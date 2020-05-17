В Хмельницком мужчина открыл стрельбу по полицейским, прибывшим по вызову о домашнем насилии. ФОТО
В Хмельницком правоохранители задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции из группы противодействия домашнему насилию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
15 мая в 21.20 часов на линию "102" поступило сообщение от 16-летней хмельнитчанки. Девушка была в отчаянии и рассказала, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.
На место происшествия сразу выехал специальный экипаж полиции по противодействию домашнему насилию в составе участкового офицера и патрульного.
Увидев правоохранителей на пороге своей квартиры, злоумышленник схватил револьвер для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, и начал стрелять в их направлении. В результате участковый офицер получил касательное ранение левой части лица. Полицейские обезвредили и задержали нападавшего.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В его доме в ходе осмотра обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельные устройства для стрельбы.
На данный момент решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет.
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Нагрузон про то, что только рабам запрещалось владеть оружием - чушь, и размазывание соплей, давайте говорить предметно.
Для самозащиты? Ха-ха-ха... Представим ситуацию, у вас таки есть легальный ствол, который вы по правилам храните дома в запертом сейфе. В вашу дверь ломится вооружённый преступник. Поможет вам ствол? Успеете достать и зарядить? Преступник идёт к вам осмысленно и он подготовлен. У него есть преимущество во времени и решимость. Оружие в сейфе помочь вам просто не успеет.
Так уж получилось что в своё время мне пришлось немало пострелять, я хорошо знаю о чём говорю. Исходя из личного опыта могу судить - владеть боевым оружием на гражданке желают скажем так, не совсем обычные люди. Таких мало и лично я низачто не позволял бы им это делать. Если вы служили в армии (вот чесслово, сомневаюсь) то знаете что такое 1-2 и 6-7 группа допуска в караул. Пенящиеся "разрешите нам оружие" - это как раз 1-2.
Это помимо двух единиц с разрешением.
И да - пока ломятся в дверь - можно открыть сейф и зарядить.
Если преступник таки вооружен - уголовная ответственность обороняющемуся не грозит.
Т.е. преступнику можно, а мне нельзя - только потому что я, якобы "не успею достать и зарядить". Аплодирую хоплофобу. Аргумент такой, что и крыть нечем... Ну нельзя, так нельзя...
Но вообще-то, у него есть главное преимущество в том, что у него есть оружие, а мне его запрещено иметь! Разрешить законопослушным гражданам оружие - всего лишь уравнять шансы. Неужели такое простое не доходит?
И вообще-то, успею. И необязательно мне его доставать, если я, как раз, в этот момент, находясь у себя дома, чистил пистолет на столе и как раз успел его собрать.
Вот с помпой, которая стоит в сейфе, сложнее. Она слишком громоздкая для обороны квартиры, и её таки надо держать всё время в сейфе.
В армии я больше года таскал ПМ на боку с 16 боевыми патронами (если говорить про короткоствол). Иногда от нечего делать и разбирал-собирал. Чтоб не сомневался.
- было бы хорошо, если бы достойный, законопослушный и психически уравновешенный человек, о котором пишется в статье, смог получить законный доступ к боевому оружию и стрелял бы в полицию не резиновыми пулями и не из самопальных "ручек" под ЛРные патроны - мне понятен )
Мой вам совет - сходите послужить в армию. Настреляетесь вдоволь, тянуть перестанет. И мысли дурные из головы пропадут. Нежелаете? Ха-ха....
Вопрос не может быть ответом на вопрос.
- таким экспердам (как правило самих до зубов вооружённых "по блату") из "невоинствующего большинства" давно пора уже или крестик снять или трусы надеть..
Т.е. пока "доступ к боевому оружию" запрещён, у полудурка может быть только доступ к стволу под резиновые пули. Вот интересно, а к нему когда доступ разрешили? И да, полудурок же такой законопослушный: раз запрещено, значит, запрещено...
Т.е если при омотре височных долей головы! Важно с двух сторон,у пациентов окажутся множественные родинки и кандилломы, то эти люди не невменяемые, а умышленно принужденные к насилию.
Дело в том, что когда маленькие зеленые облучают голову лучем, а делают это в основном ночью!, то человек спит либо на правом или левом боку. При этом получается нечто в виде ожога. И там сразу же появляются родинки,пигментные пятна,кандилломыВажно, диаметр луча обычно не превышает 10 мм.
Если это подтвердится, то следует ожидать повторения этих случаев в будущем, что будет угнетать общество.
У меня сосед рассказывал, что он на ночь одевает шапочку из фольги. Его тёща так научила, - им рассказывали мчс-ники на работе. Какой-то там у них был выездной обход или обходной выезд... семинар кароч
https://hvylya.net/news/207258-v-brazilii-sbili-nlo
А такой приличный с виду подъезд....