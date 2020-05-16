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Производители алкоголя не обеспечены акцизными марками нового образца, - "слуга народа" Гетманцев. ДОКУМЕНТ

Производители алкоголя не обеспечены акцизными марками нового образца, -

Из-за несвоевременного изготовления акцизных марок нового образца, деятельность предприятий, производящих алкоголь, заблокирована.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил на своей странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обращаю внимание нового руководства ГНС на блокирование работы целой отрасли в связи с несвоевременным изготовлением акцизных марок. Это приводит к непоступлению значительных средств в бюджет и просто недопустимо. И не может быть оправданным ни карантином, ни изменениями в составе руководства", - написал нардеп.

Он также опубликовал обращение на имя главы Государственной налоговой службы, в котором указал, что с 1 мая 2020 года введены акцизные марки нового образца для маркировки алкогольных напитков отечественного и импортного производства и налоговая служба должна была обеспечить их изготовление и продажу с 25 апреля.

В обращении также говорится о том, что у производителей и импортеров возникли проблемы с получением таких марок, поскольку их нет (не напечатаны, нельзя приобрести и т.п.). А марки старого образца уже ими использованы.

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Глава комитета просит руководство ГНС предпринять срочные меры, иначе сложившаяся ситуация может привести не только к тому, что предприятия, производящие алкоголь и импортеры потеряют прибыль, но и государство недополучит акцизный и другие налоги с этой продукции.

Производители алкоголя не обеспечены акцизными марками нового образца, - слуга народа Гетманцев 01
Производители алкоголя не обеспечены акцизными марками нового образца, - слуга народа Гетманцев 02

Комментируя эту проблему,в ГНС Цензор.НЕТ объяснили, что новые акцизные марки печатает Полиграфкомбинат "Украина". Но поскольку комбинат задержался со сроками производства почти на две недели и первая партия поступила 7 мая, налоговая служба не имела возможности отправить марки в регионы раньше. Марки акцизного налога поступили в регионы 8, 12 и 13 мая.

Количество заказанных марок на май составляет 60 778 000. Из них осуществлена госприемка 53 095 500 (76%). Отгружено в Главные управления ГНС в регионах – 22 072 000 (42%).

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Кроме того, в ГНС разъяснили, что служба вносила предложение Кабмину, чтобы сделать переходной период до 1 сентября и разрешить использование и новых, и старых марок акцизного налога. Кабмин эту инициативу не поддержал.

Поэтому, имея сейчас в хранилищах марки предыдущего образца, ГНС не может их реализовывать.

Автор: 

акциз (385) алкоголь (1665) Госпогранслужба (6364) Гетманцев (409)


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Топ комментарии
+12
а зачем марки нового образца? старые не такие? порохом пахнут?
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16.05.2020 23:02
+10
Дурдом "Украина". Клоун, который никогда ни копейки налогов не заплатил, учит всех, что нужно платить налоги. Шут, откосивший от армии 4 раза едет к военным и учит их воевать. Дебил с дипломом, но без образования "управляет" страной, как мартышка "Боингом"- верещит и машет хером.
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16.05.2020 23:13
+7
Ну а акцизные марки чем не угодили зе-владе? На фига менять надо было?
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16.05.2020 23:00
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Правила форума Совет форумчан
У них свои есть,не волнуйся.
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16.05.2020 22:56 Ответить
Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3733
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16.05.2020 23:26 Ответить
Ну а акцизные марки чем не угодили зе-владе? На фига менять надо было?
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16.05.2020 23:00 Ответить
зе-реформа.
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17.05.2020 01:08 Ответить
о! канадський шпійон знов тутай треться.
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17.05.2020 16:13 Ответить
Тим же самим що й владі шакала-прилипали в 2018 році.
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17.05.2020 01:19 Ответить
То есть всей стране только показалось, что они уже год как не у власти? Я почему-то вспоминаю каждый раз, как в магазин захожу и сравниваю рост цен за прошедший год.......
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17.05.2020 15:52 Ответить
я думав ви в он-лайн замовляєте, а ви по старинці- по магазинам.
Але , як ви пам'ятаєте ціни, щоби порівнювати ріст цін? ви просто комп'ютер , а не людина.
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17.05.2020 16:13 Ответить
Да хоть тот рост галоппом потребительских цен прекратился, при пете. А то чуть ли не каждый день новые и всё больше.
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17.05.2020 20:31 Ответить
На роль эксперта в данной области не претендую конечно---но если это правда по под-акцизным товарам и маркам акцизным к ним---то такого вообще то не может быть при любой логике и при полном даже отсутствии логики. Это базовые поступления в казну ещё со времён крестовых походов! Или враньё, или капец стране и власти!
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16.05.2020 23:00 Ответить
Доброе утро, Борис.
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17.05.2020 15:53 Ответить
Ирада, я очень рад что ещё замечаем женщинами---но. Но ваше пожелание доброго утра произошло в 15, 30 дня и 17 мая, а мой комент прозвучал 16 мая в 23 ночи. И если стёб по части бухнуть---то да иногда и даже чаще бывает. Но по коменту о акцизах дело было по трезвому. Это ведь денежки в бюджет, громадные причём. А в нашей державе базовые---я переживаю! С добрым вечером Вас----ведь 18-58 протикало!
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17.05.2020 18:58 Ответить
Это было не пожелание доброго утра как времени суток, а сомнительная радость от того, что "Или враньё, или капец стране и власти!" замечено Увы, вранья в новости нет, а второе - очевидно было еще 1 апреля прошлого года. А эпизод с акцизами - это просто мелочь, небольшая путаница на фоне уже подготовленной приватизации "Укрспирта". На днях объявят. Просто никак поделить не могут 41 предприятие, слишком многим хочется от этого пирога откусить.
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17.05.2020 20:14 Ответить
Да согласен конечно. Оперетка продолжается. Но не всем смешно и весело. Но от Укрспирта сначала отопьют, а потом уже откусят. Так даже больше выходит.
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17.05.2020 20:34 Ответить
Укрспирт просто банально сольют...........
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19.05.2020 13:03 Ответить
а шо без акцизной марки ее пить нельзя?
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16.05.2020 23:02 Ответить
Может быть скисшая, а так мафия гарантирует свежий продукт.
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17.05.2020 00:31 Ответить
а зачем марки нового образца? старые не такие? порохом пахнут?
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16.05.2020 23:02 Ответить
У нових ліц нові марки.
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16.05.2020 23:05 Ответить
Эти покупают за зелёные
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17.05.2020 00:20 Ответить
Нитаво цвета
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17.05.2020 15:54 Ответить
Пиво відпускати тільки членам профспілок!
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16.05.2020 23:03 Ответить
Самогонщикам енто и нафик не надо и прдукт
полезней...
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16.05.2020 23:05 Ответить
Да но самогонщикам самопьющим, а у тех что на продажу лучше не брать...хотя иногда их продукт лучше казенки типа крали
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16.05.2020 23:07 Ответить
а что, у рукоЖ ЗЕльоных что-то может быть не через Ж ?
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16.05.2020 23:10 Ответить
Старые марки на алкоголь были лучше,верните Пороха,сволочи,героï не вмирають
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16.05.2020 23:10 Ответить
Зомбируютца...))
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16.05.2020 23:15 Ответить
Дурдом "Украина". Клоун, который никогда ни копейки налогов не заплатил, учит всех, что нужно платить налоги. Шут, откосивший от армии 4 раза едет к военным и учит их воевать. Дебил с дипломом, но без образования "управляет" страной, как мартышка "Боингом"- верещит и машет хером.
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16.05.2020 23:13 Ответить
Не.Можно ещё смешнее:Чувак,который с 98-го года у власти,который тёрся возле всех президентов от кучмы до януковича.Который начинал с сдпу(о).Который был министром у азарова в тот период,когда Украину уже сливали рашке(юля,"ля!,достойней выглядит,она тогда уже сидела)Чувак,который назвал харьковские соглашения благом для Украины.Так вот он какого-то "№я- ультрапатриот,реформатор,гетьман и отец нации.Вот это реально анекдот....
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17.05.2020 00:03 Ответить
Ти теж мабуть "порулити" хочеш? Почни з вправ на роялі, може потрапиш у струмінь.
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17.05.2020 01:18 Ответить
Очень содержательный ответ.Прям по существу.Прям парирует все мои аргументы.Боты,такие боты...
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17.05.2020 01:25 Ответить
Можеш ходити у ботах фасону "прощай молодость". Можеш ходити у ботах, в яких працюють електрики. І не канюч пости у відповідь заради таксації, бо нарвешся на дорослі приниження. Хоча в Лахті руплі не пахнуть а менталітет кацапів нам давно відомий.
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17.05.2020 01:33 Ответить
петя,я так понял,реально сократил финансирование своей ботвы.Раньше меня бы просто коллективно заспамили.а сейчас бот нелепо отбрехивается.Ни один мой аргумент не опровергнут.Классика.
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17.05.2020 01:39 Ответить
ну так він же рік вчився! Тепер навчився та розібрався!
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17.05.2020 16:10 Ответить
Так я ж тебе писал коммент в ответ.Пишешь-умей парировать.Или у вас,у ботов,другой принцип:пишет один-отбрехиваются другие?
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19.05.2020 00:19 Ответить
Виробників алкоголю не забезпечено акцизними марками нового зразка, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4418
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16.05.2020 23:15 Ответить
Это среднестатистический мацкал
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16.05.2020 23:17 Ответить
Тренований.
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16.05.2020 23:18 Ответить
гравицапу заряжает
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17.05.2020 09:16 Ответить
Как неожидано! А кто у вас чем обеспечен был вовремя? Может врачи?
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16.05.2020 23:17 Ответить
Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!
Слова Воланда из романа (гл. 3 «Седьмое доказательство») «Мастер и Маргарита» (1940) Михаила Афанасьевича Булгакова (1891 -1-940). Раздражение таинственного «профессора черной магии» вызвала беседа с критиком Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным, состоявшаяся на одной из лавочек у Патриарших прудов. Сначала его собеседники объявили, что Бога нет, потом сказали, что и Евангелия лишены исторического содержания, наконец, заявили, что и дьявола тоже нет.
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17.05.2020 00:29 Ответить
Не робей, скотостадо зависимое - скоро подвезут вам пойла, без которого вы жить не можете, наркоты вы ******.
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16.05.2020 23:19 Ответить
Я в Армії служив, а ти служив?
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17.05.2020 00:52 Ответить
Служил.Киев.Гостиница Мир.В любое для тебя удобное время.Просто пьем пиво😂🌷
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17.05.2020 01:02 Ответить
Незасцышь?😂🌷
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17.05.2020 01:04 Ответить
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17.05.2020 01:08 Ответить
Это слив?😂🌷
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17.05.2020 08:34 Ответить
Организаторские способности на лицо!
Судя по всему, организовать утренник в детском саду, это ваш потолок.
И то сомневаюсь.
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16.05.2020 23:21 Ответить
Абы с почтовыми все было хорошо!
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16.05.2020 23:21 Ответить
ПОЛЬША РАЗОРВАЛА ГАЗОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РАБссией.но кремлевское быдло может прокачать газу в Европу килограмм 400
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16.05.2020 23:25 Ответить
за новыми марками обращайтесь к брату ермака.
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17.05.2020 00:02 Ответить
Что мешает QR код клеить, как в роиси, задолбали своими бумажками на пва
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17.05.2020 00:22 Ответить
I як тепер жити в карантинi. При Пэтрi такого не було Ну що, навибирали зебiли.
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17.05.2020 00:26 Ответить
Коцап?😂🌷
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17.05.2020 01:03 Ответить
Подобається смоктати?
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17.05.2020 01:09 Ответить
Сосет твоя самка у дагов😂🌷
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17.05.2020 08:33 Ответить
дегенерат
ганьба голова комiтету i не знає iнiцiали глови ДПС
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17.05.2020 01:39 Ответить
Что теперь делать!
Травить народ нечем!
Гляди они ещё и жить дольше станут, на всех пенсий потом не напасешься.
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17.05.2020 07:56 Ответить
слов нет, на кой ляд переводить бумагу, клей,
портить внешний вид, всё равно депутаты с судьями всё разворуют
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17.05.2020 09:21 Ответить
Чего паритесь ? Уже все напечатали заранее .
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18.05.2020 03:25 Ответить
 
 