В Киеве задержан наркоторговец с кокаином на 30 тыс. долл, - СБУ. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве местного жителя при попытке продажи полкилограмма кокаина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Стоимость изъятого товара составляет более 30 000 американских долларов по ценам черного рынка.
По предварительным данным следствия, злоумышленник пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона. Своих клиентов он подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.
Оперативники спецслужбы задокументировали факты незаконных действий фигуранта.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия для установления каналов поступления изъятого кокаина и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.
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Страшно на него громоздитЬся..
😳
- Срочно, полкило муки дайте(бросает 20 долл.).
- Хлеб печь будете(заискивающее)?
- Ээээ, ну да, в принципе муку жечь будем, но не с целью кулинарии, сдачи не надо(радостно убегает)
У Києві затримали чоловіка з партією кокаїну особливо великого розміру вартістю 75 тисяч доларів США.
Какая то офигенная усушка-утряска происходит при изъятии кокаина.
Кто больше ?
Завтра будет 150 000 уе
Хотя, может это не народ, а его слуги...
прокурорские тарятся не меньшим пакетом)) дешевле
и эти граждане не шмыгаются палевом
как и зелебоб президент
цены на рынке
пох страна
50$ чек (0.25 грм) хорошоя фея, чистая (200$К килограмм!!)
мелкий опт - до 1 кг
100$ за грамм
дальше кто от кого работает
кортели сейчас подняли цену
с 20 до 30$К за кг
таможни сфокусировались на трафике
то шо тут называбт кокс - это смесь гамна и соли, а так же хининов, амфитаминов и тд и тп
так шо 30$К за полкило - это 60$ грамм))
дешево для кокса
дорого для гамна
разве шо он мафиоза гаморы))