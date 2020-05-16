Производители алкоголя не обеспечены акцизными марками нового образца, - "слуга народа" Гетманцев. ДОКУМЕНТ
Из-за несвоевременного изготовления акцизных марок нового образца, деятельность предприятий, производящих алкоголь, заблокирована.
Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил на своей странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Обращаю внимание нового руководства ГНС на блокирование работы целой отрасли в связи с несвоевременным изготовлением акцизных марок. Это приводит к непоступлению значительных средств в бюджет и просто недопустимо. И не может быть оправданным ни карантином, ни изменениями в составе руководства", - написал нардеп.
Он также опубликовал обращение на имя главы Государственной налоговой службы, в котором указал, что с 1 мая 2020 года введены акцизные марки нового образца для маркировки алкогольных напитков отечественного и импортного производства и налоговая служба должна была обеспечить их изготовление и продажу с 25 апреля.
В обращении также говорится о том, что у производителей и импортеров возникли проблемы с получением таких марок, поскольку их нет (не напечатаны, нельзя приобрести и т.п.). А марки старого образца уже ими использованы.
Глава комитета просит руководство ГНС предпринять срочные меры, иначе сложившаяся ситуация может привести не только к тому, что предприятия, производящие алкоголь и импортеры потеряют прибыль, но и государство недополучит акцизный и другие налоги с этой продукции.
Комментируя эту проблему,в ГНС Цензор.НЕТ объяснили, что новые акцизные марки печатает Полиграфкомбинат "Украина". Но поскольку комбинат задержался со сроками производства почти на две недели и первая партия поступила 7 мая, налоговая служба не имела возможности отправить марки в регионы раньше. Марки акцизного налога поступили в регионы 8, 12 и 13 мая.
Количество заказанных марок на май составляет 60 778 000. Из них осуществлена госприемка 53 095 500 (76%). Отгружено в Главные управления ГНС в регионах – 22 072 000 (42%).
Кроме того, в ГНС разъяснили, что служба вносила предложение Кабмину, чтобы сделать переходной период до 1 сентября и разрешить использование и новых, и старых марок акцизного налога. Кабмин эту инициативу не поддержал.
Поэтому, имея сейчас в хранилищах марки предыдущего образца, ГНС не может их реализовывать.
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Але , як ви пам'ятаєте ціни, щоби порівнювати ріст цін? ви просто комп'ютер , а не людина.
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Слова Воланда из романа (гл. 3 «Седьмое доказательство») «Мастер и Маргарита» (1940) Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 -1-940). Раздражение таинственного «профессора черной магии» вызвала беседа с критиком Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным, состоявшаяся на одной из лавочек у Патриарших прудов. Сначала его собеседники объявили, что Бога нет, потом сказали, что и Евангелия лишены исторического содержания, наконец, заявили, что и дьявола тоже нет.
Судя по всему, организовать утренник в детском саду, это ваш потолок.
И то сомневаюсь.
ганьба голова комiтету i не знає iнiцiали глови ДПС
Травить народ нечем!
Гляди они ещё и жить дольше станут, на всех пенсий потом не напасешься.
портить внешний вид, всё равно депутаты с судьями всё разворуют