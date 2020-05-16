В Киеве задержан наркоторговец с кокаином на 30 тыс. долл, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве местного жителя при попытке продажи полкилограмма кокаина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Стоимость изъятого товара составляет более 30 000 американских долларов по ценам черного рынка.

По предварительным данным следствия, злоумышленник пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона. Своих клиентов он подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты незаконных действий фигуранта.

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Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления каналов поступления изъятого кокаина и привлечения к ответственности других лиц, причастных к наркобизнесу.

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