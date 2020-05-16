Наемники РФ, ссылаясь на карантин, продолжают ограничивать доступ миссии ОБСЕ к оккупированной части Донбасса

Наемники РФ продолжают препятствовать проезду наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на контрольно-пропускных пунктах в районе линии разграничения на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, в Донецкой области, на контрольно-пропускном пункте возле Оленивки (неконтролируемый правительством, 23 км к юго-западу от Донецка), члены вооруженных формирований дважды отказывали - один раз в продвижении СММ на контролируемые правительством территории и еще один раз - на не контролируемые государством участки, в обоих случаях, ссылаясь на карантинные ограничения из-за COVID-19.

В Луганской области на КПП к югу от Станично - Луганского моста (15 км к северо-востоку от Луганска), член вооруженных формирований отказал СММ в продвижении в районы, контролируемые наемниками РФ, ссылаясь на закрытие контрольно-пропускного пункта из-за COVID-19.

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