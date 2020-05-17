В Хмельницком мужчина открыл стрельбу по полицейским, прибывшим по вызову о домашнем насилии. ФОТО

В Хмельницком правоохранители задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции из группы противодействия домашнему насилию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

15 мая в 21.20 часов на линию "102" поступило сообщение от 16-летней хмельнитчанки. Девушка была в отчаянии и рассказала, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.

На место происшествия сразу выехал специальный экипаж полиции по противодействию домашнему насилию в составе участкового офицера и патрульного.

Увидев правоохранителей на пороге своей квартиры, злоумышленник схватил револьвер для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, и начал стрелять в их направлении. В результате участковый офицер получил касательное ранение левой части лица. Полицейские обезвредили и задержали нападавшего.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В его доме в ходе осмотра обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельные устройства для стрельбы.

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На данный момент решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет.