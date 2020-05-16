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Новости Операция Объединенных сил
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Наемники РФ, ссылаясь на карантин, продолжают ограничивать доступ миссии ОБСЕ к оккупированной части Донбасса

Наемники РФ, ссылаясь на карантин, продолжают ограничивать доступ миссии ОБСЕ к оккупированной части Донбасса

Наемники РФ продолжают препятствовать проезду наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на контрольно-пропускных пунктах в районе линии разграничения на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, в Донецкой области, на контрольно-пропускном пункте возле Оленивки (неконтролируемый правительством, 23 км к юго-западу от Донецка), члены вооруженных формирований дважды отказывали - один раз в продвижении СММ на контролируемые правительством территории и еще один раз - на не контролируемые государством участки, в обоих случаях, ссылаясь на карантинные ограничения из-за COVID-19.

В Луганской области на КПП к югу от Станично - Луганского моста (15 км к северо-востоку от Луганска), член вооруженных формирований отказал СММ в продвижении в районы, контролируемые наемниками РФ, ссылаясь на закрытие контрольно-пропускного пункта из-за COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные наемники РФ под Горловкой почти три часа удерживали наблюдателей, осуществлявших управление беспилотником, - ОБСЕ

Автор: 

ОБСЕ (4870) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
привет Украинцы пишу вам из Донецка ростовской облости сам знаю чем столкнулись бойцы Украинской армии так как живу возле границы с Изварино где стояли солдаты Украины я тогда возле границы были видел как снашего Донецка вёлся обстрел Изварино то есть били эти мрази по Украинским солдатам потом суки говорят что их там нет
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16.05.2020 22:13
+2
Станция жд в Симферополе)) Канал лучше пускай роют из Кубани) 16.05Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу - Цензор.НЕТ 7402
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16.05.2020 22:45
+1
Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу - Цензор.НЕТ 7883
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16.05.2020 22:50
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Файное фото к статье подобравши. Молодца.
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16.05.2020 22:05 Ответить
Боятся интуристов боятся короны.ну ничего не корона ,так гепатит цирроз и украинские пули отправят их в партер на концерт к кобзону
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16.05.2020 22:06 Ответить
Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу - Цензор.НЕТ 7883
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16.05.2020 22:50 Ответить
Это найомник рф ! ))
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16.05.2020 22:51 Ответить
Бойко с Мертведчуком пусть с собой берут в путешествия "будущий" електорат пробивать и Шуфрича, будет авто рогами пихать на непроходимых участках.
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16.05.2020 22:11 Ответить
Кого ты назвал презрительно патрыотами?
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16.05.2020 22:51 Ответить
Тыц.И нет кацапской абизяны😂🌷
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16.05.2020 23:10 Ответить
Слава Украине.Отвечай😂🌷
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16.05.2020 23:16 Ответить
Совсем сдулось?😂🌷
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16.05.2020 23:17 Ответить
Шо такое робят?😂😂🌷Челюсть сломаешь🌷
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16.05.2020 23:18 Ответить
привет Украинцы пишу вам из Донецка ростовской облости сам знаю чем столкнулись бойцы Украинской армии так как живу возле границы с Изварино где стояли солдаты Украины я тогда возле границы были видел как снашего Донецка вёлся обстрел Изварино то есть били эти мрази по Украинским солдатам потом суки говорят что их там нет
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16.05.2020 22:13 Ответить
Карантинкулы Мировой революции продолжаются.Следующая стадия,отдайте Зеле маски-шоу из Одессы,и Дизель Шоу из Омерики...
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16.05.2020 22:21 Ответить
А я уверен они там по настоящему думают, что агенты Запада в одеждах миссии ОБСЕ строят козни заразить молодые республики и их хворых передать украинским жидо-фошиздам на перековку. Украинские Санжары так напугали весь мир корововирусом, что многих не отпустило до сих пор.
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16.05.2020 22:21 Ответить
А то еще и вылечить могут, не дай бог.
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16.05.2020 22:31 Ответить
Да у кацапов вирус "Лишняя хромосома" уже столько веков...
Всех их изолировать надо, не смотря на национальность!
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16.05.2020 22:22 Ответить
Наслідки багаторічного життя московитів під впливом панівної ідеологіі великодержавного шовінізма !!))
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16.05.2020 22:33 Ответить
КВН будет продолжаться еще пару лет.Потом придет эпоха не популистов Макронов,Путлеров или Зеленских...,ВЫ ГОТОВЫ к этому?Знаю чтьо нет...вы живете в СССре до сих пор....
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16.05.2020 22:24 Ответить
Это не важно где вы живете, кого и когда вы выбирали на выборах или будете выбирать т. к. в любом случае у вас имеется лишь один орган для размышления и выбора - ЖОПА. Ей вы и будете выбирать, как и выбирали до этого всех, кого выбирать вам предлагали. У вас просто отсутствует альтернатива - головной мозг отсутствует и его функции у вас выполняет жопа.
В ********** на этот счет легче - там вместо мозгов тоже у скота жопа, но ее хоть напрягать для размышления не требуется т. к. там за всех всегда думает ***** одной своей каганской жопой. Там скот свою жопу использует по ее прямому назначению - загинает ее в позе раков под ежедневную процедуру скрепной опетушки от партии и правительства.
А у вас видишь, пичалька - думать иногда приходится самостоятельно, а из инструментов для этого одна жопа.
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16.05.2020 22:33 Ответить
А Ху.ло не хочет посетить молодые республики,там 100 пудов безопасно.
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16.05.2020 22:34 Ответить
А воно йому тре??)))
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16.05.2020 22:46 Ответить
Станция жд в Симферополе)) Канал лучше пускай роют из Кубани) 16.05Найманці РФ, посилаючись на карантин, продовжують обмежувати доступ місії ОБСЄ до окупованої частини Донбасу - Цензор.НЕТ 7402
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16.05.2020 22:45 Ответить
Дивизия Чапаева захватила у белых железнодорожный состав. Пошёл Василий Иванович с Фурмановым смотреть, что там есть в вагонах. Видят, одна цистерна - полная спирта. Чапаев Фурманову:
- Что же нам делать? Ведь если бойцы узнают, что здесь спирт - сразу всё вылакают!
- Василий Иваныч, а давай мы эту цистерну подпишем химической формулой спирта.
Красноармейцы не догадаются! Написали они на цистерне C2H5(OH). К вечеру смотрит Василий Иванович - а дивизия-то вся «в стельку» пьяная! Побежал к цистерне, так и есть - пустая. Хватает он еле живого Петьку:
- Да как же это вы догадались?!
- А мы смотрим, цистерна стоит, на ней какая-то мудрёная формула написана, а в скобках добавлено «ОН». Ну мы попробовали, и правда ОН!
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16.05.2020 22:57 Ответить
 
 