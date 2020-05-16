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Новости Силовики
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В Киеве задержан наркоторговец с кокаином на 30 тыс. долл, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве местного жителя при попытке продажи полкилограмма кокаина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве задержан наркоторговец с кокаином на 30 тыс. долл, - СБУ 01

Стоимость изъятого товара составляет более 30 000 американских долларов по ценам черного рынка.

По предварительным данным следствия, злоумышленник пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона. Своих клиентов он подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты незаконных действий фигуранта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 53 кг кокаина стоимостью около 200 млн грн изъято в порту на Одесчине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержан наркоторговец с кокаином на 30 тыс. долл, - СБУ 02

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления каналов поступления изъятого кокаина и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.

Также смотрите: Полицейские задержали на Подоле в Киеве "закладчика", у которого изъяли 8 кг психотропных и наркотических веществ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25466) наркотики (2143) правоохранительные органы (2967) СБУ (19840) силовики (2797)


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Топ комментарии
+11
сто шагов не хватило чуваку добраться до рады, шобы передать посылку в надежные руки любителя кокса вовы бройлера
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16.05.2020 21:38
+7
"Слугам народа" роздайте, пусть реформируют всех и вся 24 ч. в сутки. 😎
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16.05.2020 21:41
+6
Кокс піднімає креатив до неба.
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16.05.2020 21:47
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Правила форума Совет форумчан
сто шагов не хватило чуваку добраться до рады, шобы передать посылку в надежные руки любителя кокса вовы бройлера
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16.05.2020 21:38 Ответить
Для отчетности лошару повязали
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16.05.2020 21:39 Ответить
С пол кило для отчетности не берут.Залетный на чью то то контролируемую территорию заскочил,не исключено что ментовскую,вот и сдали.
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17.05.2020 00:45 Ответить
МИД моржовии уже протестовал?
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16.05.2020 21:39 Ответить
Ні,вони мають регулярне постачання від Мадуро, диппоштою.
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16.05.2020 21:42 Ответить
"Слугам народа" роздайте, пусть реформируют всех и вся 24 ч. в сутки. 😎
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16.05.2020 21:41 Ответить
Кокс піднімає креатив до неба.
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16.05.2020 21:47 Ответить
Так ось звідки у них такі математичні здібності.
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16.05.2020 21:55 Ответить
Не повезло Бубачкє, повязали посильного.
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16.05.2020 21:42 Ответить
Война между силовиками официально объявлена?
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16.05.2020 21:44 Ответить
По спущеній матні, лисині, і загальній естетичній недорозвинутості, схоже на ляшка, який вийшов на війну за межами карантину
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16.05.2020 21:44 Ответить
"пытался организовать" - конкурент, лави его!!!
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16.05.2020 21:45 Ответить
Что-то давно не было мыслей Порошенки. Редакция! Что он заявил 274минуты назад?!!
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16.05.2020 21:48 Ответить
В Киеве задержан наркоторговец с кокаином на 30 тыс. долл, - СБУ - Цензор.НЕТ 2121
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16.05.2020 21:50 Ответить
Це зрада ....полкило кокса недошло до клоуна.воображаю что от ломки вся эта свора в несколько раз ужесточит карантин
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16.05.2020 21:49 Ответить
Самый страшный наркотик - это задница. На нем сидят абсолютно все.
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16.05.2020 21:51 Ответить
Не задница ,а унитаз... и вообще то утро начинается не с кофе...... помню была такая реклама в одном магазине на улице постышева
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16.05.2020 21:54 Ответить
А Вы прочитайте слово "Унитаз" наоборот..
Страшно на него громоздитЬся..
😳
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16.05.2020 21:57 Ответить
Значит ходить по большому под двери сепаратиста-соседа
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16.05.2020 21:59 Ответить
Забегает в магазин СБУ-шник:
- Срочно, полкило муки дайте(бросает 20 долл.).
- Хлеб печь будете(заискивающее)?
- Ээээ, ну да, в принципе муку жечь будем, но не с целью кулинарии, сдачи не надо(радостно убегает)
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16.05.2020 21:52 Ответить
Найдя у внука белый порошок, бабушка решила, что это мука и сделала из него блины... Масленица не прекращалась три недели...
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16.05.2020 21:59 Ответить
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16.05.2020 22:27 Ответить
Киви . Зорян и Авак. уже танцуют гопака !
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16.05.2020 21:58 Ответить
Так, по информации других изданий:
У Києві затримали чоловіка з партією кокаїну особливо великого розміру вартістю 75 тисяч доларів США.
Какая то офигенная усушка-утряска происходит при изъятии кокаина.
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16.05.2020 22:25 Ответить
Хочу зауважити. Жодна країна світу в новинах не переводить наркотики на їх ціну в доларах. Вони називають у новинах просто кількість кілограмів і все!!! На долари переводять наркоторгаші. Бо вони знають еквівалент риночної ціни в доларах. Наші мусора таки паляться грізно. І заявляють ціну наркотиків як товару. Тобто- вони теж наркоторгаші?.
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16.05.2020 22:27 Ответить
https://cripo.com.ua/news/crime/u-kiyevi-zatrimali-cholovika-z-partiyeyu-********-vartistyu-75-tisyach-dolariv/ У Києві затримали чоловіка з партією кокаїну вартістю 75 тисяч доларів

Кто больше ?
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16.05.2020 22:52 Ответить
Одно другому не мешает.
Завтра будет 150 000 уе
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16.05.2020 23:24 Ответить
75$К походе на правду
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16.05.2020 23:27 Ответить
Хорошо живем видать, если с плебейского метамфетамина на кокаин народ переходит!
Хотя, может это не народ, а его слуги...
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16.05.2020 23:23 Ответить
даже не сомневайся)))
прокурорские тарятся не меньшим пакетом)) дешевле
и эти граждане не шмыгаются палевом
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16.05.2020 23:29 Ответить
это такойде кокс
как и зелебоб президент
цены на рынке
пох страна
50$ чек (0.25 грм) хорошоя фея, чистая (200$К килограмм!!)
мелкий опт - до 1 кг
100$ за грамм
дальше кто от кого работает
кортели сейчас подняли цену
с 20 до 30$К за кг
таможни сфокусировались на трафике
то шо тут называбт кокс - это смесь гамна и соли, а так же хининов, амфитаминов и тд и тп
так шо 30$К за полкило - это 60$ грамм))
дешево для кокса
дорого для гамна
разве шо он мафиоза гаморы))
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16.05.2020 23:26 Ответить
Согласен.
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17.05.2020 05:13 Ответить
ваву без поставки оставили
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16.05.2020 23:33 Ответить
парень темный .. влез в сбушную тему,теперь его конторские по всем телеканалам для отчетности затягают
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16.05.2020 23:36 Ответить
Отдайте петин кокаин пете.
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17.05.2020 00:54 Ответить
Уличная цена 1 кг кокса для простых смертных в Лондонбаде примерно £ 100000, элитный под 200000
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17.05.2020 05:09 Ответить
Страна UA пишет что коксу на 75.000,00 грн. было, кто брешет?
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17.05.2020 06:56 Ответить
Таке враження що СБУ це такі собі правоохоронні універсали, вони замінили собою всіх і все. Замість того щоб займатись дійсно викликами державності, вони скоро будуть ловити *********. Є МВС є прокурори є цілі департаменти по бородьбі з наркоторгівлею, чому СБУ за дупу не бере їх керівників? Чому те СБУ займається, медом, горіхами, фурами, кокаїном у них що немає роботи з контррозвідки, бородьби з політичною корупцією? Країна олігфренів.
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17.05.2020 06:59 Ответить
эрика таки жива? та что сестра моники...))
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17.05.2020 07:45 Ответить
 
 