вне пункта пропуска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

15 мая, неподалеку линии разграничения, на окраине с. Геевка Луганской области, правоохранители остановили авто марки "ВАЗ". В салоне находился 53-летний житель оккупированного Луганска.

Во время проведения проверки пограничники выяснили, что в ноябре 2019 мужчина пересек линию разграничения и проследовал к постоянному месту жительства в г. Луганск. А вчера попал на контролируемую территорию Украины переплыв лодкой реку Северский Донец возле населенного пункта Лобачево и направлялся в Киев, где якобы проживает его сын.

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При осмотре в дорожной сумке и на теле мужчины правоохранители обнаружили 800 тыс. гривен.

За нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории правонарушителя привлекли к административной ответственности, наложив штраф в размере 1 700 гривен. Кроме того, за нарушение порядка перемещения товаров на контролируемую территорию Украины сотрудники ГФС составили на гражданина админпротокол и изъяли обнаруженную наличность. Дело направлено в суд.

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