Наемники РФ, ссылаясь на карантин, продолжают ограничивать доступ миссии ОБСЕ к оккупированной части Донбасса
Наемники РФ продолжают препятствовать проезду наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на контрольно-пропускных пунктах в районе линии разграничения на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так, в Донецкой области, на контрольно-пропускном пункте возле Оленивки (неконтролируемый правительством, 23 км к юго-западу от Донецка), члены вооруженных формирований дважды отказывали - один раз в продвижении СММ на контролируемые правительством территории и еще один раз - на не контролируемые государством участки, в обоих случаях, ссылаясь на карантинные ограничения из-за COVID-19.
В Луганской области на КПП к югу от Станично - Луганского моста (15 км к северо-востоку от Луганска), член вооруженных формирований отказал СММ в продвижении в районы, контролируемые наемниками РФ, ссылаясь на закрытие контрольно-пропускного пункта из-за COVID-19.
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Всех их изолировать надо, не смотря на национальность!
В ********** на этот счет легче - там вместо мозгов тоже у скота жопа, но ее хоть напрягать для размышления не требуется т. к. там за всех всегда думает ***** одной своей каганской жопой. Там скот свою жопу использует по ее прямому назначению - загинает ее в позе раков под ежедневную процедуру скрепной опетушки от партии и правительства.
А у вас видишь, пичалька - думать иногда приходится самостоятельно, а из инструментов для этого одна жопа.
- Что же нам делать? Ведь если бойцы узнают, что здесь спирт - сразу всё вылакают!
- Василий Иваныч, а давай мы эту цистерну подпишем химической формулой спирта.
Красноармейцы не догадаются! Написали они на цистерне C2H5(OH). К вечеру смотрит Василий Иванович - а дивизия-то вся «в стельку» пьяная! Побежал к цистерне, так и есть - пустая. Хватает он еле живого Петьку:
- Да как же это вы догадались?!
- А мы смотрим, цистерна стоит, на ней какая-то мудрёная формула написана, а в скобках добавлено «ОН». Ну мы попробовали, и правда ОН!