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Новости Силовики
10 092 46

В Хмельницком мужчина открыл стрельбу по полицейским, прибывшим по вызову о домашнем насилии. ФОТО

В Хмельницком правоохранители задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции из группы противодействия домашнему насилию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Хмельницком мужчина открыл стрельбу по полицейским, прибывшим по вызову о домашнем насилии 01

15 мая в 21.20 часов на линию "102" поступило сообщение от 16-летней хмельнитчанки. Девушка была в отчаянии и рассказала, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.

На место происшествия сразу выехал специальный экипаж полиции по противодействию домашнему насилию в составе участкового офицера и патрульного.

Увидев правоохранителей на пороге своей квартиры, злоумышленник схватил револьвер для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, и начал стрелять в их направлении. В результате участковый офицер получил касательное ранение левой части лица. Полицейские обезвредили и задержали нападавшего.

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В Хмельницком мужчина открыл стрельбу по полицейским, прибывшим по вызову о домашнем насилии 02

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В его доме в ходе осмотра обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельные устройства для стрельбы.

В Хмельницком мужчина открыл стрельбу по полицейским, прибывшим по вызову о домашнем насилии 03

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В Хмельницком мужчина открыл стрельбу по полицейским, прибывшим по вызову о домашнем насилии 04

На данный момент решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет.

Автор: 

Нацполиция (16415) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) стрельба (3250) Хмельницький (474)


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Топ комментарии
+9
Вопрос закомлексованным ненаигравшимся в детстве в войнушку любителям короткоствола. Требуете разрешить доступ к боевому оружию? Чтобы у этого полудурка был ствол не под резиновые пули?
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17.05.2020 02:02
+9
...і поліція в подібних випадках вже не затримуватиме - валитиме на місці
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17.05.2020 02:07
+7
Что куришь?
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17.05.2020 06:46
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В Хмельницком нормальные ребята живут.
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17.05.2020 01:22 Ответить
Теперь минус 1 лет на 10. Если не активист.
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17.05.2020 01:56 Ответить
Мало таких случаев?
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17.05.2020 02:11 Ответить
А вы а курсе,шо таблицу логарифмов состтавляли на протяжении30 лет?
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17.05.2020 02:12 Ответить
Наоборот. Если бы был активист, сидел бы пожизненно. Этого отпустят, я уверен.
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17.05.2020 09:47 Ответить
Ну да, оно и видно-же какие "нормальные".
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17.05.2020 19:20 Ответить
Вопрос закомлексованным ненаигравшимся в детстве в войнушку любителям короткоствола. Требуете разрешить доступ к боевому оружию? Чтобы у этого полудурка был ствол не под резиновые пули?
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17.05.2020 02:02 Ответить
...і поліція в подібних випадках вже не затримуватиме - валитиме на місці
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17.05.2020 02:07 Ответить
Ольшанський - одобрямс!
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17.05.2020 09:07 Ответить
эй, незакомплексованый, домушники все имеют что-то в кармане, и это чаще всего резинострел. Терроризируют многоэтажки так, что люди реально боятся спать дома -- последствия карантина и безденежья. Этот герой романа с 5-ю резинострелами без разрешения - типичный пример преступника. У НЕГО ДОСТАТОЧНО, а у простого смертного в кармане ДУЛЯ при встрече с таким "героем".
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17.05.2020 09:39 Ответить
Вопрос к незакомплексованным рабам: т.е. этому полудурку оружие можно, а нормальным гражданам нельзя? ПОЧЕМУ?
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17.05.2020 09:44 Ответить
Рабам оружие в принципе не надо и не нужно было никогда - ибо жизнь раба ничего не стоит чтобы ее защищать. Поздравляю всех отписавшихся по этому поводу.
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17.05.2020 10:26 Ответить
Допустим вы - психически здоровый и вполне адекватный человек, без криминальных наклонностей. Но есть проблема - хотите владеть оружием, а государство не позволяет. Нужен ствол? Зачем? С какой целью желаете владеть оружием?
Нагрузон про то, что только рабам запрещалось владеть оружием - чушь, и размазывание соплей, давайте говорить предметно.
Для самозащиты? Ха-ха-ха... Представим ситуацию, у вас таки есть легальный ствол, который вы по правилам храните дома в запертом сейфе. В вашу дверь ломится вооружённый преступник. Поможет вам ствол? Успеете достать и зарядить? Преступник идёт к вам осмысленно и он подготовлен. У него есть преимущество во времени и решимость. Оружие в сейфе помочь вам просто не успеет.
Так уж получилось что в своё время мне пришлось немало пострелять, я хорошо знаю о чём говорю. Исходя из личного опыта могу судить - владеть боевым оружием на гражданке желают скажем так, не совсем обычные люди. Таких мало и лично я низачто не позволял бы им это делать. Если вы служили в армии (вот чесслово, сомневаюсь) то знаете что такое 1-2 и 6-7 группа допуска в караул. Пенящиеся "разрешите нам оружие" - это как раз 1-2.
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17.05.2020 17:49 Ответить
"3 самодельные устройства для стрельбы"

Это помимо двух единиц с разрешением.


И да - пока ломятся в дверь - можно открыть сейф и зарядить.
Если преступник таки вооружен - уголовная ответственность обороняющемуся не грозит.
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17.05.2020 21:18 Ответить
"В вашу дверь ломится вооружённый преступник." УЖЕ вооружённый, обращаю внимание. Кстати, ломится потому, что знает, что я, скорее всего, не вооружён. Иначе стал бы рисковать получить пулю?!

Т.е. преступнику можно, а мне нельзя - только потому что я, якобы "не успею достать и зарядить". Аплодирую хоплофобу. Аргумент такой, что и крыть нечем... Ну нельзя, так нельзя...

Но вообще-то, у него есть главное преимущество в том, что у него есть оружие, а мне его запрещено иметь! Разрешить законопослушным гражданам оружие - всего лишь уравнять шансы. Неужели такое простое не доходит?

И вообще-то, успею. И необязательно мне его доставать, если я, как раз, в этот момент, находясь у себя дома, чистил пистолет на столе и как раз успел его собрать.

Вот с помпой, которая стоит в сейфе, сложнее. Она слишком громоздкая для обороны квартиры, и её таки надо держать всё время в сейфе.

В армии я больше года таскал ПМ на боку с 16 боевыми патронами (если говорить про короткоствол). Иногда от нечего делать и разбирал-собирал. Чтоб не сомневался.
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18.05.2020 11:52 Ответить
Если опустить лирику, то ваш ответ на мой вопрос:
- было бы хорошо, если бы достойный, законопослушный и психически уравновешенный человек, о котором пишется в статье, смог получить законный доступ к боевому оружию и стрелял бы в полицию не резиновыми пулями и не из самопальных "ручек" под ЛРные патроны - мне понятен )
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18.05.2020 21:07 Ответить
?
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19.05.2020 10:56 Ответить
Вопрос номер два: почему молдаванам и эстонцам разрешили, и ничего страшного не произошло?
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17.05.2020 09:46 Ответить
Ну в Эстонии и криков против карантина не было. Граждане всё соблюдали и как результат с сегодня с 0 часов карантин всё.
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17.05.2020 15:15 Ответить
Ответ на вопрос №2 - зачем вам оружие? Так много комплексов? Думаете что владение куском металла, способным легко отнять чью-то жизнь каким-то образм решит ваши психологические проблемы?
Мой вам совет - сходите послужить в армию. Настреляетесь вдоволь, тянуть перестанет. И мысли дурные из головы пропадут. Нежелаете? Ха-ха....
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17.05.2020 17:53 Ответить
Почему я обязан вообще отвечать на твои вопросы и оправдываться перед доморощенным психологом? Зачем мне оружие - это моё личное дело. Психологические проблемы, судя по всему, у тебя. А в армии я уже был в 2015 году.
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18.05.2020 11:39 Ответить
"Ответ на вопрос №2 - зачем вам оружие?"

Вопрос не может быть ответом на вопрос.
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18.05.2020 11:54 Ответить
А самопальні "стрілялки" не під ті патрончики, що не третьому фото, з криміналістичною лінійкою? Патрони ж, начебто, 5,6 мм, під "нарізняк", "цільові"...
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17.05.2020 10:37 Ответить
..9к38, огнестрел, подаренный Аваковым, у психа-неадеквата Кивы "наигравшихся в детстве войнушку" совсем не смущает..
- таким экспердам (как правило самих до зубов вооружённых "по блату") из "невоинствующего большинства" давно пора уже или крестик снять или трусы надеть..
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17.05.2020 14:59 Ответить
"Требуете разрешить доступ к боевому оружию? Чтобы у этого полудурка был ствол не под резиновые пули?"

Т.е. пока "доступ к боевому оружию" запрещён, у полудурка может быть только доступ к стволу под резиновые пули. Вот интересно, а к нему когда доступ разрешили? И да, полудурок же такой законопослушный: раз запрещено, значит, запрещено...
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20.05.2020 20:20 Ответить
Навялят нормально,долго он будет вспоминать этот вечер
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17.05.2020 02:49 Ответить
В протоколі можна написати: "Коли ми приїхали за адресою домашнього насильства, зловмисник відкрив по нас вогонь з предмета, схожого на револьвер, і таким чином вивів насильство на новий рівень, що виходить поза межі домашнього формату".
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17.05.2020 04:50 Ответить
Да, о домашнем насилии. Есть еще одна версия, которая требует осмотра ...дерматолога.Речь идет о харьковчанах, расчленивших собственных родственников. Я говорю, строго про два(возможно) взаимосвязанных случая. Т.е нужен осмотр гр- ки Пьяновой, убившей собственную дочь и мужчины, расчленившего собственную мать.
Т.е если при омотре височных долей головы! Важно с двух сторон,у пациентов окажутся множественные родинки и кандилломы, то эти люди не невменяемые, а умышленно принужденные к насилию.
Дело в том, что когда маленькие зеленые облучают голову лучем, а делают это в основном ночью!, то человек спит либо на правом или левом боку. При этом получается нечто в виде ожога. И там сразу же появляются родинки,пигментные пятна,кандилломыВажно, диаметр луча обычно не превышает 10 мм.
Если это подтвердится, то следует ожидать повторения этих случаев в будущем, что будет угнетать общество.
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17.05.2020 06:08 Ответить
Что куришь?
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17.05.2020 06:46 Ответить
Дело не в курении.
У меня сосед рассказывал, что он на ночь одевает шапочку из фольги. Его тёща так научила, - им рассказывали мчс-ники на работе. Какой-то там у них был выездной обход или обходной выезд... семинар кароч
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17.05.2020 10:36 Ответить
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17.05.2020 09:08 Ответить
Жареных зеленых глобстеров ...с Бразилии. Ароматны и вставляют. Я их...давненько жарю.
https://hvylya.net/news/207258-v-brazilii-sbili-nlo
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17.05.2020 07:30 Ответить
Наверно, это тоже был сотрудник полиции? Иначе откуда у него пистолет? Ведь короткоствольное оружие запрещено; следовательно, иметь его могут только сотрудники полиции. Верно я объясняю, хоплофобы?
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17.05.2020 09:43 Ответить
Отпустите журнализда, только очень очень быстро.
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17.05.2020 10:07 Ответить
Раз копы его не завалили - значит ничего страшного не произошло, подумаешь с травмача в лицо влупил.
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17.05.2020 10:33 Ответить
А было бы у каждого члена семьи по короткостволу, то полицию и не надо было вызывать. Только труповозку.
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17.05.2020 11:58 Ответить
Працівники були налякана дружина та двоє неповнолітніх дітей, і, скориставшись спецзасобами та прийомами рукопашного бою, знешкодили і затримали нападника.
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17.05.2020 12:51 Ответить
Нда....
А такой приличный с виду подъезд....
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17.05.2020 13:49 Ответить
Разновидности постановки маркировочного знака на 5,6 мм патронах кольцевого воспламенения: 6 - маркировочный знак в виде буквы "V" ("VOSTOK")
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17.05.2020 13:57 Ответить
Досвід Молдови доказав ефективність володіння та застосування короткоствола вулична злочинність впала в рази.
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17.05.2020 14:00 Ответить
З якої зброї стріляти по поліцаям у випадку їх насилля над населенням?
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17.05.2020 14:21 Ответить
та хоть камнями забросай!
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17.05.2020 20:13 Ответить
 
 